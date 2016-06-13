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10سرائر مميزة لأحلام سعيدة .

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم
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عند الحديث عن تصميمات السرائر ، نجد أشكالاً لا تعد ولا تحصى . و يرجع اختلاف شكل السرير عادةً ، إلى اختلاف تصميم رأس السرير . فهناك رؤوس عاليه للسرائر و أخرى منخفضه ، وهناك المبطنه بالجلد و أخرى غير مبطنه و هكذا تتنوع تصاميم رؤوس السرائر مما يؤدي إلى اختلاف الشكل العام للسرير . و لتتمكن من معرفة الأشكال المختلفه للسرائر احضرنا لك 10 تصاميم لسرائر مميزه ، اختر منها ما يناسب شخصيتك ، لتخلد في نوم هاديء و تنعم بأحلام سعيده .

بحر أبيض متوسط

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

رأس السرير تذكرنا بالمناطق الساحليه و قوارب الصيد العتيقه ، حيث جائت من ألواح خشبيه بلونها الطبيعي الفاتح . و الألواح مرتبه أفقياً بجانب بعضها البعض ، لتشكل في النهاية مستطيل واحد كبير . و يحمل هذا المستطيل مصباحين بلون أبيض ونور أصفر دافيء ، مما يعطي إيحاء بوجود الآشعه الشمسيه الدافئه على سطح الأخشاب .

كما نلاحظ أن وسائد السرير مصممة من قماش مطبوع عليه شكل حبال السفن المتينه التى تستخدم اثناء الرسو و التى تميز شواطي البحر الأبيض المتوسط .

حداثي

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

نحن الآن أمام تصميم فريد من نوعه ، يعتبر فخر التصميمات الحديثه . فاختلاف السرير لا يرجع فقط لشكل رأس السرير و إنما يرجع إلى التصميم المبتكر لهيكل السرير بالكامل . كما أن انثناءات هيكل السرير الإنسيابيه تعطي إيحاء بأنه محلق في الهواء و يذكرنا بالبساط السحري و حكايات الأساطير . سرير بتصميم شيّق ، كان بمثابة قطعه ديكوريه في حد ذاته ، مما جعل المصمم يستغني عن أية ديكورات عدا ثريا السقف التى جاءت بتصميم ملكي أنيق من الكريستال يناسب فخامة السرير العصري .

آسيوي

Интерьер 2-комнатной квартиры Новая Москва. Ватутинки, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة نوم
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

التصميم الداخلى للغرفة و رأس السرير جاء على نمط آسيوي . حيث نرى استخدام الخشب و الألوان الخشبيه في الآثاث و الأرضيه التى توحي بالبيئه الصينيه ، و رأس سرير الغرفه جاء مبطن بلمسة عراقه من الشرق الأقصى ، و بلون كريمي ناعم يبعث على الراحه .

استعماري

Woodlands, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

رأس السرير من مربعات فارغه بأحجام مختلفه من الحديد المطاوع ، تصميم على الطراز الغربي الذي يتميز بالعمليه و العراقه . هذا السرير يعتبر ملائم لصيحة الفينتاج في عصرنا الحالي ، وعمليته تجعله يناسب الفيلات على البحر أو منازل الأجازات ، كما يناسب الحجرات التى تحتوي على الديكورات تدل على الكلاسيكيه مثل مدفأة الحطب .

ريفي

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson غرفة نومأسرة نوم
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

النمط الريفي هو الذي يربط بين الطبيعه و التطور ، كما نرى في هذا السرير العصري ، استخدام ألواح خشبيه الموضوعه عموديً تاركه فراغات فيما بينها  لتظهر كأنها سور حديقه أمام  اللون الأخضر للجدار .

كلاسيكي

Suite Bathroom, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel غرفة نومأسرة نوم
LOLA 38 Hotel

Suite Bathroom

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

هذا السرير المبطن بالقطيفه الناعمه بإطار مزخرف بطابع شرقي أصيل ، يجعلك تسرح بخيالك إلى ما هو أبعد من ذلك حيث الحياه الفخمه و العيش الرغد في قصور الملوك . فإن كنت من محبي الكلاسيكيه الراقيه ، تأكد أن اقتناء سرير كهذا سيلبي رغباتك ، خاصة عند إختيار مصابيح جانيه أنيقه تلائمه ، و ستائر من الحرير لتكمل اللوحه الفنيه .

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انتقائي

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

عند المزج بين عدة أنماط ، ينتج لنا النمط الإنتقائي . من مميزات النمط الإنتقائي التفرد و عدم التكرار ، فكل تصميم انتقائي هو حالة فريده من نوعها . و نرى هنا أنه قد تم الدمج بين رأس السرير و مكتبة الحائط و كأنهم قطعه واحده ، مما أضاف للأثنين جمالاً و ابتكاراً ، وجعل السرير لافتاً للإنتباه . كما أتاح هذا التصميم مساحه كبيره عمليه لتخزين عدد هائل من الكتب بشكل منظم و جذاب .

استوائي

Villa Farallón 14, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة نوم
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

الإسلوب الإستوائي يمنح تصاميم المنازل ، نفحات رائعه من جمال الطبيعه بالخارج ، حيث الغابات و الحشائش و النخيل العالي . و هذا التصميم مكون من خشب خام بخطوط من درجات البني المتناغمه . و جائت وسائد السرير مطبوع عليها نخيل يشبه الذي يطل علينا من الشرفه ، فالسرير قد مزج بين البيئه الداخليه و الخارجيه .

اسكندينافي

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

مفتاح النمط الإسكندينافي هو الخشب ، الخشب و الأخشاب و المزيد من المواد الخشبيه !.نرى هنا رأس السرير من الخشب بلون طبيعي و أرضية الغرفة من الخشب و الأثاث أيضا من الخشب . فالأخشاب قادرة على بعث الدفء في المكان ، كما أنه عند استخدامها باللون الفاتح تعطي انطباعاً باتساع الغرفه .

مينيمالي

CASA SV II, RM arquitectura RM arquitectura غرفة نوم
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

النمط المينيمالي قد لاقى نجاحاً كبيراُ في الأونه الأخيره ، حيث تم استخدامه في الكثير من المنازل العصريه . وهذا المنزل من تصميمRm Arquitectura ، و نجد في غرفة النوم أن رأس السرير جاءت بشكل مستطيلات صغيره مبطنه تشبة كثيراً وسائد السرير و المقاعد الملاصقه للسرير . أما مفرش السرير فجاء باللون الرمادي الداكن بخطوط بيضاء رفيعه تربط بين السرير و الحائط الأبيض وراءه . 

تستعدين للزفاف؟؟ إليكي تلك الأسرار!
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