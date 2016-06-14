الخامات المختلفة لأسطح العمل في المطابخ

من المتعارف عليه في تصميم أسطح العمل في المطابخ هو إستخدام الجرانيت و الرخام و لكن دعونا نتعرف على أفكار لمواد جديده و معاصرة قد تمكننا من إستخدام مواد جديدة قد تضفي على مطابخنا روحاً جديدة.
فتعالوا نتعرف على كل مادة و مميزات و عيوب كل منها ليسهل إختيار الخامة المناسبة لكل مطبخ.
مميزاته
- متنوع في الشكل حيث يوجد أشكال و ألوان مختلفه منه
- شكله رائع و مميز
-أمن للإستخدام في المطابخ ومقاوم للبكتريا و الجراثيم
عيوبه
- غالي الثمن
- سهل الخدش
- يتأكل بفعل المواد الحمضيه مثل الليمون
- بعض البقع يصعب تنظيفها و في بعض الأحيان تكون غير قابلة للزوال
يستخدم بكثره في مطابخ المطاعم و الفنادق و المستشفيات، ويتكون من شيت واحد يقطع و يأخد الشكل و المقاس المناسب على ارض الواقع.
مميزاته
- طويل المدى و يعيش طويلا
- قوي و يتحمل
- أمن و طارد للبيكتريا والجراثيم
- مقاوم للبقع و سهل التنظيف كما أن هذا السطح يعطي إحساس بالنظافة
- شكله جميل و يعطي أناقة للمطابخ إذا كنت تفضل الشكل الصناعي و الطراز المودرن
عيبه الوحيد هو أنه غالي الثمن
من مميزاته أن شكله دافئ يتماشى مع الألوان المصمته لأثاث المطبخ و خاصة الألوان الفاتحة أما عيوبه فهو أنه معرض للخدش من السكاكين و يحتاج إلى معالجة سطحه حتى لا يمتص الرطوبة.
مميزاته
- خامة طبيعية، فقد تكون بفعل الضغط الأرضي في ملايين السنين عن طريق ضغط الحجارة الذائبة مع بعضها
- أشكاله جميلة و لامعة
- قوي فهو يعتبر من أقوى أنواع الأحجار
- يتحمل الحرارة مقاوم للبكتريا
- سهل التنظيف فقط يحتاج إلى تنظيفه بالماء و بعض الصابون
- يعيش مده طويلة بأقل صيانة
أما عيبه الوحيد فهو أنه غالي الثمن
يطلق عليه في السوق إسم الرخام الصناعي و بدأ انتشاره في مصر في المطاعم و الكافيهات و لكن مؤخراً بدأ إستخدامه في المطابخ و في الأثاث المنزلي.
مميزاته
- قوي و متين
- الألواح تلحم سويا عن طريق لحام غير مرئي وكلما قلت اللحمات كلما زادت المقاومه للبكتريا حيث ان لا يوجد مجال لدخول الماء أو الرطوبه أو الاوساخ
- شكله جميل وألوانه متنوعة
- غير قابل للخدش في الالوان الفاتحه أما الالوان الداكنه فقد تخدش أحياناً
- مقاوم للبقع و سهل التنظيف
عيوبه
- سعره عالى بعض الشئ في مصر
- غير مقاوم للحرارة
هي عبارة عن مادة صناعية و تتميز بالأتي
- مادة متينه
- مقاومة للبقع
- شكلها جميل و ألوانها و خامتها متنوعة
- سعرها معقول
- سهل تنظيفه بالماء و الصابون و لكن لا يتحمل الكيماويات الأخرى مثل الكلور
عيوبها
- غير مقاومة للحرارة
- غير مقاومة للخدش
على الرغم أن شكل أسطح العمل لا يعتبر أجمل الأشكال حيث أنه إستخدم في الماضي ولكن هناك صيحة جديدة لاستخدام الخرسانة هذه الأيام.
مميزاتها
- رخيصة
- سهلة الصنع و لا تحتاج متخصص فيمكنك عملها بنفسك
- يمكنك تلوينها كيفما تشاء أو اضافة أشكال و نقشات
- شكل صناعي جميل
- رخيصة الثمن، فإذا كنت تبحث عن خيار اقتصادي، فأسطح الخرسانه هي أفضل إختيار
- مقاومة للخدش حتى بعد الدعك
عيوبها
- إذا كان بها شقوق قد تكون عرضه لحبس الأكل، الرطوبه و الأوساخ وتكوين البكتريا، و لتجنب ذلك يمكن معالجة الخرسانه بطبقة أخرى عازلة و مقاومة للبكتريا.