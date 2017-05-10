14 تصميم لمكتبات أنيقة تتسع لكل الكتب

هناك صيحة جديدة بين محبي القراءة، حيث قرروا التخلص من الأثاث الذي لا حاجة له واستبداله بمكتبة كتب كبيرة، فبالإضافة لكونها مكاناً خاصاً يمنع تكون الفوضى والإزدحام فهي تضيف رونق ولمسة خاصة للحوائط، الغرف والمنازل.

هناك الكثير من التصاميم الخاصة بالمكتبات والتي تسمح باستغلال وتزين الحوائط بشكل رائع وعملي ويحول لكم الغرف تماماً وهذا ما سنعرضه عليكم في هذا المقال. فإذا أردت إلهاماً لتصميم مكتبة مناسبة في منزلك فتابعنا..