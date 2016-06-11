منزل حديث مزين بقوالب الطوب !

يتبع مصمموا المنزل نظام المساحات المفتوحه ، فعند الدخول من باب المنزل نواجه غرفة المعيشه ، و التى يمكننا منها رؤية بقية المنزل من مطبخ و سفره حتى الحديقه الخلفيه !.

و أرضية المنزل كلها جاءت باللون الرمادي الداكن بخامات فاخره ، أما الحوائط فتلونت بالأبيض العصري ، فخلقت تناقضاً لافت مع الأرضية الداكنه .

سجادة الغرفه جائت بمزيج من اللونين فجمعت بين السماء و الأرض . نلاحظ عنصر الخشب في طاولة القهوه بتصميم عصري يتناسب مع منزل يكتسب مميزات الطبيعه و روح العصر الحديث ، و الأريكه جاءت باللون الرمادي المسيطر على أثاث المنزل .

ولاشك أن الإضاءة الطبيعيه الجيده بسبب نوافذ المنزل الكبيره كان لها أثرا كبيرا على تألق المنزل .