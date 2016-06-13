المنزل الريفي بطراز حديث

و خلفية المنزل لا تقل جمالا عن واجهته. بحديقة جميلة و بلاطات بسيطة تكون الممر للمنزل. و مزجت اﻷحجار والشجيرات الصغيرة سويا لتكمل المنظر الطبيعي بعناصره المحتلفة. و يمكنك إضافة أرجوحة جميلة لتستمتع بصفاء الجو و متعة المنظر.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، لن تصدق هذا المنزل من الداخل