الأمطار هبة السماء ، شاهد 5 طرق حديثه لتخزينها

الماء إكسير الحياه فمنها خلق الله كل شيء حي ، وللأسف الشديد الكوكب يخطو بخطوات بائسه نحو مستقبل تندر فيه المياه . و مع ذلك مازال البعض إلى الآن يهدر المياه ، غير واعٍ بتصرفاته الخاطئه . فاستهلاك المياه في الأغراض الترفيهيه ، أو بكميات غير محسوبه يعرض البشريه لعواقب غير محسوبه أيضاً ، لذلك التعامل معها يجب أن يكون عقلانياً و بحسن تقدير . و الأمطار هبه عظيمة من السماء ، اتجهت نحوها أنظار العالم مؤخراً ، لتحقيق الإستفادة القصوى منها . ومن هنا نشأت فكرة الحصاد المائي ، أي إعداد الخزانات الكبيره المجهزه لإستقبال الأمطار و استغلالها بعد ذلك في الري أو تكريرها و توصيلها للمنازل أو في إعادة تغذية آبار المياه الجوفيه .
و مبادرة استخدام مياه الأمطار في المنازل قد لاقت أصداء دوليه و ترحيب كبير ، و توجه المصممون إلى عمل مخازن للمياه تنوعت في الأشكال و الإستخدام لتكون مناسبه لمختلف المنازل . و سنشاهد معاً اليوم 5 طرق لتخزين مياه الأمطار التى لا تقدر بثمن في خطوة لجعل هذا العالم أفضل .
تصميم هذا الخزان كبير الحجم من شركة Aquajoy Water Gardens Ltd ، يعتبر من التصاميم التى لاقت نجاحاً واسعاً ، لشكله الحديث المميز فهو مبني بالأحجار البنيه بأسطح رخاميه لامعه ، و أصص أزهار صغيره كنوعاً من الديكور . ملائم للغايه للحدائق الكبيره و الكلاسيكيه على وجه التحديد ، و يناسب أيضاً المنازل التى تقع في المناطق المناخيه المعروفه بوفرة هطول الأمطار . كما أنه متصل بمضخة رفع كهربائيه ، ترفع المياه إلى المواسير الصغيره لإعطاء شكل جمالى و حتى لا تسمح بركود المياه و من ثم نمو الطحالب و البكتريا بها .
من الممكن إستخدام مياه الأمطار المخزنه في ري نباتات حديقتك ، و إعطاء شكل خلاب لا يقاوم للحديقه . من خلال استخدام خزان مياه بهذا التصميم الرائع ، الذي يحتوى على شلال مائي صغير مرتفع لتحريك المياه بشكل مستمر و كديكور مستوحى من الطبيعه . كما أنه يشبه كثيراً بحيرات المياه الصغيره ، و التى من شأنها تلطيف الهواء المحيط بها في أوقات الظهيره .
تلوث مياه الأمطار أمر وارد جداً ، و يلزم تكريرها إذا أردنا استخدامها لأغراض شخصيه أو منزليه . و بالتأكيد تصميم الخزان التقليدي في هذه الحاله لا يلبي احتياجاتنا ، ولكن هذا التصميم العبقري و المثالي في الصوره يجعل كل طلباتنا مجابه ! . فهو مزود بجهاز تنقيه يعمل باستخدام الآشعه الشمسيه ، و من المعروف أن الطاقه الشمسيه نظيفه و رخيصه و بالتالي سنوفر الكثير من المصاريف . كما أن الخزان صغير الحجم و يلائم المساحات الصغيره ، فضلاً عن شكله الأنيق و المميز الذي يضفى على المكان فخامه ممزوجه بالعصريه .
استخدام حاويات بلاستيكيه لتخزين المياه من أبسط الأفكار المستخدمه و الشائعه في الحدائق الصغيره ، و لكن عمرها الإفتراضي قصير لذا فإنها لا تصلح للخطط طويلة الأجل . و هذه الحاويات ملائمه لتجربة الأمر في البدايه و اختبار ما إذا كان سينجح معك أم لا ، و هو مفيد أيضا لاستخدام المياه على نطاق ضيق في زراعة النباتات و الزهور المائيه بشكل جميل كما في الصوره .
إحدى الوسائل الحديثه لتخزين مياه الأمطار ، تأتي من شركة The White Room ، الذين قامو بتطوير شرفة المنزل ، و تحويلها إلى نظام متكامل لتخزين المياه . فالشرفه ممتده لتصنع سقف مبتكر للدور الذي يقع بالأسفل ، و هي مغطاه بالنباتات الصغيره التى تنمو على مياه الأمطار . و يحتوى امتداد الشرفه على مواسير لتجميع المياه لتصب بها في خزانات متداخله في بناء الهيكل ، كما أن هذا التصميم قد صنع فارقاً كبيراً في المظهر العام للمنزل و أضاف مكاناً رائعاً للجلوس تحتاً منه و الإستمتاع بالظلال المريحه .