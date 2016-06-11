إن لمسة الديكور قد تكون هي طوق النجاة لأي منزل يرى أنه بشع، لا يوجد خطوات محددة لقلب نظام بيت قد تشوهت أعمدته و جدرانه على مر السنين سوى بالإبداع ، لذا كان لابد من امتزاج الديكور و الإبداع في عقل واحد ليخرج إلينا واحداً من أجمل البيوت التي يمكن أن يعاد تصميمها ديكورياً و لكن بطريقة إبداعية ، فكم البشاعة التي كانت تسطير عليه قبل التجديد في منتهى الصعوبة ، و لكن كم الفرص و استغلال المساحات و الخصوصية التي تواجدت فيه بعد التجديد، تدعونا لنؤكد أن لمسة الديكور قد تنطق الحجر فعلاً