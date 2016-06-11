استغل المساحات جيدًا لتحظى بشقة مُرَتبة

يظن بعض الناس أن ضيق مساحة شقتهم قد يقيدهم بالالتزام بقطع أثاث قليلة أو قد يضطرهم للتخلي عن إحدى الغرف من الأساس في سبيل استغلال مساحة الشقة في غرفتين رئيسيتين مثلًا ليشعروا بالبراح! قد يكون تفكير سليم ولكن.. لما لا تستغل كل ركن في شقتك بعناية وتطلق العنان لخيالك ليدبر لك كيفية وضع كل شئ في موضعه الصحيح!
بمعنى أنه بدلًا من الاستغناء عن غرفة قد تكون مهمة في الشقة، يمكنك من خلال دمج مجموعة من الغرف مع بعضها البعض وتمييز كل ركن منهم على حدة بلمسة خاصة تعطي انطباع أنها غرفة مستقلة أن تخرج عن النمطية وضيق الأفق.
في هذا النموذج الموضح هنا، يمكنك معرفة كيفية استخدام المساحات جيدًا، وبشكل صحيح ..
شقة صغيرة منمقة شديدة الترتيب، جمعت في هذه الساحة الموضحة أمامكم أربع غرف في غرفة واحدة، مكونة من مطبخ أمريكان على الطراز الحديث، وغرفة سفرة صغيرة باللون الأسود الأنيق، وكذلك غرفة استقبال شملت أريكة وطاولة يعلوها شاشة تليفزيون خلفها غرفة معيشة عبارة عن أريكة متوسطة الحجم تتمتع بالمرونة بحيث يمكن استخدامها كسرير.
نعم كل ذلك في مكان واحد! وهذا يكمن في براعة المهندس المعمار المصمم للشقة، وقدرته الاحترافية على استغلال تلك المساحة أحسن استغلال بشكل لا يجعلك تنفر منها أو تكاد تشعر أن قطع أثاثها كثيرة مثلًا!
كما هو ملاحظ هنا أن المساحة المخصصة للمطبخ تبدو صغيرة جدًا من هذا المنظور رغم حرص المصمم على استغلالها أفضل استغلال، فجعل وحدات المطبخ جميعها على خط مستقيم في صف طويل تحوى بداخلها البوتجاز وغسالة الأطباق وغيرهما من لوازم المطبخ.
اختيار المصمم للون الأوف وايت ليكون خلفية هذا المطبخ كان موفقًا وعمليًا بشكل كبير، فهو العامل الأساسي في منحه قليل من البراح الواضح في هذا الرواق الخلفي للبار، كما أن اختيار أرضية المطبخ لتكون بتلك النقوش البنية مختلفة الشكل منحه إطلالة عصرية مميزة.
في هذه الصورة يمكننا ملاحظة محتويات الشقة عن قرب، فعلى اليسار تتربع طاولة السفرة مستديرة الشكل، دقيقة التفاصيل، يحاوطها أربعة كراسي سوداء أنيقة مصنوعين غالبًا من مادة تشبه الحديد إلى حد كبير، يعلوها 3 وحدات إضاءة متراصين في اتجاه واحد باللون الأصفر الزاهي، متناغمين بشدة مع الكرسيان الملتحمان ببار المطبخ.
وإذا ما انتقلنا بنظرنا إلى أقصى اليمين نجد غرفة الاستقبال المكونة من أريكة بلون الكافيه القريب للرمادي نوعًا ما تسترخي عليها مجموعة وسائد باللونين الأحمر والأبيض، أمامها طاولة بسيطة يعلوها شاشة تليفزيون في ركن جانبي من هذه الساحة.
أما إذا تطلعنا لما وراء الأريكة التابعة لغرفة الاستقبال، نجد أخرى مصممة على طراز أكثر راحة تشبه السرير تتمركز في ركن خاص لها كغرفة مفتوحة وبجانبها كرسي متعدد الألوان عصري الشكل والتصميم.
رغم أنه حمام بسيط على مساحة صغيرة من الشقة، إلا أنه أخّاذ وملفت، قد يرجع ذلك لشكل تلك الوحدة الخشبية شديدة التنظيم رغم كثرة ما بها من أغراض، فهي مقسمة بعناية لأرفف وأدراج كفيلة بجمع كل ما في الحمام من تفاصيل دقيقة.
ذلك الحوض عصري التصميم وتلك المرآة مختلفة الشكل أعطوا للحمام أيضًا لمسة جمالية مميزة، فضلًا عن هذا الفرع الأخضر الطويل الذي بالتأكيد كان له دور في ترك أثر جيد في نفس مرتادي ذلك الحمام.
قد تكون تلك الغرفة هي الوحيدة التي لها ركن خاص مغلق في هذه الشقة الصغيرة المرتبة، هذا يرجع بالتأكيد لشدة خصوصيتها وقدسيتها.
نفس المبدأ المتبع في الشقة بأكملها واضح وضوح الشمس في تلك الغرفة، ألا وهو البساطة، فرغم أن المصمم استطاع أن يميز كل ركن من أركان الشقة بلمسات عصرية وألوان زاهية إلا أنه لم يتخلى عن عنصر البساطة.
فكما واضح هنا اختار سرير بسيط نمطي بعض الشئ، على طرفيه أرفف خشبية تشمل عدة أدراج لجمع أغراض الغرفة، تعلوهما وحدتي إضاءة تغلب عليهم العصرية متدليتين من السقف عن طريق حبل رفيع.
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