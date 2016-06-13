10 مظلات عنوان لجمال الحديقة

الحديقة هي الملجأ الذي يلجأ إليه الأنسان دائماً ليتخلص من هموم الحياة، فالحديقة هي أفضل مكان للأنعزال، وهناك بعض المدارس فس الديكور تتجه لنقل جزء مصغر من غرفة المعيشة داخل حديقة المنزل، لذلك يجب اختيار مظلات جيدة لحديقة منزلك، فالمظلات الضخمة تعد من أشهر أنواع المظلات المستخدة في الحدائق في الأونة الأخيرة، كم ينبغى ان تتناسق المظلات مع جو الحديقة وديكورها، ويمكنك أختيار أطار المظلة من الخشب أوالألومنيوم على حسب شكل الحديقة ،على رغم أن بعض المصممون يرون الألومنيوم اختياراً أكثر رقة وأناقة، لكن دعونا نأخذ جولة مع أفضل عشر تصاميم لمظلات الحديقة لأضافة لمسة جمال مميزة على حديقتك.
البساطة دائماً عنوان الجمال ومن اهم سمات العديد من مدارس الديكور المختلفة والمبدعة، وهى أيضاً سمة من سمات هذة المظلة التي تميزت بالبساطة في كل شيء من أول لونها الأبيض المميز الذي يشع هدوئاً وبساطة على الحديقة، ثم حجمها أيضاً بسيط وصغيرة لا تحتاج إلى مساحة كبيرة؟ تناسب طاولة الطعام في حديقة المنزل مثل هذة الصورة.
تصميم أخر للمظلات يشعرك بالرفاهية، فتشعر كأنك مثل شهريار في العصور القديمة، لتتفاجئ ببساطة التصميم، نعم فهذة المظلة بسيطة جداً في تصميمها على الرغم من فخامة أطلالتها، فيمكنك الحصول على واحدة مثلها من خلال بعض الأعمدة الحديدية وخيمة، وقد اكتملت الرفاهية داخل هذة المظلة من خلال هذا الفوتية ليحقق لك الهدوء والأسترخاء.
انت لست بحاجة إلى تصميم مظلة ضخم داخل حديقتك، فالأمر أصبح أبسط من ذلك بكثير، فيمكنك بمنتهى البساطة من خلال تلك الفكرة التي تشبه أشرعة المراكب يمكنك الحصول على مظلة بسيطة تمنع عنك أشعة الشمس وتظلل عليك بتصميمها الراقي البسيط.
وعلى غرار نفس تصميم المظلة الطائرة الذي تحدثنا عنه من قبل، ياتي هذل التصميم مشابهاً، فهذة المظلة بسيطة أيضاً في تصميمها فقط تحتاج إلى ثلاث عمدان قوية وخيمة مثبتة على هذة العمدان، تصلح لمنطقة لعب الأطفال داخل الحديقة.
المظلات الخشبية عبارة عن بناء خفيف ومكشوف يسمح لك بعزل بعض المساحات من حديقة منزلك وتحديدها من أجل خلق زاوية من الظل في المكان، فنجد هذه التحفة المأخوذة من الطبيعة تتلألأ في أحضان حديقة منزلك وتعتبر عنوان للهدوء والاسترخاء داخل الخديقة مثل هذة المظلة
ولا تزال المظلات المخططة من أجمل لمسات المظلات التي يمكن أن تضفيها على حديقة منزلك، فهى تشعرك وكأنك تعيشين في البحر الكاريبي، وليس بالضروة أن تحصلى على مظلة في حديقة، يمكن أن تحصلي على مظلة في شرفة منزلك أيضاً، مثل هذا التصميم.
تصميم أخر للمظلات في منتهى الأناقة والبساطة أيضاً، نلك المظلة البيضاء ستكون مناسبة جداً لحديقتك خاصةً تلك التي تحتوى على حمام سباحة ستكون مناسبة جداً، ولن تحتاج إلى عناء منك في تركيها فقط بعض العواميد وخيمة بيضاء وستحصل على مظلة في منتهى الأناقة والبساطة أيضاً.
هل فكرت مسبقاً أن تجعل غرفة نومك داخل حديقتك؟؟؟ غريب أليس كذلك، ولكن يمكنك ذلك بمنتهى البساطة، فهذة المظلة جعلت ذلك ممكنا ً.
تصميماًِ أخر للممظلات يسمح لك بالحصول على جلسمة مع الطبيعة والأستمتاع بالطبيعة والأحساس بالراحة والأسترخاء.
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