منزل من الطبيعة وبساطتها

لا شئ يضاهي جمال البساطة ابداَ، خاصةً بساطة الطبيعة، فالطبيعة من أكثر الأشياء البسيطة جمالاً، وجمالها حقاً يكمن في بساطتها، واليوم جولتنا في منزل يجمع بين البساطة والطبيعة في أنً واحد، فما أجمل أن تجد نفسك محاطاً بالطبيعة وجمالها، فهذا المنزل هو الأختيار الأمثل لمن يريدون الشعور بالأسترخاء والتخلص من ضغوطات الحياة المزعجة، والتنفس بسلم، فهذا المنزل تم تصميمه وسط غابة من الجبال الخضراء، لشتعر أنك دائم الأتصال مع الطبيعة من حولك.

هذا المنزل من تصميم Flavio Berredo وهو منزل ريفى النمط يقع في ريو دي جانيرو، فعندما تنظر لهذا المنزل تجده محاصراً بالطبيعة الخصبة من حولة والنباتات المختلفة الأحجام والألوان، الحديث عنه من الخارج ومجرد وصفة لا يكفي، لذلك دعونا نأجذ جولة داخل تصميم هذا المنزل من الداخل.