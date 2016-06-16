المنزل الخشبي الأنيق

بداية الأناقة داخل هذا المنزل كانت مع الواجهة وتصميمها، فالأناقة والجمال بدأت من المدخل، أعتمد المصمم على وجود مساحات كبيرة من المدخل وحتى الدخول إلى المنزل لتشعرك بالراحة بمجرد دخولك إلى المنزل من هذا الباب الصغير عند المدخل لتجد نفسك بعد ذلك أمام واجهة رائعة وبسيطة بدايةً من اختيار اللون الأبيض، وتصميم السقف من الهيكل الخشبي ليخلق تناسق بينه وبين اللون الأبيض الأنيق.

كما استخدام العمدان القوية في الواجهة أعطت للشكل العام لمسة من الفخامة والرقي