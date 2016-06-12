دليلك لتحويل حوائط بيتك إلى لوحات فنية

اللوحات الفنية هي أحد مكملات المنزل المعاصر، فبدون اللوحات قد تبدو الحوائط فارغة و مملة و قد يبدو منزلك بدون شخصية.
كيف تملأ حوائطك الفارغة بلوحات فنية مناسبة؟ هذا ما سنتعرف عليه في جولتنا اليوم
لوضع اللوحات على بعد مناسب بصرياً و خلق علاقة جيدة بين اللوحات الفنية و الأثاث يجب مراعاة أن البعد من حرف اللوحة السفلي و حرف قطعة الأثاث تحتها لا يجب أن تقل عن 20 – 25 سم. أما إذا كنت تثبت لوحة بدون أثاث تحتها، في الطرقة أو على السلم يجب مراعاة أن يكون منتصف لوحتك على إرتفاع 165 سم من مستوى الأرضية أو الدرجة.
المتعارف عليه عند تزين الحوائط هو وضع لوحات فنية على الحائط، و لكن ربما يكون الرسم على الحائط أكثر جرائة ولكن نتائجه أكثر نجاحاً، الأفكار كلها مفتوحة و متاحة أمامك يمكنك إستخدام كل الألوان وأيضاً يمكنك لإعتبار الحائط لوحتك الفنية وإستغلال مساحة الحائط بأكملها إذا أردت.
دهان حائط واحد أو جزء من الحائط بدهان سبورة أسود من أحدث الصيحات مؤخراً و يعتبر من أكثر التصميمات إبداعاً في وجه نظري، فهو ملهم، خاصة إذا كنت تمتلك موهبة في الرسم، فيمكنك من إطلاق العنان لخيالك و رسم أي شئ بطباشير ملون جميل. كما أنه مناسب للأطفال فبدلاً من نهرهم على تخريب الحوائط يمكننا أن نرعى ونطور مواهبهم في إطار هذا الحائط.
إذا كنت من هواة الأشغال اليدوية فيمكنك تنفيذ هذه المعلقات الجميلة من الخيوط بسهولة، كل ما تحتاجة هو تمتلك حس فني لتصميم معلقات الخيوط، نول و بعض الخيوط.كما يمكنك عمل أي لوحة بنفسك سواء كانت من الايتامين، التطريز أو الرسم.
أو يمكنك أيضاً عمل لوحة من الورق الملون السميك على الحائط مباشرة، هنا التصميم و التخطيط في الألوان و الشكل هو أهم عامل للحصول على عمل فني متميز.
حول حوائط منزلك لمعرض للوحات الفنيه سواء كانت صور عائلتك، صور أفلامك أو موسيقاك المفضلة كما يمكنك أيضاً طباعة صور رحلاتك الشخصية او صور انستجرام و تحويل منزلك الى معرض بإستخدام هذه اللوحات الجميله.
يمكنك أيضاً إيجاد العديد من الصور على شبكة الإنترنت: فبامكانك شراءؤها بمبلغ بسيط أو تجميع بعضها والذي يمكنك إيجاده بسهولة بدون مقابل على بعض المواقع كل ما عليك هو طباعتها و إيجاد برواز مناسبة و تخطيط أماكن تعليقها.
يراعى تحديد و تصميم مكان اللوحات و عمل بروفة قبل التعليق بتقطيع ألواح من ورق الكرتون و إختبار الشكل العام للحائط و علاقة اللوحات بالأثاث.
لهواة البساطة هذه إطارات غير تقليدية جمعت بين عنصرين رائعين هما الخشب و النباتات البسيطة، فيمكن بهذه الوحدات البسيطة ملئ الحوائط بشكل مبدع.
وضع مرآة على حوائط منزلك له عدة فوائد فهي عملية لمستخدمي المنزل وخاصة إذا وضعت بالقرب من الدولاب، أو مخل البيت. كما أن لها وظيفة عملية مهمه في عكس الإضاءة و إضافة عمق للغرف، و لكن عند وضعك لمرايا ذات شكل مميز فهذا يضيف شخصية للمكان.
مرة أخرى تم ملئ رفوف صغيرة بمجسمات من قماش الجوخ مصنوعة يدوياً لتزين غرفة صغيرك، كما يمكنك إستخدامها في تعليمه عن الحيوانات و ألوانه.