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المطابخ بروح جديدة

Mohammed Awad Mohammed Awad
REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS مطبخ
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حينما نعتاد على ديكور و تصميم مطبخنا تجوب في عقولنا العديد من الأفكار لكيفية تجديده و تطويره خصوصاً لو كان مطبخاً صغيراً و مساحته ليست بالكبيرة، و أول شيء ياتي لبالنا هو التخلص من كل شيء لافساح مساحة ، و لكن الحل ليس بتلك السهولة، و لكنه سهل ممتنع ، فتخيل أنك تخلصت من مطبخك القديم بكل سهولة و أتيت بجديد دون تخطيط أو تركيز في اختيار العناصر التي تساعد على عدم شعورك بالملل أو الضيق و التي تمنحك احساساً دورياً بضرورة بالتجديد، فإنك بعد فترة ستشعر بأنك في حاجة إلى التجديد مرة أخرى و هكذا دواليك، و اليوم أحاول أن أقدم لكم حلولاً عملية حول تجديد المطبخ القديم الصغير الحجم  و العناصر التي يمكن أن تساعدنا على الشعور بألفة و فترة صلاحية أطول كثيراً من المعتاد للشعور بالملل و كذلك احساساً فريداً بمساحة أكبر  .. 

لمسة جمال

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

المطبخ القديم يبدو صغير الحجم ، و به عشوائية رهيبة في مسألة استغلال المساحات و اختيار ديكور ملائم للمساحة و الشكل العام للمطبخ سواء في الخزانات الخشبية و لونها أو البلاطات في الأرضيات أو حتى في لون الجدران المنقسم لنصفين أحدهما سيراميك و الآخر طلاء جدار عادي فإذن ماذا يمكننا أن نصع في مثل هذا المطبخ الصغير، الإجابة بمنتهى البساطة ، ان نستغل كل شبر و نعيد التفكير في صلاحية الالوان و امتزاجها ببعضها سواء في الأرضيات أو الجدران مروراً بالخزانات

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

بعد تدخل الإبداع في الديكور و التصميم الداخلي ، يظهر أننا لجأنا لاجراء عملية جراحية باستئصال الجدار الفاصل بين المطبخ القديم و الغرفة الرئيسية أو غرفة المعيشة  الأكثر براحاً و اتساعاً، و سمحنا بدخول الضوء للمطبخ و جعله بالطراز الحداثي مفتوح في الجوانب جميعها كجزء من الغرفة الأكبر و بالتالي أصبح المطبخ أكبر في المساحة و أكثر في الناحية الذوقية ، و استخدام المصابيح الطولية في السقف رسخ تحديد خصوصية أكبر للمطبخ خصوصاص مع استبدال الجدار المزال بمائدة طولية بمقاعد رائعة التصميم

المطبخ التسعيني بروح العصر

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

من هنا يتضح لنا كيف كانت المطابخ في عصر التسعينيات من القرن الماضي، حضور كبير للستائر المنقوشة و أغطية الحوض و اللون الأبيض و ليس الفضي للحوض و ما يحوطه، الخزانات من لون أكثر دكانة و الإضاءة حدث ولا حرج عن مصابيح طولية ذات اضاءة بيضاء عفا عليها الزمن تماماً ، و ملصقات على السقف ، لا يوجد أشمل من هذا النموذج الذي يجمع لنا كافة تفاصيل المطابخ قديماً ، فكيف سنحاول أن نحسنه ؟

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

قمنا بعمل جزء من الحلول السابقة، و هي إزالة فقط نصف الجدار الفاصل بين المطبخ و الغرفة الأكثر اتساعاً ، ليصبح الشكل حداثي بشكل كبير، و قمنا بتغيير طلاء السقف للون الابيض و ابتعدنا تماماً عن الملصقات القديمة ، و هذا مع تغيير السيراميك للحوائط لتصبح أكثر بساطة و جاذبية مع فتح مساحة أكبر للضوء لابراز المساحة في سائر المطبخ

و كأنه شيء آخر

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

طبعاً أهم شيء لفت نظرك هو الغطاء البلاستيكي على شكل السيراميك في الأرضيات، شيء قديم بشكل مبالغ فيه من الثمانينيات ربما، و الشفاط الكهربائي في قلب الزجاج المضلع و المقابض القديمة التي تعمل عن طريق لفها ، أما مشهد السخان و هو متروك هكذا لا يبشر سوى أننا نقف في كنف مطبخ قد عفا عليه الزمن بالفعل

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

قمنا في هذا المطبخ بتغيير الأرضيات بشكل رئيسي بواحدة ديكورية و راقية للغاية على شكل الطوب الذي في الحوائط و لكن في تلك المرة استخدم في الارضيات، النوافذ تم تغييرها للنوع الحديث من الالومنيوم و من الزجاج المعتم المنفذ للضوء فقط و غير ممرر لمشهد المطبخ من الداخل، و هو عملي للغاية في المطابخ التي يريد أصحابها مزيداً من الخصوصية أثناء استخدامها، و أجمل شيء تم استخدامه تصميمياً هو وحدة لون الأرضيات مع فوق الحوض مع المقعد ، لوحة فنية جديدة متكاملة و كأنما سحرنا المطبخ القديم بعصا سحرية ليتحول هكذا

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فوضى تتحول لابداع

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

فوضى من الطراز الاول، مطبخ قديم يفتقر إلى الحس الفني في الاصطفاف و التنسيق المطلوبين في أي مطبخ جذاب في العالم، لون أخضر في الحوائط مع أرضيات نحاسية اللون و دواليب مطبخ ثلجية علوية و أخرى سفلية و ثلاجة رمادية، فوضى هي أكثر الكلمات تعبيراً

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

إن السحر يطل علينا من جديد ، توحيد الدواليب الخاصة بالتخزين من أسفل الحوض و توحيد الخزانات العلوية بلون واحد هو لون المطبخ كله، مع فتح نوافذ سامحة للضوء بكمية أكبر للدخول، مع تخصيص مساحة كبيرة في الرخام المحيط بالحوض لأي أعمال طهي أو تجهيزات الطعام التي كانت شبه معدومة في النموذج الأقدم

شيء مزري .. شيء جذاب

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

هذا شيء مزري للغاية و ليس قديماً فقط به كل موبقات الديكور السيء في كل جوانبه ، الشباك بشع و المدخل إلى الحمام أكثر بشاعة ، ذلك المطبخ لو تم غسله و تنظيفه فقط سيصبح أفضل حالاص فما بالكم بلمسة فنية .. 

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REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS مطبخ
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

لا تعليق، فعلاً ، الخزانات و الغاء النافذة و استبدال رخام بلون اسود بدل الاخرى القديمة و استخدام ارضيات خشبية و وضع باب معاكس للضوء في مدخل الحمام، و استخدام خزانات بجوار الثلاجة، عناصر سحرية تم مزجها معاً لتعطي لنا تحفة فنية بعد الكارثة التي رأيناها في البداية ، إنه التمكن في الإبداع ، ما أروعه مصمم 

سبع أفكار للشرفة الملهمة

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