شاهد عبقرية التصميم في شقة الغرفه الواحده !..

نرى المكتب هنا و قد تم وضعه في مكان مثالي للغايه أمام النافذه ، أي أمام مصدر الضوء الطبيعي لتحقيق أقصى استفاده منه . و المكتب باللون الأبيض ، و توجد خزانة بالأبيض أيضاً ذات أدراج منفصله عنه ، و مزودة بعجلات تتيح استخدامها استخدامات متعدده في أماكن متفرقه ، وهذه الخزانه موضوعه تحتاً من المكتب لتعطي انطباع بأنها جزء من المكتب . و تصميم المكتب و الخزانه جاء بخطوط مستقيمه واضحه و عصرية مثل بقية أثاث الغرفه . أما كرسي المكتب فيأتي بتصميم حديث من البلاستيك بخامات متينه ، و أرجل الكرسي معدنيه من الفولاذ المقاوم للصدأ .ولا شك أن المصباح المعدني الصغير على المكتب ملائم للغايه مع كرسي المكتب ، و أيضاً لمسة الطبيعه في اختيار ديكور مكتب على شكل برايه كبيره من الخشب لوضع الأقلام ، لمسه واضحه للغايه و قد أعطت روحاُ للمكتب .