المطابخ بروح جديدة

حينما نعتاد على ديكور و تصميم مطبخنا تجوب في عقولنا العديد من الأفكار لكيفية تجديده و تطويره خصوصاً لو كان مطبخاً صغيراً و مساحته ليست بالكبيرة، و أول شيء ياتي لبالنا هو التخلص من كل شيء لافساح مساحة ، و لكن الحل ليس بتلك السهولة، و لكنه سهل ممتنع ، فتخيل أنك تخلصت من مطبخك القديم بكل سهولة و أتيت بجديد دون تخطيط أو تركيز في اختيار العناصر التي تساعد على عدم شعورك بالملل أو الضيق و التي تمنحك احساساً دورياً بضرورة بالتجديد، فإنك بعد فترة ستشعر بأنك في حاجة إلى التجديد مرة أخرى و هكذا دواليك، و اليوم أحاول أن أقدم لكم حلولاً عملية حول تجديد المطبخ القديم الصغير الحجم و العناصر التي يمكن أن تساعدنا على الشعور بألفة و فترة صلاحية أطول كثيراً من المعتاد للشعور بالملل و كذلك احساساً فريداً بمساحة أكبر ..