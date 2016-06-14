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الدخول إلى الجمال من هذه المداخل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Entrance Hall , Studio Hooton Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
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البداية دائماً مهمة لأنها تعكس الأنطباع الأول لكل شئ، وهناك قاعدة تقول أن الأنطباع الأول يدوم، لذلك يجب الأنتباه إلى البدايات دائماً، وللمنازل بدايات أيضاًً وهى المداخل لذلك يجي الأنتباه بمدخل المدخل وتنسيقه بشكل جيد واختيار الديكور الملائم لديكور المنزل والنمط الخاص به، خاصةً مداخل الممرات، لذلك إليكم من خلال هذا المقال أهم الأفكار لتزيين المداخل بطريقة مميزة ومختلفة.

مدخل كلاسيكي أنيق

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

الكلاسيكية والأناقة هي عنوان أناقة هذا المدخل وهذا المنزل بالكامل في تصميمه، فقد اعتمد المصمم على الأنطباع الكلاسيكي الذى أراد أن يتركه لديك بمجرد دخولك لهذا المنزل، بداية من أختياره لتصميم الأرضيات من البورسلين المنقوش بدرجات ألوان كلاسيكية أنيقة، ليعتمد على درجات ألوانه بعد ذلك في اختيار الديكور وأثاث المدخل، كالأصفر الداكن، الأبيض والرمادي الفاتح، كما استطاع أيضاً أن يستغل مساحة المدخل بشكل أنيق ورائع من خلال وضعه لهذة الأريكة في بداية المدخل لتشعرك بأمكانية الراحة والاسترخاء عند دخولك لهذا المنزل.

مدخل للعصرية

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit الممر والمدخل
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

فكرة تصميم أخري لمداخل المنزل تمتاز بالعصرية فهذا المدخل على سبيل المثال صمم بطريقة مودرن وعصرية جداً، من خلال اختيار الأرضيات ولونها البيج لهادئ،وتشابهه مع درجة لون الجدران، الذي أضاف له المصمم لمسة مبتكرة ومختلفة من خلال بروازالطوب حول مرآة الحائط، وكما قام أيضاً باستغلال المساحة من خلال هذا الدولاب الذي تم وضعة واستغلاله في التخزين، بالأضافة إلى شكله الأنيق، واللمسة الأنيقة الذى أضافها في هذا المدخل.

مدخل مبهج

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

دائماً ما أري الألوان مصدر بهجة، عندما يتم انتقاؤها بشكل سليم وتنسيقها مع الديكور، خاصة ً في تصميم هذا المدخل الذى اعتمد المصمم في تصميمه على اللون الأحمر الداكن للجدران وباب البيت بالأضافة إلى دمجه مع اللون الأبيض، والبني الذي تمثل في خشب الأرضيات، تصميم هذا المدخل في منتهى البساطة ويشعرك بالهدوء والأرتياح بمجرد دخولك إلى المنزل.

مدخل إلى الفخامة

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

على عكس التصميم السابق الذى امتاز بالبساطة، نحن امام تصميماً أخر للمداخل، لهؤلاء الذين يفضلون التصاميم والديكورات الكلاسيكية، هذا المدخل جمال تصميمه يكمن في المزج بين الكلاسيكية والبساطة معاً اختيار الألوان جاء بين البني الداكن للجدران بالأضافة إلى درجات البيج الفاتحة في الأرضيات، كما جاء اختيار الديكورات بشكل ونمط كلاسيكي يمثل الفخامة للمدخل.

للمداخل وجه أخر

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

كما ذكرنا سابقاً ليس بالضرورة دائماً أن يكون المدخل هومدخل المنزل للأعتناء به، فمداخل الغرف أيضاً يجب الأهتمام بتصميمها واختيار ديكوراتها فهذا المدخل على سبيل المثال تم تصميمه ببساطة باستغلال المساحة من حوله بذكاء ووضع بعض الديكورات بها بنفس درجة الجدران البيضاء لتشعر وكأنها جزء لا يتجزء من المكان.

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إليكم من خلال هذا المقال أهم الأفكار لتزيين المداخل بطريقة مميزة ومختلفة.

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