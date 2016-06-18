9 تصميمات عبقرية للجدران الحجرية

الجدران الحجرية هي إحدى اللمسات الراقية التي يمكن أن تُضفي على منزلك طابعًا خاصًا، ليس عليها أية قيود من حيث استخدامها في مكان محدد، فيمكنك الاستعانة بها في الواجهة، أو جدران غرفة النوم، أو المعيشة، بل ويمكنك استخدامها في الحمام أو المسبح.
تتميز الجدران الحجرية بقدرتها العالية على عزل الحرارة والبرودة، كما أن ألوانها الطبيعية تُضفي لمسة مُريحة ودافئة على المنزل، إضافة إلى أنها تتوافر في أشكال عدة، ويمكن دمجها مع عدة خامات أخرى، فهي تتناسب بشكل جيد مع الخشب، والمعادن، والأرضيات الرخامية أيضًا.
في هذا الحمام، نجد أن الجدار الحجري بلونه البني القاتم، مع لمسات بسيطة من درجة أقل قتامة، قد تناسب بشكل سلس مع التصميم الخشبي الذي يحتضن وحدات الحمام، وقد جمعا معًا بين التقليدية والحداثة، في تصميم متناسق لا تشوبه شائبة.
وسط غرفة غارقة في مثالية العصرية، باللون الأبيض، والاثاث ذو الأسطح اللامعة، جاء الجدار الحجري ليُضفي لمسة ريفية مناقضة للأجواء السائدة، وهو ما جعل الغرفة تكتسب انطباعًا مختلفًا أكثر حيوية، خاصة مع تلك اللوحة التي تكمل صورة الطبيعة مع الجدار.
لكي تكتمل لوحة الطبيعة التي تكونت من الزرع والخشب والمياه، كان لابد من وجود هذا الجدار الحجري بقطعه المتداخلة وألوانه الترابية، حيث تناغم بسلاسة مع درجة لون
الشوكولاتة في الدرج، واللون العسلي المتدرج في الأرضية.
استخدام الحجارة الصغيرة المتراصة، قادر على تكوين جدار جذاب يزين شرفة منزلك أو يخلق ركنًا للتأمل، خاصة إذا ما أضفت له مقعد خشبي، وبعض من الحصى والأشجار، لتكتمل اللوحة الفنية.
استخدام الحجرة والأثاث العصري، يمنحك منزلًا ريفيًا على الطراز العصري، فالجدران الحجرية تمنح المنزل دفئًا خاصًا وسط أجواء مريحة وهادئة، كما أنه يعطي المنزل طابعًا فاخرًا إذا ما دُمج مع الأثاث البسيط العصري، تمامًا كما هو في التصميم في الصورة.
العمارة الأنيقة تتجسد في هذا التصميم أمامنا، حيث تناقض اللونين الأبيض والأسود، واستخدام جدار من الجحارة الكبيرة المتراصة بدقة، لإضفاء لمسة مبدعة على أجواء الغرفة، وقد اتخذت اللون العاجي لمنح الغرفة مزيدًا من الاتساع، وبما يتماشى مع لون الأرضية والجدران وأيضًا الأثاث.
لأن غرفة النوم هي المكان الأول والأخير للراحة، فإن الحجارة هي الحل الأمثل للحصول على عزل جيد للحرارة والبرودة، ومنح الغرفة أجواء مُريحة، مع درجات ألوانها الطبيعية الدافئة، خاصة إذا ما اجتمعت مع الأقمشة القطنية والأرضية الخشبية.
الجدار الحجري في واجهة المنزل، يُظهر صلابة ويعطي شعورًا بدفء هذا المنزل من الداخل، كما أنه يمنحه لمسة راقية، خاصة عندما تحيط به الأشجار والخشب، وتبرز تفاصيله الإضاءة المخبئة بين الأشجار.
ليس هناك أفضل من جدار حجري يبرز سحر حمام السباحة، ليخلق توازنًا طبيعيًا مع الماء، والمزروعات، ليُشكلوا معًا لوحة فنية متكاملة، خاصة مع لونه العاجي الفاتح، الذي يُزيد المنزل إشراقة، ويتناغم في صمت مع اللون الأبيض للبناء.
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