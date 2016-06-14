الدخول إلى الجمال من هذه المداخل

البداية دائماً مهمة لأنها تعكس الأنطباع الأول لكل شئ، وهناك قاعدة تقول أن الأنطباع الأول يدوم، لذلك يجب الأنتباه إلى البدايات دائماً، وللمنازل بدايات أيضاًً وهى المداخل لذلك يجي الأنتباه بمدخل المدخل وتنسيقه بشكل جيد واختيار الديكور الملائم لديكور المنزل والنمط الخاص به، خاصةً مداخل الممرات، لذلك إليكم من خلال هذا المقال أهم الأفكار لتزيين المداخل بطريقة مميزة ومختلفة.
الكلاسيكية والأناقة هي عنوان أناقة هذا المدخل وهذا المنزل بالكامل في تصميمه، فقد اعتمد المصمم على الأنطباع الكلاسيكي الذى أراد أن يتركه لديك بمجرد دخولك لهذا المنزل، بداية من أختياره لتصميم الأرضيات من البورسلين المنقوش بدرجات ألوان كلاسيكية أنيقة، ليعتمد على درجات ألوانه بعد ذلك في اختيار الديكور وأثاث المدخل، كالأصفر الداكن، الأبيض والرمادي الفاتح، كما استطاع أيضاً أن يستغل مساحة المدخل بشكل أنيق ورائع من خلال وضعه لهذة الأريكة في بداية المدخل لتشعرك بأمكانية الراحة والاسترخاء عند دخولك لهذا المنزل.
فكرة تصميم أخري لمداخل المنزل تمتاز بالعصرية فهذا المدخل على سبيل المثال صمم بطريقة مودرن وعصرية جداً، من خلال اختيار الأرضيات ولونها البيج لهادئ،وتشابهه مع درجة لون الجدران، الذي أضاف له المصمم لمسة مبتكرة ومختلفة من خلال بروازالطوب حول مرآة الحائط، وكما قام أيضاً باستغلال المساحة من خلال هذا الدولاب الذي تم وضعة واستغلاله في التخزين، بالأضافة إلى شكله الأنيق، واللمسة الأنيقة الذى أضافها في هذا المدخل.
دائماً ما أري الألوان مصدر بهجة، عندما يتم انتقاؤها بشكل سليم وتنسيقها مع الديكور، خاصة ً في تصميم هذا المدخل الذى اعتمد المصمم في تصميمه على اللون الأحمر الداكن للجدران وباب البيت بالأضافة إلى دمجه مع اللون الأبيض، والبني الذي تمثل في خشب الأرضيات، تصميم هذا المدخل في منتهى البساطة ويشعرك بالهدوء والأرتياح بمجرد دخولك إلى المنزل.
على عكس التصميم السابق الذى امتاز بالبساطة، نحن امام تصميماً أخر للمداخل، لهؤلاء الذين يفضلون التصاميم والديكورات الكلاسيكية، هذا المدخل جمال تصميمه يكمن في المزج بين الكلاسيكية والبساطة معاً اختيار الألوان جاء بين البني الداكن للجدران بالأضافة إلى درجات البيج الفاتحة في الأرضيات، كما جاء اختيار الديكورات بشكل ونمط كلاسيكي يمثل الفخامة للمدخل.
كما ذكرنا سابقاً ليس بالضرورة دائماً أن يكون المدخل هومدخل المنزل للأعتناء به، فمداخل الغرف أيضاً يجب الأهتمام بتصميمها واختيار ديكوراتها فهذا المدخل على سبيل المثال تم تصميمه ببساطة باستغلال المساحة من حوله بذكاء ووضع بعض الديكورات بها بنفس درجة الجدران البيضاء لتشعر وكأنها جزء لا يتجزء من المكان.
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