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8 أخطاء شائعة للديكور يجب تجنبها

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify جدران وأرضياتسجاد
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من منا لا يحلم ببيت أحلامه، و لكن تحويل الأحلام إلى حقيقة له ثمن، فما تتخيله قد يكون مختلف تماماً عن الواقع بسبب بعض الأخطاء الشائع إرتكابها لتصورنا لأشياء في المخيلة والتي قد تتحول إلى مشكلات في الواقع العملي.

تعالوا لنتعرف على بعض هذه الأخطاء و كيفية تجنبها..

تفضيل الشكل عن الراحة

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

قد تعجبك قطعة أثاث في متجر ما، ربما تكون كرسي أو أريكة، ولكن عند تجربتها تفاجأ أن الجلوس عليها غير مريح، فلا يجب إعطاء أولوية للشكل يجب مراعاة كونها عملية مع التأكد أن قطعة الأثاث مريحة و مناسبة لوظيفتها.

إستخدام الدهانات قبل تجربتها

Produkte und Neuheiten, Design Manufaktur GmbH Design Manufaktur GmbH جدران وأرضياتدهانات
Design Manufaktur GmbH

Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH

إختيار الدهانات قد يبدو سهلاً و لكن عند إختيار لون الدهانات في المتجر قد يظهرعلى الورق بشكل مختلف عنه إذا أستخدم على خشب، و مختلف إذا إستخدم على الحوائط. فقبل أن تقرر لون دهان الحائط يجب أولاً أن تجربه على جزء من الحائط لتحديد الدرجة المفضلة والمناسبة.

إستخدام ألوان محايدة

•• Afternoon Delight ••, Elemento Tres Elemento Tres غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Elemento Tres

Elemento Tres
Elemento Tres
Elemento Tres

إختيار الألوان لتتماشى مع بعضها مشكلة من المشاكل المعتادة فالبعض يلعب بالألوان بطريقة آمنه فلا يريد إستخدام أي ألوان جريئة خوفاً من المغامرة وإختيار لون قد لا يعجبه في النهاية، فيختار الألوان الفاتحة أو المحايدة في الدهانات و أيضاً في الأثاث والنتيجه تصبح وجود فراغ باهت اللون و ليس فيه أية روح، كما أن تماشي الألوان مع بعضها بطريقة زائدة عن الحد يعطي شعور بالملل أحياناً.

عدم تناسق النقشات أو الألوان

CHIC TOWN BEBEK, 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK غرفة السفرةكراسي ومقاعد
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

من أجل خلق روح للمكان يمكننا إستخدام ألوان دهانات جريئة أو نقشة من خلال ورق الحائط أو الإستنسل، كثرة إستخدام الألوان أو النقشات لا يفضل، و لكن يمكننا إستخدام باليتة واحدة لكل المنزل و تكررها حسب كل غرفة و أيضاً في حالة ورق الحائط يمكنك إستخدامه على حائط واحد بالغرفة و إختيار دهانات بألوان محايده أو هادئة لباقي الغرفة لعمل تناسق جميل.

عدم الإستعانة بمتخصص

BATIK, Versat Versat مكاتب العمل والدراسةمكتب
Versat

Versat
Versat
Versat

من أكبر الأخطاء و أكثرها شيوعاً هو ظنك أنك تسطيع فرش شقتك بالكامل بدون خبرة سابقة لك و بدون الإستعانة بأحد المتخصصين، ففرش منزلك يحتاج لأكثر من قدرتك على تناسق الألوان. أما المتخصص فبالإضافة لخبرته، يمكنه تخيل جميع التفاصيل مع بعضها، حيث أن تشطيب المنزل و فرشه يحتاج لعين يمكنها أن تلاحظ و ترى كل التفاصيل كما أنه يمكنه تجنب المشاكل المستقبلية كما أنه عنده القدره على خلط الخبرة العلمية مع الحس الفني حتى يحول حلمك إلى حقيقة.

شراء الأثاث بدون مقاسات

Wohnen Skandinavian 99chairs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
99chairs

Wohnen Skandinavian

99chairs
99chairs
99chairs

يجب مراعاة قياس الغرف قبل إختيار الأثاث، لنتجنب زحام الغرف بالأثاث الكبير، حيث أنه من المفضل شراء عدد من القطع الصغيرة لجعل الفراغات تبدو أكثر إتساعاً و الذي بدوره يعطي راحة لمستخدمي الفراغ.

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شراء سجاد بدون مقاسات

homify جدران وأرضياتسجاد
homify

homify
homify
homify

يجب مراعاة مقاس الغرفة عند شراء السجاد، فالسجادة يفضل ألا تكون كبيرة جداً لدرجة أن تغطي الأرضيه بالكامل و أيضاً ألا تكون صغيرة وغير مناسبة لمقاس الغرفة فتظهر بشكل منفر. السجادة المثالية يجب أن يحوطها حوالي 30-40 سم ظاهر من الأرضية، كما يجب أن تكون السجاده على الأقل ملامسة لأرجل الأثاث الأمامية، فهذا دليل على أن مقاسها مناسب.

الإضاءة

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

الإضاءة المناسبة لكل غرفة تختلف حسب إستخدامها، فبعض المصابيح تخلق ظلال و بعضها الآخر إضاءته قوية، كل غرفة حسب إستخدامها فغرف المكاتب و الإستذكار تحتاج لاضاءة قوة مسلطة، غرف الطعام أيضا تحتاج لإضاءة مباشرة، أما المطبخ فيحتاج إلى إضاءه تحت الدواليب العلوية.

فيجب التأكد من وجود الإضاءه المناسبه و مدى صلاحية جميع مصادر الإضاءة اللازمة لكل غرفة.

10سرائر مميزة لأحلام سعيدة .
إذا كنت تعرف أخطاء أخرى شاركنا برأيك

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