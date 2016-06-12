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باحة المنزل ، مساحة صغيرة لأوقات جميلة .

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
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قد يٌهمل البعض باحة منزله ظنا منه أنها تحتاج إلى مبالغ ضخمه لإصلاحها و تزيينها . وقد يهملها البعض الآخر ، لأنه يراها صغيرة المساحه ولن يستطيع الإستفاده منها في شيء . و لكننا اليوم نقول أنه ليس من الضروري أن يكون فناء منزلك كبيراً ، أو تكون من الأثرياء لتحصل على فناء جميل بتصميمات راقيه . و نقدم لك اليوم مجموعة حيل لتجعل من باحة منزلك مكان مناسب لأمتع الأوقات التى تقضيها مع أسرتك أو أصدقائك . فترك هذة المساحه من المنزل دون اعتناء و دون استفاده منها لأقصى درجه لهو إهدار لشيء ثمين تمتلكه ولا تعرف قيمته .

كلمة السر هي : الألوان

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تطلق الباحه على جزء صغير من الحديقه ، و هذا الجزء الصغير يتميز بوجود أرضيه من البلاط أو مرصوف بأي خامه أخرى ، على عكس بقية الحديقه و التى تكون أرضيتها طينيه أو مغطاه بالحشائش . و في بعض الأحيان في المساحات الضيقه يتم الإستغناء عن الحديقه و تحويل فناء المنزل كله إلى باحه ، و الإستعانه ببعضاً من أصص الأشجار و الأزهار للتعويض عن نباتات الحديقه .

و يمكن أيضاً إستغلال تناقض الألوان في تقسيم الفناء لمناطق عده ، و إعطاء إيحاء باتساع المكان ، كما في هذا الفناء الذي نلاحظ فيه اختيار اللون الأبيض لأرضيه و جدران  الباحه، مما جعل فضاء الباحه يبدو أكبر بفضل الألوان الفاتحه بجانب الأشجار . و اختيار لون الأرضيه الخشبي للجزء بجوار النافوره ، و الأرضيه من الحشائش للجزء المخصص للحديقه  ، كل هذا التنظيم حصلنا عليه من خلال التركيز على اختلاف الأرضيات فقط !.

اختيار أثاث عملى و أنيق

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

تخلى عن فكرتك القديمه عن أثاث الحدائق ، فأثاث الحديقه لا يعني فقط الطاولات الدائريه من البلاستيك المحاطه بخمسة كراسي أو سته ، لتشغل الباحه كلها بفائده صغيره . نعم تناول الطعام في الهواء الطلق ممتع للغايه ، ولكن يمكن تناوله باستخدام أثاث أكثر عمليه و راحه .

و اختيارك للأثاث المميز لباحة فناءك ، ينعكس بالإيجاب عليك و على أسرتك ،  لأن الأثاث المناسب سيمكنك من الإسترخاء بعد عمل شاق أو الإستجمام تحت الأشعه الشمسيه بمنتهى الراحه . كما يمكنك استخدام أثاث يتلاءم مع ديكورات منزلك لتكتمل بذلك الصوره العامه للمنزل .

و هذه الباحه من تصميم Cortes-Arquitectosتحتوي على كرسيين شازلونج لراحه قصوى أثناء الإستمتاع بحمام شمسي ، و كرسيين و طاولة صغيره لتناول الطعام ، أثاث قليل وظيفي ، ممتع و غير تقليدي ، لباحة منزل الأسره العصري .

ابحث عن بدائل

Remodelación Terraza, NINA SAND NINA SAND بلكونة أو شرفة
NINA SAND

NINA SAND
NINA SAND
NINA SAND

كما ذكرنا في السابق يمكنك الإستغناء عن الحديقه تماما ، و الإستعاضه عنها بأصص للنباتات و الأزهار ، فتصبح الحديقه موجوده بجمالها و زينتها ولكنها غير موجوده بالمعنى التقليدي . و إستخدامك النباتات في تشكيل ديكورات جذابة لباحتك يجعل منها تحفة فريده ، فوجود النباتات بجانبك في الهواء  الطلق يشعرك بحيويه و إنسجام لا يقارن . ولا تدع ضيق المساحه يقف عائقاً أمام أصص الأزهار أيضاً ، فإن لم تستوعب الحديقه أكثر من واحد يمكن تعليق الأصص في تعريشة الفناء و بالتالي تكون قد استفدت من الأماكن المهدره وقمت باستغلالها في عمل ديكورات مبتكره

الإهتمام بالإضاءه

Decoración e iluminación exterior con aires vintage, OutSide Tech Light OutSide Tech Light حدائقإضاءة
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

دائما ما ننشغل بتهيئة الباحه للجلوس في أوقات النهار للإستمتاع بآشعة الشمس و الإضاءه الطبيعيه ، و ننسى تهيئة المكان للجلوس ليلاً ، ونحرم أنفسنا بذلك من متعه أكبر . فالليل في فصل الصيف يتميز بوجود نسمات رقيقه و هواء منعش ،على عكس أوقات النهار التى نعاني فيها أغلب الوقت من شدة الحراره .

لذا كان من الضروري إضافة بعض مصادر الإضاءه الصناعيه لتهيئة الجو المناسب ليلاً ، كما أنها يمكنها إضافة جوا من الرومانسيه والشاعريه إذا استخدمتها بصورة مناسبه أو خافته على سبيل المثال .

وتعتبر هذه الباحه  أكبر دليل على أهمية إضافة عنصر الإضاءه الصناعيه المناسب على الحديقه  ، والذي جاء على هيئة كره من أسلاك المعدن المتشابك ، ذات الإضاءه بالأصفر الدافي، والتى  قد  أعطت جواً شاعرياً على الجلسه و حيوية بتصميمها الزخرفي الغريب .

الديكورات المناسبه

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN حدائقديكورات واكسسوارات
Bureau GN

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

حتى تتمم الصورة العامه لباحة منزلك لابد و أن تهتم بعناصر الديكور ، حتى لا تظهر الباحه و كأنها مسلوبة الروح . فلا شك أن باحة تحتوي على كرسيين و طاولة و نافورة أفضل بكثير من باحه تحتوي على كرسيين و طاوله فقط ! . و بالإضافة إلى النافورات يوجد أيضاً التماثيل أو الشمسيات الملونه ، أو حتى بعض المساند الملونه المنثوره على الأرضية . 

وفي الصورة تظهر قطعه ديكوريه توحي بالعراقه ، حيث تم استخدام هذه العربه الخشبيه لإضافة لمسه ديكورية ووظيفيه في آن واحد . كما يمكنك أن تصنع بنفسك ديكورات مشابهه أو مختلفة باستخدام العديد من الخامات المتوفرة زهيدة الثمن في المنزل ، مثل الصناديق الفارغه التى يمكن تحويلها إلى عربة أو إلى أصيص زرع ، و أيضاً أطباق الخزف التى يمكن تلوينها كما تشاء لتضع بها بعض الشموع الصغيره. 

منزل الشرائح الخشبية الذكي
للمزيد عن الحدائق شاهد  كيف تجعل حديقتك تحفة كلاسيكيه رائعه !هل أعجبتك أفكارنا لتصميم باحة المنزل ؟ شاركنا رأيك .

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