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المنزل الريفي بطراز حديث

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio بلكونة أو شرفة
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هل تسكن بمنزل في وسط الحقول و ترغب في حياة عصرية مريحة أو العكس؟ أي تسكن بوسط المدينة و تود اللجوء إلى أطراف المدينة حيث الحقول و المساحات الواسعة و لكن تخشى من الحياة الجافة؟ ليس بعد اﻵن، فيمكنك بكل سهولة إختيار المكان الذي تحب و تختار تصميم المنزل بالنمط الذي تحلم به. و ما أجمل الحياة وسط الطبيعة الجميلة و الحقول الخضراء و الاستمتاع بالهواء المنعش النقي؟ نقدم لكم اليوم في هوميفاي هذا الحلم البديع في أبهى الصور العصرية التي توفر لك جميع وسائل الراحة و الرفاهية أينما كنت. فهيا بنا نستكشف سويا هذا المنزل المبهر.

المنزل بوسط الحقول

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio منازل
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

إنه حقا منزل ريفي أصيل، بمساحته التي تميل إلى الشكل المربع و القبة المثلثة الحمراء و تحيطه حديقة خاصة كما عهدنا المنزل الريفي البسيط، وسط الحقول المترامية من كل جانب و اﻷشجار العالية من بعيد، فكل هذه المساحة الخضراء التي تكتنف المنزل، غير المنظر المبهج الذي توفره لك، فهي تعطيك مساحة حرية و خصوصية نفتقدها في زحام المدينة. 

اﻹختلاف

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio منازل
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

إذا اقتربنا من المنزل، نستطيع أن نستشف الفرق بين هذا المنزل و المنزل الريفي التقليدي؛ أولا، إنه ليس خشبي، بل استخدمت اﻷحجار لبنائه فتعطيه لون أبيض مميز مضيئ وسط الحقول، بإطلالة أكثر قوة و أكثر عصرية. و من الداخل نستطيع لمس الفرق بصورة أوضح.

ساحة المنزل

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio بلكونة أو شرفة
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

تحولت هذه الساحة إلى شرفة خارجية بمكان للشواء و مائدة و كراسي للجلوس و الاستمتاع بالشمس و القراءة أو اﻹفطار العائلي و الاستمتاع بالهواء النقي. طبعا يغلب على إختيار اﻷثاث و الجو العام البساطة المطلقة و الهدوء المميز التي يتمتع به كل من يجلس في هذه الشرفة.

غرفة المعيشة

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio غرفة المعيشة
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

من الداخل يظهر المنزل بروحه العصرية، بتلك اﻷلوان المتناقضة، اﻷبيض و اﻷسود و يربط بينهم الرمادي بأناقة. و نلاحظ اﻹهتمام باﻹضاءة المميزة على باب المنزل و من النوافذ المتفرقة بالحجرة. هذا التصميم يسمح لك بإختيار أي قطعة أثاث تحبها، ﻷن الخلفية بيضاء تسمح باستيعاب الألوان و التصاميم المختلفة، و هذا اللون الموحد يعطي للمنزل اتساع مريح، فإذا رغبت في توسيع منزلك، فقط استخدم اﻷلوان الفاتحة و اربطها ببعض.

غرفة الطعام

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio مطبخ
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

من الجانب المواجه لغرفة المعيشة، نجد المطبخ متصل بمائدة الطعام في نمط عصري مثالي. و المصابيح تنير باللون اﻷصفر ليكسر من وحدة اللون اﻷبيض المنتشر في اﻷثاث و الحوائط و اﻷرضيات، و يعطي إحساس بالدفئ و يريح العين. 

غرفة النوم

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio غرفة نوم
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

أما عن غرفة النوم، فيغلب عليها العنصر الخشبي ليعطيك إحساس بالدفئ و الإحتواء. بأثاث بسيط يسهل تنظيمه بالشكل الذي يريحك، و تلفت إنتباهنا اﻹضاءة البيضاء للغرفة و المصباح المميز. أما بجانب السرير مصابيح تضيء باللون اﻷصفر لتنشر البهجة.

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غرفة الاستحمام

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio حمام
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

و أيضا غرفة اﻹستحمام طغى عليها العنصر الخشبي، بإطلالة فندقية بديعة، و به مغطس و دوش استحمام و نوافذ واسعة، و البلاطات بالحائط كبيرة ملونة بدرجات مختلفة من الرمادي الأنيق.

الحديقة الخلفية

Casa MoDà, Architetti Baggio Architetti Baggio حديقة
Architetti Baggio

Architetti Baggio
Architetti Baggio
Architetti Baggio

و خلفية المنزل لا تقل جمالا عن واجهته. بحديقة جميلة و بلاطات بسيطة تكون الممر للمنزل. و مزجت اﻷحجار والشجيرات الصغيرة سويا لتكمل المنظر الطبيعي بعناصره المحتلفة. و يمكنك إضافة أرجوحة جميلة لتستمتع بصفاء الجو و متعة المنظر.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، لن تصدق هذا المنزل من الداخل

10 مظلات عنوان لجمال الحديقة
المنزل الريفي بطراز حديث

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