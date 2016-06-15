عندما تجتمع الفخامة والكلاسيكية

عندما تجتمع الفخامة والكلاسيكة يكون هذا المنزل، فنحن اليوم في جولة مع واحد من أجمل المنازل وأكثرهم ابداعاً للمصمم Mariangel-Coghlan، فقد اهدانا المصمم هذا المنزل بتصميم أكثر من رائع، وعند التفكير في كيفية تصميم هذا منزل، نجد انه تم استغلال المساحات الخارجية والداخلية للمنزل لتشعر انك أمام منزل غاية في العمق في تصميمه ، لذلك دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنرى عمقاً أخر للمنزل.
مدخل هذا المنزل هو عبارة عن واجهة ترحيب أكثر من رائعة فقد صممت بشكل جيد جداً ليعكس روحاً من الترحيب الحار، مهم المصمم ارضية المدخل بالبلاط الأزرق الفاتح ليعطى لمسة مميزة للمدخل، كما صمم السقف بالخشب الريفي البسيط، كما زين المدخل بالنباتات والأزهار الملونة، ليخلق من الطبيعة جواً هادئاً يساعد على الهدوء والأسترخاء.
غرفة المعيشة داخل هذا المنزل ونظرة على الرقي والأبداع، بداية من تصميم واختيار ألوان الحوائط والأرضيات التي تمثلت في البورسلان الرمادى الذى تناسق مع الوان الأثاث وتلك الأريكة الكلاسيكية، ولمسة الديكورات الراقية جداً قي انتقائها.
أما غرفة السفرة فقد جعل المصمم Mariangel-Coghla واجهتها الطبيعة من خلال تلك النوافذ الكبيرة المطلة على حديقة المنزل الواسعة، ولم ينس أيضاً اتجاه الرقي الذي سعى إلي تحقيقه من خلال اختيار ذوق الأثاث والديكور، أما المساحات فيمكننا القول انه استغلها بذكاء من خلال دمجه لغرفة السفرة والمعيشة معاً.
عند دخول هذا المطبخ يمكننا وبقوة ان نشكر المصمم على هذا الأبداع الذي قدمه لنا فى تصميمه لهذا المطيخ العبقري، فهذا المطبخ لا يمتاز بالسعة والمساحة فقط بل بالعصرية في التصميم أيضاً، بداية من فكرة استخدامه للرخام في الوسط واستغلال المساحة الجيد، كما لم ينسى أيضاً وجود مساحات جيدة للتخزين.
غرفة النوم داخل هذا المنزل تم تصميمها على النمط الكلاسيكي بشكل جذاب ومريح، ولم يتخلى عن البساطة أيضاً في اختياره للأثاث بشكل بسيط فقد اختار لون الخشب الطبيعي للأرضيات بالتناسق مع لون الجدران الذى جاء مشابهاً بدرجة كبيرة لدرجات الخشب، أما اختيار السرير فكان اختياره في منتهى الذكاء ليكسر باللون الرمادى الداكن لمسة الألوان الباردة في الغرفة.
صحك بقراءة هذا المقال: كيف تصمم منزلك على النمط الاسكندينافي؟