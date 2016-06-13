المنزل الريفي بطراز حديث

هل تسكن بمنزل في وسط الحقول و ترغب في حياة عصرية مريحة أو العكس؟ أي تسكن بوسط المدينة و تود اللجوء إلى أطراف المدينة حيث الحقول و المساحات الواسعة و لكن تخشى من الحياة الجافة؟ ليس بعد اﻵن، فيمكنك بكل سهولة إختيار المكان الذي تحب و تختار تصميم المنزل بالنمط الذي تحلم به. و ما أجمل الحياة وسط الطبيعة الجميلة و الحقول الخضراء و الاستمتاع بالهواء المنعش النقي؟ نقدم لكم اليوم في هوميفاي هذا الحلم البديع في أبهى الصور العصرية التي توفر لك جميع وسائل الراحة و الرفاهية أينما كنت. فهيا بنا نستكشف سويا هذا المنزل المبهر.
إنه حقا منزل ريفي أصيل، بمساحته التي تميل إلى الشكل المربع و القبة المثلثة الحمراء و تحيطه حديقة خاصة كما عهدنا المنزل الريفي البسيط، وسط الحقول المترامية من كل جانب و اﻷشجار العالية من بعيد، فكل هذه المساحة الخضراء التي تكتنف المنزل، غير المنظر المبهج الذي توفره لك، فهي تعطيك مساحة حرية و خصوصية نفتقدها في زحام المدينة.
إذا اقتربنا من المنزل، نستطيع أن نستشف الفرق بين هذا المنزل و المنزل الريفي التقليدي؛ أولا، إنه ليس خشبي، بل استخدمت اﻷحجار لبنائه فتعطيه لون أبيض مميز مضيئ وسط الحقول، بإطلالة أكثر قوة و أكثر عصرية. و من الداخل نستطيع لمس الفرق بصورة أوضح.
تحولت هذه الساحة إلى شرفة خارجية بمكان للشواء و مائدة و كراسي للجلوس و الاستمتاع بالشمس و القراءة أو اﻹفطار العائلي و الاستمتاع بالهواء النقي. طبعا يغلب على إختيار اﻷثاث و الجو العام البساطة المطلقة و الهدوء المميز التي يتمتع به كل من يجلس في هذه الشرفة.
من الداخل يظهر المنزل بروحه العصرية، بتلك اﻷلوان المتناقضة، اﻷبيض و اﻷسود و يربط بينهم الرمادي بأناقة. و نلاحظ اﻹهتمام باﻹضاءة المميزة على باب المنزل و من النوافذ المتفرقة بالحجرة. هذا التصميم يسمح لك بإختيار أي قطعة أثاث تحبها، ﻷن الخلفية بيضاء تسمح باستيعاب الألوان و التصاميم المختلفة، و هذا اللون الموحد يعطي للمنزل اتساع مريح، فإذا رغبت في توسيع منزلك، فقط استخدم اﻷلوان الفاتحة و اربطها ببعض.
من الجانب المواجه لغرفة المعيشة، نجد المطبخ متصل بمائدة الطعام في نمط عصري مثالي. و المصابيح تنير باللون اﻷصفر ليكسر من وحدة اللون اﻷبيض المنتشر في اﻷثاث و الحوائط و اﻷرضيات، و يعطي إحساس بالدفئ و يريح العين.
أما عن غرفة النوم، فيغلب عليها العنصر الخشبي ليعطيك إحساس بالدفئ و الإحتواء. بأثاث بسيط يسهل تنظيمه بالشكل الذي يريحك، و تلفت إنتباهنا اﻹضاءة البيضاء للغرفة و المصباح المميز. أما بجانب السرير مصابيح تضيء باللون اﻷصفر لتنشر البهجة.
و أيضا غرفة اﻹستحمام طغى عليها العنصر الخشبي، بإطلالة فندقية بديعة، و به مغطس و دوش استحمام و نوافذ واسعة، و البلاطات بالحائط كبيرة ملونة بدرجات مختلفة من الرمادي الأنيق.
و خلفية المنزل لا تقل جمالا عن واجهته. بحديقة جميلة و بلاطات بسيطة تكون الممر للمنزل. و مزجت اﻷحجار والشجيرات الصغيرة سويا لتكمل المنظر الطبيعي بعناصره المحتلفة. و يمكنك إضافة أرجوحة جميلة لتستمتع بصفاء الجو و متعة المنظر.
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