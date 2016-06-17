منزل الغابة الهولندي.. التقليدية في أحضان الطبيعة

منزل الغابة الهولندي.. بناء في أحضان طبيعة وسط أوروبا، يتمتع بطابع تقليدي ذو تصميم مريح، حيث يحوي كل ما يجب أن يكون ضمن تصميم المنزل المثالي للعائلة، وذلك بفضل لمسات مهندسي شركة DENOLDERVLEUGELS المعمارية التي قامت بتجديده، ليتكون من مستويين، كلاهما مغطى بأسقف من القش.
هل تذكركم واجهة المنزل بتلك المنازل التي كانت تعيش بها شخصيات الأفلام الكرتونية؟! حيث البناء التقليدي المناسب بشكل مثالي للتواجد وسط الغابة، بلمساته الخشبية، وقببه المثلثه دون زوايا حادة. ربما تمنحه النوافذ الزجاجية شيء من العصرية، خاصة مع حجمها الكبير، ولكنها لا تزال غير قادرة على محو الصورة التقليدية المسيطرة عليه.
وكما يتضح من الصورة، فإن المنزل يتمتع بـ شرفة كبيرة في الطابق الثاني، بينما اتخذ الباب تصميمًأ معاصرًا واضحًا، مع سقف ستند على عمودين ليكون ما يشبه الكابينة المحيطة بالباب.
على الرغم من الطبيعة والخضرة تحيط بالمنزل من كل اتجاه، نظرًا لكونه يقع وسط الغابة، إلا أنها لم تكن كافية، فقط تم تصميم مساحات مزروعة تحيط بالمنزل كحديقة خاصة، تجعله يندمج بسلاسة مع الأجواء المحيطة.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية الفناء الخلفي، وقد أحاط به اللون الأخضر مع الورود الأرجوانية التي نمت وسط الزرع، واقتطف بعضها ليزين الطاولة الخشبية التي تتوسط الفناء.
يبدو المنزل أقرب إلى شكل الكوخ من تلك الزاوية، خاصة مع اللون البني الخشبي، وهو ما يتناسق مع لطاولة التي تلتف حولها الكراسي الخشبية، لتناول الإفطار وسط الطبيعة، أو الاستمتاع بأمسية رائعة مع الأقارب والأصدقاء.
ليست الطاولة الخشبية فقط، بل تم تصميم ما يُشبه غرفة المعيشة المصغرة في الفناء الخلفي، حيث الأريكة المصنوعة من الخوص، وقد وضعت عليها وسائد اكتست باللون الأسود الذي يتناسب مع الأطر الحديدة للنوافذ والأبواب الزجاجية. كما وضعت مظلة ضخمة، للاستعانة بها إذا ما اشتدت حرارة الشمس وقت الظهيرة.
بمجرد النظر إلى غرفة السفرة، يمكننا تفسير تصميمها الذي جاء ليتماشى مع طبيعة الغابة، حيث سيطرة الأخشاب في الأرضية، وأيضًا الطاولة المستطيلة الممتدة، وكذلك الأعمدة الخشبية في السقف.
اتخذت الجدران لون أبيض محايد، وكذلك الستائر تلونت بلونًا رماديًا أقرب إلى الكافيه، فيما تلونت الكراسي باللون الأسود، الذي يتماشى مع لون وحدة الإضاءة المتدلية من السقف فوق طاولة الطعام مباشرة، بسطحها اللامع، وتصميمها النصف كروي.
ويمكننا أن نحظى بفكرة سريعة عن غرفة المكتبة التي تظهر إلى يسار غرفة السفرة، وقد استند إلى الجدار مكتبة خشبية كبيرة، ممتدة بعرض وطول الحائط بأكمله، بينما وضعت أمامها أريكة باللون الرمادي، ذات تصميم مريح.
الدرج الخشبي هو أحد القطع الفنية لمصممي شركة DENOLDERVLEUGELS، حيث التصميم البسيط الإنسيابي، باستخدام الألواح العريضة للدرجات، والأعمدة الرفيعة لتصميم الدرابزين، فيما يتمتع بإضاءة طبيعية قوية، نظرًا لحجم النوافذ الزجاجية المصممة فوق بعضها البعض.
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