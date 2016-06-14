الخامات المختلفة لأسطح العمل في المطابخ

من المتعارف عليه في تصميم أسطح العمل في المطابخ هو إستخدام الجرانيت و الرخام و لكن دعونا نتعرف على أفكار لمواد جديده و معاصرة قد تمكننا من إستخدام مواد جديدة قد تضفي على مطابخنا روحاً جديدة.

فتعالوا نتعرف على كل مادة و مميزات و عيوب كل منها ليسهل إختيار الخامة المناسبة لكل مطبخ.