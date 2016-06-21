أساسيات الفنج شوي في غرفة النوم

الفنج شوي و هو فن صيني يساعدنا على خلق توازن في بيوتنا وبالتالي الحصول على حياة أكثر نجاحاً و سعادة، فتأثير الفنج شوي يختلف بإختلاف الفراغات و إختلاف طاقتها ففي غرفة النوم يجب أن يساهم في قدرتك على الراحة و الاسترخاء.

الفنج شوي الناجح هو ما يعطيك طاقة مناسبة و الطاقة المناسبة لغرفة النوم هي طاقة حب و حيوية حيث أن غرف النوم هي الملاذ في آخر اليوم لنرتاح و نواصل يومنا التالى.

فبإتباع بعض الخطوت البسيطة لتحويل منزلك إلى فنج شوي جيد بدايةً من غرفة نومك ليكون مصدراً للطاقة الجيدة و أن تخرج الطاقة السيئة خارج بيتك و خارج حياتك. إذا أردت أن تعرف كيف تحصل على فنج شوي في غرفة نومك إتبع هذه الخطوات.