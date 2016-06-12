دليلك لتحويل حوائط بيتك إلى لوحات فنية

حول حوائط منزلك لمعرض للوحات الفنيه سواء كانت صور عائلتك، صور أفلامك أو موسيقاك المفضلة كما يمكنك أيضاً طباعة صور رحلاتك الشخصية او صور انستجرام و تحويل منزلك الى معرض بإستخدام هذه اللوحات الجميله.

يمكنك أيضاً إيجاد العديد من الصور على شبكة الإنترنت: فبامكانك شراءؤها بمبلغ بسيط أو تجميع بعضها والذي يمكنك إيجاده بسهولة بدون مقابل على بعض المواقع كل ما عليك هو طباعتها و إيجاد برواز مناسبة و تخطيط أماكن تعليقها.

يراعى تحديد و تصميم مكان اللوحات و عمل بروفة قبل التعليق بتقطيع ألواح من ورق الكرتون و إختبار الشكل العام للحائط و علاقة اللوحات بالأثاث.