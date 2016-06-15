قواطع ذكية لمنزل منظم

كيف لك أن تفصل بين أجواء مختلفة من الغرف دون أن تشعر الناظر إليها بأنك فصلته نهائيًا عن جو كل غرفة، أن تفصل الغرف بقواطع ذكية لا تؤذي النظر ولا تشعر بأنك فصلت عالم عن عالم آخر، ليصبح تأثير هذه القواطع مثل الحقنة تحت الجلد تفعل وظيفتها بدقة وذكاء شديد دون أن تزعجك، وهذه 6 قواطع توضح كيفية الفصل بين الغرف بشكل ذكي.
غرفة السفرة هذه ذات النمط الإسكندينافي، شُكلت القطع المكونة لها من الخشب في صورته الأولية، يوحي لك بإنها غرفة داخل منزل في الأدغال، ليعطيك جو هاديء مريح للنظر غير مبالغ في تفاصيله، وتنوعت أشكال الكراسي الخاصة بالغرفة، فبعضها اعتمد على المزج بين المساند الخلفية والجانية وبعضها اكتفى بكونه مقعد خالي من أي حواف، وبعضها ذو أرجل رفيعة والأخرى ذات أرجل عريضة ترتكز عليها .
واعتمدت أيضًا هذه الغرفة على الفصل وتحديد المسافات باستخدام أبواب منزلقة، ويظهر ذلك في الباب الخشبي الذي يفصل بين أجواء غرفة السفرة عن المطبخ مع الاحتفاظ بالرحابة و اطلاق مساحة أمام العين، ليصبح استخدام هذا النوع من الأبواب ملائم جدًا في حالة طهي طعام ذو رائحة نفاذة أو ينتج عنه أدخنة، سيساعد هذا التصميم أن يخلصك من كل هذا.
أما هنا فأنت أمام براعة استخدام الأرفف في المطبخ الحديث، وفرت هذه الأرفف مساحة كبيرة ورسمت لوحة فنية رائعة، كما ساعدت هذه الأرفف الموجودة بداخل المطبخ على مرور الضوء مما أعطى إيحاء بأن المساحة أكبر، وساعد وجود نافذة في المطبخ على الاتصال بين المطبخ وطاولة الطعام، لتسهل من عملية نقل الطعام من داخل المطبخ لطاولة الطعام.
يلعب الزجاج هنا دور بارع في الفصل بين غرفة المعيشة والنوم، فـحقق المعادلة الصعبة في الفصل بين ضوضاء غرفة المعيشة بعيدًا عن غرفة النوم مع الحفاظ على مرور الضوء الطبيعي بحرية تامة .
وفي حالة رغبتك في البعد عن هذا الضوء يمكنك بسهولة شديدة إسدال الستائر لتحقق رغبتك، لتصبح في النهاية غرفة نوم على الطراز الحديث مفعمة بالحيوية والبساطة.
انت هنا أمام غرفة سفرة حديثة لا خلاف على ذلك، ولكن بلمسة سحرية في الديكور يمكن لغرفة السفرة هذه أن تصير غرفة معيشة، تقسيم الأرفف هنا مميز للغاية فوفر مساحة لوضع شاشة تليفزيون، لمشاهدة برنامجك المفضل مع أصدقائك او عائلتك وأنت تتناول وجبة العشاء.
وتقسم هذه الأرفف بشكل دافيء وبعد عن فصل المساحات بشكل مؤذي للعين، عند النظر إليها تجدها مرتبة ومنظمة دون أن تشعر بأن كلا منها منفصلًا على حدى، وساعد على ذلك وجود مساحة فاصلة بين سقف أأول رف وسقف الغرفة.
تقسيم أحواض النباتات هنا تمّ بعناية بالغة، وأعطى المنزل نضارة وجمال غير عاديين، بإنشاء حديقة داخلية عن طريق تقسيم أرضية المنزل لتنمو بها النباتات وتستقيل الشمس من خلال تسللها من سقف الدور العلوي للمنزل .
وفي غرفة النوم هذه من النمط البحر الأبيض المتوسط، قُسمت بها الخزانة بشكل موفر جدًا للمساحة، حيث استغل مهندس الديكور المُصمم لهذه الغرفة وجود ممر لجعله مساحة كافية جدًا لخزانة ملابس مقسمة بشكل يجعلها تستوعب أكبر قدر من الملابس باستخدام مساحة ممر كانت سوف تكون مهدرة في حالة انتباه المهندس لها .
وهذه الفكرة حل رائع للمنازل ذات المساحات الصغيرة، أو في حالة وجود شريك للأسرة في المنزل وتريد توفير مساحة.
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