باحة المنزل ، مساحة صغيرة لأوقات جميلة .

تطلق الباحه على جزء صغير من الحديقه ، و هذا الجزء الصغير يتميز بوجود أرضيه من البلاط أو مرصوف بأي خامه أخرى ، على عكس بقية الحديقه و التى تكون أرضيتها طينيه أو مغطاه بالحشائش . و في بعض الأحيان في المساحات الضيقه يتم الإستغناء عن الحديقه و تحويل فناء المنزل كله إلى باحه ، و الإستعانه ببعضاً من أصص الأشجار و الأزهار للتعويض عن نباتات الحديقه .

و يمكن أيضاً إستغلال تناقض الألوان في تقسيم الفناء لمناطق عده ، و إعطاء إيحاء باتساع المكان ، كما في هذا الفناء الذي نلاحظ فيه اختيار اللون الأبيض لأرضيه و جدران الباحه، مما جعل فضاء الباحه يبدو أكبر بفضل الألوان الفاتحه بجانب الأشجار . و اختيار لون الأرضيه الخشبي للجزء بجوار النافوره ، و الأرضيه من الحشائش للجزء المخصص للحديقه ، كل هذا التنظيم حصلنا عليه من خلال التركيز على اختلاف الأرضيات فقط !.