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أساسيات الفنج شوي في غرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نوم
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الفنج شوي و هو فن صيني يساعدنا على خلق توازن في بيوتنا وبالتالي الحصول على حياة أكثر نجاحاً و سعادة، فتأثير الفنج شوي يختلف بإختلاف الفراغات و إختلاف طاقتها ففي غرفة النوم يجب أن يساهم في قدرتك على الراحة و الاسترخاء.

الفنج شوي الناجح هو ما يعطيك طاقة مناسبة و الطاقة المناسبة لغرفة النوم هي طاقة حب و حيوية حيث أن غرف النوم هي الملاذ في آخر اليوم لنرتاح و نواصل يومنا التالى.

فبإتباع بعض الخطوت البسيطة لتحويل منزلك إلى فنج شوي جيد بدايةً من غرفة نومك ليكون مصدراً للطاقة الجيدة و أن تخرج الطاقة السيئة خارج بيتك و خارج حياتك. إذا أردت أن تعرف كيف تحصل على فنج شوي في غرفة نومك إتبع هذه الخطوات.

وضع السرير

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

تجنب وضع السرير على نفس خط حائط الباب، حيث يجب وضع السرير على أبعد نقطة من الباب أو قطرياً على الزاوية المقابلة للباب فهذا الوضع يوفر خصوصية، كما يُمّكنك من رؤية الباب عند النوم، ويكون سهل بالنسبه لك الوصول له عند الإستيقاظ من النوم.

تجنب وضع جانب السرير على الحائط، حيث يجب أن يسهل الوصول إليه من الجانبين و أن يجاوره طاولتان جانبيتان من كل ناحية.

خامات السرير

Private Interior Design Project - Albufeira, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors غرفة نوم
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Albufeira

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

مهم أن يكون السرير متزن ذو مرتبة مريحة، و أن تكون المفروشات من نوع جيد و خامات طبيعية فجسمك يستحق الراحة في نهاية اليوم.

يفضل أن يكون رأس السرير مصمت مصنوع من الخشب أو منجد بالقملش حيث أن رأس السرير تكون بمثابة دعامة لرأسك أثناء النوم، أما القماش فيعطي الدعامة بعض النعومة.

أسفل السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يجب أن يكون السرير على إرتفاع مناسب كما يفضل أن يكون مستقر على أرجل لتتمكن الطاقة من التدفق و الإنتشار من تحت السرير لذلك لا يفضل السرير ذو وحدات تخزينية من أسفله.

علاقة السرير بالعناصر المحيطة

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لا تضع السرير أمام باب أو مرآة، و لا تضعه أيضاً خلف شباك، فالسرير يجب أن يكون مستقر على حائط مصمت من خلفة، فلا يفضل وضع السرير على حائط به شباك فعندما تنام و خلفك شباك تتسرب الطاقة وتضعف بالوقت.

لا يفضل وضع سريرك على حائط مشتركاً مع الحمام، و إحرص على ترك أبواب غرفتك مغلقة ليلاً سواء كان باب الغرف أو باب حمام أو الدولاب و أي باب آخر داخل الغرفة.

ألوان الغرفة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

أفضل الألوان لدهان الحوائط هي الألوان الترابية بدرجاتها فهي ألوان مرحبة و مهدئة، كما أنها تعبر عن الاستقرار و الثبات و تحمي علاقتك. يمكنك أيضاً إستخدام ألوان باستيل فاتحة مثل الأزرق الفاتح، الزهري الفاتح، الأخضر الفاتح، البنفسجي الفاتح، فهذه الألوان تضيف سلاماً و راحة لغرفة نومك في آخر اليوم الشاق، فمهم أن تشعر بالهدوء في غرفتك وأن تنال قسطاً من الراحة التي تستحقها.

يمكنك إدخال عنصر ناري في الغرفة فالنار تعبرعن الشغف و الطاقة و التي بدورها تستحضرالرومانسية لحياتك. ،الألوان النارية مثل اللون الأحمر، البرتقالي، البنفسجي، الزهري أو الأصفر الزاهي، و لكن يفضل إستخدام الألوان النارية في المقتنيات الديكورية و المكملات مثل الفرش،البطاطين أو الخدديات وليس في الحوائط.

لوحات فنية لتزين الحائط

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

أفضل إختيار للوحات غرفة النوم هو إختيار فن يعبر عن مشاعر جميلة و حية، أفضل الصور هي صور تدل على الحب و الرحمة و التواصل العاطفي.

أشياء يجب تجنبها

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لا تضع عنصر مياة في غرفة النوم،عناصر المياه تتضمن نافورة، حوض أسماك أو لوحة فنية لبحر أو نهر. 

تجنب وجود فوضى حول السرير فلا يفضل وجود كتب مرصصة بجانبك قد تأخذ مساحة و قد تصيبك بالضيق في مكان راحتك.

تجنب أيضاً وجود تلفاز في غرفة النوم حيث أنه يُكوّن مجالاً مغناطيسياً غير صحي و قد يزعجك في نومك.

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