المنزل العائلي

ما أجمل التجمعات العائلية الكبيرة و الشعور بالدفء في وسط عائلة محبة يتشارك أهلها جميعا اﻷوقات الحلوة و يساندوا بعضهم البعض في اﻷوقات الصعبة، عائلة يتكاتف أفرادها فلا يسمحوا بمجال للشعور بالغربة يتسلل بداخل قلب أحد، و لكن أول ما يتبادر للأذهان عند وصف العائلة الكبيرة هو كثرة الحركة و الكلام و قلة النظام و عدم القدرة على الاحتفاظ بحياة شخصية أو فقدان القدرة على التركيز للاستذكار أو العمل. و النتيجة هي أن كل شخص يفضل المسكن المنفصل ليتمتع بهذه الحرية.

فماذا إذا توفر لنا منزل عائلي يضم الجميع و في نفس الوقت يخصص المساحة الشخصية لكل فرد بحيث يقدم لك دفء الأسرة الكبيرة مع الإحتفاظ بكامل خصوصيتك و توفير مساحتك الشخصية التي تبحث عنها؟ إن هذا المنزل الرائع يجمع كل ما تبحث عنه في صورة أنيقة و مريحة ليرضي إحتياجات كل فرد، فهيا بنا نلقي نظرة على هذا المنزل.