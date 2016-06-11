أفضل النصائح ﻹختيار اﻷرضيات الحجرية

للأحجار أناقة أبدية تبهر اﻹنسان من قديم اﻷزل. و هذا ينطبق بشكل خاص على الحجارة الطبيعية التي يرجع جمالها للعيوب الفطرية بها. فاﻷحجار ببنيانها القوي متاحة في أشكال لا تعد ولا تحصى من اﻷحجام و اﻷلوان و الملامس. و غالبا ما تستخدم في اﻷماكن المفتوحة كالفناء و الممشى و الممرات و المساحة المحيطة بحمام السباحة، في اﻷغلب بسبب قوتها وقدرتها على الوقوف في وجه الرطوبة.
عندما يتعلق الأمر بالأرضيات الحجرية، نجد الخيارات لا نهاية لها، من اﻷحجار الجيرية المذهلة، للرخام الأنيق والجرانيت، و الفسيفساء الفخمة للأحجار الصخرية الريفية.
مع تعدد أنواع الحجارة، قد يكون من الصعب اتخاذ قرار أي نوع عليك استخدامه. إن صلابة و مسامية الحجارة الطبيعية تمثل جوانب حيوي التي يجب عليك أخذها في الاعتبار.فمثلا، الحجارة الأقل مسامية هي أكثر مقاومة للبقع. لذلك، في بعض المناطق مثل مدخل المنزل أو قاعات الاستقبال حيث يتواجد الناس في كل وقت، يفضل اختيار الجرانيت أو اﻷردواز. الرخام يعتبر أخف منهم وغالبا ما يستخدم في الحمامات والمطابخ، ولكن إذا كنت تشعر بأنك يمكن الحفاظ على عظمة الرخام بشكل صحيح فلا تشعر بالتتردد في استخدامه في السلالم أو القاعات كما في تلك الصورة.
و يمكنك العثور على الحجارة بألوان داكنة أو مضيئة، لذلك في أرضيات الغرف الصغيرة، يكون من اﻷفضل اختيار البلاط الكبير بألوان فاتحة التي تضفي الشعور بمساحة إضافية. تذكر أنه كلما كان الحجر أكثر كثافة و صلابة وأفضل نوعية، كلما ارتفع سعر تكلفته، فإذا كنت لا تستطيع تحمل أسعار الرخام، فاختيار الحجر الجيري سيعطي منظر جماليا مميز.
أولا وقبل كل شيء، الأحجار طويلة الأمد. ويمكن أن تستمر تقريبا بعمر بيتك نفسه! ويمكنها أن تتحمل الضغط و عوامل التعرية بسهولة، ويمكن المحافظة عليها أكثر من الأرضيات الخشبية أو السجاد بكثير.و بما أن الحجارة الطبيعية هي من عدة أنواع و ألوان مختلفة، يمكنك استخدام إبداعك للخروج بأفكار شخصية تجعل بيتك مميز و متألق.
على الرغم من أن الأرضيات الحجرية يمكن أن تكون مكلفة في بعض الأحيان، فإنها تعزز قيمة الممتلكات الخاصة بك بشكل كبير. وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تخطط لبيع منزلك في المستقبل. هذه الأرضيات هي أيضا مناسبة للسكان الذين يعانون من الحساسية.في الغرفةالريفية الموضحة بالصورة، تم استخدام الأحجار الطبيعية لتنتج نظام الألوان المحايد. وإختيار الأثاث، والسجاد والأضواء تزيد من جاذبية الحجر الخام في المكان.
لا يقتصر استخدام هذه اﻷحجار الجميلة على المائدة في المطابخ. الجرانيت يمكن أن يستخدم للأرضيات، بتصميم مطفي أو يلمع، في المطابخ والحمامات والممرات. متين للغاية، و يمكن أن يستخدم بالاقتران مع الأحجار الطبيعية الأخرى لتشكيل تصاميم مميزة.
نلقي نظرة على المطبخ الزاوي في الصورة لفهم كيف أن الجرانيت يصلح بسهولة في أي مساحة. الخشب بالألوان الفاتحة يكمل جمال الأرضية الداكنة.
