منزل مهيب .. رخيص الثمن

نخوض في بحر الديكور و التصميم دائماً مع كل ما هو مألوف و غريب، و منزلنا اليوم الذي سنخوض غماره يعتبر من غرائب التصميم و أحلاها لأكثر من سبب أهمها التكلفة الاقتصادية المنخفضة له التي وصلت إجمالاً إلى أقل من ربع التكلفة المتعارف عليها في مثل تلك الانشاءات بكل مشتملاته و تجهيزاته ، و اهم ما يميز ذلك البيت المخفض في تكلفة انشاؤه بشكل لا يصدق هو طلاءه الخارجي الداكن الأسود اللون مما منحه وصفه المهيب في تشييده و المنغلق على ذاته تماماً من الخارج، و هو ما يجعل ساكنيه في بوتقة من الخصوصية فريدة التأثير و مميزة الإحساس ، خصوصاً مع وقوع البيت في محيط مبهج على العكس مع الالوان المستخدمه في واجهته تماماً لأسباب سنذكرها ، فكيف صنع المصمم ذلك المزيج و كيف يبدو هذا الصرح من الداخل .. دعونا نرى !