9 تصميمات عبقرية للجدران الحجرية

الجدران الحجرية هي إحدى اللمسات الراقية التي يمكن أن تُضفي على منزلك طابعًا خاصًا، ليس عليها أية قيود من حيث استخدامها في مكان محدد، فيمكنك الاستعانة بها في الواجهة، أو جدران غرفة النوم، أو المعيشة، بل ويمكنك استخدامها في الحمام أو المسبح.

تتميز الجدران الحجرية بقدرتها العالية على عزل الحرارة والبرودة، كما أن ألوانها الطبيعية تُضفي لمسة مُريحة ودافئة على المنزل، إضافة إلى أنها تتوافر في أشكال عدة، ويمكن دمجها مع عدة خامات أخرى، فهي تتناسب بشكل جيد مع الخشب، والمعادن، والأرضيات الرخامية أيضًا.