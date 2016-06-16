سحر الزجاج والخشب في المنزل العائم!

في الداخل، يمككنا ملاحظة أن المنزل قد تم تصميمه كمساحة مفتوحة، كما يمكننا الشعور بالدفء، فضلًا عن ميزة الاستمتاع بالمشهد الخلاب في الخارج، من خلال الجدران التي تم تصميمها من الزجاج، بدلًا من الخرسان والأسمنت.

تصميم غرفة المعيشة عصري للغاية، حيث اكتسى السقف باللون الأبيض، وقد تدلت منه وحدة إضاءة نصف كروية باللون الأسود، لتركز ضوئها على منضدة بيضاء صغيرة، تتوسط الغرفة، بين الأريكة الرمادية، والكراسي السوداء الفريدة في تصميمها الذي يوحي بالكثير من الراحة. فيما صممت المدفأة في داخل الحائط، مع سطح خارجي زجاجي، وقد سلط الضوء عليها من السقف لإبرازها، وسط الغرفة التي اكتست بالألوان الحيادية.

نظرًا لفقدان الخصوصية الناتج عن التصميم الزجاجي للجدران، فقد تم الاستعانة بستائر ثقيلة تمنح الغرفة الخصوصية اللازمة، كما أنها تتماشى مع الألوان الحيادية للغرفة، التي تكسرها بعض اللمسات المُشرقة الصغيرة، والمتمثلة في تلك المزهرية السماوية اللون، التي تزينت بها الطاولة الصغيرة، إضافة إلى الإطار العسلي المعلق أغلى المدفأة.

من داخل غرفة المعيشة، يمكن إلقاء نظرة على المطبخ الذي تم تصميمه بشكل موفر للمساحة، حيث تركز في جانب واحد صغير، مع بار يطل على طاولة الطعام، التي تمركزت بين جدارين زجاجيين، للاستمتاع بوجبة رائعة مع مشهد المياه والطبيعة.