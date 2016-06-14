الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الأمطار هبة السماء ، شاهد 5 طرق حديثه لتخزينها

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Project in Wentworth, Aquajoy water gardens ltd Aquajoy water gardens ltd حديقة
Loading admin actions …

الماء إكسير الحياه فمنها خلق الله كل شيء حي ، وللأسف الشديد الكوكب يخطو بخطوات بائسه نحو مستقبل تندر فيه المياه . و مع ذلك مازال البعض إلى الآن يهدر المياه ، غير واعٍ بتصرفاته الخاطئه . فاستهلاك المياه في الأغراض الترفيهيه ، أو بكميات غير محسوبه يعرض البشريه لعواقب غير محسوبه أيضاً ، لذلك التعامل معها يجب أن يكون عقلانياً و بحسن تقدير . و الأمطار هبه عظيمة من السماء ، اتجهت نحوها أنظار العالم مؤخراً ، لتحقيق الإستفادة القصوى منها . ومن هنا نشأت فكرة الحصاد المائي ، أي إعداد الخزانات الكبيره المجهزه لإستقبال الأمطار و استغلالها بعد ذلك في الري أو تكريرها و توصيلها للمنازل أو في إعادة تغذية آبار المياه الجوفيه .

و مبادرة استخدام مياه الأمطار في المنازل قد لاقت أصداء دوليه و ترحيب كبير ، و توجه المصممون إلى عمل مخازن للمياه تنوعت في الأشكال و الإستخدام لتكون مناسبه لمختلف المنازل . و سنشاهد معاً اليوم 5 طرق لتخزين مياه الأمطار التى لا تقدر بثمن في خطوة لجعل هذا العالم أفضل .

1-خزان بنافورات صغيره

Natural stone pond Aquajoy water gardens ltd حديقة
Aquajoy water gardens ltd

Natural stone pond

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

تصميم هذا الخزان كبير الحجم من شركة Aquajoy Water Gardens Ltd ، يعتبر من التصاميم التى لاقت نجاحاً واسعاً ، لشكله الحديث المميز فهو مبني بالأحجار البنيه بأسطح رخاميه لامعه ، و أصص أزهار صغيره كنوعاً من الديكور . ملائم للغايه للحدائق الكبيره و الكلاسيكيه على وجه التحديد ، و يناسب أيضاً المنازل التى تقع في المناطق المناخيه المعروفه بوفرة هطول الأمطار . كما أنه متصل بمضخة رفع كهربائيه ، ترفع المياه إلى المواسير الصغيره لإعطاء شكل جمالى و حتى لا تسمح بركود المياه و من ثم نمو الطحالب و البكتريا بها . 

2-شلال مائي صغير

Oak pond in St georges hill Weybridge, Aquajoy water gardens ltd Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Oak pond in St georges hill Weybridge

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

من الممكن إستخدام مياه الأمطار المخزنه في ري نباتات حديقتك ، و إعطاء شكل خلاب لا يقاوم للحديقه . من خلال استخدام خزان مياه بهذا التصميم الرائع ، الذي يحتوى على شلال مائي صغير مرتفع لتحريك المياه بشكل مستمر و كديكور مستوحى من الطبيعه . كما أنه يشبه كثيراً بحيرات المياه الصغيره ، و التى من شأنها تلطيف الهواء المحيط بها في أوقات الظهيره .

3-إبداع و مثاليه

Modern, bespoke stone water tanks Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd

Modern, bespoke stone water tanks

Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd

تلوث مياه الأمطار أمر وارد جداً ، و يلزم تكريرها إذا أردنا استخدامها لأغراض شخصيه أو منزليه . و بالتأكيد تصميم الخزان التقليدي  في هذه الحاله لا يلبي احتياجاتنا ، ولكن هذا التصميم العبقري و المثالي في الصوره يجعل كل طلباتنا مجابه ! . فهو مزود بجهاز تنقيه يعمل باستخدام الآشعه الشمسيه ، و من المعروف أن الطاقه الشمسيه نظيفه و رخيصه و بالتالي سنوفر الكثير من المصاريف . كما أن الخزان صغير الحجم و يلائم المساحات الصغيره ، فضلاً عن شكله الأنيق و المميز الذي يضفى على المكان فخامه ممزوجه بالعصريه . 

4- حاويات بلاستيكيه

homify حدائقنباتات و زهور
homify

homify
homify
homify

استخدام حاويات بلاستيكيه لتخزين المياه من أبسط الأفكار المستخدمه و الشائعه  في الحدائق الصغيره ، و لكن عمرها الإفتراضي  قصير لذا فإنها لا تصلح للخطط طويلة الأجل . و هذه الحاويات ملائمه لتجربة الأمر في البدايه و اختبار ما إذا كان سينجح معك أم لا ، و هو مفيد أيضا لاستخدام المياه على نطاق ضيق في زراعة النباتات و الزهور المائيه بشكل جميل كما في الصوره .

5- نظام متكامل

Rooftop Garden, The White Room The White Room حديقة أسمنت White
The White Room

The White Room
The White Room
The White Room

إحدى الوسائل الحديثه لتخزين مياه الأمطار ، تأتي من شركة The White Room ، الذين قامو بتطوير شرفة المنزل ، و تحويلها إلى نظام متكامل لتخزين المياه . فالشرفه ممتده لتصنع سقف مبتكر للدور الذي يقع بالأسفل ، و هي مغطاه بالنباتات الصغيره التى تنمو على مياه الأمطار . و يحتوى امتداد الشرفه على مواسير لتجميع المياه لتصب بها في خزانات متداخله في بناء الهيكل ، كما أن هذا التصميم قد صنع فارقاً كبيراً في المظهر العام للمنزل و أضاف مكاناً رائعاً للجلوس تحتاً منه و الإستمتاع بالظلال المريحه .

شاهد بساطة التصميم في هذا المنزل الدافئ
ما رأيك في التصاميم المختلفه لخزانات مياه الأمطار ؟ شاركنا رأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً