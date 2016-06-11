أفضل النصائح ﻹختيار اﻷرضيات الحجرية

للأحجار أناقة أبدية تبهر اﻹنسان من قديم اﻷزل. و هذا ينطبق بشكل خاص على الحجارة الطبيعية التي يرجع جمالها للعيوب الفطرية بها. فاﻷحجار ببنيانها القوي متاحة في أشكال لا تعد ولا تحصى من اﻷحجام و اﻷلوان و الملامس. و غالبا ما تستخدم في اﻷماكن المفتوحة كالفناء و الممشى و الممرات و المساحة المحيطة بحمام السباحة، في اﻷغلب بسبب قوتها وقدرتها على الوقوف في وجه الرطوبة.

عندما يتعلق الأمر بالأرضيات الحجرية، نجد الخيارات لا نهاية لها، من اﻷحجار الجيرية المذهلة، للرخام الأنيق والجرانيت، و الفسيفساء الفخمة للأحجار الصخرية الريفية.