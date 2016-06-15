5 أفكار مميزة تجعل بيتك أكثر جمالًا!

المدخل، غرفة الاستقبال، غرفة المعيشة.. أركان جميعها هامة في أي بيت نظرًا لأنها أول ما تقع أعين الضيوف عليها، وبالتالي يجب أن نوليها اهتمام خاص لتكون مبهرة وكذلك مميزة ولكن يبقى السؤال كيف نجعلها مميزة؟! في هذا المقال، يمكنك أن تعرف ذلك بسهولة وفي خطوات بسيطة مع مجموعة من النماذج العصرية وأخرى ذات الطابع الريفي لتحظى ببيتًا غير عاديًا وبالتأكيد أكثر جمالًا ..
مدخل عصري فخم رغم كثرة تفاصيله إلا أنه هادئ ومريح للعين، هدوءه يكمن في الأساس في ذلك اللون الرمادي، الذي منح المدخل حالة أخرى من البراح والوسع اللامتناهي.
نجد الرمادي هنا لون أساسي سائد في كل مكان، ففي الأرضيات، وكذلك الأسقف، وعلى درجات السلالم، وفي إطارات النوافذ الزجاجية، فضلًا عن وحدات الإضاءة، فالتناسق والتناغم هو عنوان هذا المنزل من أول لحظة ترمقه بعينك.
كان من الممكن أن يكون هذا المدخل باهت اللون بعض الشئ إن لم يقم المصمم بإضافة مجموعة لمسات فنية بسيطة في أطراف ونواحي متفرقة من المنزل، تمثلت أولها في تلك اللوحة الرائعة التي يغلب عليها اللون الأزرق وتعلو طاولة سوداء كلاسيكية أنيقة، ثم تلك الكرة الذهبية المستديرة المزروع بها نخبة من أرق وأجمل النباتات والتي في مقابلها نخلة صغيرة تستند على تمثال دقيق التفاصيل بمواجهة النافذة الزجاجية البراقة التي تعكس ببساطة جمال المنظر الداخلي.
نفس التناغم والهدوء يتكرر مجددًا في هذا الركن الذي يمكننا أن نطلق عليه غرفة معيشة مفتوحة قررت التخلص من التقيُّد والخصوصية وانفتحت على غيرها من باقي الغرف.
تصميم الركنة هنا عصري وبسيط إلى أبعد الحدود، كما أن اللون الرمادي المائل لإحدى درجات الكاكاوي الهادئ زاد من إطلالتها المميزة، ولا يمكننا أن نغفل رُقي الخامة القطيفة التي تغلف الركنة من كل جوانبها والتي منحتها جمال من نوع خاص.
وإذا ما انتقلنا قليلًا إلى ما أسفل الركنة، يمكننا أن نلاحظ سجادة بنية اللون بسيطة في تفاصيلها، ورقيقة في تصميمها الذي يعتمد بشكل أساسي على المربعات الصغيرة والتي قامت بدورها عمومًا في زيادة أناقة الركنة.
أما تلك الطاولة العريضة الموضوعة بالمكان الصحيح، فكان اختيار حجمها الكبير هذا مناسبًا جدًا للمساحة التي تزينها السجادة، كما أنها تُمَكّن قاطني المنزل من وضع كثير من الأغراض عليها كمجموعة متنوعة من المقرمشات لتناولها مع الأصدقاء أثناء مشاهدة إحدى الأفلام المشوقة، أو أثناء تطلعهم لذلك المنظر الساحر الذي تطل عليه الركنة.
السقف هنا يتحلى بطابع ريفي بسيط، عبارة عن شرائط خشبية عديدة بلون عسلي جميل متراصة بشكل متوازي تتدلى منها مجموعة كبيرة من وحدات الإضاءة بسيطة التصميم تتلاحم ببساطتها مع بساطة هذا الركن.
المزج بين الحس الريفي والعصري يتجسد في غرفة الاستقبال هذه، فالحوائط معتمدة بشكل أساسي على حبات الطوب العسلي المائل قليلًًا للطوب الأحمر، والسقف يكاد يكون غير مطلي من الأساس، فتشعر وكأن البيت بدائي لأول وهلة!
على عكس المطبخ تمامًا، فهو يبدو عصريًا وعلى الطراز الحديث من الدرجة الأولى خصوصًا باعتماد المصمم على اللون الأبيض في كل أنحاءه وكافة أغراضه بل وحتى كراسي مائدة الطعام، أما اللونين البني والرمادي فمزجهما هنا في بقية تلك الساحة يُحدِث حالة من التاقض؛ نظرًا لأن استخدامهما معًا يُعد أمرًا غير مألوفًا بعض الشئ، ولكنهم رغم ذلك يضفون على هذا الجانب من المنزل لمسة إبداعية اكتملت بتلك الركنة الرمادية الهادئة بوسائدها متعددة الألوان وتفاصيلها الحيوية المُزركشة.
هكذا يمكننا وصفه بمنتهى البساطة.. لما لا وهو يبدو كالقميص الذي افترش الحائط بألوانه المتدرجة من الرمادي الفاتح للرمادي الغامق! فقمة العصرية والإبداع جسدها المصمم في تلك الغرفة.
اعتمد هنا المصمم على مزج غرفة المعيشة بغرفة السفرة والجمع بينهما في مكان واحد، وقد كانت تلك الفكرة سديدة بكل المقاييس، فمنها استغل المساحات بشكل سليم، ومنها أعطى للغرفة شكل مميز، فلو تخيلنا غرفة المعيشة بمفردها من دون السفرة، قد نشعر أن هناك شئ ناقص! والعكس تمامًا إن تخيلنا وجود السفرة بمفردها في تلك الساحة الكبيرة بدون الركنة!
قد لا تكون الألوان هنا اختلفت كثيرًاعن النماذج المذكورة سلفًا، ولكن روعة التصميم وبساطته كفيلة تميز هذه الغرفة عن غيرها من الغرف.
ركن بسيط وهادئ أسفل السلم، إن كنت من قاطني المنازل ذات الطابقين، ولديك مساحة غير مُستغلة أسفل السلم، فهذا النموذج الموضح بالصورة يُعَد أحد الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها.
فقط أريكة متوسطة الحجم تكفي من 3 لـ 4 أفراد يمكنها أن تميز هذا الركن، خصوصًا إن كان هناك لمسة خضراء في هذا المكان كإضافة إحدى المزروعات الخضراء خلف الأريكة كفيلة بمنح الركن طابع الحيوية.
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