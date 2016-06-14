شاهد بساطة التصميم في هذا المنزل الدافئ

لأن كثيرين هُم من لديهم شغف بكل تفصيله ولو صغيرة في عالم الديكور! ولأن هذا النموذج الأنيق يستحق المشاهدة، تعالوا معنا في جولة بسرعة البرق لتروا إحدى التحف المعمارية التي توجتها البساطة لتستفادوا مما بها من لمسات إبداعية ..
تصميم عصري رائع، وواجهة معمارية أنيقة مصممة على أعلى مستوى باللونين الكريمي والبني الغامق الذي ساهم بدوره في منح الواجهة حس دافئ بروح العائلة!
اعتمد المصمم هنا في تصميم واجهة هذا المنزل بشكل كبير على النوافذ والشرفات الزجاجية، كما حرص على ترصيع كل شرفة على حدة بمجموعة من النباتات الخضراء البسيطة التي ساهمت هي الأخرى بدورها في تجميل إطلالة المنزل العصرية وجعلها مميزة.
اعتمد المصمم في غرفة المعيشة هذه على اللون الكريمي في الحوائط والأرضيات وكذلك السقف، حتى الركنة نفسها غلب عليها اللون الكريمي.
أما البني الغامق فهو اللون الذي يكسر حدة هدوء الكريمي هنا، والذي استخدمه المصمم هنا في ذلك الحائط المبني بشرائح من الأحجار المطلية باللون البني، وكذلك باب الغرفة المطل على الساحة الخارجية للمنزل والذي يعد تصميمه تقليدي بعض الشئ.
يمكننا هنا أن نلاحظ بسهولة أن الكلاسيكية تتجسد في هذه الغرفة، حيث يتجلى ذلك في تلك المروحة ذات الشرائح الثلاث المتدلية من ذلك السقف المرصع هو الآخر بشرائح الخشب البني أيضًا.
غرفة السفرة هنا مدموجة بغرفة الاستقبال!، فهي مكونة فقط من كرسيين خشبيين ملتحمين بطاولة خشبية مستطيلة، تحاوطها أريكتين أحدهما تكفي لـ 2 فرد والأخرى تكفي لـ 3 أفراد، وبالتالي يمكن لقاطني المنزل من الجلوس على الأريكتين إلى جانب الكراسي ليحظوا بوجبة هانئة.
أكثر ما يلفت الانتباه في تلك الغرفة، هو ذلك الحائط متعدد الألوان الذي تتوسطه مكتبة دائرية متعددة الأرفف لتحوى أكبر عدد من الكتب والمراجع.
أما هذا الركن من المنزل فتميز بجمال الخشب وبريق الزجاج معًا كما هو واضح بالصورة، ورغم ذلك لا تجد فيه أي عنصر من عناصر التكلف!، بل بالعكس البساطة هي عنوانه، فهي تتجسد أيضًا في تلك المكتبة السفلية للسلم متعددة الأرفف، والتي مزجت بين الأرفف المكشوفة ونظيرتها المغلقة لقليلٍ من الخصوصية.
هكذا يبدو ذلك الحمام! من عصور الديناصورات، فهو معتمد بشكل رئيسي على الأنواع المتنوعة من الأحجار لتزين أرجائه المختلفة، حتى الحوض فهو أشبه بالحجارة الضخمة التي انقسمت إلى نصفين ليصير نصفها لذلك الحوض ونصفها الآخر تائه في عصوره كما هو..
يتمتع الحوض هنا بوحدة خشبية بسيطة تتميز برقتها الشديدة، مُلحق بها وحدة أدراج تشمل درجين فقط أحدهما مفرغ لأغراض الزينة موضوع به مجموعة من الأحجار البيضاء الصغيرة التي تشبه في شكلها كثيرًا صدف البحر.
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