5 أفكار مميزة تجعل بيتك أكثر جمالًا!

مدخل عصري فخم رغم كثرة تفاصيله إلا أنه هادئ ومريح للعين، هدوءه يكمن في الأساس في ذلك اللون الرمادي، الذي منح المدخل حالة أخرى من البراح والوسع اللامتناهي.

نجد الرمادي هنا لون أساسي سائد في كل مكان، ففي الأرضيات، وكذلك الأسقف، وعلى درجات السلالم، وفي إطارات النوافذ الزجاجية، فضلًا عن وحدات الإضاءة، فالتناسق والتناغم هو عنوان هذا المنزل من أول لحظة ترمقه بعينك.

كان من الممكن أن يكون هذا المدخل باهت اللون بعض الشئ إن لم يقم المصمم بإضافة مجموعة لمسات فنية بسيطة في أطراف ونواحي متفرقة من المنزل، تمثلت أولها في تلك اللوحة الرائعة التي يغلب عليها اللون الأزرق وتعلو طاولة سوداء كلاسيكية أنيقة، ثم تلك الكرة الذهبية المستديرة المزروع بها نخبة من أرق وأجمل النباتات والتي في مقابلها نخلة صغيرة تستند على تمثال دقيق التفاصيل بمواجهة النافذة الزجاجية البراقة التي تعكس ببساطة جمال المنظر الداخلي.