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منزل مهيب .. رخيص الثمن

Mohammed Awad Mohammed Awad
Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer منازل
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نخوض في بحر الديكور و التصميم دائماً مع كل ما هو مألوف و غريب، و منزلنا اليوم الذي سنخوض غماره  يعتبر من غرائب التصميم و أحلاها لأكثر من سبب أهمها التكلفة الاقتصادية  المنخفضة له التي وصلت إجمالاً إلى أقل من ربع التكلفة المتعارف عليها في مثل تلك الانشاءات بكل مشتملاته و تجهيزاته ، و  اهم ما يميز ذلك البيت المخفض في تكلفة انشاؤه بشكل لا يصدق هو طلاءه الخارجي الداكن الأسود اللون مما منحه وصفه المهيب في تشييده  و المنغلق على ذاته تماماً من الخارج، و هو ما  يجعل ساكنيه في بوتقة من الخصوصية فريدة التأثير و مميزة الإحساس ، خصوصاً مع وقوع البيت في محيط مبهج على العكس مع الالوان المستخدمه في واجهته تماماً لأسباب سنذكرها ، فكيف صنع المصمم ذلك المزيج و كيف يبدو هذا الصرح من الداخل .. دعونا نرى !

رغم التكلفة .. الواجهة فريدة

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer منازل
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

المشهد يبدو عبثياً من بعيد ، كومة من الحجارة تحيط النوافذ الجانبية للمنزل و ضعت و كأنها في حالة دفاع عن النوافذ من الخارج وعازل طبيعي لها، و لكن الملاحظ انها ليس لها أي دخل بالديكور و هي مجرد تجهيزات سيتم استخدامها لبناء سور محيط بالبيت أو ما شابه ، و لكن الملاحظ بقوة في صميم تحليلنا لهذا البيت هو اللون الأسود المطفي في خارجه مما يمنحه بهاءاً و قوة فريدين، و الباب باللون البني الفاتح له تأثير رائع على كسر كل هذا الغموض

شبابيك

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer شبابيك
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

النوافذ كان لها دخل كبير في اضفاء تلك الروح الغامضة على المنزل من الخارج، الطول جاء على حساب العرض للسبب ذاته، ترى و كأنها غير موجودة، و لكنها من الداخل ستكون لها تأثيراً واقعياً نظراً لكثرتها و وفرتها ، فالنوافذ طولية و دقيقة نعم و لكنها كثيرة و منتشرة و موزعة توزيعاً مثالياً

حديقة منسجمة

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer منازل
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

المنزل من الخارج به مساحة كبيرة للغاية روعي فيها سيدا اللون الأخضر لاضفاء مزيد من البراح و البهجة على الفناء الخارجي له، و نلاحظ في جانب المنزل وجود بوابات زجاجية أو بمعنى أصح نوافذ قابلة للفتح في الدور الأرضي له، و لعل الشكل الهندسي الحاد المستقيم دون تعرجات أضفى مبدأ الهيبة الذي نتحدث عنه مراراً في هذا المنزل الرائع

يمكن الاستغناء عنها

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer مطبخ
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

إن هذا المنزل كما اتفقنا روعي فيه بشكل أساسي دمج كافة المكونات الجيدة و لكنها غير باهظة في ثمنها مع التخلي عن الكثير من الكماليات التي رأي المصمم أنها ليست ذات معنى و هو ما يظهر في هذا المطبخ الداخلي الذي تم الاستغناء فيه عن التشطيب الكامل للسقف أو بيوت النور المعلقة أو ماشابه و قد تم الاكتفاء بمصادر للضوء بسيطة و طلاء البطانة الداخلية الرمادي اللون في الاسقف، مع الدواليب المخصصة للأطباق الرخيصة السعر المصنوعة من الأخشاب الجيدة و متراصة بشكل تام ليس فيها تعرجات و لا تلاعبات بالأطوال كما هو متبع في بعض المطابه الحديثة في تصميمها

بساطة وأناقة

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer حمام
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

الحمام كذلك لا يوجد فيه أي شيء باهظ الثمن و لكن الملاحظ في نظام الاضاءة ثباته كما المطبخ في طريقة الاعتماد على الأضواء البسيطة من المصابيح المنفردة، و كذلك ستائر البانيو و ليس وحدة شاور و مرآة طولية ليس بها أي فلسفة

البطانة الداخلية في الدهانات

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer الممر والمدخل
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

السلالم الداخلية و الجدران المحيطة بها يوجد بها الطلاء المرحلي الباطني ذاته، الرمادي على ادرجات السلم و الأبيض على بناء سوره، كل ذلك يعتبر بطانة داخلية و التي يراها المصمم لطيفة ولا تحتاج لطبقة أخرى مكلفة دون جدوى

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مزيج رائع

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer غرفة المعيشة
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

في هذا الطابق الأرضي كذلك تم ادماج أكثر من غرفة في هذا المسطح كبير المساحة حيث نلاحظ وجود المطبخ بجوار غرفة المعيشة و هي تتميز بالبساطة في مكوناتها مع عدم اختلاف اي جزء من الجدران في هذا المسطح بالكامل في هيئته او لونه، سواء في الحوائط أو السقف

أبواب مثالية

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer شبابيك
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

الأبواب المستخدمة في الداخل من الخشب الجيد و القوي، و لكنها لم تدهن باختلاف عن الباب الرئيسي للبيت و الذي ذكرنا صورته في البداية و لكن الطراز كذلك لم يتغير، و يبدو أنهم قد اشتروا تلك الأبواب كلها بسعر جمله وفقاً لعددها الذي فاق 6 حتى الآن من الطراز ذاته و هي وسيلة أخرى  لتقليل النفقات

الإطلالة غالية الثمن

Das Kleine Schwarze, f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer بلكونة أو شرفة
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer

f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten – Norman Binder &amp; Andreas-Thomas Mayer
f m b architekten - Norman Binder & Andreas-Thomas Mayer

يعتمد الفكر التصميمي لهذا المنزل على خاصية التعويض الخارجي لبعض النواقص الداخلية في التشطيب و الديكور و التي يراها البعض قد استغني عنها لسبب التقليل في النفقات، و لكن المنظر الخارجي فعلاً خلاب و استخدام النوافذ المتعددة للاتحاد مع هذه الطبيعة الرائعة أمر موفق جداً من قبل المصمم .. 

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الفخامة عنوان هذا المنزل

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