عندما تجتمع الفخامة والكلاسيكية

غرفة النوم داخل هذا المنزل تم تصميمها على النمط الكلاسيكي بشكل جذاب ومريح، ولم يتخلى عن البساطة أيضاً في اختياره للأثاث بشكل بسيط فقد اختار لون الخشب الطبيعي للأرضيات بالتناسق مع لون الجدران الذى جاء مشابهاً بدرجة كبيرة لدرجات الخشب، أما اختيار السرير فكان اختياره في منتهى الذكاء ليكسر باللون الرمادى الداكن لمسة الألوان الباردة في الغرفة.

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