الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل الغابة الهولندي.. التقليدية في أحضان الطبيعة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
Loading admin actions …

منزل الغابة الهولندي.. بناء في أحضان طبيعة وسط أوروبا، يتمتع بطابع تقليدي ذو تصميم مريح، حيث يحوي كل ما يجب أن يكون ضمن تصميم المنزل المثالي للعائلة، وذلك بفضل لمسات مهندسي شركة DENOLDERVLEUGELS المعمارية التي قامت بتجديده، ليتكون من مستويين، كلاهما مغطى بأسقف من القش.

واجهة تقليدية تُشبه الأفلام الكرتونية

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

هل تذكركم واجهة المنزل بتلك المنازل التي كانت تعيش بها شخصيات الأفلام الكرتونية؟! حيث البناء التقليدي المناسب بشكل مثالي للتواجد وسط الغابة، بلمساته الخشبية، وقببه المثلثه دون زوايا حادة. ربما تمنحه النوافذ الزجاجية شيء من العصرية، خاصة مع حجمها الكبير، ولكنها لا تزال غير قادرة على محو الصورة التقليدية المسيطرة عليه.

وكما يتضح من الصورة، فإن المنزل يتمتع بـ شرفة كبيرة في الطابق الثاني، بينما اتخذ الباب تصميمًأ معاصرًا واضحًا، مع سقف ستند على عمودين ليكون ما يشبه الكابينة المحيطة بالباب.

المزيد من المساحات الخضراء!

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

على الرغم من الطبيعة والخضرة تحيط بالمنزل من كل اتجاه، نظرًا لكونه يقع وسط الغابة، إلا أنها لم تكن كافية، فقط تم تصميم مساحات مزروعة تحيط بالمنزل كحديقة خاصة، تجعله يندمج بسلاسة مع الأجواء المحيطة.

الفناء الخلفي.. مساحة للاستمتاع

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates بلكونة أو شرفة
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

من تلك الزاوية، يمكننا رؤية الفناء الخلفي، وقد أحاط به اللون الأخضر مع الورود الأرجوانية التي نمت وسط الزرع، واقتطف بعضها ليزين الطاولة الخشبية التي تتوسط الفناء.

يبدو المنزل أقرب إلى شكل الكوخ من تلك الزاوية، خاصة مع اللون البني الخشبي، وهو ما يتناسق مع لطاولة التي تلتف حولها الكراسي الخشبية، لتناول الإفطار وسط الطبيعة، أو الاستمتاع بأمسية رائعة مع الأقارب والأصدقاء.

غرفة معيشة في الفناء الخلفي!

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

ليست الطاولة الخشبية فقط، بل تم تصميم ما يُشبه غرفة المعيشة المصغرة في الفناء الخلفي، حيث الأريكة المصنوعة من الخوص، وقد وضعت عليها وسائد اكتست باللون الأسود الذي يتناسب مع الأطر الحديدة للنوافذ والأبواب الزجاجية. كما وضعت مظلة ضخمة، للاستعانة بها إذا ما اشتدت حرارة الشمس وقت الظهيرة.

غرفة سفرة خشبية

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates غرفة السفرة
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

بمجرد النظر إلى غرفة السفرة، يمكننا تفسير تصميمها الذي جاء ليتماشى مع طبيعة الغابة، حيث سيطرة الأخشاب في الأرضية، وأيضًا الطاولة المستطيلة الممتدة، وكذلك الأعمدة الخشبية في السقف.

اتخذت الجدران لون أبيض محايد، وكذلك الستائر تلونت بلونًا رماديًا أقرب إلى الكافيه، فيما تلونت الكراسي باللون الأسود، الذي يتماشى مع لون وحدة الإضاءة المتدلية من السقف فوق طاولة الطعام مباشرة، بسطحها اللامع، وتصميمها النصف كروي.

ويمكننا أن نحظى بفكرة سريعة عن غرفة المكتبة التي تظهر إلى يسار غرفة السفرة، وقد استند إلى الجدار مكتبة خشبية كبيرة، ممتدة بعرض وطول الحائط بأكمله، بينما وضعت أمامها أريكة باللون الرمادي، ذات تصميم مريح.

درج خشبي بإضاءة طبيعية

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

الدرج الخشبي هو أحد القطع الفنية لمصممي شركة DENOLDERVLEUGELS، حيث التصميم البسيط الإنسيابي، باستخدام الألواح العريضة للدرجات، والأعمدة الرفيعة لتصميم الدرابزين، فيما يتمتع بإضاءة طبيعية قوية، نظرًا لحجم النوافذ الزجاجية المصممة فوق بعضها البعض.

لمزيد من تصميمات السلالم والدرجات، تفضلوا بقراءة المقال التالي، عالم السلالم.

10 بيوت خشبية بمميزات لا تُحصى !
ما رأيك في تصميم واجهة المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً