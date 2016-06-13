10سرائر مميزة لأحلام سعيدة .

رأس السرير تذكرنا بالمناطق الساحليه و قوارب الصيد العتيقه ، حيث جائت من ألواح خشبيه بلونها الطبيعي الفاتح . و الألواح مرتبه أفقياً بجانب بعضها البعض ، لتشكل في النهاية مستطيل واحد كبير . و يحمل هذا المستطيل مصباحين بلون أبيض ونور أصفر دافيء ، مما يعطي إيحاء بوجود الآشعه الشمسيه الدافئه على سطح الأخشاب .

كما نلاحظ أن وسائد السرير مصممة من قماش مطبوع عليه شكل حبال السفن المتينه التى تستخدم اثناء الرسو و التى تميز شواطي البحر الأبيض المتوسط .