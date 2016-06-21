أساسيات الفنج شوي في غرفة النوم

الفنج شوي و هو فن صيني يساعدنا على خلق توازن في بيوتنا وبالتالي الحصول على حياة أكثر نجاحاً و سعادة، فتأثير الفنج شوي يختلف بإختلاف الفراغات و إختلاف طاقتها ففي غرفة النوم يجب أن يساهم في قدرتك على الراحة و الاسترخاء.
الفنج شوي الناجح هو ما يعطيك طاقة مناسبة و الطاقة المناسبة لغرفة النوم هي طاقة حب و حيوية حيث أن غرف النوم هي الملاذ في آخر اليوم لنرتاح و نواصل يومنا التالى.
فبإتباع بعض الخطوت البسيطة لتحويل منزلك إلى فنج شوي جيد بدايةً من غرفة نومك ليكون مصدراً للطاقة الجيدة و أن تخرج الطاقة السيئة خارج بيتك و خارج حياتك. إذا أردت أن تعرف كيف تحصل على فنج شوي في غرفة نومك إتبع هذه الخطوات.
تجنب وضع السرير على نفس خط حائط الباب، حيث يجب وضع السرير على أبعد نقطة من الباب أو قطرياً على الزاوية المقابلة للباب فهذا الوضع يوفر خصوصية، كما يُمّكنك من رؤية الباب عند النوم، ويكون سهل بالنسبه لك الوصول له عند الإستيقاظ من النوم.
تجنب وضع جانب السرير على الحائط، حيث يجب أن يسهل الوصول إليه من الجانبين و أن يجاوره طاولتان جانبيتان من كل ناحية.
مهم أن يكون السرير متزن ذو مرتبة مريحة، و أن تكون المفروشات من نوع جيد و خامات طبيعية فجسمك يستحق الراحة في نهاية اليوم.
يفضل أن يكون رأس السرير مصمت مصنوع من الخشب أو منجد بالقملش حيث أن رأس السرير تكون بمثابة دعامة لرأسك أثناء النوم، أما القماش فيعطي الدعامة بعض النعومة.
يجب أن يكون السرير على إرتفاع مناسب كما يفضل أن يكون مستقر على أرجل لتتمكن الطاقة من التدفق و الإنتشار من تحت السرير لذلك لا يفضل السرير ذو وحدات تخزينية من أسفله.
لا تضع السرير أمام باب أو مرآة، و لا تضعه أيضاً خلف شباك، فالسرير يجب أن يكون مستقر على حائط مصمت من خلفة، فلا يفضل وضع السرير على حائط به شباك فعندما تنام و خلفك شباك تتسرب الطاقة وتضعف بالوقت.
لا يفضل وضع سريرك على حائط مشتركاً مع الحمام، و إحرص على ترك أبواب غرفتك مغلقة ليلاً سواء كان باب الغرف أو باب حمام أو الدولاب و أي باب آخر داخل الغرفة.
أفضل الألوان لدهان الحوائط هي الألوان الترابية بدرجاتها فهي ألوان مرحبة و مهدئة، كما أنها تعبر عن الاستقرار و الثبات و تحمي علاقتك. يمكنك أيضاً إستخدام ألوان باستيل فاتحة مثل الأزرق الفاتح، الزهري الفاتح، الأخضر الفاتح، البنفسجي الفاتح، فهذه الألوان تضيف سلاماً و راحة لغرفة نومك في آخر اليوم الشاق، فمهم أن تشعر بالهدوء في غرفتك وأن تنال قسطاً من الراحة التي تستحقها.
يمكنك إدخال عنصر ناري في الغرفة فالنار تعبرعن الشغف و الطاقة و التي بدورها تستحضرالرومانسية لحياتك. ،الألوان النارية مثل اللون الأحمر، البرتقالي، البنفسجي، الزهري أو الأصفر الزاهي، و لكن يفضل إستخدام الألوان النارية في المقتنيات الديكورية و المكملات مثل الفرش،البطاطين أو الخدديات وليس في الحوائط.
أفضل إختيار للوحات غرفة النوم هو إختيار فن يعبر عن مشاعر جميلة و حية، أفضل الصور هي صور تدل على الحب و الرحمة و التواصل العاطفي.
لا تضع عنصر مياة في غرفة النوم،عناصر المياه تتضمن نافورة، حوض أسماك أو لوحة فنية لبحر أو نهر.
تجنب وجود فوضى حول السرير فلا يفضل وجود كتب مرصصة بجانبك قد تأخذ مساحة و قد تصيبك بالضيق في مكان راحتك.
تجنب أيضاً وجود تلفاز في غرفة النوم حيث أنه يُكوّن مجالاً مغناطيسياً غير صحي و قد يزعجك في نومك.