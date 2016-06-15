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قواطع ذكية لمنزل منظم

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Grüne Lofts, planugsgruppe agsn architekten GmbH planugsgruppe agsn architekten GmbH تصميم مساحات داخلية
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كيف لك أن تفصل بين أجواء مختلفة من الغرف دون أن تشعر الناظر إليها بأنك فصلته نهائيًا عن جو كل غرفة، أن تفصل الغرف بقواطع ذكية لا تؤذي النظر ولا تشعر بأنك فصلت عالم عن عالم آخر، ليصبح تأثير هذه القواطع مثل الحقنة تحت الجلد تفعل وظيفتها بدقة وذكاء شديد دون أن تزعجك، وهذه 6 قواطع  توضح كيفية الفصل بين الغرف بشكل ذكي.    

الأبواب المنزلقة أناقة و بساطة

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

غرفة السفرة هذه ذات النمط الإسكندينافي،  شُكلت القطع المكونة لها من الخشب في صورته الأولية، يوحي لك بإنها غرفة داخل منزل في الأدغال، ليعطيك جو هاديء مريح للنظر غير مبالغ في تفاصيله، وتنوعت أشكال الكراسي الخاصة بالغرفة، فبعضها اعتمد على المزج بين المساند الخلفية والجانية وبعضها اكتفى بكونه مقعد خالي من أي حواف، وبعضها ذو أرجل رفيعة والأخرى ذات أرجل عريضة ترتكز عليها . 

واعتمدت أيضًا هذه الغرفة على الفصل وتحديد المسافات باستخدام أبواب منزلقة، ويظهر ذلك في الباب الخشبي الذي يفصل بين أجواء غرفة السفرة عن المطبخ مع الاحتفاظ بالرحابة و اطلاق مساحة أمام العين، ليصبح استخدام هذا النوع من الأبواب ملائم جدًا في حالة طهي طعام ذو رائحة نفاذة أو ينتج عنه أدخنة، سيساعد هذا التصميم أن يخلصك من كل هذا.   

  

   

أرفف بارعة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

أما هنا فأنت أمام براعة استخدام الأرفف في المطبخ الحديث، وفرت هذه الأرفف مساحة كبيرة ورسمت لوحة فنية رائعة، كما ساعدت هذه الأرفف الموجودة بداخل المطبخ على مرور الضوء مما أعطى إيحاء بأن المساحة أكبر، وساعد وجود نافذة في المطبخ على الاتصال بين المطبخ  وطاولة الطعام، لتسهل من عملية نقل الطعام من داخل المطبخ لطاولة الطعام.  

القواطع الشفافة مفتاح سحري

CASA COLINAS | UNQUILLO | VIVIENDA UNIFAMILIAR, ARQUETERRA ARQUETERRA غرفة نوم
ARQUETERRA

ARQUETERRA
ARQUETERRA
ARQUETERRA

يلعب الزجاج هنا دور بارع في الفصل بين غرفة المعيشة والنوم، فـحقق المعادلة الصعبة في الفصل بين ضوضاء غرفة المعيشة بعيدًا عن غرفة النوم مع الحفاظ على مرور الضوء الطبيعي بحرية تامة . 

وفي حالة رغبتك في البعد عن هذا الضوء يمكنك بسهولة شديدة  إسدال الستائر لتحقق رغبتك، لتصبح في النهاية غرفة نوم على الطراز الحديث مفعمة بالحيوية والبساطة.  

قواطع ساحرة

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

انت هنا أمام غرفة سفرة حديثة لا خلاف على ذلك، ولكن بلمسة سحرية في الديكور يمكن لغرفة السفرة هذه أن تصير غرفة معيشة، تقسيم الأرفف هنا مميز للغاية فوفر مساحة لوضع شاشة تليفزيون، لمشاهدة برنامجك المفضل مع أصدقائك او عائلتك وأنت تتناول وجبة العشاء. 

وتقسم هذه الأرفف بشكل دافيء وبعد عن فصل المساحات بشكل مؤذي للعين، عند النظر إليها تجدها مرتبة ومنظمة دون أن تشعر بأن كلا منها منفصلًا على حدى، وساعد على ذلك وجود مساحة فاصلة بين سقف أأول رف وسقف الغرفة. 

    

الطبيعة تنبع من الداخل

Grüne Lofts, planugsgruppe agsn architekten GmbH planugsgruppe agsn architekten GmbH تصميم مساحات داخلية
planugsgruppe agsn architekten GmbH

planugsgruppe agsn architekten GmbH
planugsgruppe agsn architekten GmbH
planugsgruppe agsn architekten GmbH

تقسيم أحواض النباتات هنا تمّ بعناية بالغة، وأعطى المنزل نضارة وجمال غير عاديين، بإنشاء حديقة داخلية عن طريق تقسيم أرضية المنزل لتنمو بها النباتات وتستقيل الشمس من خلال تسللها من سقف الدور العلوي للمنزل . 

  

ممر أم خزانة ؟!

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

وفي غرفة النوم هذه  من النمط البحر الأبيض المتوسط، قُسمت بها الخزانة بشكل موفر جدًا للمساحة، حيث استغل مهندس الديكور المُصمم لهذه الغرفة وجود ممر لجعله مساحة كافية جدًا لخزانة ملابس مقسمة بشكل يجعلها تستوعب أكبر قدر من الملابس باستخدام مساحة ممر كانت سوف تكون مهدرة في حالة انتباه المهندس لها . 

وهذه الفكرة حل رائع للمنازل ذات المساحات الصغيرة، أو في حالة وجود شريك للأسرة في المنزل وتريد توفير مساحة. 

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منزل يجمع بين التكنولوجيا و الطبيعه !
هل تفضل القواطع الخشبية أم الشفافة في منزل الأحلام ؟

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