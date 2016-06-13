8 أخطاء شائعة للديكور يجب تجنبها

من منا لا يحلم ببيت أحلامه، و لكن تحويل الأحلام إلى حقيقة له ثمن، فما تتخيله قد يكون مختلف تماماً عن الواقع بسبب بعض الأخطاء الشائع إرتكابها لتصورنا لأشياء في المخيلة والتي قد تتحول إلى مشكلات في الواقع العملي.
تعالوا لنتعرف على بعض هذه الأخطاء و كيفية تجنبها..
قد تعجبك قطعة أثاث في متجر ما، ربما تكون كرسي أو أريكة، ولكن عند تجربتها تفاجأ أن الجلوس عليها غير مريح، فلا يجب إعطاء أولوية للشكل يجب مراعاة كونها عملية مع التأكد أن قطعة الأثاث مريحة و مناسبة لوظيفتها.
إختيار الدهانات قد يبدو سهلاً و لكن عند إختيار لون الدهانات في المتجر قد يظهرعلى الورق بشكل مختلف عنه إذا أستخدم على خشب، و مختلف إذا إستخدم على الحوائط. فقبل أن تقرر لون دهان الحائط يجب أولاً أن تجربه على جزء من الحائط لتحديد الدرجة المفضلة والمناسبة.
إختيار الألوان لتتماشى مع بعضها مشكلة من المشاكل المعتادة فالبعض يلعب بالألوان بطريقة آمنه فلا يريد إستخدام أي ألوان جريئة خوفاً من المغامرة وإختيار لون قد لا يعجبه في النهاية، فيختار الألوان الفاتحة أو المحايدة في الدهانات و أيضاً في الأثاث والنتيجه تصبح وجود فراغ باهت اللون و ليس فيه أية روح، كما أن تماشي الألوان مع بعضها بطريقة زائدة عن الحد يعطي شعور بالملل أحياناً.
من أجل خلق روح للمكان يمكننا إستخدام ألوان دهانات جريئة أو نقشة من خلال ورق الحائط أو الإستنسل، كثرة إستخدام الألوان أو النقشات لا يفضل، و لكن يمكننا إستخدام باليتة واحدة لكل المنزل و تكررها حسب كل غرفة و أيضاً في حالة ورق الحائط يمكنك إستخدامه على حائط واحد بالغرفة و إختيار دهانات بألوان محايده أو هادئة لباقي الغرفة لعمل تناسق جميل.
من أكبر الأخطاء و أكثرها شيوعاً هو ظنك أنك تسطيع فرش شقتك بالكامل بدون خبرة سابقة لك و بدون الإستعانة بأحد المتخصصين، ففرش منزلك يحتاج لأكثر من قدرتك على تناسق الألوان. أما المتخصص فبالإضافة لخبرته، يمكنه تخيل جميع التفاصيل مع بعضها، حيث أن تشطيب المنزل و فرشه يحتاج لعين يمكنها أن تلاحظ و ترى كل التفاصيل كما أنه يمكنه تجنب المشاكل المستقبلية كما أنه عنده القدره على خلط الخبرة العلمية مع الحس الفني حتى يحول حلمك إلى حقيقة.
يجب مراعاة قياس الغرف قبل إختيار الأثاث، لنتجنب زحام الغرف بالأثاث الكبير، حيث أنه من المفضل شراء عدد من القطع الصغيرة لجعل الفراغات تبدو أكثر إتساعاً و الذي بدوره يعطي راحة لمستخدمي الفراغ.
يجب مراعاة مقاس الغرفة عند شراء السجاد، فالسجادة يفضل ألا تكون كبيرة جداً لدرجة أن تغطي الأرضيه بالكامل و أيضاً ألا تكون صغيرة وغير مناسبة لمقاس الغرفة فتظهر بشكل منفر. السجادة المثالية يجب أن يحوطها حوالي 30-40 سم ظاهر من الأرضية، كما يجب أن تكون السجاده على الأقل ملامسة لأرجل الأثاث الأمامية، فهذا دليل على أن مقاسها مناسب.
الإضاءة المناسبة لكل غرفة تختلف حسب إستخدامها، فبعض المصابيح تخلق ظلال و بعضها الآخر إضاءته قوية، كل غرفة حسب إستخدامها فغرف المكاتب و الإستذكار تحتاج لاضاءة قوة مسلطة، غرف الطعام أيضا تحتاج لإضاءة مباشرة، أما المطبخ فيحتاج إلى إضاءه تحت الدواليب العلوية.
فيجب التأكد من وجود الإضاءه المناسبه و مدى صلاحية جميع مصادر الإضاءة اللازمة لكل غرفة.