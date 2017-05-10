14 تصميم لمكتبات أنيقة تتسع لكل الكتب

هناك صيحة جديدة بين محبي القراءة، حيث قرروا التخلص من الأثاث الذي لا حاجة له واستبداله بمكتبة كتب كبيرة، فبالإضافة لكونها مكاناً خاصاً يمنع تكون الفوضى والإزدحام فهي تضيف رونق ولمسة خاصة للحوائط، الغرف والمنازل.
هناك الكثير من التصاميم الخاصة بالمكتبات والتي تسمح باستغلال وتزين الحوائط بشكل رائع وعملي ويحول لكم الغرف تماماً وهذا ما سنعرضه عليكم في هذا المقال. فإذا أردت إلهاماً لتصميم مكتبة مناسبة في منزلك فتابعنا..
هنا تم استغلال الحائط بكامل عرضه لوضع مكتبة ذات تصميم غير تقليدي لتكون عملية ومرحبة. فهو تصميم يبدو أنيق كما أنه يرتب الكتب بشكل أنيق ومنظم.
أما هنا فقد تم الاستغناء عن الشكل التقليدي للحوائط واستبدالها بالمكتبة المليئة بالكتب فهي وحدها تقوم بدور الفاصل العازل الذي يعطي الخصوصية المطلوبة.
هذه الأرفف المدمجة والمتحدة في بعضها تعطي أجواءها دفئ وبساطة. فلا يوجد مثل هذه المساحة التخزينية لأحد يقرأ الكثير من الكتب فهي تمنع أي فوضى وأو تكدس للكتب. كما يتوافر بها مساحات خاصة بالميديا والمدفئة فتعطي لمسة رائعة للغرفة.
في هذا الركن الخاص في غرفة المعيشة يقبع عدد من أرفف الكتب على الحائط فتندمج بشكل رائع. بين الأرفف يأتي الضوء الطبيعيى القادم من النافذة الخلفية والتي تضيف للمكتبة سحراً خاص.
حل رائع لغرف الأطفال ولنقل أغراضك وأشيائك أينما ذهبت، كما أنها تأخذ شكل مميز وجذاب.
هذا التصميم البسيط والمدمج لهذه الوحدات البسيطة والمتناثرة يعطينا كل ما نريد فو سهل الاستخدام، بسيط كما أنه يتسع لكل الكتب التي تمتلكها كما يعطي مجال لتزين الغرفة باستخدام المقتنيات والأغراض المختلفة.
هذا الرف ذو الشكل الزجزاج يعطينا تصميم جديد ومودرن.
في هذه الغرفة والتي تصلح لأن تكون غرفة سفرة كبيرة أو غرفة اجتماعات أيضاً، سمحت بوجود وحدتي مكتبة على حائطين من الغرفة بمساحة كبيرة فقط لمحبي الكتب الحقيقين. تصميم بشكل مدهش كما أنه يضيف لمسة كلاسيكية وعتيقة لمنزلك. فإذا كان لديك المساحة الكافية فهذا التصميم مثالي لك.
هذه الأرفف المعدنية والتي تعتمد على إتكاء الكتب عليها تعطي الغرف مظهر مبهر وشبابي.
لما لا نستغل مساحة ما تحت السرير بشكل عملي ومفيد؟ في هذا التصمم تم استغلال المساحة لتخزين الكتب كما أنه تم تزين الغرفة باستخدام الكتب.
في هذا التصميم تم الخلط بين التصميم التقليدي والكلاسيكي للمكتبات والتصميم الحديث المينمال والذي بدوره يناسب كل طرز الأثاث مع إضافة سلم يأخذ تصميم مميز ويزيد من أناقة الغرفة كما يسهل الوصول للأرفف العلوية.
تم تخصيص مساحة جانبية في خزانات المطبخ لوضع كتب الطبخ والكتب المختلفة.