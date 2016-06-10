المداخل .. بداية الحكاية

من أجمل المداخل الرئيسية هي تلك التي تستمد جمالها من المساحة المائية ، لو كانت نافورة أو كما في هذا النموذج مسبح ، و لكن الشكل المفتوح لباحة المدخل و المائدة الخارجية و الكراسي يجعل هناك مزيداً من الاحساس بالانطلاق و الحيوية التي تعيشها تلك المنطقة نهاراً و المزيد من الصخب و الاحتفال و الاجواء الحماسية ليلاً حيث الاحتفال، اختيار رائع لمدخل مناسب جداً للشباب أو لأسرة صغيرة منطلقة ..

و أنت أيضاً ما هو اختيارك للمدخل المميز .. شاركنا بالتعليقات