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9 تصميمات عبقرية للجدران الحجرية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
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الجدران الحجرية هي إحدى اللمسات الراقية التي يمكن أن تُضفي على منزلك طابعًا خاصًا، ليس عليها أية قيود من حيث استخدامها في مكان محدد، فيمكنك الاستعانة بها في الواجهة، أو جدران غرفة النوم، أو المعيشة، بل ويمكنك استخدامها في الحمام أو المسبح.

تتميز الجدران الحجرية بقدرتها العالية على عزل الحرارة والبرودة، كما أن ألوانها الطبيعية تُضفي لمسة مُريحة ودافئة على المنزل، إضافة إلى أنها تتوافر في أشكال عدة، ويمكن دمجها مع عدة خامات أخرى، فهي تتناسب بشكل جيد مع الخشب، والمعادن، والأرضيات الرخامية أيضًا.

حمام بأناقة حجرية

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

في هذا الحمام، نجد أن الجدار الحجري بلونه البني القاتم، مع لمسات بسيطة من درجة أقل قتامة، قد تناسب بشكل سلس مع التصميم الخشبي الذي يحتضن وحدات الحمام، وقد جمعا معًا بين التقليدية والحداثة، في تصميم متناسق لا تشوبه شائبة.

لمسة ريفية مناقضة للأجواء

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

وسط غرفة غارقة في مثالية العصرية، باللون الأبيض، والاثاث ذو الأسطح اللامعة، جاء الجدار الحجري ليُضفي لمسة ريفية مناقضة للأجواء السائدة، وهو ما جعل الغرفة تكتسب انطباعًا مختلفًا أكثر حيوية، خاصة مع تلك اللوحة التي تكمل صورة الطبيعة مع الجدار.

حتى تكتمل اللوحة..

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حديقة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

لكي تكتمل لوحة الطبيعة التي تكونت من الزرع والخشب والمياه، كان لابد من وجود هذا الجدار الحجري بقطعه المتداخلة وألوانه الترابية، حيث تناغم بسلاسة مع درجة لون الشوكولاتة في الدرج، واللون العسلي المتدرج في الأرضية.

ركن للتأمل!

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

استخدام الحجارة الصغيرة المتراصة، قادر على تكوين جدار جذاب يزين شرفة منزلك أو يخلق ركنًا للتأمل، خاصة إذا ما أضفت له مقعد خشبي، وبعض من الحصى والأشجار، لتكتمل اللوحة الفنية.

منزل دافئ بالجدران الحجرية

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

استخدام الحجرة والأثاث العصري، يمنحك منزلًا ريفيًا على الطراز العصري، فالجدران الحجرية تمنح المنزل دفئًا خاصًا وسط أجواء مريحة وهادئة، كما أنه يعطي المنزل طابعًا فاخرًا إذا ما دُمج مع الأثاث البسيط العصري، تمامًا كما هو في التصميم في الصورة.

العمارة الأنيقة

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

العمارة الأنيقة تتجسد في هذا التصميم أمامنا، حيث تناقض اللونين الأبيض والأسود، واستخدام جدار من الجحارة الكبيرة المتراصة بدقة، لإضفاء لمسة مبدعة على أجواء الغرفة، وقد اتخذت اللون العاجي لمنح الغرفة مزيدًا من الاتساع، وبما يتماشى مع لون الأرضية والجدران وأيضًا الأثاث.

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عازل جيد للحرارة والبرودة

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

لأن غرفة النوم هي المكان الأول والأخير للراحة، فإن الحجارة هي الحل الأمثل للحصول على عزل جيد للحرارة والبرودة، ومنح الغرفة أجواء مُريحة، مع درجات ألوانها الطبيعية الدافئة، خاصة إذا ما اجتمعت مع الأقمشة القطنية والأرضية الخشبية.

صلابة الواجهة

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الجدار الحجري في واجهة المنزل، يُظهر صلابة ويعطي شعورًا بدفء هذا المنزل من الداخل، كما أنه يمنحه لمسة راقية، خاصة عندما تحيط به الأشجار والخشب، وتبرز تفاصيله الإضاءة المخبئة بين الأشجار.

خلق توازن مع الماء

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مسبح
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

ليس هناك أفضل من جدار حجري يبرز سحر حمام السباحة، ليخلق توازنًا طبيعيًا مع الماء، والمزروعات، ليُشكلوا معًا لوحة فنية متكاملة، خاصة مع لونه العاجي الفاتح، الذي يُزيد المنزل إشراقة، ويتناغم في صمت مع اللون الأبيض للبناء.

لمزيد من التصميمات الحجرية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، الحداثة والتقليدية وجهان لمنزل واحد!

شقة الأحلام مُشرقه على الدوام
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