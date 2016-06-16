6 نماذج عصرية للشوايات.. لشوي ممتع وأكل شهي!

بعض الناس تتعامل مع الشوي كـ هواية مفضلة يمارسونه بكل حب ومتعة خصوصًا أثناء التجمعات العائلية وحفلات الباربكيو التي غالبًا ما تقام مع أقرب الأصدقا، ومجموعة أخرى من الناس تتعامل مع الشوي كشئ أساسي وهام في حياتهم اليومية أي أثناء إعدادهم لطعامهم اليومي، وذلك لحرصهم الشديد على أن يكون الأكل صحيًا، خاليًا من الدهون والكوليسترول.. وفي كلتا الحالتين الشواية مهمة وضرورية..

لذا إن كنت من هواة الشوي، ومن محبي التعرف على ما هو جديد، إليك 6 نماذج من التصميمات العصرية للشوايات.. لشوي ممتع وأكل شهي!