شاهد عبقرية التصميم في شقة الغرفه الواحده !..

من المعروف أن المنازل تتكون من مجموعه غرف ، ولكن منزلنا اليوم مكون من غرفة واحده تحتوي على جميع الغرف . الأمر في البدايه يصعب تصديقه ! ، ولكن minibai قد تمكنوا من ذلك بمنتهى البراعه و الذكاء . ففي مدينه بوينس إيرس في الأرجنتين ، البلاد العاشقه للتانجو و الساحرة المستديره ، تقع شقتنا المكونه من غرفة واحده ، والتى اثبت المصممون فيها أن الفن لا يكون فقط في رقصة احترافيه أو أهداف ذهبيه ، بل يمكن أن تكون التصميمات الداخليه فناً آسراً أيضاً . حيث جعلوا هذه الغرفه الوحيده ثلاث غرف ، مكتب و نوم و معيشه !.
استخدام اللون الأبيض في أثاث الشقه و الحوائط ، كان أمراً بديهياً . فالأبيض معروف بقدرته على الإيحاء باتساع المكان ، لذا فهو مناسب تماماً . ولكن عدم الإنخراط في الألوان الحياديه ، كان أمراً جديداً و موفقاً . حيث استخدم المصمم اللون الدافيء البرتقالي في وسائد السرير و المفرش ، و ألوان آخرى باستيليه زاهيه في ديكورات الغرفه، حتى تشعرنا بجمال و صفاء الأبيض و تدعم الشعور باتساع المكان أكثر .
التخزين العمودي معروف بأنه يوفر في المساحات ، و هنا نرى استغلال الحائط في عمل مكتبه . و لا شك أن هذه المكتبه أضافت للمظهر الجمالي ، فقد تم استخدامها في وضع ديكورات بألوان زاهيه مثل المصباح الصغير بتصميمه العصري و لونه اللبني الفاتح . و أيضاً نلاحظ استغلال أعلى السرير في وضع لوحات فنيه صغيره مليئه بالألوان ، لتضفي حيوية على المكان .
الإضاءه الجيده ضرورية لجميع المنازل ، و لا سيما المنازل الصغيره حاصة. لذا فتحويل حائط كامل من الشقه إلى نافذه كبيره كان مفيداً للغايه ، لزيادة فضاء الغرفه ، و لأن الإضاءه تنعكس على الحوائط البيضاء و تبرز نصاعتها . و النوافذ مفيده تماماً لتهويه الغرفه ، فشقه صغيره هكذا يجب أن تكون تهويتها جيداً ، لتعويض عدم وجود تيارات الهواء التى تصنعها نوافذ و أبواب غرف المنزل .
عند تصميم شقه بمساحه صغيره ، يجب الإهتمام الشديد بنوعيه الأثاث الذي نختاره . نرى هنا أن السرير قد تم رفعه نحو الحائط ، و إغلاقه بعد أن كان مفتوحاً . وهو تصميم ذكي للسرير ، يتم فتحة أثناء الليل ، و غلقة بالنهار للإستفاده من المساحه التى يشغلها . و عند غلق السرير يتم ضم للكرسيين الموجودين في الغرفه ، فيصنعوا شكل أريكه رائعه . كما تم الإستفادة من نفس وسائد السرير ذات التصميم الخلاب باللون البرتقالي الدافي في وضعها كوسائد أيضاً للأريكه .
نرى المكتب هنا و قد تم وضعه في مكان مثالي للغايه أمام النافذه ، أي أمام مصدر الضوء الطبيعي لتحقيق أقصى استفاده منه . و المكتب باللون الأبيض ، و توجد خزانة بالأبيض أيضاً ذات أدراج منفصله عنه ، و مزودة بعجلات تتيح استخدامها استخدامات متعدده في أماكن متفرقه ، وهذه الخزانه موضوعه تحتاً من المكتب لتعطي انطباع بأنها جزء من المكتب . و تصميم المكتب و الخزانه جاء بخطوط مستقيمه واضحه و عصرية مثل بقية أثاث الغرفه . أما كرسي المكتب فيأتي بتصميم حديث من البلاستيك بخامات متينه ، و أرجل الكرسي معدنيه من الفولاذ المقاوم للصدأ .ولا شك أن المصباح المعدني الصغير على المكتب ملائم للغايه مع كرسي المكتب ، و أيضاً لمسة الطبيعه في اختيار ديكور مكتب على شكل برايه كبيره من الخشب لوضع الأقلام ، لمسه واضحه للغايه و قد أعطت روحاُ للمكتب .
الأرضية من البورسلين الأبيض ، قد أتاحت للإنارة الطبيعيه الإنعكاس عليها كالمرايا ، كما أنها خياراً موفقاُ مع شقه صغيره كشقتنا اليوم . نلاخظ أيضاٌ أن جميع أثاث الغرفه يتميز باحتوائه على عجلات من أسفل ، تمكننا من تغير أماكن الأثاث بسهوله ، و تتيح تعدد الإستخدام للقطعه الواحده ، فضلاً عن إنها تحمي البورسلين من التجريح الناتج من سحب الأثاث .