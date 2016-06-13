8 أخطاء شائعة للديكور يجب تجنبها

من منا لا يحلم ببيت أحلامه، و لكن تحويل الأحلام إلى حقيقة له ثمن، فما تتخيله قد يكون مختلف تماماً عن الواقع بسبب بعض الأخطاء الشائع إرتكابها لتصورنا لأشياء في المخيلة والتي قد تتحول إلى مشكلات في الواقع العملي.

تعالوا لنتعرف على بعض هذه الأخطاء و كيفية تجنبها..