أفكار ذهبية لتصميم غرفة المكتب

من أهم النصائح في تنسيق غرفة المكتب وهي الحرص أن تكون قريبة من باب مدخل الغرفة وأن تحتوى الغرفة على باب مستقل بها، لتحافظ على الخصوصية والأستقلال في فترة العمل عن باقى المنزل، لأن من أهم العناصر التي يجب توافرها داخل غرفة المكتب هى الهدوء، لتعزيز التركيز وعدم التشتيت اثناء العمل، وهذا المكتب في الصورة على سبيل المثال تم تصميمه بشكل يبعث على الهدوء والتركيز اثناء العمل من خلال اختيار اللون الأبيض ليكون اللون السائد للدهانات والأثاث.