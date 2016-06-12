منزل من الطبيعة وبساطتها

لا شئ يضاهي جمال البساطة ابداَ، خاصةً بساطة الطبيعة، فالطبيعة من أكثر الأشياء البسيطة جمالاً، وجمالها حقاً يكمن في بساطتها، واليوم جولتنا في منزل يجمع بين البساطة والطبيعة في أنً واحد، فما أجمل أن تجد نفسك محاطاً بالطبيعة وجمالها، فهذا المنزل هو الأختيار الأمثل لمن يريدون الشعور بالأسترخاء والتخلص من ضغوطات الحياة المزعجة، والتنفس بسلم، فهذا المنزل تم تصميمه وسط غابة من الجبال الخضراء، لشتعر أنك دائم الأتصال مع الطبيعة من حولك.
هذا المنزل من تصميم Flavio Berredo وهو منزل ريفى النمط يقع في ريو دي جانيرو، فعندما تنظر لهذا المنزل تجده محاصراً بالطبيعة الخصبة من حولة والنباتات المختلفة الأحجام والألوان، الحديث عنه من الخارج ومجرد وصفة لا يكفي، لذلك دعونا نأجذ جولة داخل تصميم هذا المنزل من الداخل.
ونري واجهة هذا المنزل على النمط الريفي البسيط، مطلة على مناظر خلابة،وقد اعتمد في تصميم الواجهة على عناصر طبيعية كالطوب والمونة الأسمنتية علي هيئة عمدان سميكة، كما اعتمد أيضاً على الخشب في سطح المنزل مع النوافذ الكبيرة ليضع المنزل والطبيعة الخلابة من حوله في أطارً واحد.
أراد Flavio Berredo داخل هذا المنزل أن يخلق روحاً من التناغم والتواصل مع كل شئ في تصميمه، ولا عجب في ذلك فهو مستوحي فكرة المنزل من أكثر الأشياء تناغماً وتواصلاً وهي الطبيعة، لذك جاء تصميم غرفة السفرة الصغيرة محققاً هذا التناغم، فقد اختار اللونين الأبيض والأسود ليخلق بينهم روحاً مختلفة ومميزة، لتشعر داخل منزل ريفي بسيط، من خلال اختيار الديكورات البسيطة، واستغل مساحات الفراغ بطريقة عبقرية جداً، من خلال الطاولة الخشبية الريفية التراث، والديكورات البسيطة.
والبهجة كلها تجمعت داخل هذا المنزل في تصميم المطبخ، الذي ابدع واتقن Flavio تصميمه بشكل عبقري، من خلال اختياره للَّون الأحمر للجدران الذي اضاف البهجة والدفئ داخل المطبخ، كما استعاد بلمسة من اللون الأبيض تمثلت في اللون السقف وبعض الأثاث داخل المطبخ، ولم يتنسي في تصميمه أن يحقق مثلث الراحة داخل المطبخ الذي تمثل في حوض المطبخ، البوتجاز والطاولة، فقد جعلهم جميعاً على مستوى قريب من بعضهم، لسهولة الأستخدام.أما الأضاءة فقد اعتمد على الأضاءة الطبيعية بشكل كبير من خلال النوافذ الكبيرة داخل المطبخ
تمر من المطبخ لتخرج تجد نفسك أمام طاولة الطعام، أمر في غاية الجمال والذكاء المعماري الذي تميز به Flavio من خلال تصميمه لهذا المنزل فهو مبدع ورائع جداً في استغلاله للمساحات وربطها بعضها ببعض، فقد استطاع أن يربط بين المطبخ وطاولة الطعام من خلال هذا الباب الأسود، والسقف الريفي البسيط.
أجاد Flavio Berredo، في تصميمه لهذا المنزل استغلال مساحات الفراغ بشكل أكثر من رائع ومميز، فقد استطاع استغلال مساحة الممر داخل هذا المنزل بشكل ابداعي وأضافة لمسة بوهيمية ممبزة، من خلال اختياره للسجاد البسيط والألوان الدافئة للأثاث والديكر خاصةً اللوحات الصغيرة التي استعان بها بشكل عشوائي لتزين حائط الممر،كما استعان بطاولة خشبية صغيرة، ليظهر عليها بعض ابداع الفنون والديكورات البسيطة.
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