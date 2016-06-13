10 مظلات عنوان لجمال الحديقة

الحديقة هي الملجأ الذي يلجأ إليه الأنسان دائماً ليتخلص من هموم الحياة، فالحديقة هي أفضل مكان للأنعزال، وهناك بعض المدارس فس الديكور تتجه لنقل جزء مصغر من غرفة المعيشة داخل حديقة المنزل، لذلك يجب اختيار مظلات جيدة لحديقة منزلك، فالمظلات الضخمة تعد من أشهر أنواع المظلات المستخدة في الحدائق في الأونة الأخيرة، كم ينبغى ان تتناسق المظلات مع جو الحديقة وديكورها، ويمكنك أختيار أطار المظلة من الخشب أوالألومنيوم على حسب شكل الحديقة ،على رغم أن بعض المصممون يرون الألومنيوم اختياراً أكثر رقة وأناقة، لكن دعونا نأخذ جولة مع أفضل عشر تصاميم لمظلات الحديقة لأضافة لمسة جمال مميزة على حديقتك.