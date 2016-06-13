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10 مظلات عنوان لجمال الحديقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
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الحديقة هي الملجأ الذي يلجأ إليه الأنسان دائماً ليتخلص من هموم الحياة، فالحديقة هي أفضل مكان للأنعزال، وهناك بعض المدارس فس الديكور تتجه لنقل جزء مصغر من غرفة المعيشة  داخل حديقة المنزل، لذلك يجب اختيار مظلات جيدة لحديقة منزلك، فالمظلات الضخمة تعد من أشهر أنواع المظلات المستخدة في الحدائق في الأونة الأخيرة، كم ينبغى ان تتناسق  المظلات مع جو الحديقة وديكورها، ويمكنك  أختيار أطار المظلة من الخشب أوالألومنيوم على حسب شكل الحديقة ،على رغم أن بعض المصممون يرون الألومنيوم اختياراً أكثر رقة وأناقة، لكن دعونا نأخذ جولة مع أفضل عشر تصاميم لمظلات الحديقة لأضافة لمسة جمال مميزة على حديقتك.

مظلة بسيطة

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

البساطة دائماً عنوان الجمال ومن اهم سمات العديد من مدارس الديكور المختلفة والمبدعة، وهى أيضاً سمة من سمات هذة المظلة التي تميزت بالبساطة في كل شيء من أول لونها الأبيض المميز الذي يشع هدوئاً وبساطة على الحديقة، ثم حجمها أيضاً  بسيط وصغيرة لا تحتاج إلى مساحة كبيرة؟ تناسب طاولة الطعام في حديقة المنزل مثل هذة الصورة.

مظلة ملكية

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

تصميم أخر للمظلات يشعرك بالرفاهية، فتشعر كأنك مثل شهريار في العصور القديمة، لتتفاجئ ببساطة التصميم، نعم فهذة المظلة بسيطة جداً في تصميمها على الرغم من فخامة أطلالتها، فيمكنك الحصول على واحدة مثلها من خلال بعض الأعمدة الحديدية وخيمة، وقد اكتملت الرفاهية داخل هذة المظلة من خلال هذا الفوتية ليحقق لك الهدوء والأسترخاء.

المظلة الطائرة

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

انت لست بحاجة إلى تصميم مظلة ضخم داخل حديقتك، فالأمر أصبح أبسط من ذلك بكثير، فيمكنك بمنتهى البساطة من خلال تلك الفكرة التي تشبه أشرعة المراكب يمكنك الحصول على مظلة بسيطة تمنع عنك أشعة الشمس وتظلل عليك بتصميمها الراقي البسيط.

البساطة مع هذة المظلة

SOMBRILLAS Y ESTRUCTURAS TENSADAS EXCLUSIVAS, DISTRIBUCIONES/JP DISTRIBUCIONES/JP حدائقصيوان الحديقة الخارجية
DISTRIBUCIONES/JP

DISTRIBUCIONES/JP
DISTRIBUCIONES/JP
DISTRIBUCIONES/JP

وعلى غرار نفس تصميم المظلة الطائرة الذي تحدثنا عنه من قبل، ياتي هذل التصميم مشابهاً، فهذة المظلة بسيطة أيضاً في تصميمها فقط تحتاج إلى ثلاث عمدان قوية وخيمة مثبتة على هذة العمدان، تصلح لمنطقة لعب الأطفال داخل الحديقة.

المظلة الخشبية

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

المظلات الخشبية عبارة عن بناء خفيف ومكشوف يسمح لك بعزل بعض المساحات  من حديقة منزلك وتحديدها من أجل خلق زاوية من الظل في المكان، فنجد هذه التحفة المأخوذة  من الطبيعة تتلألأ في أحضان حديقة منزلك وتعتبر عنوان للهدوء والاسترخاء داخل الخديقة مثل هذة المظلة

المظلة المخططة ولمسة من البحر الكاريبي

TOLDOS DE COFRE ROAMA, TOLDOS ROAMA TOLDOS ROAMA حدائقصيوان الحديقة الخارجية
TOLDOS ROAMA

TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

ولا تزال المظلات المخططة من أجمل لمسات المظلات التي يمكن أن تضفيها على حديقة منزلك، فهى تشعرك وكأنك تعيشين في البحر الكاريبي، وليس بالضروة أن تحصلى على مظلة في حديقة، يمكن أن تحصلي على مظلة في شرفة منزلك أيضاً، مثل هذا التصميم.

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مظلة بيضاء وأنيقة

Toldos Cofre, Tendals Egara Tendals Egara حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Tendals Egara

Tendals Egara
Tendals Egara
Tendals Egara

تصميم أخر للمظلات في منتهى الأناقة والبساطة أيضاً، نلك المظلة البيضاء ستكون مناسبة جداً لحديقتك خاصةً تلك التي تحتوى على حمام سباحة ستكون مناسبة جداً، ولن تحتاج إلى عناء منك في تركيها فقط بعض العواميد وخيمة بيضاء وستحصل على مظلة في منتهى الأناقة والبساطة أيضاً.

غرفة نوم داخل حديقتك

La petite tente bambou : 20m2 de bonheur au coeur de votre jardin !, Marie de Saint Victor Marie de Saint Victor حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Marie de Saint Victor

Marie de Saint Victor
Marie de Saint Victor
Marie de Saint Victor

هل فكرت مسبقاً أن تجعل غرفة نومك داخل حديقتك؟؟؟ غريب أليس كذلك، ولكن يمكنك ذلك بمنتهى البساطة، فهذة المظلة جعلت ذلك ممكنا ً.

جلسة مع الطبيعة

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

تصميماًِ أخر للممظلات يسمح لك بالحصول على جلسمة مع الطبيعة والأستمتاع بالطبيعة والأحساس بالراحة والأسترخاء.

Arredamento giardino 2016, Arredo-Giardino.com Arredo-Giardino.com حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Arredo-Giardino.com

Arredo-Giardino.com
Arredo-Giardino.com
Arredo-Giardino.com

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دليلك لتحويل حوائط بيتك إلى لوحات فنية
دعونا نأخذ جولة مع أفضل عشر تصاميم لمظلات الحديقة لأضافة لمسة جمال مميزة على حديقتك.

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