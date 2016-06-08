منزل مهيب .. رخيص الثمن

نخوض في بحر الديكور و التصميم دائماً مع كل ما هو مألوف و غريب، و منزلنا اليوم الذي سنخوض غماره يعتبر من غرائب التصميم و أحلاها لأكثر من سبب أهمها التكلفة الاقتصادية المنخفضة له التي وصلت إجمالاً إلى أقل من ربع التكلفة المتعارف عليها في مثل تلك الانشاءات بكل مشتملاته و تجهيزاته ، و اهم ما يميز ذلك البيت المخفض في تكلفة انشاؤه بشكل لا يصدق هو طلاءه الخارجي الداكن الأسود اللون مما منحه وصفه المهيب في تشييده و المنغلق على ذاته تماماً من الخارج، و هو ما يجعل ساكنيه في بوتقة من الخصوصية فريدة التأثير و مميزة الإحساس ، خصوصاً مع وقوع البيت في محيط مبهج على العكس مع الالوان المستخدمه في واجهته تماماً لأسباب سنذكرها ، فكيف صنع المصمم ذلك المزيج و كيف يبدو هذا الصرح من الداخل .. دعونا نرى !
المشهد يبدو عبثياً من بعيد ، كومة من الحجارة تحيط النوافذ الجانبية للمنزل و ضعت و كأنها في حالة دفاع عن النوافذ من الخارج وعازل طبيعي لها، و لكن الملاحظ انها ليس لها أي دخل بالديكور و هي مجرد تجهيزات سيتم استخدامها لبناء سور محيط بالبيت أو ما شابه ، و لكن الملاحظ بقوة في صميم تحليلنا لهذا البيت هو اللون الأسود المطفي في خارجه مما يمنحه بهاءاً و قوة فريدين، و الباب باللون البني الفاتح له تأثير رائع على كسر كل هذا الغموض
النوافذ كان لها دخل كبير في اضفاء تلك الروح الغامضة على المنزل من الخارج، الطول جاء على حساب العرض للسبب ذاته، ترى و كأنها غير موجودة، و لكنها من الداخل ستكون لها تأثيراً واقعياً نظراً لكثرتها و وفرتها ، فالنوافذ طولية و دقيقة نعم و لكنها كثيرة و منتشرة و موزعة توزيعاً مثالياً
المنزل من الخارج به مساحة كبيرة للغاية روعي فيها سيدا اللون الأخضر لاضفاء مزيد من البراح و البهجة على الفناء الخارجي له، و نلاحظ في جانب المنزل وجود بوابات زجاجية أو بمعنى أصح نوافذ قابلة للفتح في الدور الأرضي له، و لعل الشكل الهندسي الحاد المستقيم دون تعرجات أضفى مبدأ الهيبة الذي نتحدث عنه مراراً في هذا المنزل الرائع
إن هذا المنزل كما اتفقنا روعي فيه بشكل أساسي دمج كافة المكونات الجيدة و لكنها غير باهظة في ثمنها مع التخلي عن الكثير من الكماليات التي رأي المصمم أنها ليست ذات معنى و هو ما يظهر في هذا المطبخ الداخلي الذي تم الاستغناء فيه عن التشطيب الكامل للسقف أو بيوت النور المعلقة أو ماشابه و قد تم الاكتفاء بمصادر للضوء بسيطة و طلاء البطانة الداخلية الرمادي اللون في الاسقف، مع الدواليب المخصصة للأطباق الرخيصة السعر المصنوعة من الأخشاب الجيدة و متراصة بشكل تام ليس فيها تعرجات و لا تلاعبات بالأطوال كما هو متبع في بعض المطابه الحديثة في تصميمها
الحمام كذلك لا يوجد فيه أي شيء باهظ الثمن و لكن الملاحظ في نظام الاضاءة ثباته كما المطبخ في طريقة الاعتماد على الأضواء البسيطة من المصابيح المنفردة، و كذلك ستائر البانيو و ليس وحدة شاور و مرآة طولية ليس بها أي فلسفة
السلالم الداخلية و الجدران المحيطة بها يوجد بها الطلاء المرحلي الباطني ذاته، الرمادي على ادرجات السلم و الأبيض على بناء سوره، كل ذلك يعتبر بطانة داخلية و التي يراها المصمم لطيفة ولا تحتاج لطبقة أخرى مكلفة دون جدوى
في هذا الطابق الأرضي كذلك تم ادماج أكثر من غرفة في هذا المسطح كبير المساحة حيث نلاحظ وجود المطبخ بجوار غرفة المعيشة و هي تتميز بالبساطة في مكوناتها مع عدم اختلاف اي جزء من الجدران في هذا المسطح بالكامل في هيئته او لونه، سواء في الحوائط أو السقف
الأبواب المستخدمة في الداخل من الخشب الجيد و القوي، و لكنها لم تدهن باختلاف عن الباب الرئيسي للبيت و الذي ذكرنا صورته في البداية و لكن الطراز كذلك لم يتغير، و يبدو أنهم قد اشتروا تلك الأبواب كلها بسعر جمله وفقاً لعددها الذي فاق 6 حتى الآن من الطراز ذاته و هي وسيلة أخرى لتقليل النفقات
يعتمد الفكر التصميمي لهذا المنزل على خاصية التعويض الخارجي لبعض النواقص الداخلية في التشطيب و الديكور و التي يراها البعض قد استغني عنها لسبب التقليل في النفقات، و لكن المنظر الخارجي فعلاً خلاب و استخدام النوافذ المتعددة للاتحاد مع هذه الطبيعة الرائعة أمر موفق جداً من قبل المصمم ..
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