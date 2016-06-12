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دليلك لتحويل حوائط بيتك إلى لوحات فنية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Cadres décoratifs uniques et personnalisés pour chambre d'enfant et bébé!, Bichat & Friends Bichat & Friends جدران وأرضياتصور ولوحات
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اللوحات الفنية هي أحد مكملات المنزل المعاصر، فبدون اللوحات قد تبدو الحوائط فارغة و مملة و قد يبدو منزلك بدون شخصية.

كيف تملأ حوائطك الفارغة بلوحات فنية مناسبة؟ هذا ما سنتعرف عليه في جولتنا اليوم

البعد المناسب

Kunstdruck - Wandbilder, Bimago Bimago جدران وأرضياتصور ولوحات
Bimago

Bimago
Bimago
Bimago

لوضع اللوحات على بعد مناسب بصرياً و خلق علاقة جيدة بين اللوحات الفنية و الأثاث يجب مراعاة أن البعد من حرف اللوحة السفلي و حرف قطعة الأثاث تحتها لا يجب أن تقل عن 20 – 25 سم. أما إذا كنت تثبت لوحة بدون أثاث تحتها، في الطرقة أو على السلم يجب مراعاة أن يكون منتصف لوحتك على إرتفاع 165 سم من مستوى الأرضية أو الدرجة.

الرسم على الحائط مباشرة

Una Grande Parete ha bisogno di una Grande Decorazione!, Crearreda Crearreda جدران وأرضياتديكورات الجدران مزيج خشب وبلاستيك Black
Crearreda

Crearreda
Crearreda
Crearreda

المتعارف عليه عند تزين الحوائط هو وضع لوحات فنية على الحائط، و لكن ربما يكون الرسم على الحائط أكثر جرائة ولكن نتائجه أكثر نجاحاً، الأفكار كلها مفتوحة و متاحة أمامك يمكنك إستخدام كل الألوان وأيضاً يمكنك لإعتبار الحائط لوحتك الفنية وإستغلال مساحة الحائط بأكملها إذا أردت.

حائط السبورة

Projeto Remobília - Parede de lousa, Camila Feriato Camila Feriato جدران وأرضياتديكورات الجدران Black
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

دهان حائط واحد أو جزء من الحائط بدهان سبورة أسود من أحدث الصيحات مؤخراً و يعتبر من أكثر التصميمات إبداعاً في وجه نظري، فهو ملهم، خاصة إذا كنت تمتلك موهبة في الرسم، فيمكنك من إطلاق العنان لخيالك و رسم أي شئ بطباشير ملون جميل. كما أنه مناسب للأطفال فبدلاً من نهرهم على تخريب الحوائط يمكننا أن نرعى ونطور مواهبهم في إطار هذا الحائط.

معلقات يدوية

wall hanging by studio {hammel} , studio {hammel} studio {hammel} جدران وأرضياتديكورات الجدران
studio {hammel}

studio {hammel}
studio {hammel}
studio {hammel}

إذا كنت من هواة الأشغال اليدوية فيمكنك تنفيذ هذه المعلقات الجميلة من الخيوط بسهولة، كل ما تحتاجة هو تمتلك حس فني لتصميم معلقات الخيوط، نول و بعض الخيوط.كما يمكنك عمل أي لوحة بنفسك سواء كانت من الايتامين، التطريز أو الرسم.

حائط ثلاثي البعد

3D Schmetterlinge von your-design.de, your-design your-design جدران وأرضياتديكورات الجدران
your-design

your-design
your-design
your-design

أو يمكنك أيضاً عمل لوحة من الورق الملون السميك على الحائط مباشرة، هنا التصميم و التخطيط في الألوان و الشكل هو أهم عامل للحصول على عمل فني متميز.

لوحات فنية

갤러리처럼 멋진 포토월, A.MONO Co,.LTD. A.MONO Co,.LTD. جدران وأرضياتصور ولوحات
A.MONO Co,.LTD.

A.MONO Co,.LTD.
A.MONO Co,.LTD.
A.MONO Co,.LTD.

حول حوائط منزلك لمعرض للوحات الفنيه سواء كانت صور عائلتك، صور أفلامك أو موسيقاك المفضلة كما يمكنك أيضاً طباعة صور رحلاتك الشخصية او صور انستجرام و تحويل منزلك الى معرض بإستخدام هذه اللوحات الجميله.

يمكنك أيضاً إيجاد العديد من الصور على شبكة الإنترنت: فبامكانك شراءؤها بمبلغ بسيط أو تجميع بعضها والذي يمكنك إيجاده بسهولة بدون مقابل على بعض المواقع كل ما عليك هو طباعتها و إيجاد برواز مناسبة و تخطيط أماكن تعليقها.

يراعى تحديد و تصميم مكان اللوحات و عمل بروفة قبل التعليق بتقطيع ألواح من ورق الكرتون و إختبار الشكل العام للحائط و علاقة اللوحات بالأثاث.

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و لهواة الطراز المينيمال

暮らしの木のモノ, monom monom جدران وأرضياتصور ولوحات خشب
monom

monom
monom
monom

لهواة البساطة هذه إطارات غير تقليدية جمعت بين عنصرين رائعين هما الخشب و النباتات البسيطة، فيمكن بهذه الوحدات البسيطة ملئ الحوائط بشكل مبدع.

المرايا

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة نوم
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

وضع مرآة على حوائط منزلك له عدة فوائد فهي عملية لمستخدمي المنزل وخاصة إذا وضعت بالقرب من الدولاب، أو مخل البيت. كما أن لها وظيفة عملية مهمه في عكس الإضاءة و إضافة عمق للغرف، و لكن عند وضعك لمرايا ذات شكل مميز فهذا يضيف شخصية للمكان.

لغرفة نوم صغيرك

Cadres décoratifs uniques et personnalisés pour chambre d'enfant et bébé!, Bichat & Friends Bichat & Friends جدران وأرضياتصور ولوحات
Bichat &amp; Friends

Bichat & Friends
Bichat &amp; Friends
Bichat & Friends

مرة أخرى تم ملئ رفوف صغيرة بمجسمات من قماش الجوخ مصنوعة يدوياً لتزين غرفة صغيرك، كما يمكنك إستخدامها في تعليمه عن الحيوانات و ألوانه.

باحة المنزل ، مساحة صغيرة لأوقات جميلة .
ما رأيك في هذه اللوحات الفنية

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