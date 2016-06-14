الدخول إلى الجمال من هذه المداخل

كما ذكرنا سابقاً ليس بالضرورة دائماً أن يكون المدخل هومدخل المنزل للأعتناء به، فمداخل الغرف أيضاً يجب الأهتمام بتصميمها واختيار ديكوراتها فهذا المدخل على سبيل المثال تم تصميمه ببساطة باستغلال المساحة من حوله بذكاء ووضع بعض الديكورات بها بنفس درجة الجدران البيضاء لتشعر وكأنها جزء لا يتجزء من المكان.

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