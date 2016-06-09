تصاميم مطابخ ولا أروع

الأضاءة الجيدة فى المطبخ أمر من الأمور الهامة جداً التي يجب الأنتباه لها، فيجب التركيز على وجود مساحة ضوء جيدة في المطبخ، خاصةً في أماكن العمل التي تحتاج إلى أضاءة كثيرة وقوية، فكل ما كان الضوء قوى، كل ما أعطى المطبخ لمسة من الجمال.

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