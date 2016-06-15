قواطع ذكية لمنزل منظم

غرفة السفرة هذه ذات النمط الإسكندينافي، شُكلت القطع المكونة لها من الخشب في صورته الأولية، يوحي لك بإنها غرفة داخل منزل في الأدغال، ليعطيك جو هاديء مريح للنظر غير مبالغ في تفاصيله، وتنوعت أشكال الكراسي الخاصة بالغرفة، فبعضها اعتمد على المزج بين المساند الخلفية والجانية وبعضها اكتفى بكونه مقعد خالي من أي حواف، وبعضها ذو أرجل رفيعة والأخرى ذات أرجل عريضة ترتكز عليها .

واعتمدت أيضًا هذه الغرفة على الفصل وتحديد المسافات باستخدام أبواب منزلقة، ويظهر ذلك في الباب الخشبي الذي يفصل بين أجواء غرفة السفرة عن المطبخ مع الاحتفاظ بالرحابة و اطلاق مساحة أمام العين، ليصبح استخدام هذا النوع من الأبواب ملائم جدًا في حالة طهي طعام ذو رائحة نفاذة أو ينتج عنه أدخنة، سيساعد هذا التصميم أن يخلصك من كل هذا.