المنزل الخشبي الأنيق

أذا اردنا أن نصف هذا المنزل فحقيقةً لن نجد أوقع من كلمة أناقة وجودة لوصف هذا المنزل الأنيق،فالمفتاح السري في تصميم هذا المنزل هو الراحة فقد اعتمد المصمم الأيطالي Architetti-Baggio في تصميمه لهذا المنزل على توافر عنصر الراحة، الأختلاف والأناقة معاً، كما سنري بعد قليل تصميم هذا المنزل الداخلى عن قرب، كمااعتمد أيضاً Baggio على عنصر الخشب ليكون عنصراً اساسياً في تصميم بعض غرف المنزل، كما سنري الأن، مستعدون لخوض التجربة ؟؟؟!
بداية الأناقة داخل هذا المنزل كانت مع الواجهة وتصميمها، فالأناقة والجمال بدأت من المدخل، أعتمد المصمم على وجود مساحات كبيرة من المدخل وحتى الدخول إلى المنزل لتشعرك بالراحة بمجرد دخولك إلى المنزل من هذا الباب الصغير عند المدخل لتجد نفسك بعد ذلك أمام واجهة رائعة وبسيطة بدايةً من اختيار اللون الأبيض، وتصميم السقف من الهيكل الخشبي ليخلق تناسق بينه وبين اللون الأبيض الأنيق.
كما استخدام العمدان القوية في الواجهة أعطت للشكل العام لمسة من الفخامة والرقي
ونحن الأن داخل غرفة المعيشة الذي أعطاها المصمم لمسة خاصة ومختلفة من خلال اختيار الأبيض ليكون اللون الأساسي للمنزل وغرفة المعيشة، بالأضافة إلى تزيين جدار من جدران الغرفة بالطوب الرمادى الفاتح ليضيف لمسة جمالية مختلفة على المكان، أما بخصوص الأضاءة فجاءت عبقرية في اختيارها وبساطة تصميماتها، الأرضيات البورسلين أيضاً اندمجت كلوحة فنية بسيطة مع الجدران.
كما اعتمد Architetti-Baggio في اختيار الأتاث على العصرية والرقي معاً من خلال انتقاءه لنمط الركنة ولونها الأسود.
يغلب اللون الأبيض دائماً على ألوان الدهانات والديكور في الأغلبية، لكن ربما ليس من المعتاد أن يتم اختيار اللون الأبيض ليكون اللون الأساسي لأثاث غرفة السفرة والمطبخ ، فقد اعتمد المصمم الأيطالى في تصميمه لغرفة السفرة أن يجمع بينها وبين المطبخ في ذكاء لأستغلال المساحة بينهم بشكل مثالى وعبقري، بالأضافة لأختياره الموفق أيضاً للأضاءة مثل غرفة المعيشة.
الدرج دائماً هوحلقة الوصل بين المنزل وباقي الغرف، لذلك يجب استغلاله بشكل بشكل ذكي دائماً وهو ما حققهBaggio في تصميمه للدرج داخل هذا المنزل، فقد صممه بالكامل من الخشب الطبيعي وحتى السقف أيضاً صممه مثل الدرج من الخشب الطبيعي وأضاف خلفية بيضاء ليكمل المنظر العام للدرج بشكل فني من خلال لون الجدران الأبيض في الخلفية
ختام جولاتنا داخل هذا المنزل مع تصميم غرفة الحمام، الذي امتاز بالعصرية، اعتمد المصمم على الخشب في الأرضيات بدلاً من السيراميك والبورسلين في لمسة مختلفة وعصرية.
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