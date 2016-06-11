الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الرقي والعصرية في هذا المنزل الكولومبي

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify حديقة أسمنت White
Loading admin actions …

 وكما المعتاد في جولاتنا حول العالم من أجل أظهار أرقي المنازل وتسليط الضوء على أجمل الفنون والتصاميم المعمارية، اليوم جولتنا في كولومبيا حيث العصرية والرقي في تصميم هذا المنزل الذي يمتاز بتصميم معماري أكثر من رائع، يشعرك بأنك تعيش داخل طبيعة استوائية مبهجة، هذا المنزل من تصميم Camilo-Pulido الذي اتقن فأبدع هذا المنزل، لذا دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنتعرف على الأبداع والرقي عن قرب.

واجهة مشرقة

homify منازل أسمنت White
homify

homify
homify
homify

بداية الرقي والأبداع  في هذا المنزل بدأت من الواجهة، فواجهة هذا المنزل صممت لتشعرك انك أمام مجسم من الأشكال الهندسية، اعتمد  Camilo على أضفاء لمسة من الرقى على الواجهة من خلا اختياره لألوان الأبيض والبيج معاَ والتناسق بينهم بشكل مميز، كما كان اختيار ألوان الزهور المبهجة في مدخل الواجهة اختياراً موفقاُ جداً.

حمام سباحة راقي

homify منازل أسمنت White
homify

homify
homify
homify

ومن جمال تصميم الواجهة لجمال تصميم اخر داخل هذا المنزل وهو روعة تصميم حمام السباحة، الذى تشعر بمجرد النظر له انك أمام لحظات من الرقى والأستجمام لن تعوض، صمم حمام السباحة بتصميم بسيط جداً ليظهر رقيه،واعتمد على الأضاءة بشكل رائع لتظهر جمال ورقي التصميم، فعندما يحل الليل داخل حمام السباحة تبدأ الطبيعة من حولك تضئ وتتلألأ.

سلم داخلى رائع

homify منازل أسمنت White
homify

homify
homify
homify

أما تصميم الدرج داخل هذا المنزل لم يكن أقل رقي وابداع، فجاء تصميم السلم ودرجاته بشكل مختلف، خالقاً من الفراغ شكلاً جمالياً، واعتمد على اللون الأبيض في التعبير عن البساطة، وعلى الزجاج والستانلس ستيل في تصميم الدرابزين للتعبير عن رقي وأناقة التصميم، أما هذا التابلوه المبهج الذى تجد نفسك امامه بمجرد صعودك لهذا الدرج هوعنوان للبهجة حقاً داخل هذا المنزل.

الراحة والدفئ داخل غرفة المعيشة

homify منازل أسمنت White
homify

homify
homify
homify

والحديث عن الراحة والدفئ في هذا المنزل يتلخص في تصميم غرفة المعيشة المميزة، فتصميم هذة الغرفة يمتاز بالبساطة في اختيار الأثاث والألوان الباردة مثل الأزرق، الأبيض والرمادي، وتمثلت الكلاسيكية في اختيار اللون الأسود لوناً موحداً للسفرة،كما جاءت العصرية في توزيع الديكور بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة التي لم تنفصل عن بعض.

تجربة استوائية مختلفة

homify حديقة أسمنت White
homify

homify
homify
homify

اجمل ما هذا المنزل أنك تستطيع أن تعيش داخله تجربة استوائية وروح مختلفة تشعر بها بمجرد جلوسك بضعة دقائق على حمام السباحة تشعر بتلك الروح الأستوائية، ولكن هل فكرت في فكرة أخذ حمام بارد بعد خروجك من حمام السباحة في الهواء وسط الطبيعة، غريب أليس كذلك؟؟! هذا ما تم تصميمه داخل هذا المنزل مساحة صغيرة بالقرب من حمام السباحة تسمح لك بأخذ حمام بارد بعد الخروج من حمام السباحة وسط الطبيعة.

منزل إسباني برومانسية البحر المتوسط
هذا المنزل من تصميم Camilo-Pulido الذي اتقن فأبدع هذا المنزل، لذا دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنتعرف على الأبداع والرقي عن قرب.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً