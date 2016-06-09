تجديد مطبخك في خطوات

مجرد لمسات بسيطة يمكن إدخالها على أي جزء من أجزاء المنزل يمكن أن تبدو كلمسة سحر تقلب حال ذلك الجزء رأساً على عقب ، مجرد لمسات يمكنها فتح آفاقاً أخرى كانت غير مرئية أو غير مستغلة في مساحات كنا نحسبها أنها ليست ذات فائدة ، و لكن العكس هو الصحيح، أننا لم نكن نحسن قراءة بواعثها و فرصها لتكون أفضل، من أهم تلك الأجزاء في أي منزل تتأثر بمجرد لمسة هي المطبخ، و هذا لكثرة التفاصيل الموجودة بداخله و لأنه مسئول عن أكثر الحاجات الانسانية امتاعاً من وجهة نظري ألا و هي الطعام، فلابد أن يكون المطبخ في حد ذاته شهياً حتى ما يصنع من خلاله يكون أشهى ، فإليكم هذا النموذج البسيط لكيفية تحويل المطبخ لشيء آخر عصري عكس ما كان عليه
مطبخك القديم ذو الطراز المنقضية أيامه، يمكن أن يصبح جديداً و عصرياً بخطوات بسيطة أهمها هو طريقة تقسيم المطبخ من الداخل ، حيث نقوم بعمل دراسة لما سوف نبقيه على حاله من جهة الحوض الرئيسي و أماكن التخزين الملحقة به و دولاب المطبخ الذي يحتوي على الصحون و اللوازم المختلفة للطهي ، و من اهم النقاط التي يجب التركيز عليها في تللك المرحلة هي السبب الرئيسي الذي نصنع كل ذلك من أجله، و هو أن يكون عملياً و عصرياً، لذا تخلص من كل ما هو غير ذو فائدة و قيمة مثل أرفف لم يتم استخدامها ، مساحات ضيقة تريد توسعتها، مساحات غير مستغلة يمكنك استغلالها بشكل أفضل و هكذا
الخطوة الثانية و هي تثبيت الوضع القديم الذي سيستمر معنا للمرحلة التالية، فبعد أن قمنا بتكسير الأشياء غير ذات القيمة الغير مجدية في عملية التجديد مثل بعض الصفوف من السيراميك، و اكتفينا بالجزء الوسطي منها فقط، سنقوم في تلك المرحلة بطلاء الأجزاء المتبقية تلك بالالوان الحيادية الاولية التي سوف نستقي منها بعد ذلك درجات الألوان النهائية للديكور الذي في خيالنا ، كما يظهر في النموذج دهان الحوائط المزال فيها السيراميك بالابيض، و دهان السيراميك ذاته بمادة ملمعة، و كذلك الخزانات الفوقية باللون الأبيض اللامع
بعض الديكور لا بأس به و يصنع الكثير في اللمسات التي تعتبر نهائية قبل المرحلة الأخيرة، اللوحة المكتوب عليها عبارات للصداقة و الأدوات التي بها اللون ذاته الذي باللوحة أعطى شكلاً جديداً للمطبخ ، و كذلك تلوين السطح الخشبي (الرف الخاص بالحوض) باللون الخشبي الطبيعي أعطاه ميزه و تناغم كذلك مع باقي الجدران التي طليت بدرجات اللون ذاته في النموذج أو الخطوة السابقة
يمكن استغلال بعض المساحات من داخل الجدران إذا كان لا يوجد مساحة خارجية كافية عن طريق تغيير موديل الفرن الكهربائي المستخدم للطهي ، و كما يظهر بالمثال فإن المساحة المستغلة لاستيعاب هذا الفرن لم تؤثر إطلاقاً على المساحة الخارجية للأرفف بل و أعطت لها شكلاً حداثياً رائعاً و ذكياً،
يمكنك قراءة أيضاً كتاب أفكار حول تأثير الإضاءة في الديكور من هنا
هناك أشياء صغيرة الحجم قد تبدو لك غير ذات قيمة ، و لكنها في الحقيقة تعطي قيمة كبرى في الديكور النهائي للمطبخ ، فمثلاً اختيار الوان المقابض لدواليب المطبخ العلوية و السفلية له عامل كبير في شكلها النهائي خصوصاص و أنه جرت العادة على وجود خزائن فوقية و أخرى على الأرض، و هي ما يوضح تأثير تلك المقابض بشكل كبير في الشكل العام، و من ناحية أخرى يمكن الاهتمام كثيراً بالأماكن الظاهرة لتعليق الفناجين و الماجات بشكل يجعلها فعلاً جذابة كما في النموذج، و هذا عن طريق طريقة رص و صف المعلقات بشكل يبدو متناسقاً في ألوانه و في الحجم كذلك ..
و على كل فإن فكرة تجديد أي شيء قد تمر بعدة خطوات أهمها التكلفة المادية و يعتبر هذا النموذج الذي بين ايدينا متوسط اقتصادياً للغاية حيث لم نستغن في عملية التجديد سوى عن بعض صفوف السيراميك في الجدران و تغيير الأرضيات ، وفي ما عدا ذلك قمنا بالدهانات اللامعة لاضفاء شكل التجديد إلى جانب الترتيب الهاديء و المبتكر لادوات و اجزاء المطبخ .. إذا كان لديكم أفكاراً أخرى في هذا الشان فإننا نسعد بكم