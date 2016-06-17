منزل الغابة الهولندي.. التقليدية في أحضان الطبيعة

هل تذكركم واجهة المنزل بتلك المنازل التي كانت تعيش بها شخصيات الأفلام الكرتونية؟! حيث البناء التقليدي المناسب بشكل مثالي للتواجد وسط الغابة، بلمساته الخشبية، وقببه المثلثه دون زوايا حادة. ربما تمنحه النوافذ الزجاجية شيء من العصرية، خاصة مع حجمها الكبير، ولكنها لا تزال غير قادرة على محو الصورة التقليدية المسيطرة عليه.

وكما يتضح من الصورة، فإن المنزل يتمتع بـ شرفة كبيرة في الطابق الثاني، بينما اتخذ الباب تصميمًأ معاصرًا واضحًا، مع سقف ستند على عمودين ليكون ما يشبه الكابينة المحيطة بالباب.