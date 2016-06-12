باحة المنزل ، مساحة صغيرة لأوقات جميلة .

قد يٌهمل البعض باحة منزله ظنا منه أنها تحتاج إلى مبالغ ضخمه لإصلاحها و تزيينها . وقد يهملها البعض الآخر ، لأنه يراها صغيرة المساحه ولن يستطيع الإستفاده منها في شيء . و لكننا اليوم نقول أنه ليس من الضروري أن يكون فناء منزلك كبيراً ، أو تكون من الأثرياء لتحصل على فناء جميل بتصميمات راقيه . و نقدم لك اليوم مجموعة حيل لتجعل من باحة منزلك مكان مناسب لأمتع الأوقات التى تقضيها مع أسرتك أو أصدقائك . فترك هذة المساحه من المنزل دون اعتناء و دون استفاده منها لأقصى درجه لهو إهدار لشيء ثمين تمتلكه ولا تعرف قيمته .
تطلق الباحه على جزء صغير من الحديقه ، و هذا الجزء الصغير يتميز بوجود أرضيه من البلاط أو مرصوف بأي خامه أخرى ، على عكس بقية الحديقه و التى تكون أرضيتها طينيه أو مغطاه بالحشائش . و في بعض الأحيان في المساحات الضيقه يتم الإستغناء عن الحديقه و تحويل فناء المنزل كله إلى باحه ، و الإستعانه ببعضاً من أصص الأشجار و الأزهار للتعويض عن نباتات الحديقه .
و يمكن أيضاً إستغلال تناقض الألوان في تقسيم الفناء لمناطق عده ، و إعطاء إيحاء باتساع المكان ، كما في هذا الفناء الذي نلاحظ فيه اختيار اللون الأبيض لأرضيه و جدران الباحه، مما جعل فضاء الباحه يبدو أكبر بفضل الألوان الفاتحه بجانب الأشجار . و اختيار لون الأرضيه الخشبي للجزء بجوار النافوره ، و الأرضيه من الحشائش للجزء المخصص للحديقه ، كل هذا التنظيم حصلنا عليه من خلال التركيز على اختلاف الأرضيات فقط !.
تخلى عن فكرتك القديمه عن أثاث الحدائق ، فأثاث الحديقه لا يعني فقط الطاولات الدائريه من البلاستيك المحاطه بخمسة كراسي أو سته ، لتشغل الباحه كلها بفائده صغيره . نعم تناول الطعام في الهواء الطلق ممتع للغايه ، ولكن يمكن تناوله باستخدام أثاث أكثر عمليه و راحه .
و اختيارك للأثاث المميز لباحة فناءك ، ينعكس بالإيجاب عليك و على أسرتك ، لأن الأثاث المناسب سيمكنك من الإسترخاء بعد عمل شاق أو الإستجمام تحت الأشعه الشمسيه بمنتهى الراحه . كما يمكنك استخدام أثاث يتلاءم مع ديكورات منزلك لتكتمل بذلك الصوره العامه للمنزل .
و هذه الباحه من تصميم Cortes-Arquitectosتحتوي على كرسيين شازلونج لراحه قصوى أثناء الإستمتاع بحمام شمسي ، و كرسيين و طاولة صغيره لتناول الطعام ، أثاث قليل وظيفي ، ممتع و غير تقليدي ، لباحة منزل الأسره العصري .
كما ذكرنا في السابق يمكنك الإستغناء عن الحديقه تماما ، و الإستعاضه عنها بأصص للنباتات و الأزهار ، فتصبح الحديقه موجوده بجمالها و زينتها ولكنها غير موجوده بالمعنى التقليدي . و إستخدامك النباتات في تشكيل ديكورات جذابة لباحتك يجعل منها تحفة فريده ، فوجود النباتات بجانبك في الهواء الطلق يشعرك بحيويه و إنسجام لا يقارن . ولا تدع ضيق المساحه يقف عائقاً أمام أصص الأزهار أيضاً ، فإن لم تستوعب الحديقه أكثر من واحد يمكن تعليق الأصص في تعريشة الفناء و بالتالي تكون قد استفدت من الأماكن المهدره وقمت باستغلالها في عمل ديكورات مبتكره
دائما ما ننشغل بتهيئة الباحه للجلوس في أوقات النهار للإستمتاع بآشعة الشمس و الإضاءه الطبيعيه ، و ننسى تهيئة المكان للجلوس ليلاً ، ونحرم أنفسنا بذلك من متعه أكبر . فالليل في فصل الصيف يتميز بوجود نسمات رقيقه و هواء منعش ،على عكس أوقات النهار التى نعاني فيها أغلب الوقت من شدة الحراره .
لذا كان من الضروري إضافة بعض مصادر الإضاءه الصناعيه لتهيئة الجو المناسب ليلاً ، كما أنها يمكنها إضافة جوا من الرومانسيه والشاعريه إذا استخدمتها بصورة مناسبه أو خافته على سبيل المثال .
وتعتبر هذه الباحه أكبر دليل على أهمية إضافة عنصر الإضاءه الصناعيه المناسب على الحديقه ، والذي جاء على هيئة كره من أسلاك المعدن المتشابك ، ذات الإضاءه بالأصفر الدافي، والتى قد أعطت جواً شاعرياً على الجلسه و حيوية بتصميمها الزخرفي الغريب .
حتى تتمم الصورة العامه لباحة منزلك لابد و أن تهتم بعناصر الديكور ، حتى لا تظهر الباحه و كأنها مسلوبة الروح . فلا شك أن باحة تحتوي على كرسيين و طاولة و نافورة أفضل بكثير من باحه تحتوي على كرسيين و طاوله فقط ! . و بالإضافة إلى النافورات يوجد أيضاً التماثيل أو الشمسيات الملونه ، أو حتى بعض المساند الملونه المنثوره على الأرضية .
وفي الصورة تظهر قطعه ديكوريه توحي بالعراقه ، حيث تم استخدام هذه العربه الخشبيه لإضافة لمسه ديكورية ووظيفيه في آن واحد . كما يمكنك أن تصنع بنفسك ديكورات مشابهه أو مختلفة باستخدام العديد من الخامات المتوفرة زهيدة الثمن في المنزل ، مثل الصناديق الفارغه التى يمكن تحويلها إلى عربة أو إلى أصيص زرع ، و أيضاً أطباق الخزف التى يمكن تلوينها كما تشاء لتضع بها بعض الشموع الصغيره.