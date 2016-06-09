تجديد مطبخك في خطوات

هناك أشياء صغيرة الحجم قد تبدو لك غير ذات قيمة ، و لكنها في الحقيقة تعطي قيمة كبرى في الديكور النهائي للمطبخ ، فمثلاً اختيار الوان المقابض لدواليب المطبخ العلوية و السفلية له عامل كبير في شكلها النهائي خصوصاص و أنه جرت العادة على وجود خزائن فوقية و أخرى على الأرض، و هي ما يوضح تأثير تلك المقابض بشكل كبير في الشكل العام، و من ناحية أخرى يمكن الاهتمام كثيراً بالأماكن الظاهرة لتعليق الفناجين و الماجات بشكل يجعلها فعلاً جذابة كما في النموذج، و هذا عن طريق طريقة رص و صف المعلقات بشكل يبدو متناسقاً في ألوانه و في الحجم كذلك ..

و على كل فإن فكرة تجديد أي شيء قد تمر بعدة خطوات أهمها التكلفة المادية و يعتبر هذا النموذج الذي بين ايدينا متوسط اقتصادياً للغاية حيث لم نستغن في عملية التجديد سوى عن بعض صفوف السيراميك في الجدران و تغيير الأرضيات ، وفي ما عدا ذلك قمنا بالدهانات اللامعة لاضفاء شكل التجديد إلى جانب الترتيب الهاديء و المبتكر لادوات و اجزاء المطبخ .. إذا كان لديكم أفكاراً أخرى في هذا الشان فإننا نسعد بكم