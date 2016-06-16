سحر الزجاج والخشب في المنزل العائم!

وسط إحدى البحيرات المحاطة بالأشجار والمساحات الخضراء، يقبع منزل خشبي أشبه بالكوخ، يغلف واجهته الزجاج، ليجسد قطعة فنية من أعمال شركة DENOLDERVLEUGELS المعمارية، فيما يتمتع من الداخل بأجواء دافئة تزينها قطع الأثاث العصرية، والإضاءات الهادئة، بينما يمكن الاستمتاع بمشهد المياه والطبيعة في الشرفة الخارجية التي تُشبه المرفأ، والتي تحوي
بانيو سبا صغير بتصميم فريد.
ليست واجهة منزل، بل جزء من لوحة فنية للطبيعة الخلابة! منزل من طابقين، عائم وسط البحيرة، واجهته تجمع بين الزجاج والخشب، وتحيط بشرفته الخشبية التي تشبه المرفأ، مزروعات خضراء تتخللها الورود. وقد اتخذ تصميم المنزل شكل الكوخ، حيث القبة المثلثة، مع نوافذ زجاجية عملاقة، تسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء إلى داخله.
في الداخل، يمككنا ملاحظة أن المنزل قد تم تصميمه كمساحة مفتوحة، كما يمكننا الشعور بالدفء، فضلًا عن ميزة الاستمتاع بالمشهد الخلاب في الخارج، من خلال الجدران التي تم تصميمها من الزجاج، بدلًا من الخرسان والأسمنت.
تصميم غرفة المعيشة عصري للغاية، حيث اكتسى السقف باللون الأبيض، وقد تدلت منه وحدة إضاءة نصف كروية باللون الأسود، لتركز ضوئها على منضدة بيضاء صغيرة، تتوسط الغرفة، بين الأريكة الرمادية، والكراسي السوداء الفريدة في تصميمها الذي يوحي بالكثير من الراحة. فيما صممت المدفأة في داخل الحائط، مع سطح خارجي زجاجي، وقد سلط الضوء عليها من السقف لإبرازها، وسط الغرفة التي اكتست بالألوان الحيادية.
نظرًا لفقدان الخصوصية الناتج عن التصميم الزجاجي للجدران، فقد تم الاستعانة بستائر ثقيلة تمنح الغرفة الخصوصية اللازمة، كما أنها تتماشى مع الألوان الحيادية للغرفة، التي تكسرها بعض اللمسات المُشرقة الصغيرة، والمتمثلة في تلك المزهرية السماوية اللون، التي تزينت بها الطاولة الصغيرة، إضافة إلى الإطار العسلي المعلق أغلى المدفأة.
من داخل غرفة المعيشة، يمكن إلقاء نظرة على المطبخ الذي تم تصميمه بشكل موفر للمساحة، حيث تركز في جانب واحد صغير، مع بار يطل على طاولة الطعام، التي تمركزت بين جدارين زجاجيين، للاستمتاع بوجبة رائعة مع مشهد المياه والطبيعة.
في الخارج، كل شيء يتلألأ في جمال وسحر، حيث الأرضية الخشبية، والأشجار التي زرعت في وسطها. وقد ترابط أجزاء المنزل المتباعدة من خلال الأعمدة الخشبية الداعمة، مع المزيد من الرفاهية والاسترخاء بتصميم بانيو سبا صغير تحيط به الغرف الزجاجية، مع مشهد المياه في الأمام.
لم يكن تصميم هذا المنزل ليكتمل بدون تخصيص جزء منه للاستمتع بتلك الطبيعة الخلابة والمشهد الرائع المحيط به، لذا قد وضعت أريكة من الخوص على حافة المرفأ الخشبي، وقد اتخذت شكل حرف L، ووضعت أمامها منضدة صغيرة من الخامة ذاتها، يظللهم السقف الخشبي، وذلك للحصول على فنجان من القهوة في جلسة تأمل للطبيعة في وسط النهار.
هل هناك أجمل من ذلك المشهد؟! يتلألأ المنزل ليلًا بسحره الخاص وسط المياه القاتمة، وقد تزين بتاج أبيض من الورود التي أحاطت بحافته، مع الأضواء التي تم توزيعها باتقان لتبرز كل ركن من أركانه.
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