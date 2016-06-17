أفكار ذهبية لتصميم غرفة المكتب

غرفة المكتب تعد بالنسبة للكثير من الغرف الأساسية داخل المنزل، لذلك يجب الأهتمام بتنسيق وتصميم ديكور الغرفة بشكل جيد، تصميم غرفة المكتب له بعض العناصر الأساسية التي يجب الأهتمام بها، فتطور الحياة في الفترة الأخيرة وتطور التكنولوجيا أيضاً أصبح يسمح للكثير بالعمل داخل المنزل بشكل متواصل وربما لفترات طويلة، لذلك يتطلب الأمر تنظيم غرفة المكتب داخل المنزل بطريقة مناسبة حتي تكون مريحة وهادئة وجوها العام يساعد على العمل. سواء أذا كنت تنوي تصميم غرفة مكتب مستقلة أو استغلال مساحة من فضاء المنزل وتحويلها إلى غرفة مكتب، إليك أهم النصائح التي ستساعدك على تصميم غرفة مكتب جيدة ومريحة داخل منزلك.
اختيار الإضاءة بشكل جيد من أهم الأمور التي يجب الأنتباه لها جيداً داخل غرفة المكتب، فيجب الانتباه للإضاءة ووضعية اليد المستخدمة في الكتابة، بحيث تكون الإضاءة عكس اتجاة اليد التي تستخدم في الكتابة، على سبيل المثال أذا كنت تستخدم اليد اليمني في الكتابة ضع الإضاءة في الأتجاه الأيسر المعاكس، ويجب الأستعانة بأضاءات قوية داخل المكتب حتي تشعرك بالراحة والإستيقاظ .
من اساسيات تصميم غرفة المكتب للشعور بالراحة والهدوء داخلها هى وضع المكتب قبالة النافذة، فذلك يعزز شعوراً أكبر بالراحة داخل الغرفة، مع امكانية وضع ستارة خفيفة وبسيطة لتعكس الأضاءة الطبيعية لداخل، ويمكنك تزيين غرفة المكتب من خلال وضع بعض الأرفف على الحائط أو مكتبة بسيطة متناسقة في الألوان والديكور مع التصميم العام للغرفة، مثل غرفة المكتب في هذة الصورة على سبيل المثال، تم وضع المكتب قبالة النافذة، واستغلال المساحة بشكل جيد من خلال وضع تلك المكتبة الأنيقة.
من أهم النصائح في تنسيق غرفة المكتب وهي الحرص أن تكون قريبة من باب مدخل الغرفة وأن تحتوى الغرفة على باب مستقل بها، لتحافظ على الخصوصية والأستقلال في فترة العمل عن باقى المنزل، لأن من أهم العناصر التي يجب توافرها داخل غرفة المكتب هى الهدوء، لتعزيز التركيز وعدم التشتيت اثناء العمل، وهذا المكتب في الصورة على سبيل المثال تم تصميمه بشكل يبعث على الهدوء والتركيز اثناء العمل من خلال اختيار اللون الأبيض ليكون اللون السائد للدهانات والأثاث.
المكاتب المنزلية الصغيرة هى أنسب اختيار للغرف الصغيرة، واختيار الديكور والأثاث المناسب لمساحتها كي لا تشغل مساحة كبيرة من المكان لأن مساحة الغرفة صغيرة ولا تستوعب مساحة اثاث كبيرة، لذلك يجب استغلال المساحة بذكاء، ويكن الأستعانة بالمكاتب التي يمكن طيها داخل الجدار لأنها تعبر الأختيار الأمثل للغرف صغيرة المساحة، مثل هذا المكتب العملى في هذة الصورة فهوتم استغلال مساحة الغرفة الصغيرة من خلال هذا المكتب الصغير في زاوية الغرفة، واستخدام الألوان الفاتحة في الديكور لتعطي انطباعاً بوجود مساحة أكبر للغرفة..
أذا كنت تنوي تصميم غرفة مكتب كلاسيكية النمط هناك بعض الأمور يمكنك الاستعانة بها في تصميمك لغرفة مكتبك، ومنها الأستعانة بورق الجدران الذي يحمل رسومات وألوان كلاسيكية، بالأضافة إلى استخدام الأثاث بلون الخشب الداكن ليتماشي مع النمط الكلاسيكي للغرفة، مثال على ذلك هذا المكتب تم تصميمه على النمط الكلاسيكي وتم الأستعانة بالأثاث الخشيي الداكن اللون والديكورات التي تتميز بالفخامة والكلاسيكية ولم ينسي المصمم في تصميمه أن يستعين بورق الحائط ذو الرسومات الكلاسيكية
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