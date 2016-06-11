الرقي والعصرية في هذا المنزل الكولومبي

وكما المعتاد في جولاتنا حول العالم من أجل أظهار أرقي المنازل وتسليط الضوء على أجمل الفنون والتصاميم المعمارية، اليوم جولتنا في كولومبيا حيث العصرية والرقي في تصميم هذا المنزل الذي يمتاز بتصميم معماري أكثر من رائع، يشعرك بأنك تعيش داخل طبيعة استوائية مبهجة، هذا المنزل من تصميم Camilo-Pulido الذي اتقن فأبدع هذا المنزل، لذا دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنتعرف على الأبداع والرقي عن قرب.
بداية الرقي والأبداع في هذا المنزل بدأت من الواجهة، فواجهة هذا المنزل صممت لتشعرك انك أمام مجسم من الأشكال الهندسية، اعتمد Camilo على أضفاء لمسة من الرقى على الواجهة من خلا اختياره لألوان الأبيض والبيج معاَ والتناسق بينهم بشكل مميز، كما كان اختيار ألوان الزهور المبهجة في مدخل الواجهة اختياراً موفقاُ جداً.
ومن جمال تصميم الواجهة لجمال تصميم اخر داخل هذا المنزل وهو روعة تصميم حمام السباحة، الذى تشعر بمجرد النظر له انك أمام لحظات من الرقى والأستجمام لن تعوض، صمم حمام السباحة بتصميم بسيط جداً ليظهر رقيه،واعتمد على الأضاءة بشكل رائع لتظهر جمال ورقي التصميم، فعندما يحل الليل داخل حمام السباحة تبدأ الطبيعة من حولك تضئ وتتلألأ.
أما تصميم الدرج داخل هذا المنزل لم يكن أقل رقي وابداع، فجاء تصميم السلم ودرجاته بشكل مختلف، خالقاً من الفراغ شكلاً جمالياً، واعتمد على اللون الأبيض في التعبير عن البساطة، وعلى الزجاج والستانلس ستيل في تصميم الدرابزين للتعبير عن رقي وأناقة التصميم، أما هذا التابلوه المبهج الذى تجد نفسك امامه بمجرد صعودك لهذا الدرج هوعنوان للبهجة حقاً داخل هذا المنزل.
والحديث عن الراحة والدفئ في هذا المنزل يتلخص في تصميم غرفة المعيشة المميزة، فتصميم هذة الغرفة يمتاز بالبساطة في اختيار الأثاث والألوان الباردة مثل الأزرق، الأبيض والرمادي، وتمثلت الكلاسيكية في اختيار اللون الأسود لوناً موحداً للسفرة،كما جاءت العصرية في توزيع الديكور بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة التي لم تنفصل عن بعض.
اجمل ما هذا المنزل أنك تستطيع أن تعيش داخله تجربة استوائية وروح مختلفة تشعر بها بمجرد جلوسك بضعة دقائق على حمام السباحة تشعر بتلك الروح الأستوائية، ولكن هل فكرت في فكرة أخذ حمام بارد بعد خروجك من حمام السباحة في الهواء وسط الطبيعة، غريب أليس كذلك؟؟! هذا ما تم تصميمه داخل هذا المنزل مساحة صغيرة بالقرب من حمام السباحة تسمح لك بأخذ حمام بارد بعد الخروج من حمام السباحة وسط الطبيعة.