6 نماذج عصرية للشوايات.. لشوي ممتع وأكل شهي!

بعض الناس تتعامل مع الشوي كـ هواية مفضلة يمارسونه بكل حب ومتعة خصوصًا أثناء التجمعات العائلية وحفلات
الباربكيو التي غالبًا ما تقام مع أقرب الأصدقا، ومجموعة أخرى من الناس تتعامل مع الشوي كشئ أساسي وهام في حياتهم اليومية أي أثناء إعدادهم لطعامهم اليومي، وذلك لحرصهم الشديد على أن يكون الأكل صحيًا، خاليًا من الدهون والكوليسترول.. وفي كلتا الحالتين الشواية مهمة وضرورية..
لذا إن كنت من هواة الشوي، ومن محبي التعرف على ما هو جديد، إليك 6 نماذج من التصميمات العصرية للشوايات.. لشوي ممتع وأكل شهي!
لأن أي تجمع عائلي لا يكتمل دونها، برزت أهميتها وضرورة الحاجة إليها، فـالحدائق هي مكانها المتعارف عليه نظرًا لأنها مكان مفتوح تنتشر به نسمات الهواء في كل جانب، لذا تحرص أغلب الأسر على تصميم الشوايات بحديقة المنزل بهدف التمتع أيضًا بممارسة الشوي أمام منظر ساحر وخلاب للحديقة بأشجارها وخضرتها الناصعة ونقاء مياه المسبح الشفافة.
ومع التطور التكنولوجي السريع والابتكار الذي يطرأ كل لحظة على أدوات المطبخ، ظهرت تصميمات عديدة للشوايات، ولكن تعد شواية الحائط الموضحة بالصورة أمامكم هي أحد أفضل وأحدث الشوايات على الإطلاق، فهي بسيطة خالية من أي تعقيد، سهلة الاستخدام، وأنيقة خصوصًا ذات اللون الأسود منها، وفي الوقت نفسه موفرة للمساحات ومرنة بحيث يمكنك تركيبها في أي ركن بحديقة منزلك دون أن تسبب لك أي حالة تزاحم، علاوة على ما تحصل عليه في النهاية من أكل شهي ولذيذ!
نموذج آخر من الشوايات العصرية المبتكرة ذات التصميم الغريب والراقي في آنٍ واحد، خشبية الخامة، مكونة في الأساس من 3 ألواح خشب عريضة تتنوع أطوالهم وتختلف أحجامهم بشكل عام، مثبتين على بعضهم البعض بشكل شبه مائل يعطي طابع مميز وغير مألوف للشواية في المجمل، كما يوفر مساحة لإعداد الأطباق على اللوح الأفقي لها، فيما يمكن استخدامه كـ بار مطبخ يلتف حوله أصحاب الحديقة لتناول تلك المشويات في حال إن ملوا من تناول الطعام على تلك المائدة المستديرة الموضوعة أقصى اليسار.
أما ذلك الركن المخصص للشوي فهو أقرب لشكل المثلث، لونه الأسود أحدث توازن في شكل الشواية ومنحها منظر أكثر جمالًا بتلاحمه مع تلك الشرائح الخشبية عسلية اللون.
أما هذه الشواية، فهي مكونة من قطع خرسانية صغيرة، تكاد تكون محبوسة داخل تلك الأسلاك المكونة هي الآخرى من مربعات صغيرة حتى لا تتساقط من خلالها القطع الخرسانية.
تصميم هذا الركن بشكل عام لا يوحي بأنه جزء من حديقة على الإطلاق، وإنما هو أقرب لتصميم غرفة المعيشة، خصوصًا في حضرة تلك الأريكة والطاولة المصممين على الطراز البسيط والملائمين تمامًا لهذا الركن الخارجي من المنزل.
البساطة عنوان تلك الشواية المعلقة على سور شرفة المطبخ، فليس معنى أنك تقطن في شقة متوسطة الحجم، لا تتمتع بحديقة خارجية، أنه ليس من حقك الشوي! فهذا الاختراع مناسب تمامًا للشقق الصغيرة، وبسيط في ذات الوقت.
على النقيض تمامًا تلك الشوايةعن سابقتها إلى حد كبير، فالعصرية تجسدت فيها، لما لا وهي تعتمد في الأساس على نظام ديجيتال وليست الطريقة العادية للشوي، فكما أشارنا من قبل، الابتكار ساهم في طرح الكثير من البدائل والخيارات، وهذه الشواية أحد أفضل وأبسط الخيارات، فهي تتميز بسهول استخدامها ونقلها من مكان لآخر، فضلًا عن مرونتها حيث أنها لا تستهلك أي حيز، فقط يمكنك حملها معك أينما ذهبت!
أما هذه الشواية، فتشبه إلى حد كبير شوايات المطاعم الكبيرة، فهي مصنوعة من خامة الاستانلس وتعتبر من أفضل أنواع الشوايات أيضًا، كما أنها تتمتع بمنظر جمالي أنيق وبراق الناتج عن بريق الاستانلس، فتضفي على ذلك الركن الكائنة فيه جمال خاص.
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