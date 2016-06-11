الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

استغل المساحات جيدًا لتحظى بشقة مُرَتبة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة الميديا
Loading admin actions …

يظن بعض الناس أن ضيق مساحة شقتهم قد يقيدهم بالالتزام بقطع أثاث قليلة أو قد يضطرهم للتخلي عن إحدى الغرف من الأساس في سبيل استغلال مساحة الشقة في غرفتين رئيسيتين مثلًا ليشعروا بالبراح! قد يكون تفكير سليم ولكن.. لما لا تستغل كل ركن في شقتك بعناية وتطلق العنان لخيالك ليدبر لك كيفية وضع كل شئ في موضعه الصحيح!

بمعنى أنه بدلًا من الاستغناء عن غرفة قد تكون مهمة في الشقة، يمكنك من خلال دمج مجموعة من الغرف مع بعضها البعض وتمييز كل ركن منهم على حدة بلمسة خاصة تعطي انطباع أنها غرفة مستقلة أن تخرج عن النمطية وضيق الأفق.

في هذا النموذج الموضح هنا، يمكنك معرفة كيفية استخدام المساحات جيدًا، وبشكل صحيح ..

ساحة صغيرة منمقة شديدة الترتيب!

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة الميديا
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

شقة صغيرة منمقة شديدة الترتيب، جمعت في هذه الساحة الموضحة أمامكم أربع غرف في غرفة واحدة، مكونة من مطبخ أمريكان على الطراز الحديث، وغرفة سفرة صغيرة باللون الأسود الأنيق، وكذلك غرفة استقبال شملت أريكة وطاولة يعلوها شاشة تليفزيون خلفها غرفة معيشة عبارة عن أريكة متوسطة الحجم تتمتع بالمرونة بحيث يمكن استخدامها كسرير.

نعم كل ذلك في مكان واحد! وهذا يكمن في براعة المهندس المعمار المصمم للشقة، وقدرته الاحترافية على استغلال تلك المساحة أحسن استغلال بشكل لا يجعلك تنفر منها أو تكاد تشعر أن قطع أثاثها كثيرة مثلًا!

ما وراء طاولة المطبخ ..

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura مطبخ
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

كما هو ملاحظ هنا أن المساحة المخصصة للمطبخ تبدو صغيرة جدًا من هذا المنظور رغم حرص المصمم على استغلالها أفضل استغلال، فجعل وحدات المطبخ جميعها على خط مستقيم في صف طويل تحوى بداخلها البوتجاز وغسالة الأطباق وغيرهما من لوازم المطبخ.

اختيار المصمم للون الأوف وايت ليكون خلفية هذا المطبخ كان موفقًا وعمليًا بشكل كبير، فهو العامل الأساسي في منحه قليل من البراح الواضح في هذا الرواق الخلفي للبار، كما أن اختيار أرضية المطبخ لتكون بتلك النقوش البنية مختلفة الشكل منحه إطلالة عصرية مميزة.

نظرة أقرب لمحتويات الشقة

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة السفرة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

في هذه الصورة يمكننا ملاحظة محتويات الشقة عن قرب، فعلى اليسار تتربع طاولة السفرة مستديرة الشكل، دقيقة التفاصيل، يحاوطها أربعة كراسي سوداء أنيقة مصنوعين غالبًا من مادة تشبه الحديد إلى حد كبير، يعلوها 3 وحدات إضاءة متراصين في اتجاه واحد باللون الأصفر الزاهي، متناغمين بشدة مع الكرسيان الملتحمان ببار المطبخ.

وإذا ما انتقلنا بنظرنا إلى أقصى اليمين نجد غرفة الاستقبال المكونة من أريكة بلون الكافيه القريب للرمادي نوعًا ما تسترخي عليها مجموعة وسائد باللونين الأحمر والأبيض، أمامها طاولة بسيطة يعلوها شاشة تليفزيون في ركن جانبي من هذه الساحة.

أما إذا تطلعنا لما وراء الأريكة التابعة لغرفة الاستقبال، نجد أخرى مصممة على طراز أكثر راحة تشبه السرير تتمركز في ركن خاص لها كغرفة مفتوحة وبجانبها كرسي متعدد الألوان عصري الشكل والتصميم. 

حمام بسيط بوحدة منظمة

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura حمام
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

رغم أنه حمام بسيط على مساحة صغيرة من الشقة، إلا أنه أخّاذ وملفت، قد يرجع ذلك لشكل تلك الوحدة الخشبية شديدة التنظيم رغم كثرة ما بها من أغراض، فهي مقسمة بعناية لأرفف وأدراج كفيلة بجمع كل ما في الحمام من تفاصيل دقيقة.

ذلك الحوض عصري التصميم وتلك المرآة مختلفة الشكل أعطوا للحمام أيضًا لمسة جمالية مميزة، فضلًا عن هذا الفرع الأخضر الطويل الذي بالتأكيد كان له دور في ترك أثر جيد في نفس مرتادي ذلك الحمام. 

غرفة نوم تتحلى بالبساطة

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة نوم
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

قد تكون تلك الغرفة هي الوحيدة التي لها ركن خاص مغلق في هذه الشقة الصغيرة المرتبة، هذا يرجع بالتأكيد لشدة خصوصيتها وقدسيتها.

نفس المبدأ المتبع في الشقة بأكملها واضح وضوح الشمس في تلك الغرفة، ألا وهو البساطة، فرغم أن المصمم استطاع أن يميز كل ركن من أركان الشقة بلمسات عصرية وألوان زاهية إلا أنه لم يتخلى عن عنصر البساطة.

فكما واضح هنا اختار سرير بسيط نمطي بعض الشئ، على طرفيه أرفف خشبية تشمل عدة أدراج لجمع أغراض الغرفة، تعلوهما وحدتي إضاءة تغلب عليهم العصرية متدليتين من السقف عن طريق حبل رفيع.

لقراءة المقال التالي، اضغط هنا: جنة البيت في ألوانه

لمسة الديكور قد تنطق الحجر
هل عَلِمت كيف تستغل مساحة شقتك جيدًا؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً