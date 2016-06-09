ما أروع هذا المنزل الهادئ

في عالم الصيحات الذي نعيش فيه، كثيرا ما يختفي الهدوء، و تشد انتباهنا و تبهرنا أحدث التصاميم في الملبس و المأكل و المسكن، و لكن كل هذا لفترة قصيرة بعدها نبحث عن الهدوء، و إلا نشعر بالضغط و نشعر بسرعة مرور الوقت و نفتقد اللحظات الحلوة مع اﻷهل و اﻷصدقاء، نبحث عن السعادة الهادئة التي تبقى في النفس إلى اﻷبد و ليس الانبهار المؤقت.
و مع كل هذا، نقدم لك هذه المفاجأة. إنه منزل يتألق بأناقة غير معهودة و بهدوء يكتنف جميع جوانبه، فإذا كنت تبحث عن الهدوء فإليك هذا المنزل بتصميمه البديع، شاهد معنا.
أرأيت كم هو جميل هذا المنزل؟ إنه يقع في وسط الحدائق و بمجرد النظر إليه تستشعر الهدوء، تخيل و انت تتمشى في الممرات و تستمع إلى زقزقة العصافير و تشعر بالنسمات اللطيفة تداعبك. فهيا بنا نقترب أكثر.
إنه ليس مدخل عادي، إنه أشبه بتصميم اﻷوبرا بإضاءتها المتألقة، لا هي باللون اﻷصفر الذي يؤذي المنظر و لا باللون اﻷبيض الفوسفوري كإضاءة المصانع و الشركات، إنما هو لون هادئ بين الإثنين يشع من كل ركن بطريقة سلسة و مريحة للعين، و تعطي للمدخل رقي مميز، و تبرز الحائط الحجري البديع للمنزل.
باللون اﻷبيض و اﻷسود مجتمعين، يمكنك إضافة أي قطعة من اﻷثاث بأي لون و في أي مكان يعجبك، ﻷن تكوين المنزل الهادئ و البسيط يسمح بإختيار اﻷثاث بسهولة. و هذه السلالم بسيطة في فكرتها جميلة في شكلها، كأنها درجات طائرة، و بمقبض أبيض حتى لا يختل جسمك، و الثريا الكريستالية المتدلية بأناقة تعطي تأثير رائع بالإضاءة فيخرج منها الضوء منكسر و كل قطعة كريستالية تتزين بلون من ألوان الطيف.
إنه مطبخ مريح في حركة ربة المنزل أثناء الطهي و عملي جدا في تنظيفه و الحفاظ عليه، فكل أسطحه و خزاناته في مستوى واحد، بحيث يمنع تكوين اﻷتربة على الفتحات و يسهل مسح اﻷتربة من على الموائد و الحوائط.
إنها بمجالس خشبية أنيقة لتستريح عليها و تستجم بالبخار الساخن بعد الاستحمام، إنه ركنك الخاص لتهتمي بجسمك و جماله و تعتني بتفاصيله. و تختلف غرفة الإستحمام في ألوانها، فجاءت باللون البني و البيج و إضاءة صفراء جانبية ملائمة للمكان و تعطيه جو شاعري و لمسة رومانسية.
لكل منا عمله الخاص الذي يزاوله من المنزل، و لهذا إهتم مصمم المنزل بتوفير مساحة خاصة لك لتكون غرفة مكتبك، و هي مساحة كبيرة كما نرى في الصورة بإضاءة جيدة تساعدك على التركيز في عملك، و نباتات داخلية وسط أحجار بيضاء في منظر طبيعي بسيط و جميل. و كباقي المنزل تتسم بالهدوء، و مساحتها و تصميمها على السواء يسمحوا لك بوضع اﻷثاث الذي تفضله كمكتبة تجمع أوراقك و كتبك أو كراسي مريحة لاستقبال زملائك.
و هنا نصل إلى الحديقة الخلفية، بمساحتها الشاسعة و اﻷشجار الكبيرة تظللها. و أول المنزل كآخره، تزينه إضاءة ساحرة، و تلقي اﻷشعة إضاءة مبهجة على الشجرة الكبيرة من كشاف في الأرض، فهي فكرة بسيطة و تعطي شكل في غاية اﻷناقة. و يمكنك إضافة اﻷثاث في الحديقة بما يوفر احتياجات أسرتك. كإضافة أرجوحة أو مائدة بكراسي للإفطار أو أريكة خشبية بوسائد مريحة للتجمع العائلي و هكذا.
إن المسبح في هذا المنزل يتميتع بالخصوصية فهو في داخل التراس و تواجهه شرفة زجاجية. و يسمح لك بالتمتع بالماء طوال السنة ﻷنه يمكنك من التحكم في درجة الحرارة كما تحب. و بهذا المكان أيضا يمكنك وضع أثاث للجلوس، بحيث تستطيع الجلوس به أنت و عائلتك للتمتع بالمنظر الخارجي للحديقة بدون الجلوس بها في أوقات المطر أو الجو المتغير. فهذا المنزل ينطق بالهدوء في كل ركن، من أوله إلى آخره.
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