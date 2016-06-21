الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شاهد عبقرية التصميم في شقة الغرفه الواحده !..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
DTO 34 M2, BELGRANO, Buenos Aires, Arg., MinBai MinBai غرفة نومأسرة نوم خشب White
Loading admin actions …

من المعروف أن المنازل تتكون من مجموعه غرف ، ولكن منزلنا اليوم مكون من غرفة واحده تحتوي على جميع الغرف . الأمر في البدايه يصعب تصديقه ! ، ولكن minibai قد تمكنوا من ذلك بمنتهى البراعه و الذكاء . ففي مدينه بوينس إيرس في الأرجنتين ، البلاد العاشقه للتانجو و الساحرة المستديره ، تقع شقتنا المكونه من غرفة واحده ، والتى اثبت المصممون  فيها أن الفن لا يكون فقط في رقصة احترافيه أو أهداف ذهبيه ، بل يمكن أن تكون التصميمات الداخليه فناً آسراً أيضاً .  حيث جعلوا هذه الغرفه الوحيده ثلاث غرف ، مكتب و  نوم و معيشه !.

اختيارات الألوان

DTO 34 M2, BELGRANO, Buenos Aires, Arg., MinBai MinBai غرفة نومأسرة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

استخدام اللون الأبيض في أثاث الشقه و الحوائط  ، كان أمراً بديهياً . فالأبيض معروف بقدرته على الإيحاء باتساع المكان ، لذا فهو مناسب تماماً . ولكن عدم الإنخراط في الألوان الحياديه ، كان أمراً جديداً و موفقاً  . حيث استخدم المصمم اللون الدافيء البرتقالي في وسائد السرير و المفرش ، و ألوان آخرى باستيليه زاهيه  في ديكورات الغرفه، حتى تشعرنا بجمال و صفاء الأبيض و تدعم الشعور باتساع المكان أكثر .

استغلال الحوائط

DTO 34 M2, BELGRANO, Buenos Aires, Arg., MinBai MinBai غرفة نومأسرة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

التخزين العمودي معروف بأنه يوفر في المساحات ، و هنا نرى استغلال الحائط في عمل مكتبه . و لا شك أن هذه المكتبه أضافت للمظهر الجمالي ، فقد تم استخدامها في وضع ديكورات بألوان زاهيه مثل المصباح الصغير بتصميمه العصري و لونه اللبني الفاتح . و أيضاً نلاحظ استغلال أعلى السرير في وضع لوحات فنيه صغيره مليئه بالألوان ، لتضفي حيوية على المكان .

الإضاءه

DTO 34 M2, BELGRANO, Buenos Aires, Arg., MinBai MinBai مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

الإضاءه الجيده ضرورية لجميع المنازل ، و لا سيما المنازل الصغيره حاصة. لذا فتحويل حائط كامل من الشقه إلى نافذه كبيره كان مفيداً للغايه ، لزيادة فضاء الغرفه ، و لأن الإضاءه تنعكس على الحوائط البيضاء و تبرز نصاعتها .  و النوافذ مفيده تماماً لتهويه الغرفه ، فشقه صغيره هكذا يجب أن تكون تهويتها جيداً ، لتعويض عدم وجود تيارات الهواء التى تصنعها نوافذ و أبواب غرف المنزل .

الأثاث الوظيفي

DTO 34 M2, BELGRANO, Buenos Aires, Arg., MinBai MinBai غرفة المعيشةمخزن خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

عند تصميم شقه بمساحه صغيره ، يجب الإهتمام الشديد بنوعيه الأثاث الذي نختاره . نرى هنا أن السرير قد تم رفعه نحو الحائط ، و إغلاقه بعد أن كان مفتوحاً . وهو تصميم ذكي للسرير ، يتم فتحة أثناء الليل ، و غلقة بالنهار للإستفاده من المساحه التى يشغلها . و عند غلق السرير يتم ضم للكرسيين الموجودين في الغرفه ، فيصنعوا شكل أريكه رائعه . كما تم الإستفادة من نفس وسائد السرير ذات التصميم الخلاب باللون البرتقالي الدافي في وضعها كوسائد أيضاً للأريكه .

المكتب

DTO 34 M2, BELGRANO, Buenos Aires, Arg., MinBai MinBai مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

نرى المكتب هنا و قد تم وضعه في مكان مثالي للغايه أمام النافذه ، أي أمام مصدر الضوء الطبيعي لتحقيق أقصى استفاده منه . و المكتب باللون الأبيض ، و توجد خزانة بالأبيض أيضاً ذات أدراج منفصله عنه ، و مزودة بعجلات تتيح استخدامها استخدامات متعدده في أماكن متفرقه ، وهذه الخزانه موضوعه تحتاً من المكتب لتعطي انطباع بأنها جزء من المكتب . و تصميم المكتب و الخزانه جاء بخطوط مستقيمه واضحه و عصرية مثل بقية أثاث الغرفه . أما كرسي المكتب فيأتي بتصميم حديث من البلاستيك بخامات متينه ، و أرجل الكرسي معدنيه من الفولاذ المقاوم للصدأ .ولا شك أن المصباح المعدني الصغير على المكتب ملائم للغايه مع كرسي المكتب ، و أيضاً لمسة الطبيعه في اختيار ديكور مكتب على شكل برايه كبيره من الخشب لوضع الأقلام ، لمسه واضحه للغايه و قد أعطت روحاُ للمكتب .

الأبيض يتربع على العرش

DTO 34 M2, BELGRANO, Buenos Aires, Arg., MinBai MinBai غرفة المعيشةمخزن خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

الأرضية من البورسلين الأبيض ، قد أتاحت للإنارة الطبيعيه الإنعكاس عليها كالمرايا ، كما أنها خياراً موفقاُ مع شقه صغيره كشقتنا اليوم . نلاخظ أيضاٌ أن جميع أثاث الغرفه يتميز باحتوائه على عجلات من أسفل ، تمكننا من تغير أماكن الأثاث بسهوله ، و تتيح تعدد الإستخدام للقطعه الواحده ، فضلاً عن إنها تحمي البورسلين من التجريح الناتج من سحب الأثاث . 

الخارج ساحر.. والداخل جنة!
للمزيد عن الشقق الصغيره شاهد شقه أم أنشوده بوهيميه ساحره ؟..هل أعجبك التصميم الذكي للشقه ؟ شاركنا رأيك في التعليقات

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً