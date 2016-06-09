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ما أروع هذا المنزل الهادئ

Mai Elkholy Mai Elkholy
Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منتجع
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في عالم الصيحات الذي نعيش فيه، كثيرا ما يختفي الهدوء، و تشد انتباهنا و تبهرنا أحدث التصاميم في الملبس و المأكل و المسكن، و لكن كل هذا لفترة قصيرة بعدها نبحث عن الهدوء، و إلا نشعر بالضغط و نشعر بسرعة مرور الوقت و نفتقد اللحظات الحلوة مع اﻷهل و اﻷصدقاء، نبحث عن السعادة الهادئة التي تبقى في النفس إلى اﻷبد و ليس الانبهار المؤقت.

و مع كل هذا، نقدم لك هذه المفاجأة. إنه منزل يتألق بأناقة غير معهودة و بهدوء يكتنف جميع جوانبه، فإذا كنت تبحث عن الهدوء فإليك هذا المنزل بتصميمه البديع، شاهد معنا. 

واجهة المنزل

Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منازل
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

أرأيت كم هو جميل هذا المنزل؟ إنه يقع في وسط الحدائق و بمجرد النظر إليه تستشعر الهدوء، تخيل و انت تتمشى في الممرات و تستمع إلى زقزقة العصافير و تشعر بالنسمات اللطيفة تداعبك. فهيا بنا نقترب أكثر.

مدخل المنزل

Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منازل
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

إنه ليس مدخل عادي، إنه أشبه بتصميم اﻷوبرا بإضاءتها المتألقة، لا هي باللون اﻷصفر الذي يؤذي المنظر و لا باللون اﻷبيض الفوسفوري كإضاءة المصانع و الشركات، إنما هو لون هادئ بين الإثنين يشع من كل ركن بطريقة سلسة و مريحة للعين، و تعطي للمدخل رقي مميز، و تبرز الحائط الحجري البديع للمنزل.

السلالم الطائرة

Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten الممر الحديث، المدخل و الدرج
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

باللون اﻷبيض و اﻷسود مجتمعين، يمكنك إضافة أي قطعة من اﻷثاث بأي لون و في أي مكان يعجبك، ﻷن تكوين المنزل الهادئ و البسيط يسمح بإختيار اﻷثاث بسهولة. و هذه السلالم بسيطة في فكرتها جميلة في شكلها، كأنها درجات طائرة، و بمقبض أبيض حتى لا يختل جسمك، و الثريا الكريستالية المتدلية بأناقة تعطي تأثير رائع بالإضاءة فيخرج منها الضوء منكسر و كل قطعة كريستالية تتزين بلون من ألوان الطيف.

المطبخ

Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten مطبخ
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

إنه مطبخ مريح في حركة ربة المنزل أثناء الطهي و عملي جدا في تنظيفه و الحفاظ عليه، فكل أسطحه و خزاناته في مستوى واحد، بحيث يمنع تكوين اﻷتربة على الفتحات و يسهل مسح اﻷتربة من على الموائد و الحوائط.

غرفة الاستحمام

Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منتجع
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

إنها بمجالس خشبية أنيقة لتستريح عليها و تستجم بالبخار الساخن بعد الاستحمام، إنه ركنك الخاص لتهتمي بجسمك و جماله و تعتني بتفاصيله. و تختلف غرفة الإستحمام في ألوانها، فجاءت باللون البني و البيج و إضاءة صفراء جانبية ملائمة للمكان و تعطيه جو شاعري و لمسة رومانسية.

غرفة مكتبك عالمك الخاص

Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten الممر الحديث، المدخل و الدرج
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

لكل منا عمله الخاص الذي يزاوله من المنزل، و لهذا إهتم مصمم المنزل بتوفير مساحة خاصة لك لتكون غرفة مكتبك، و هي مساحة كبيرة كما نرى في الصورة بإضاءة جيدة تساعدك على التركيز في عملك، و نباتات داخلية وسط أحجار بيضاء في منظر طبيعي بسيط و جميل. و كباقي المنزل تتسم بالهدوء، و مساحتها و تصميمها على السواء يسمحوا لك بوضع اﻷثاث الذي تفضله كمكتبة تجمع أوراقك و كتبك أو كراسي مريحة لاستقبال زملائك.

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الحديقة الخلفية

Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منازل
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

و هنا نصل إلى الحديقة الخلفية، بمساحتها الشاسعة و اﻷشجار الكبيرة تظللها. و أول المنزل كآخره، تزينه إضاءة ساحرة، و تلقي اﻷشعة إضاءة مبهجة على الشجرة الكبيرة من كشاف في الأرض، فهي فكرة بسيطة و تعطي شكل في غاية اﻷناقة. و يمكنك إضافة اﻷثاث في الحديقة بما يوفر احتياجات أسرتك. كإضافة أرجوحة أو مائدة بكراسي للإفطار أو أريكة خشبية بوسائد مريحة للتجمع العائلي و هكذا.

المسبح

Park Villa, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten مسبح
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

إن المسبح في هذا المنزل يتميتع بالخصوصية فهو في داخل التراس و تواجهه شرفة زجاجية. و يسمح لك بالتمتع بالماء طوال السنة ﻷنه يمكنك من التحكم في درجة الحرارة كما تحب. و بهذا المكان أيضا يمكنك وضع أثاث للجلوس، بحيث تستطيع الجلوس به أنت و عائلتك للتمتع بالمنظر الخارجي للحديقة بدون الجلوس بها في أوقات المطر أو الجو المتغير. فهذا المنزل ينطق بالهدوء في كل ركن، من أوله إلى آخره.

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ما أروع هذا المنزل الهادئ

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