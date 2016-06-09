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تصاميم مطابخ ولا أروع

منة اسماعيل منة اسماعيل
Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
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لاأحد يستطيع أن ينكر ضرورة المطبخ وأهميته فى البيت، بسبب الوقت الكثير جداً الذي نقضيه داخل المطبخ في اعداد الطعام، لذلك يجب أن يكون تصميمه مريح، ويظل السؤال الشاغل لنا جميعاً، كيفية استغلال مساحة المطبخ بشكل يمنحك المساحة الجيدة والتخزين وفي نفس الوقت يجعل مطبخك عصري وأنيق، لذلك أليك اليوم أهم النصائح للحصول على مطبخ عصري وأنيق بشكل مميز.

اجعل مثلث المطبخ سهل في متناول يدك

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

هل سمعت يوماً عن مثلث المطبخ؟؟؟! مثلث المطبخ هو باختصار أهم ثلاث وظائف تقوم باستخدامها داخل المطبخ، مثل المطبخ والثلاجة وادوات التخزيين، لذلك اجعل دوماً هذة المنطقة قريبة جداً من متناول يديك. مثل هذا المطبخ في هذة الصورة تم تصميمه وجعل منطقة المثلث وتمثلت في أماكن التخزين، طاولة الطعام وتجهيزه والبوتجاز، ليحقق بذلك نظرية مثلث المطبخ بمنتهى السهولة.

السيراميك في الأماكن الهامة لابد منه

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

عند وضع الميزانية لمطبخ وتصميمه، يجب أن لا تنسي وضع ميزانية جيدة للسيراميك الحائط، فوجود سيراميك في الحائط في الأماكن التي تتعرض لبقع الزيت يجعل تنظيفها سهل ومريح، ويجب أيضاً الحرص على  وجود السيراميك خلف الفرن والمنطقة المحيطة به، لأنها أكثر منطقة يكثر فيها الشحوم وبقع الزيت، فكما نري في هذا المطبخ حرص المصمم على وجود قطع السيرميك في حائط المطبخ، واعتمد على الوان مميزة وعصرية ليخلق للمطبخ لمسة جمالية.

مساحات تخزين مميزة

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

أحرص فى المطبخ على وجود مساحات تخزين مميزة وكثيرة داخل المطبخ لأن ذلك سيسهل عليك الأمروخاصةً في مهمة التخزين، ولذلك أجعل أماكن تخزين الأشياء والأدوات الهامة في متناول يديك، لان ذلك سيسهل عليك الكثير، مثل هذا المطبخ في تلك الصورة اعتمد في تصميمه على وجود مساحات تخزين كثيرة، واللون الأصفر الذى اعتمد عليه المصمم في تصميم هذا المطبخ اعطي للمطبخ لمسة مبهجة.

الألوان والتهوية

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO مطبخ
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

 التهوية الجيدة في المطبخ تساعد على تحسين جودة الهواء في المطبخ والحفاظ على نظافته، لذلك أحرص على وجود منافذ تهوية كثيرة داخل المطبخ الخاص بك، سواء منافذ تهوية طبيعيى كالشبابيك، أو مصطنعة كالشفاطات داخل المطبخ فتعتبر من عناصر التهوية وتنقية الهواء من الروائح،  قاعدة أخري يجب الأهتمام بها في تصميم مطبخك وهي اختيار اللون المناسب له حسب تصميم وألوان منزلكفأذا كان ديكور منزلك بصفة عامةًعصري في هذة الحالة، يجب أشباع المطبخ بألوان تشع بهجة، مثل هذا المطبخ في الصورة فقد تحقق داخلة قاعدتان التهوية والألوان، من خلال شبابيك التهوية الواسعة، والأعتماد على الألوان المبهجة.

المطبخ وفن الأضاءة

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura مطبخ
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

الأضاءة الجيدة فى المطبخ أمر من الأمور الهامة جداً التي يجب الأنتباه لها، فيجب التركيز على وجود مساحة ضوء جيدة في المطبخ، خاصةً في أماكن العمل التي تحتاج إلى أضاءة كثيرة وقوية، فكل ما كان الضوء قوى، كل ما أعطى المطبخ لمسة من الجمال.

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أليك اليوم أهم النصائح للحصول على مطبخ عصري وأنيق بشكل مميز

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