سبع أفكار للشرفة الملهمة

التمتع بحديقة منزلية له سعادة و بهجة لا يحظى بها الكثيرون. عندما تتدخل الطبيعة في أركان حياتنا اليومية و نعتني بها، نجد أنفسنا مشغولين بعالم آخر يتنفس و يشعر و يتأثر و يتغير، مثلنا تماما. و للزهور خاصة جمال مبهج، يفاجئنا كل مرة نجد فيها برعم جديد يتكون بين أوراق الشجر الخضراء.

إن الإعتناء بالحديقة ليس معقدا للغاية، و لكنها تكون مهمة فيها تحدي عندما تخطط لها من العدم، خاصة عندما تكون المساحة المخصصة لها صغيرة أو تريد إستخدامها كتراس. إذا كنت تريد تصميم حديقة مميزة تستمتع بها بجمال الطبيعة، نقدم لك 7 أفكار لخلق حديقة صغيرة بالمنزل تسمح بالتجمعات العائلية في أوقات سعيدة و لطيفة.