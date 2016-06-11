الرقي والعصرية في هذا المنزل الكولومبي

وكما المعتاد في جولاتنا حول العالم من أجل أظهار أرقي المنازل وتسليط الضوء على أجمل الفنون والتصاميم المعمارية، اليوم جولتنا في كولومبيا حيث العصرية والرقي في تصميم هذا المنزل الذي يمتاز بتصميم معماري أكثر من رائع، يشعرك بأنك تعيش داخل طبيعة استوائية مبهجة، هذا المنزل من تصميم Camilo-Pulido الذي اتقن فأبدع هذا المنزل، لذا دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنتعرف على الأبداع والرقي عن قرب.