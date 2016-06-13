10سرائر مميزة لأحلام سعيدة .

عند الحديث عن تصميمات السرائر ، نجد أشكالاً لا تعد ولا تحصى . و يرجع اختلاف شكل السرير عادةً ، إلى اختلاف تصميم رأس السرير . فهناك رؤوس عاليه للسرائر و أخرى منخفضه ، وهناك المبطنه بالجلد و أخرى غير مبطنه و هكذا تتنوع تصاميم رؤوس السرائر مما يؤدي إلى اختلاف الشكل العام للسرير . و لتتمكن من معرفة الأشكال المختلفه للسرائر احضرنا لك 10 تصاميم لسرائر مميزه ، اختر منها ما يناسب شخصيتك ، لتخلد في نوم هاديء و تنعم بأحلام سعيده .
رأس السرير تذكرنا بالمناطق الساحليه و قوارب الصيد العتيقه ، حيث جائت من ألواح خشبيه بلونها الطبيعي الفاتح . و الألواح مرتبه أفقياً بجانب بعضها البعض ، لتشكل في النهاية مستطيل واحد كبير . و يحمل هذا المستطيل مصباحين بلون أبيض ونور أصفر دافيء ، مما يعطي إيحاء بوجود الآشعه الشمسيه الدافئه على سطح الأخشاب .
كما نلاحظ أن وسائد السرير مصممة من قماش مطبوع عليه شكل حبال السفن المتينه التى تستخدم اثناء الرسو و التى تميز شواطي البحر الأبيض المتوسط .
نحن الآن أمام تصميم فريد من نوعه ، يعتبر فخر التصميمات الحديثه . فاختلاف السرير لا يرجع فقط لشكل رأس السرير و إنما يرجع إلى التصميم المبتكر لهيكل السرير بالكامل . كما أن انثناءات هيكل السرير الإنسيابيه تعطي إيحاء بأنه محلق في الهواء و يذكرنا بالبساط السحري و حكايات الأساطير . سرير بتصميم شيّق ، كان بمثابة قطعه ديكوريه في حد ذاته ، مما جعل المصمم يستغني عن أية ديكورات عدا ثريا السقف التى جاءت بتصميم ملكي أنيق من الكريستال يناسب فخامة السرير العصري .
التصميم الداخلى للغرفة و رأس السرير جاء على نمط آسيوي . حيث نرى استخدام الخشب و الألوان الخشبيه في الآثاث و الأرضيه التى توحي بالبيئه الصينيه ، و رأس سرير الغرفه جاء مبطن بلمسة عراقه من الشرق الأقصى ، و بلون كريمي ناعم يبعث على الراحه .
رأس السرير من مربعات فارغه بأحجام مختلفه من الحديد المطاوع ، تصميم على الطراز الغربي الذي يتميز بالعمليه و العراقه . هذا السرير يعتبر ملائم لصيحة الفينتاج في عصرنا الحالي ، وعمليته تجعله يناسب الفيلات على البحر أو منازل الأجازات ، كما يناسب الحجرات التى تحتوي على الديكورات تدل على الكلاسيكيه مثل مدفأة الحطب .
النمط الريفي هو الذي يربط بين الطبيعه و التطور ، كما نرى في هذا السرير العصري ، استخدام ألواح خشبيه الموضوعه عموديً تاركه فراغات فيما بينها لتظهر كأنها سور حديقه أمام اللون الأخضر للجدار .
هذا السرير المبطن بالقطيفه الناعمه بإطار مزخرف بطابع شرقي أصيل ، يجعلك تسرح بخيالك إلى ما هو أبعد من ذلك حيث الحياه الفخمه و العيش الرغد في قصور الملوك . فإن كنت من محبي الكلاسيكيه الراقيه ، تأكد أن اقتناء سرير كهذا سيلبي رغباتك ، خاصة عند إختيار مصابيح جانيه أنيقه تلائمه ، و ستائر من الحرير لتكمل اللوحه الفنيه .
عند المزج بين عدة أنماط ، ينتج لنا النمط الإنتقائي . من مميزات النمط الإنتقائي التفرد و عدم التكرار ، فكل تصميم انتقائي هو حالة فريده من نوعها . و نرى هنا أنه قد تم الدمج بين رأس السرير و مكتبة الحائط و كأنهم قطعه واحده ، مما أضاف للأثنين جمالاً و ابتكاراً ، وجعل السرير لافتاً للإنتباه . كما أتاح هذا التصميم مساحه كبيره عمليه لتخزين عدد هائل من الكتب بشكل منظم و جذاب .
الإسلوب الإستوائي يمنح تصاميم المنازل ، نفحات رائعه من جمال الطبيعه بالخارج ، حيث الغابات و الحشائش و النخيل العالي . و هذا التصميم مكون من خشب خام بخطوط من درجات البني المتناغمه . و جائت وسائد السرير مطبوع عليها نخيل يشبه الذي يطل علينا من الشرفه ، فالسرير قد مزج بين البيئه الداخليه و الخارجيه .
مفتاح النمط الإسكندينافي هو الخشب ، الخشب و الأخشاب و المزيد من المواد الخشبيه !.نرى هنا رأس السرير من الخشب بلون طبيعي و أرضية الغرفة من الخشب و الأثاث أيضا من الخشب . فالأخشاب قادرة على بعث الدفء في المكان ، كما أنه عند استخدامها باللون الفاتح تعطي انطباعاً باتساع الغرفه .
النمط المينيمالي قد لاقى نجاحاً كبيراُ في الأونه الأخيره ، حيث تم استخدامه في الكثير من المنازل العصريه . وهذا المنزل من تصميمRm Arquitectura ، و نجد في غرفة النوم أن رأس السرير جاءت بشكل مستطيلات صغيره مبطنه تشبة كثيراً وسائد السرير و المقاعد الملاصقه للسرير . أما مفرش السرير فجاء باللون الرمادي الداكن بخطوط بيضاء رفيعه تربط بين السرير و الحائط الأبيض وراءه .