إذا كنت تود الحصول على المظهر الفاخر، فلا شيء يعلى على أرضيات من الرخام، سواء كانت غرفة معيشة أو غرفة نوم أو الحمام، يمكن للرخام أن يكون لامع جدا، مما يجعله جذاب للغاية. و للرخام أيضا شفافةمميزة مما يجعله يبدو أكثر سحرا تحت الأضواء. وفي غرفة المعيشة الموضحة بالصورة، لاحظ كيف يتم تغطية كل من الأرضيات والجدران بالرخام الرائع. فزاد من أناقة حجرة الجلوس، و الأرفف، و الثريا و الستائر بسبب تألق الرخام.
الحجر الجيري هو في الأساس من الصخور الرسوبية، التي تم الحصول عليها من تحت قاع البحر. هذه الحجارة هي دائمة (ولكن ليس بقدر الغرانيت). والحجر الجيري يمكن أن يلائم التصاميم التقليدية والمعاصرة، وهو مثالي للاستخدام في الحمامات والممرات والمطابخ.
نلاحظ كيف أن الحجر الجيري يضيف شعورا بسيطا، دافئا ومريحا لغرفة المعيشة في الصورة. الحجر الجيري لا يحتاج إلى أي صيانة إلا المسح المنتظم مع الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة. إذا كنت تنوي استخدام المنظفات، إذا استخدم فقط تلك الخاصة للأحجار الجيرية حتى لا تتضرر.
عندما تذوب المعادن في المياه الجوفية ثم يتم نقلها بواسطة الأنهار والينابيع فوق سطح الأرض، يتكون الحجر الجيري. ويأتي بألوان مختلفة مثل البيج، والعاج والذهبي، أو البني المحمر تبعا لمحتوى الحديد.
هذا الحجر سهل في التقطيع و التشكيل، فإذا كنت تريد تبديل بلاطات قليلة في المستقبل، و تبحث عن بديل مطابق فهذا البلاط يكون سهل للتشكيل. العيب الوحيد هو مساميته العالية. لذا يمكن للماء و المحاليل الحمضية أن تترك بقع على البلاط إذا لم يتم مسحها على الفور. وبطبيعة الحال، وجود الأطفال أو الحيوانات الأليفة في المنزل يجعلك تفكر مرتين قبل إختيار الأرضيات من حجر الترافرتين .
البلاط المصنوع من الحجارة الطبيعية يتزايد شعبية بين أولئك الذين يريدون ديكور متميز، فأيا كان نمط منزلك، يمكن استخدام هذا البلاط لإنشاء أرضيات خاصة بك. و قد تكون من الرخام أو الجرانيت أو الحجر الجيري، هذه البلاطات يمكن تنظيفها بسهولة. فقط تذكر أن اﻷحجار المطفية لها درجة مسامية أعلى من تلك اللامعة، ويمكن تلطيخها بالبقع إذا انسكب العصير أو الشاي عليها، فيجب مسحها سريعا.
اﻷردواز هو نوع من الصخور المتحولة و يحتوي على الميكا والكوارتز، والكلوريت والكالسيت. وهو مقاوم للماء ومقاوم للبقع، مما يجعله الخيار اﻷمثل للأرضيات في الحمامات والمطابخ ومناطق التجمع والمداخل. و هو مقاوم للنيران أيضا، و يحتاج عناية بسيطة و صلب للغاية.
يمكن العثور عليه في ألوان متعددة من الأسود والرمادي لتلائم الاحتياجات الخاصة بك، ومنطقة تناول الطعام في هذه الصورة أعلاه لها ملامح البرازيلية. و تحديد البلاطات السوداء باللون اﻷبيض يساهم في المظهر المعاصر.
لاحظ أن صخر اﻷردواز يميل للبرودة قليلا خلال أشهر الشتاء، ولكن يمكن تدارك هذه المشكلة من خلال العزل السليم باستخدام السجاد المناسب، كما أنه عرضة قليلا للخدش، لذلك يجب عليك الحصول على أثاث مبطن لتجنب هذا أو احذر أثناء تحريك اﻷثاث.
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