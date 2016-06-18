المنزل العائلي

ما أجمل التجمعات العائلية الكبيرة و الشعور بالدفء في وسط عائلة محبة يتشارك أهلها جميعا اﻷوقات الحلوة و يساندوا بعضهم البعض في اﻷوقات الصعبة، عائلة يتكاتف أفرادها فلا يسمحوا بمجال للشعور بالغربة يتسلل بداخل قلب أحد، و لكن أول ما يتبادر للأذهان عند وصف العائلة الكبيرة هو كثرة الحركة و الكلام و قلة النظام و عدم القدرة على الاحتفاظ بحياة شخصية أو فقدان القدرة على التركيز للاستذكار أو العمل. و النتيجة هي أن كل شخص يفضل المسكن المنفصل ليتمتع بهذه الحرية.
فماذا إذا توفر لنا منزل عائلي يضم الجميع و في نفس الوقت يخصص المساحة الشخصية لكل فرد بحيث يقدم لك دفء الأسرة الكبيرة مع الإحتفاظ بكامل خصوصيتك و توفير مساحتك الشخصية التي تبحث عنها؟ إن هذا المنزل الرائع يجمع كل ما تبحث عنه في صورة أنيقة و مريحة ليرضي إحتياجات كل فرد، فهيا بنا نلقي نظرة على هذا المنزل.
لهذا المنزل أركان متعددة و لكل ركن شكل مميز و تصميم خاص يناسب فرد معين أو يخدم احتياجات معينة، و لذلك فضلنا أن نبدأ من وسط المنزل ثم نتجول في كل ركن.
كما نرى في هذه الغرفة، إنها بوسط المنزل، تطل على الحديقة و تتوسط غرف المنزل، و تطل عليها جميع الغرف من الدور اﻷول. نرى اﻷرضية الحجرية البديعة تتوسطها نافورة بسيطة ترحب بك، و اﻷثاث الخشبي بطراز عتيق يعطي لمسة دفئ جميلة و الثريا تشبه النجوم و الكواكب في مدارات فلكية في جو بسيط و أنيق.
في مواجهة المدخل الذي كنا به، نجد غرفة الطعام و المائدة الخشبية، بدون فواصل ولا حوائط، في اتساع رهيب و مساحة واسعة، و اﻹهتمام بوجود النباتات الداخلية في كل مكان أعطى لمسة جمالية طبيعية، فالنخلة تتوسط الغرف، و على المائدة زهريات نباتات طبيعية. و النوافذ الزجاجية العريضة تطل الحديقة و المسبح. نلاحظ أن الأثاث الخشبي يطغى في المنزل و هو ملمس ملائم للمنزل العائلي. و ما أروع الثريا فوق المائدة، إنها تنطق بالفخامة، فتستطيع أن تلمس الرقي و الجمال في كل مكان تقع عليه عيناك.
إنها تلي غرفة الطعام من حيث الموقع، و هي غرقة في منتهى اﻷناقة، أثاثها من الطراز الحديث المريح باللون الرمادي المحلى بالوسائد المنقوشة و البيضاء و الملونة. و يزين الحائط لوحة كبيرة تلفت اﻷنظار بجمالها، و مرة أخرى نجد النباتات الطبيعية بكل ركن. و موائد خشبية قصيرة بحيث لا تحجز الرؤية لمن يجلسون . إنها حقا غرفة إستقبال أنيقة تعكس جمال المنزل.
و على الجانب اﻵخر من المدخل، تطل غرفة الطعام و الإستقبال على هذا التراس الواسع بالمسبح و الحديقة، و نراعي أن بكل مكان أثاث وثير مريح يكفي عدد كبير من اﻷشخاص كأسرة كبيرة العدد و اﻷصدقاء و الزيارات المتكررة. و يغلب على المكان هنا جو بهيج و حوائط ملونة و ألوان فاتحة تضفي إطلالة منعشة و جو لطيف.
كما وضحنا من قبل ان الاهتمام بكل فرد هو سمة مميزة لهذا المنزل. فلذلك نجد على الجانب اﻵخر منه، ركن مخصص للأطفال بمذاكرتهم و لعبهم و طعامهم. و طبعا المكان مخصص لعدد كبير من اﻷطفال، و يمكن ضم هذه الموائد جميعا ليجنمع أطفال و أحفاد العائلة كلهم على لعبة معينة أو ليتشاركوا الطعام و هكذا.
من هذه الغرفة يمكنك مراقبة اﻷولاد أثناء قيامك بعملك، أو مجالستهم و قراءة القصص لهم و الاستماع إليهم. إنها غرفة تصلح للمة اﻷحفاد حول الجد و الجدة و مشاركة جميع أفراد العائلة اﻷحاديث أو مثلا الجلوس بعد الطعام ﻷكل الحلوى و شرب الشاي بجانب اﻷطفال حتى لا يشعروا بالعزلة.
أما الباحثين عن الخصوصية، فلهم الدور العلوي، فبه غرف منفصلة تصلح للاحتياجات الشخصية لكل فرد من العائلة. و كما نرى فهذه الغرفة بها شيزلونجات أنيقة و مريحة للاسترخاء، و مكتب يطل على النافذة للاستذكار و انجاز اﻷعمال بهدوء. فهذا المنزل العائلي جمع العائلة كلها و احتفظ بالخصوصية لكل فرد متى أراد. فما أروع هذا المنزل.
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