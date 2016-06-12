منزل الشرائح الخشبية الذكي

تصميمه عصري ومبتكر من الدرجة الأولى، شرائح الخشب العسلي هي وحدة البناء الأساسية له، والأبيض المحايد هو اللون المسيطر على كل أرجائه من الداخل، هكذا يمكننا وصف هذا المنزل الذكي باختصار، ولكن.. لنظرة أقرب وتفاصيل أعمق ووصف أدق، اقرأ هذا المقال..
على ساحة كبيرة تملؤها الرمال صُمِمَ هذا المنزل الذكي ذو الشرائح الخشبية، الذي تبدو إطلالته على هيئة إطار أبيض مستطيلي الشكل أطرافه تخلصت من الحدة وقررت أن تكون مائلة بعض الشئ.
تغلفه شرائح الخشب العسلي من الخارج فكما نرى هي تزيّن وجهته بالكامل، عدا تلك المساحات القليلة التي خصصت للنوافذ البيضاء.
يميز تصميم هذا المنزل أيضًا كلًا من التراث الكبير غريب الشكل المتواجد في أقصى الطرف اليساري له، وكذلك المسبح الجميل الذي يعلو تلك الأرضية الرملية ويساهم في تجميل وجهة المنزل بمياهه التركوازيه الشفافة.
يبدو المنزل هنا وكأنه مجسم عبارة عن مستطيل ثلاثي الأبعاد، وجهته الرئيسية تتمتع بوجود 4 درجات بالرخام الأبيض، ويبدأ المنزل بتراث كبير به مجموعة من الكراسي الملتفة حول طاولة صغيرة جميعهم باللون الأبيض ومتناسقين تمامًا مع الإطارين المستطيلين العريضين الأساسيين في تصميم طرفي المنزل الأيمن والأيسر.
اعتمد المصمم في هذا المنزل على اللون الأبيض في طلاء كافة حوائطه وعلى الباركيه العسلي كسيراميك أساسي لكافة أرضياته، مما أضفى الكثير من الهدوء والبساطة على كل أرجائه، ومنحه طابعًا عصريًا.
فإذا ما دخلنا قليلًا إلى تلك الغرفة، يمكننا أن نلاحظ سرير أبيض صغير بالجانب الأيمن، بجانبه طاولة دائرية صغيرة لونها رمادي مائل للكافيه فيها لمعة بسيطة تعلوها أباجورة سوداء صغيرة، ثم نافذة بيضاء تطل على منظر خلاب تملؤه الأشجار.
ولأن التصميم العصري يعتمد دائمًا على استخدام المساحات جيدًا، استغل المصمم هنا المساحات بشكل رائع، فهذا الركن الواضح أمامنا ما هو إلا جزء من غرفة المعيشة، وقد حرص المصمم على استخدامه أفضل استخدام من خلال ذلك المكتب الصغير.
يمكننا من خلال تلك الصورة ملاحظة الديكور البسيط الذي اعتمد عليه المصمم، فقطع الأثاث المستخدمة بشكل عام قليلة وموضوعة في مكانها الصحيح، ففي هذا الركن على سبيل المثال تجسدت البساطة بعينها.. حيث يخرج رف خشبي صغير من الحائط عمودي الشكل مطلي بذات اللون الأبيض، أمامه كرسي بسيط أبيض اللون ليس له مساند بيساره نافذة زجاجية تمتع الجالس بجمال الخضرة ونضارة الأشجار.
وعلى تلك البقعة من المنزل صُمِمَ الحمام والمطبخ على نفس الخط، وبنفس اللون الأبيض المسيطر على البيت بأكمله. المطبخ عصري هادئ وبسيط أرففه بيضاء نمطية بعض الشئ، أمامها طاولة خشبية متوسطة الحجم تستخدم كمائدة لتناول الطعام بدلًا من طاولة السفرة طوال الوقت كنوع من التغيير، أما الحمام فيقع في ركنٍ هادئ أيضًا، الأبيض يبعث الهدوء بأنحائه المختلفة.
يمكننا أيضًا من تلك الإطلالة أن نلمح جزء من الحمام فهو كما واضح بالصورة بمدخله حوض متوسط الحجم تعلوه مرآه مربعة وتدنوه وحدة بيضاء صغيرة ولكنها مناسبة لحجم الحمام وتضفي على الحمام طابع أكثر ترتيبًا.
يجب أن تدقق النظر لتعرف الإجابة! فهو مزيج بين المطبخ والمكتبة، حيث استغل المصمم هنا ركن من المطبخ في استخدام الجزء العلوي منه كمكتبة وبالفعل سمح لقاطن المنزل بوضع كتبه ومراجعه ومصادره بها.
المضحك في الأمر، أن الوحدات السفلية في هذا الركن مستخدمة في الاستخدام الطبيعي للمطبخ!، وعليها خضروات وفاكهة كما هو واضح بالصورة!! بل والأغرب هو تلك الطاولة التي لابد وأن تتردد في وصفها بطاولة
البلياردو، لأنه لأول وهلة يجب أن تتوقع أنها طاولة مطبخ، لولا تلك الكرات الملونة التي تعلوها.. فهي فقط التي تؤكد أنا ليست مائدة طعام!
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