استغل المساحات جيدًا لتحظى بشقة مُرَتبة

يظن بعض الناس أن ضيق مساحة شقتهم قد يقيدهم بالالتزام بقطع أثاث قليلة أو قد يضطرهم للتخلي عن إحدى الغرف من الأساس في سبيل استغلال مساحة الشقة في غرفتين رئيسيتين مثلًا ليشعروا بالبراح! قد يكون تفكير سليم ولكن.. لما لا تستغل كل ركن في شقتك بعناية وتطلق العنان لخيالك ليدبر لك كيفية وضع كل شئ في موضعه الصحيح!

بمعنى أنه بدلًا من الاستغناء عن غرفة قد تكون مهمة في الشقة، يمكنك من خلال دمج مجموعة من الغرف مع بعضها البعض وتمييز كل ركن منهم على حدة بلمسة خاصة تعطي انطباع أنها غرفة مستقلة أن تخرج عن النمطية وضيق الأفق.

في هذا النموذج الموضح هنا، يمكنك معرفة كيفية استخدام المساحات جيدًا، وبشكل صحيح ..