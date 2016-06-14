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الخامات المختلفة لأسطح العمل في المطابخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
一里塚コートハウス, 竹内裕矢設計店 竹内裕矢設計店 مطبخأواني المطبخ
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من المتعارف عليه في تصميم أسطح العمل في المطابخ هو إستخدام الجرانيت و الرخام و لكن دعونا نتعرف على أفكار لمواد جديده و معاصرة قد تمكننا من إستخدام مواد جديدة قد تضفي على مطابخنا روحاً جديدة.

فتعالوا نتعرف على كل مادة و مميزات و عيوب كل منها ليسهل إختيار الخامة المناسبة لكل مطبخ.

الرخام

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مميزاته
- متنوع في الشكل حيث يوجد أشكال و ألوان مختلفه منه

- شكله رائع و مميز

-أمن للإستخدام في المطابخ ومقاوم للبكتريا و الجراثيم

عيوبه

- غالي الثمن

- سهل الخدش

- يتأكل بفعل المواد الحمضيه مثل الليمون

- بعض البقع يصعب تنظيفها و في بعض الأحيان تكون غير قابلة للزوال

الحديد (أستنلس ستيل)

一里塚コートハウス, 竹内裕矢設計店 竹内裕矢設計店 مطبخأواني المطبخ
竹内裕矢設計店

竹内裕矢設計店
竹内裕矢設計店
竹内裕矢設計店

يستخدم بكثره في مطابخ المطاعم  و الفنادق و المستشفيات، ويتكون من شيت واحد يقطع و يأخد الشكل و المقاس المناسب على ارض الواقع.

مميزاته

- طويل المدى و يعيش طويلا

- قوي و يتحمل

- أمن و طارد للبيكتريا والجراثيم

- مقاوم للبقع و سهل التنظيف كما أن هذا السطح يعطي إحساس بالنظافة

- شكله جميل و يعطي أناقة للمطابخ إذا كنت تفضل الشكل الصناعي و الطراز المودرن

عيبه الوحيد هو أنه غالي الثمن

الخشب

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
homify

من مميزاته أن شكله دافئ يتماشى مع الألوان المصمته لأثاث المطبخ و خاصة الألوان الفاتحة أما عيوبه فهو أنه معرض للخدش من السكاكين و يحتاج إلى معالجة سطحه حتى لا يمتص الرطوبة.

الجرانيت

Granite kitchen island Design by Deborah Ltd مطبخرفوف وأدراج
Design by Deborah Ltd

Granite kitchen island

Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd

مميزاته
- خامة طبيعية، فقد تكون بفعل الضغط الأرضي في ملايين السنين عن طريق ضغط الحجارة الذائبة مع بعضها 

- أشكاله جميلة و لامعة

- قوي فهو يعتبر من أقوى أنواع الأحجار

- يتحمل الحرارة مقاوم للبكتريا

- سهل التنظيف فقط يحتاج إلى تنظيفه بالماء و بعض الصابون

- يعيش مده طويلة بأقل صيانة

أما عيبه الوحيد فهو أنه غالي الثمن

الكوريان

Surrey kitchen Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

يطلق عليه في السوق إسم الرخام الصناعي و بدأ انتشاره في مصر في المطاعم و الكافيهات و لكن مؤخراً بدأ إستخدامه في المطابخ و في الأثاث المنزلي.

مميزاته

- قوي و متين

- الألواح تلحم سويا عن طريق لحام غير مرئي وكلما قلت اللحمات كلما زادت المقاومه للبكتريا حيث ان لا يوجد مجال لدخول الماء أو الرطوبه أو الاوساخ

- شكله جميل وألوانه متنوعة

- غير قابل للخدش في الالوان الفاتحه أما الالوان الداكنه فقد تخدش أحياناً

- مقاوم للبقع و سهل التنظيف

عيوبه

- سعره عالى بعض الشئ في مصر

- غير مقاوم للحرارة

شرائح التصفيح

Du jaune dans la cuisine pour un look vitaminé!, Démesure Démesure مطبخألواح المطبخ Yellow
Démesure

Démesure
Démesure
Démesure

هي عبارة عن مادة صناعية و تتميز بالأتي

- مادة متينه

- مقاومة للبقع

- شكلها جميل و ألوانها و خامتها متنوعة

- سعرها معقول

- سهل تنظيفه بالماء و الصابون و لكن لا يتحمل الكيماويات الأخرى مثل الكلور 

عيوبها 

- غير مقاومة للحرارة

- غير مقاومة للخدش

أسطح خراسانية

Betonowe wyspy kuchenne, Stańczyk Konstrukcje Stańczyk Konstrukcje مطبخألواح المطبخ
Stańczyk Konstrukcje

Stańczyk Konstrukcje
Stańczyk Konstrukcje
Stańczyk Konstrukcje

على الرغم أن شكل أسطح العمل لا يعتبر أجمل الأشكال حيث أنه إستخدم في الماضي ولكن هناك صيحة جديدة لاستخدام الخرسانة هذه الأيام.

مميزاتها

- رخيصة

- سهلة الصنع و لا تحتاج متخصص فيمكنك عملها بنفسك

- يمكنك تلوينها كيفما تشاء أو اضافة أشكال و نقشات

- شكل صناعي جميل

- رخيصة الثمن، فإذا كنت تبحث عن خيار اقتصادي، فأسطح الخرسانه هي أفضل إختيار

- مقاومة للخدش حتى بعد الدعك

عيوبها

- إذا كان بها شقوق قد تكون عرضه لحبس الأكل، الرطوبه و الأوساخ وتكوين البكتريا، و لتجنب ذلك يمكن معالجة الخرسانه بطبقة أخرى عازلة و مقاومة للبكتريا.

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