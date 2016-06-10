المداخل .. بداية الحكاية

من المعروف دائماً أن بداية القصة تحمل في طياتها فحواها، و قالوا قديما في مصر الجواب يبان من عنوانه، و هذا الحال لا يختلف كثيراً في عالم التصميم الهندسي و الديكور، و بالفعل لدينا عنوان لفخامة المنزل و جمال تصميمه ألا و هو واجهته الخارجية أي الغلاف الخارجي للبيت و الذي يحيطه من كل جانب، و لعل أبرز ما في الواجهة هو المدخل، و يقع عليه العامل الأكبر في تحديد هوية المنزل بل و شكل واجهته و فخامتها، فكم من بناء جميل تم تصميمه من الخارج بشكل مميز و لكن مدخله كان لا يساعد كثيراً على تثبيت سقف الطموحات المرتفع في أول وهلة، و يعتبر المدخل هو الانطباع الأول الحقيقي الذي يدوم عن أي بيت أو عمارة سكنية حتى ..
يعد المدخل هو الواجهة الامامية للمنزل و هو السبيل الطبيعي للولوج للداخل ، و كما ذكرنا هو مصدر الانطباع الاول الحقيقي الذي يدول كونه جزءاً لا يتجزء من تصميم الداخل و الخارج و التقائهما معاً في نقطة واحدة، فتصميمه غاية في التعقيد و أيضاً غاية في الإبداع، إن امتزاج العناصر في مشهد واحد متكامل في الداخل و الخارج من أصعب الامور التي تواجه المصمم في سائر الخطوات التي يسير عليها للانتهاء من منزلك بكل براعة و اكتمال، و نرى كمثال و تدليل على ما ذكرنا هذا المثال الحي أمامنا، مدخل مميز به عناصر عديدة من كرات نباتية خلابة و أضواء منهمرة كالعسل عليها و سقف خشبي معلق و سلالم مضيئة خيالية و في نهاية كل ذلك احساس الألفة و المائدة الخارجية ثم المدخل الزجاجي الشفاف الراقي، تكافؤ رهيب بين صور الواجهة الأمامية لهذا البيت ، و قد بان من بدايته أنه تصميم أسطوري في الداخل أيضاً ، أبرز ما يميزه الأضواء و استخدامها برفقة العناصر الديكورية الاخرى، في الحقيقة يستحق التحية
يمكن أن يصمم المدخل أو الواجهة الامامية مقتبساً من أشياء أخرى، كهذا المثال المقتبس من بيوت النباتات و الحدائق، فاستخدام المدخل الضلوع الخشبي و النباتات تحيطه و متعلقه من حوله هو اقتباس صريح للحدائق الصناعية و المشاتل النباتية، و كذلك صنع احساساً طبيعياً بالذوق الراقي في استخدام الأزهار مما يدل على الرقة و عدم حدة التناول الذي سيكون في تفاصيل المنزل الداخلية
من أجمل الواجهات و المداخل تلك الملساء المستوية التي لا يوجد بها تعرجات أو زخرفات ، و لكن تترك البساطة لتأخذ دورها في المشهد بكل جدارة، الالوان و الطلاءات غاية في الروعة، فصل لون المرأب عن المدخل الرئيسي للبيت مدهش و متناغم كذلك، و باقة الورود توحي بمزيد من الدفء للداخلين ، أما الأرضيات فهي دليل واضح على التأثر الهندسي الكبير الذي يقع في غرامه هذا المصمم الفذ ..
يلجأ البعض لتصميم مدخل أمامي زجاجي بالكامل و هذا إذا كانت المساحة الخارجية لا تسمح بمزيد من الإبداع ، فيلجأ الإبداع لمزيد من الإبداع عن طريق اظهار ما هو جميل بالداخل ليصبح هو شكل المدخل بنظرة أكثر اتساعاً
من أكثر المداخل المستخدمة في عالمنا العربي و خصوصاً بدول الخليج و ليبيا، المدخل الحديدي الناعم الملمس من الخارج، و المدخل الخاص بالسيارات الذي يصنع من النوع ذاته للباب المخصص للأفراد، تأكيد على معاني القوة و الخصوصية في آن واحد، خصوصاً أن الحديد بحد ذاته على عكس الزجاج من الشفافية ، فلا يمكن أن ترى من الخارج شكل الحديقة الداخلية أو حتى المدخل الداخلي للبيت من خلف تلك الأسوار الحديدية
من أجمل المداخل الرئيسية هي تلك التي تستمد جمالها من المساحة المائية ، لو كانت نافورة أو كما في هذا النموذج مسبح ، و لكن الشكل المفتوح لباحة المدخل و المائدة الخارجية و الكراسي يجعل هناك مزيداً من الاحساس بالانطلاق و الحيوية التي تعيشها تلك المنطقة نهاراً و المزيد من الصخب و الاحتفال و الاجواء الحماسية ليلاً حيث الاحتفال، اختيار رائع لمدخل مناسب جداً للشباب أو لأسرة صغيرة منطلقة ..
و أنت أيضاً ما هو اختيارك للمدخل المميز .. شاركنا بالتعليقات