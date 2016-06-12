منزل الشرائح الخشبية الذكي

على ساحة كبيرة تملؤها الرمال صُمِمَ هذا المنزل الذكي ذو الشرائح الخشبية، الذي تبدو إطلالته على هيئة إطار أبيض مستطيلي الشكل أطرافه تخلصت من الحدة وقررت أن تكون مائلة بعض الشئ.

تغلفه شرائح الخشب العسلي من الخارج فكما نرى هي تزيّن وجهته بالكامل، عدا تلك المساحات القليلة التي خصصت للنوافذ البيضاء.

يميز تصميم هذا المنزل أيضًا كلًا من التراث الكبير غريب الشكل المتواجد في أقصى الطرف اليساري له، وكذلك المسبح الجميل الذي يعلو تلك الأرضية الرملية ويساهم في تجميل وجهة المنزل بمياهه التركوازيه الشفافة.