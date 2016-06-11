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منزل حديث مزين بقوالب الطوب !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten منازل
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قوالب الطوب هي الماده الأساسيه التى تستخدم في البناء لقرون عديده ، و التى قد أثبتت سهولة استخدامها و قوة تحملها ، مما جعلها في موقع الصداره على جميع المواد حتى مع ما نشهده من تقدم العلمي و تكنولوجي . و في هولندا قرر المصممون في شركة 2Architecten بناء منزل يظهر الوجه الآخر للطوب . فعادة ما يٌغطى الطوب بطبقات أخرى تغير و تخفي مظهره ، ولكن منزل اليوم يلقى الضوء على الوجه الجمالي للطوب ، و إمكانية استخدام شكل قوالب الطوب المتراصه بانتظام في إعطاء مظهر جمالي شيّق.

الواجهه الأماميه

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten منازل
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

منزل اليوم يأتي بواجهه من قوالب الطوب باللون الرمادي الذي يوحي بالفخامه ، كما نلاحظ أن المنزل يتمتع بخصوصيه كبيره ، مما يجعل سكانه بعيدين عن أعين الماره و الجيران . فنجد أن الطابق العلوي يكاد يخلو تماما من أي نوافذ تطل على الشارع ، و الطابق السفلي يحتوي على نافذه جانبيه صغيره و نافذه أماميه من الزجاج المغطى بالستائر المعدنيه للتحكم في غلق النافذه او فتحها . و يضم المنزل حديقتين ، إحداهما صغيره أمام المنزل و الأخرى كبيره في الخلف . و قد كان للباب الخشبي للمنزل و للحديقه الصغيره المملوءه باللافندر أمام المنزل ، الفضل في إكساب المنزل واجهه وديه إلى حد كبير بالرُغم من التصميم المنعزل عن العالم الخارجي نسبياً .

الواجهه الخلفيه

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten منازل
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

الجهه الخلفيه للمنزل عكس الجهه الأماميه تماماً ، فهي مملوءه بالشبابيك و النوافذ و شرفة كبيرة أيضاً للتمتع بإضاءه طبيعيه خلابه بعيداً عن أعين المتطفلين . و الحديقه الخلفيه قد جاءت منمقه للغايه بحشائش قصيره أنيقه ، تصلح تماماً للحفلات العائليه أو كمساحة لعب متسعه للأطفال و الصغار .و تطل عليها أبواب المطبخ الزجاجيه ، مما يسمح بإمكانية تناول الطعام بسهوله و إحضار المشروبات للضيوف في الحفلات بطريقه سهله و سريعه. و توجد مساحه اجتماعيه صغيره ملاصقه للمنزل ، تحت الظلال الخفيفه التى يلقيها المنزل بعيداً عن حرارة الشمس أثناء النهار .

ونلاحظ أن السور الفاصل بين المنزل و الجيران مكون من الزرع الأخضر المبهج ، لخصوصيه تامه و مظهر جمالي في آن واحد .

غرفة المعيشه

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten غرفة المعيشة
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

يتبع مصمموا المنزل نظام المساحات المفتوحه ، فعند الدخول من باب المنزل نواجه غرفة المعيشه ، و التى يمكننا منها رؤية بقية المنزل من مطبخ و سفره حتى الحديقه الخلفيه !.

و أرضية المنزل كلها جاءت باللون الرمادي الداكن بخامات فاخره ، أما الحوائط فتلونت بالأبيض العصري ، فخلقت تناقضاً لافت مع الأرضية الداكنه . 

 سجادة الغرفه جائت بمزيج من اللونين فجمعت بين السماء و الأرض . نلاحظ عنصر الخشب في طاولة القهوه بتصميم عصري يتناسب مع منزل يكتسب مميزات الطبيعه و روح العصر الحديث ، و الأريكه جاءت باللون الرمادي المسيطر على أثاث المنزل .

ولاشك أن الإضاءة الطبيعيه الجيده بسبب نوافذ المنزل الكبيره كان لها أثرا كبيرا على تألق المنزل .

سلم المنزل

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten الممر الحديث، المدخل و الدرج
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

يوجد حائط صغير يفصل بين غرفة المعيشه و غرفة المطبخ ، هذا الحائط قد تم استغلاله بصورة ذكيه بوضع مدفأه حطب داخله بصورة عصريه و مبتكره . كما أن سلالم المنزل الخشبيه جاءت على شكل درجات غير متصله ببعضها فتستطيع رؤيه ما خلف السلم ، فقد تعمد المصممون عدم صنع أي فواصل كبيره بين أركان المنزل .

المطبخ

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten مطبخ
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

يستمد المطبخ إضاءه طبيعيه جيده من نافذه كبيره فوق خزانات المطبخ من الخشب، التى جائت بنمط مضغوط ، حيث أنها موضوعه فوق بعضها  لتوفر مساحة تخزين كبيره في أقل حيز.

لوح المطبخ من الجرانيت الأسود اللامع ، ملحوق به البوتجاز بتصميم عصري ، وصنبور معدني بتصميم بسيط أنيق ، ليوفر بذلك مساحة عمل كبيرة و عمليه .

غرفة السفره

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten مطبخ
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

خامات طاولة السفره تشبه خامات طاولة القهوه كثيراً ، حيث يتكون من سطح خشبي و أرجل معدنيه . و تصميم السفره الفريد يسمح بعدد كبير من الكراسي دون إهدار مساحة كبيره من الغرفه . كما أن مصباح السقف المتدلى كان له أثر كبير في هيمنة الحداثه على المكان .

الحمام

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten حمام
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

كما رأينا في جميع أركان المنزل أنه حداثي و عملي بامتياز ، فإن هذا الحمام يوطد فكرتنا عن المنزل ولا يختلف عنه . فالحمام جاء بمرآتين أسفل منهما أحواض خشبيه مستقله باللون الرمادي بشكل جديد و جذاب . و سجادتين من الرمادي الداكن و أرضيه بلون محايد . كما تم استخدام الستائر المعدنيه أيضا مثل بقية جنبات المنزل ، والتى توفر خيارين الخصوصيه و الإضاءه . وقد كان لتصميم الحمام بخطوط مستقيمه واضحه دون انحناءات ، فضل كبير على أناقته و عصريته .

استغل المساحات جيدًا لتحظى بشقة مُرَتبة
للمزيد من المنازل شاهد شقه أم أنشوده بوهيميه ساحره ؟..هل أعجبك منزل حديث مُزين بقوالب الطوب؟ .

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