سبع أفكار للشرفة الملهمة

التمتع بحديقة منزلية له سعادة و بهجة لا يحظى بها الكثيرون. عندما تتدخل الطبيعة في أركان حياتنا اليومية و نعتني بها، نجد أنفسنا مشغولين بعالم آخر يتنفس و يشعر و يتأثر و يتغير، مثلنا تماما. و للزهور خاصة جمال مبهج، يفاجئنا كل مرة نجد فيها برعم جديد يتكون بين أوراق الشجر الخضراء.
إن الإعتناء بالحديقة ليس معقدا للغاية، و لكنها تكون مهمة فيها تحدي عندما تخطط لها من العدم، خاصة عندما تكون المساحة المخصصة لها صغيرة أو تريد إستخدامها كتراس. إذا كنت تريد تصميم حديقة مميزة تستمتع بها بجمال الطبيعة، نقدم لك 7 أفكار لخلق حديقة صغيرة بالمنزل تسمح بالتجمعات العائلية في أوقات سعيدة و لطيفة.
إذا كان بمنزلك تراس تستمتع فيه ببعد الظهيرة و أوقات المساء، فمن اﻷفضل إذا كان هناك مساحة كافية، تصميم حديقة تتأمل جمالها دائما في أي مكان تنظر إليه. و هذا ليس معقد، فقط حاول جمع مواد و ملامس طبيعية مختلفة كاﻷحجار و زهريات الورد و اﻷخشاب و وزعهم بطريقة متجانسة لتحصل على منظر طبيعي أكثر و مريح للنفس. و احرص دائما على تنوع اﻷلوان لتحصل على شكل مبهج، و لا تنسى العناية باﻷثاث، فإرتياحك في الجلوس جزء لا يتجزأ من ارتياحك النفسي و استجمامك.
إذا كنت تخشى العناية المرهقة بالحشائش و جزها و اﻷمطار و الشمس، يمكنك أن تختار الطبيعة الحجرية لتزيين حديقتك، و يتخللها الحشائش البسيطة، بشكل مميز و لطيف. أما عن اﻷشجار و النباتات، فيمكنك تخصيص مساحة معينة للزرع، ولا يشترط أن تكون مساحة كبيرة، فأنت حر في تصميم الحديقة بالشكل الذي يناسب ذوقك. و يمكنك إختيار الأشجار الخضراء أو النخل اﻷنيق أو الأزهار الملونة أو أن تجمع بين كل هذا. و لتحديد هذه المساحة يمكنك صنع فاصل صغير من اﻷسمنت كما هو موضح بالصورة أو حاجز خشبي صغير يميز هذه المنطقة.
إنها حديقة مختلفة يغلب عليها العنصر الخشبي بدفئه المعهود و مساحة صغيرة للحشائش و بها أشجار رفيعة تناسب مساحة الحديقة الصغيرة، و هي مناسبة لجو الشواء، و مهما كانت المساحة صغيرة، فحاول إدخال الحشائش بها، تخيل صغيرك يتعلم المشي بها أو أنك تغفو قليلا عند المغرب على اﻷعشاب الخضراء و تستمتع باللحظات الهنيئة.
اما إن كنت لا تتواجد كثيرا بالمنزل و لا تريد نباتات يجب العناية بها حتى لا تموت من غيابك الدائم، فلن لا تفكر في نباتات الصبار. إن لها مميزات عديدة؛ فهي متعددة اﻷشكال و اﻷنواع و يمكنك تكوين مجموعتك الخاصة من التشكيلة المختلفة لهذا النبات، بالطبع إنه لا يحتاج إلى رعاية كثيرة أو مياه، باﻹضافة إلى ذلك يوضع في أوعية و زهريات من اختيارك المميز لتحصل على واحتك الطبيعية الخاصة. مع إضافة الإضاءة الصفراء المميزة.
إذا كنت تسكن بشقة و تريد التمتع بمظهر الحدائق الطبيعي، فلا تتردد في تنفيذ هذه الجدارية الطبيعية من النباتات. و يكون موقعها اﻷمثل بالشرفة أو مكان معرض للشمس. استشير خبير ليساعدك في تظبيط درجة الحرارة و اﻹضاءة و توصيل المياه. و هذه الفكرة أيضا يمكن أن تنفذها في مدخل المنزل لينبهر الزائرين بأناقة منزلك.
إذا كنت تسكن بشقة في مبنى، فيمكنك تجهيز تراسك الخاص، كأن تستبدل النافذة التقليدية بواجهة زجاجية تطل على المنظر الخارجي، و تخصص مساحة من الغرفة للشرفة، إملأها بتفاصيلك المميزة؛ اﻷحجار المختلفة و اﻷخشاب و الزهور و حتى اﻷشجار، فبعض اﻷشجار لا تحتاج إلى جذور عميقة يمكنك التمتع بها في تراسك أثناء شرب الشاي أو قراءة الجريدة أو اﻹفطار. و يمكنك إختيار اﻷحجار الملونة إذا أردت فهي تعطي شكل مبهج و لطيف.
في النهاية، إذا لم يكن في اﻹمكان زراعة مساحة معينة، فنحن نقترح إستخدام أواني الزهور و الزهريات الملونة. إنها مثالية لخلق حديقة بدون مكان معين، فهي عندما تجتمع كما بالصورة، تعطي شكل نهائي للحديقة باﻷشجار و الزهور و المنظر اﻷخضر البديع. يمكنك وضعها في أي مكان بل و يمكنك تغيير مكانها من فترة لأخرى لتحصل في كل مرة على شكل مختلف.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، المداخل .. بداية الحكاية!