لن تصدق هذا المنزل من الداخل!

إذا كانت مساحة المنزل صغيرة، نتردد في تخصيص مكان للحديقة سواء اﻷمامية أو الخلفية، ﻷنها سوف تشغل حيز كبير إذا كانت تحيط بالمنزل. و إذا قررنا ألا تكون الحديقة كبيرة و اكتفينا بمساحة صغيرة مناسبة، عادة ما يطل جانب واحد من المنزل عليها و لا يستمتع جميع من بالمنزل بها و هم في أماكن مختلفة بالمنزل. أو قد لا نشعر بالخصوصية في الحديقة إذا كانت حدائق المنازل المجاورة متلاصقة فيكون اسلاكن بجوارك كاشف مجلسك و يرى ما تفعل و من تستقبل في منزلك.
و لكل هذه اﻷسباب مجتمعة أو حتى سبب واحد منهم، ابتكر المصمم الياباني Wājiāng jiàn هذا المنزل المميز، ليوفر لك منزل تطل جميع غرفه على الحديقة، التي لا تشغل مساحة كبيرة من المنزل، و توفر لك و ﻷهل منزلك الخصوصية التامة، فيها بنا نتعرف كيف كان هذا..
هاهو المدخل، بجانب المنزل، و ليس مكشوف في الواجهة. و تزينه إضاءة بسيطة من مصباح مربع، يتكرر وجوده في الجدار الداخلي، هل عرفت سر المنزل أم ليس بعد؟ حسنا دعنا ندخا اﻵن.
هل عرفت سر المنزل؟ إنها الحديقة الداخلية! هذا ماكنا نتحدث عنه من أن جميع غرف المنزل يمكن أن تطل على الحديقة و تستمتع بها بالرغم من كونها صغيرة، ﻷنها تقع بداخل المنزل، و هذا يعطيها ميزة إضافية و هي الخصوصية التامة و الحفاظ على تفاصيل حياتك الشخصية و العائلية.
على جهة اليسار من الداخل إلى الحديقة، توجد غرف المنزل متتابعة بواجهات زجاجية جرارة تسمح برؤية الحديقة من عدة أماكن، و نلاحظ أن الممر مفتوح على الغرف المنفصلة بحوائط صغيرة، مما يعطي للمنزل مساحة أوسع و يضفي إحساس بالراحة و الاتساع في جوانب المنزل.
و في ركن المنزل اﻷقصى، يقع الجراج. و إذا كان جراج منزلك ممتلئ باﻷدوات المختلفة و تحتفظ فيه بالخردوات و الممتلكات القديمة، فلا تقلق على ركن السيارة، فبالواجهة الخارجية اﻷرض أسمنتية و توفر لك مساحة إضافية لركن السيارات و خاصة عند استقبال اﻷصدقاء و ما إلى ذلك.
تتوسط الحديقة الخاصة جميع جوانب المنزل، و من هذه الزاوية نقف في غرفة المعيشة، و كما نرى فهي غرفة دافئة تشعر فيها بالإحتواء و هذا غير متوقع إذا تذكرنا إطلالة المنزل القوية من الخارج. بها أثاث مريح للجلوس و مكتبة كبيرة لضم الكتب و اﻷدوات المختلفة. و يطغى العنصر الخشبي كما يتضح و اﻹضاءة صفراء تشع الدفئ في المكان. و يلفت الانتباه الستارة الخشبية التي تغطي مكيف الجو بحيث لا يظهر إلا أثناء تشغيله.
و في الجانب نجد الغرفة مفتوحة على الغرفة المجاورة لها، و هي سمة مميزة لهذا المنزل حيث تتصل جميع غرفه ببعض.
من الزاوية، نجد أن هذه الغرفة في آخر المنزل يمكن رؤية الحديقة و الشجر منها. و حفاظا على الخصوصية، صمم المهندس الياباني الجدار بحيث يكون جرار فتغلقه إذا أردت الاحتفاظ بخصوصيتك، و تفتحه إذا أردت الإستمتاع بمنظر الحديقة و هوائها. و نجد من الجانب اﻷيمن، مساحة خالية مبلطة، يمكن تركها كيفما هي، و يمكن تحويلها لحديقة ثانية حسب رغبتك.
وهكذا رأينا كيف استطاع المصمم إبتكار منزل بلا نوافذ أو أبواب خارجية و لكنه مضاء جيدا و به منافذ تهوية رائعة و حديقة و ممكن حديقتان. فإذا كنت تبحث عن الخصوصية، فها أنت قد عرفت السر.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، ما أروع هذا المنزل الهادئ.