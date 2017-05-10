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14 تصميم لمكتبات أنيقة تتسع لكل الكتب

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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هناك صيحة جديدة بين محبي القراءة، حيث قرروا التخلص من الأثاث الذي لا حاجة له واستبداله بمكتبة كتب كبيرة، فبالإضافة لكونها مكاناً خاصاً يمنع تكون الفوضى والإزدحام فهي تضيف رونق ولمسة خاصة للحوائط، الغرف والمنازل.

هناك الكثير من التصاميم الخاصة بالمكتبات والتي تسمح باستغلال وتزين الحوائط بشكل رائع وعملي ويحول لكم الغرف تماماً وهذا ما سنعرضه عليكم في هذا المقال. فإذا أردت إلهاماً لتصميم مكتبة مناسبة في منزلك فتابعنا..

1.بطول الحائط

Diseño contemporáneo, Muebles Madrid decoración Muebles Madrid decoración غرفة المعيشةرفوف
Muebles Madrid decoración

Muebles Madrid decoración
Muebles Madrid decoración
Muebles Madrid decoración

هنا تم استغلال الحائط بكامل عرضه لوضع مكتبة ذات تصميم غير تقليدي لتكون عملية ومرحبة. فهو تصميم يبدو أنيق كما أنه يرتب الكتب بشكل أنيق ومنظم.

2.​فاصل بين الغرف

Wunderschöne Design Bücherregale, Livarea Livarea غرفة المعيشةرفوف
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

أما هنا فقد تم الاستغناء عن الشكل التقليدي للحوائط واستبدالها بالمكتبة المليئة بالكتب فهي وحدها تقوم بدور الفاصل العازل الذي يعطي الخصوصية المطلوبة.

3.أرفف ووحدة ميديا مدمجة

The Long Brick House, Földes Architects Földes Architects غرفة المعيشةرفوف
Földes Architects

The Long Brick House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

هذه الأرفف المدمجة والمتحدة في بعضها تعطي أجواءها دفئ وبساطة. فلا يوجد مثل هذه المساحة التخزينية لأحد يقرأ الكثير من الكتب فهي تمنع أي فوضى وأو تكدس للكتب. كما يتوافر بها مساحات خاصة بالميديا والمدفئة فتعطي لمسة رائعة للغرفة.

4.​ركن خاص

​HAUS DR. LEVY-FRÖHLICH, ZOLLIKON - ZÜRICH, PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH غرفة المعيشةرفوف
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

في هذا الركن الخاص في غرفة المعيشة يقبع عدد من أرفف الكتب على الحائط فتندمج بشكل رائع. بين الأرفف يأتي الضوء الطبيعيى القادم من النافذة الخلفية والتي تضيف للمكتبة سحراً خاص.

5.​مكتبة متنقلة

homify غرفة المعيشةرفوف
homify

homify
homify
homify

حل رائع لغرف الأطفال ولنقل أغراضك وأشيائك أينما ذهبت، كما أنها تأخذ شكل مميز وجذاب.

6.​تصميم بسيط

SJ Bookcase Large & Midi We Do Wood غرفة المعيشةرفوف
We Do Wood

SJ Bookcase Large & Midi

We Do Wood
We Do Wood
We Do Wood

هذا التصميم البسيط والمدمج لهذه الوحدات البسيطة والمتناثرة يعطينا كل ما نريد فو سهل الاستخدام، بسيط كما أنه يتسع لكل الكتب التي تمتلكها كما يعطي مجال لتزين الغرفة باستخدام المقتنيات والأغراض المختلفة.

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7.​مودرن

Półka Delta, This is minimal This is minimal غرفة المعيشةرفوف
This is minimal

This is minimal
This is minimal
This is minimal

هذا الرف ذو الشكل الزجزاج يعطينا تصميم جديد ومودرن.

8.​مكتبة كبيرة

Difficult Run Residence, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect غرفة السفرة
Robert Gurney Architect

Difficult Run Residence

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

في هذه الغرفة والتي تصلح لأن تكون غرفة سفرة كبيرة أو غرفة اجتماعات أيضاً، سمحت بوجود وحدتي مكتبة على حائطين من الغرفة بمساحة كبيرة فقط لمحبي الكتب الحقيقين. تصميم بشكل مدهش كما أنه يضيف لمسة كلاسيكية وعتيقة لمنزلك. فإذا كان لديك المساحة الكافية فهذا التصميم مثالي لك.

9.تخزين سفلي

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

يمكنك تخزين الكتب في الجزء السفلي من الخزانات لغرف أقل إزدحاماً.

10.أرفف غير مرئية

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة المعيشة
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

هذه الأرفف المعدنية والتي تعتمد على إتكاء الكتب عليها تعطي الغرف مظهر مبهر وشبابي.

11.​مكتبة تحت السرير

progetto, Katia Maniello Photography Katia Maniello Photography غرفة نوم
Katia Maniello Photography

Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography

لما لا نستغل مساحة ما تحت السرير بشكل عملي ومفيد؟ في هذا التصمم تم استغلال المساحة لتخزين الكتب كما أنه تم تزين الغرفة باستخدام الكتب.

12.​مكتبة تقليدية

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

في هذا التصميم تم الخلط بين التصميم التقليدي والكلاسيكي للمكتبات والتصميم الحديث المينمال والذي بدوره يناسب كل طرز الأثاث مع إضافة سلم يأخذ تصميم مميز ويزيد من أناقة الغرفة كما يسهل الوصول للأرفف العلوية.

13.خزانات جانبية

'Vivid Classic' Kitchen - bookshelf homify مطبخ
homify

'Vivid Classic' Kitchen – bookshelf

homify
homify
homify

تم تخصيص مساحة جانبية في خزانات المطبخ لوضع كتب الطبخ والكتب المختلفة.

14.​في فراغ السلم

Staircase homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

Staircase

homify
homify
homify

تم استغلال مساحة فراغ السلم للحصول على أرفف عالية ومساحة مستغلة للحائط.

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