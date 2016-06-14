الأمطار هبة السماء ، شاهد 5 طرق حديثه لتخزينها

الماء إكسير الحياه فمنها خلق الله كل شيء حي ، وللأسف الشديد الكوكب يخطو بخطوات بائسه نحو مستقبل تندر فيه المياه . و مع ذلك مازال البعض إلى الآن يهدر المياه ، غير واعٍ بتصرفاته الخاطئه . فاستهلاك المياه في الأغراض الترفيهيه ، أو بكميات غير محسوبه يعرض البشريه لعواقب غير محسوبه أيضاً ، لذلك التعامل معها يجب أن يكون عقلانياً و بحسن تقدير . و الأمطار هبه عظيمة من السماء ، اتجهت نحوها أنظار العالم مؤخراً ، لتحقيق الإستفادة القصوى منها . ومن هنا نشأت فكرة الحصاد المائي ، أي إعداد الخزانات الكبيره المجهزه لإستقبال الأمطار و استغلالها بعد ذلك في الري أو تكريرها و توصيلها للمنازل أو في إعادة تغذية آبار المياه الجوفيه .

و مبادرة استخدام مياه الأمطار في المنازل قد لاقت أصداء دوليه و ترحيب كبير ، و توجه المصممون إلى عمل مخازن للمياه تنوعت في الأشكال و الإستخدام لتكون مناسبه لمختلف المنازل . و سنشاهد معاً اليوم 5 طرق لتخزين مياه الأمطار التى لا تقدر بثمن في خطوة لجعل هذا العالم أفضل .