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عندما تجتمع الفخامة والكلاسيكية

منة اسماعيل منة اسماعيل
Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
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عندما تجتمع الفخامة والكلاسيكة يكون هذا المنزل، فنحن اليوم في جولة مع واحد من أجمل المنازل وأكثرهم ابداعاً للمصمم Mariangel-Coghlan، فقد اهدانا المصمم هذا المنزل بتصميم أكثر من رائع، وعند التفكير في كيفية  تصميم هذا منزل، نجد انه تم استغلال المساحات الخارجية والداخلية للمنزل لتشعر انك أمام منزل غاية في العمق في تصميمه ، لذلك دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنرى عمقاً أخر للمنزل.

واجهة ترحيب رائعة

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

مدخل هذا المنزل هو عبارة عن واجهة ترحيب أكثر من رائعة فقد صممت بشكل جيد جداً ليعكس روحاً من الترحيب الحار، مهم المصمم ارضية المدخل بالبلاط الأزرق الفاتح ليعطى لمسة مميزة للمدخل، كما صمم السقف بالخشب الريفي البسيط، كما زين المدخل بالنباتات والأزهار الملونة، ليخلق من الطبيعة جواً هادئاً يساعد على الهدوء والأسترخاء.

نظرة على الرقي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

غرفة المعيشة داخل هذا المنزل ونظرة على الرقي والأبداع، بداية من تصميم واختيار ألوان الحوائط والأرضيات التي تمثلت في البورسلان الرمادى الذى تناسق مع الوان الأثاث وتلك الأريكة الكلاسيكية، ولمسة الديكورات الراقية جداً قي انتقائها.

غرفة سفرة واجهتها الطبيعة

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أما غرفة السفرة فقد جعل المصمم Mariangel-Coghla واجهتها الطبيعة من خلال تلك النوافذ الكبيرة المطلة على حديقة المنزل الواسعة، ولم ينس أيضاً اتجاه الرقي الذي سعى إلي تحقيقه من خلال اختيار ذوق الأثاث والديكور، أما المساحات فيمكننا القول انه استغلها بذكاء من خلال دمجه لغرفة السفرة والمعيشة معاً.

مطبخ واسع ومريح

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

عند دخول هذا المطبخ يمكننا وبقوة ان نشكر المصمم على هذا الأبداع الذي قدمه لنا فى تصميمه لهذا المطيخ العبقري، فهذا المطبخ لا يمتاز بالسعة والمساحة فقط بل بالعصرية في التصميم أيضاً، بداية من فكرة استخدامه للرخام في الوسط واستغلال المساحة الجيد، كما لم ينسى أيضاً وجود مساحات جيدة للتخزين.

غرف نوم مريحة

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

 غرفة النوم داخل هذا المنزل تم تصميمها على النمط الكلاسيكي بشكل جذاب ومريح، ولم يتخلى عن البساطة أيضاً في اختياره للأثاث بشكل بسيط فقد اختار لون الخشب الطبيعي للأرضيات بالتناسق مع لون الجدران الذى جاء مشابهاً بدرجة كبيرة لدرجات الخشب، أما اختيار السرير فكان اختياره في منتهى الذكاء ليكسر باللون الرمادى الداكن لمسة الألوان الباردة في الغرفة.

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وعند التفكير في كيفية  تصميم هذا منزل، نجد انه تم استغلال المساحات الخارجية والداخلية للمنزل لتشعر انك أمام منزل غاية في العمق في تصميمه ، لذلك دعو...

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