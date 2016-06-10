لن تصدق هذا المنزل من الداخل!

إذا كانت مساحة المنزل صغيرة، نتردد في تخصيص مكان للحديقة سواء اﻷمامية أو الخلفية، ﻷنها سوف تشغل حيز كبير إذا كانت تحيط بالمنزل. و إذا قررنا ألا تكون الحديقة كبيرة و اكتفينا بمساحة صغيرة مناسبة، عادة ما يطل جانب واحد من المنزل عليها و لا يستمتع جميع من بالمنزل بها و هم في أماكن مختلفة بالمنزل. أو قد لا نشعر بالخصوصية في الحديقة إذا كانت حدائق المنازل المجاورة متلاصقة فيكون اسلاكن بجوارك كاشف مجلسك و يرى ما تفعل و من تستقبل في منزلك.

و لكل هذه اﻷسباب مجتمعة أو حتى سبب واحد منهم، ابتكر المصمم الياباني Wājiāng jiàn هذا المنزل المميز، ليوفر لك منزل تطل جميع غرفه على الحديقة، التي لا تشغل مساحة كبيرة من المنزل، و توفر لك و ﻷهل منزلك الخصوصية التامة، فيها بنا نتعرف كيف كان هذا..