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لمسة الديكور قد تنطق الحجر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design غرفة السفرة
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إن لمسة الديكور قد تكون هي طوق النجاة لأي منزل يرى أنه بشع، لا يوجد خطوات محددة لقلب نظام بيت قد تشوهت أعمدته و جدرانه على مر السنين سوى بالإبداع ، لذا كان لابد من امتزاج الديكور و الإبداع في عقل واحد ليخرج إلينا واحداً من أجمل البيوت التي يمكن أن يعاد تصميمها ديكورياً و لكن بطريقة إبداعية ، فكم البشاعة التي كانت تسطير عليه قبل التجديد في منتهى الصعوبة ، و لكن كم الفرص و استغلال المساحات و الخصوصية التي تواجدت فيه بعد التجديد، تدعونا لنؤكد أن لمسة الديكور قد تنطق الحجر فعلاً

كومة من الحجارة

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design منازل
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

عندما تحدثنا عن تأثير الديكور و الإبداع معاً عندما يجتمعان على عمل واحد لم نكن نقصد اننا سنرى سحراً يحول التراب لذهب خالص، و لكن يمكن أن يحول البيوت القديمة الشكل و الطراز لما هو أجمل و أكثر حداثة، و نرى في هذا البيت مثالاً واضحاً على ذلك حيث كمية الأحجار المتراكمة فوق بعضها توحي بمنزل عتيق غير مؤهل لتصميم ديكوري ناجح في داخله، و لكن الإبداع قد يغير تلك المعادلة كلها للأجمل، و يجعل من هذا البيت الذي يرى ككومة من الصخر العبثية الاصطفاف يجعله شيئاً ما أجمل ..

الإبداع يتدخل

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design منازل
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

بدون أي مقدمات ، هذه هي النتيجة التي ظهرت نتيجة تدخل العنصرين الذين تم ذكرهما مراراً و تكراراً فن الديكور و الإبداع البشري ، و هو ما ظهر بقوة في طريقة طلاء الاحجار و تغيير اصطفافها بشكل هندسي متداخل جميل، و تجهيز سور حول المنزل لرسم خصوصية أفضل، و بعض الزهور لمزيد من لمسات الجمال، و السقف الجديد الذي أعطى البيت هيبة كانت غائبة عنه في الماضي ، بالإضافة لنوافذ زجاجية خارجية مواجهة للمدخل الرئيسي الذي بني من الحجارة كذلك في قلب السور المربع حول البيت من الخارج ، لمسات مبدعة مدروسة

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design غرفة السفرة
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

قد لا تتخيل لوهلة أن كومة الاحجار في الصورة الاولى قد يأتي عليها يوم من الايام و تصير فيه من الداخل تحتوي على غرفة معيشة فخمة و راقية مثل التي نراها اليوم بعد التجديد، انسجام رائع بين الألوان الذهبية و درجاتها بداية من الجدران و الأثاث نهاية بالدرجات الجانبية للسلم الرئيسي في البيت

اللون الذهبي و الورود

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

إن دخول عنصر الزهور في مدخل السلم يعتبر عنصراً جيداً في الشكل العام لتصميم هذا الجانب من الغرفة الرئيسية بمدخل البيت، و إن الوحدة التي تحدثنا عنها في تدرجات اللون الذهي المستخدم في الديكور سواء في واجهة المنزل أو داخله تظهر بوضوح في ذلك  المشهد البديع

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design غرفة نوم
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

الغرف الداخلية تأخذ المنحنى ذاته من درجات اللون الذهبي ، و تم استخدام ديكور تقليدي في هذا السرير على سبيل المثال، و لم يغب عنه عنصر الورود كذلك لو حتى في الغطاءات الخارجية ، و يبدو أن الغرفة ذات مساحة قليلة لذا جاء السرير في المنتصف مع ترك مساحة فارغة في اليمين و اليسار للسير و المرور بأريحية أكبر

تلخيص فن الديكور

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design غرفة نوم
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

بالنظر بشكل أكثر شمولاً و اتساعاً نلاحظ أن المنزل مكون من طابق علوي و آخر على مستوى الأرض، و لكن الشكل النهائي للغرفة العلوية أجمل بكثير في الإبداع و التصميم و تنفيذ كل ما هو غير متوقع، بداية من السرير و موقعه و لونه الذهبي و السقف من الدرجة ذاتها و الحمام الشفاف الغريب و موقعه الفريد في جانب الغرفةب شكل شفاف تماماً، و كل ذلك بمواجهه الشرفة المضيئة في الجانب الآخر للغرفة لتسمح بدخول كمية أكبر من الضوء التي تساعد في اعطاء انطباع كبر المساحة للغرفة التي تفتقدها من الأساس

Kiko House, RH Casas de Campo Design RH Casas de Campo Design غرفة السفرة
RH Casas de Campo Design

Kiko House

RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design
RH Casas de Campo Design

إذا نزلنا مرة أخرى للطابق الرئيسي و غرفة المعيشة المدمجة بمطبخ مفتوح في الطابق الأرضي، سنلاحظ أن المائدة الصغيرة في مكانها تماماً و لن تصلح إلا أن تكون هنا، و غرفة المعيشة و التلفاز و المائدة لا تتسع سوى شخصين فقط، و من هنا نستنتج أنا لمساحة الداخلية لهذا المنزل كافية و رائعة لشخصين بشكل كبير، و لكن إذا زاد العدد عن شخصين ستكون هناك مشكلة واضحة في التوزيع و المساحات المتروكة ،  لذا فإن هذا المنزل المعد لشخصين إبداع حقيقي إذا ما قورن بالوضع الذي كان عليه قبل التجديد…

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