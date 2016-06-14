شاهد بساطة التصميم في هذا المنزل الدافئ

اعتمد المصمم في غرفة المعيشة هذه على اللون الكريمي في الحوائط والأرضيات وكذلك السقف، حتى الركنة نفسها غلب عليها اللون الكريمي.

أما البني الغامق فهو اللون الذي يكسر حدة هدوء الكريمي هنا، والذي استخدمه المصمم هنا في ذلك الحائط المبني بشرائح من الأحجار المطلية باللون البني، وكذلك باب الغرفة المطل على الساحة الخارجية للمنزل والذي يعد تصميمه تقليدي بعض الشئ.

يمكننا هنا أن نلاحظ بسهولة أن الكلاسيكية تتجسد في هذه الغرفة، حيث يتجلى ذلك في تلك المروحة ذات الشرائح الثلاث المتدلية من ذلك السقف المرصع هو الآخر بشرائح الخشب البني أيضًا.