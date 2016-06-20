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12 غرفة مطبخ بلمسات سحرية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design مطبخ
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12 غرفة مطبخ فائقة الجمال تجعلك تقضي المزيد من وقتك في المطبخ، لن تشعرإنك بداخل غرف مطبخ ستشعر إنك داخل غرف للترفيه . 

غموض الألوان الداكنة

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design مطبخ
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

ساعدت مساحة هذه الغرفة المصمم في الدمج بين عدة ألوان غامقة نسبيًا مثل الرمادي الغامق في الأرضية وخشب المطبخ ذو اللون البني، والطاولة الحمراء والكراسي السوداء. 

كل هذا شكلّ في النهاية غرفة مطبخ ودية للغاية بين الحداثة والتقليد.  

نظام وهدوء

Villa Genève, Peter Kammermann Décorateur Peter Kammermann Décorateur مطبخ
Peter Kammermann Décorateur

Peter Kammermann Décorateur
Peter Kammermann Décorateur
Peter Kammermann Décorateur

الطراز الصناعي واضح جدًا في هذا التصميم، استخدام الخشب بكثرة في هذه الغرفة جعل منها مطبخ هاديء ومنظم، وعلى الرغم من سعة مساحة هذه الغرفة إلا أنها بعدت عن البهرجة. 

 

أجواء احتفالية

Cuisine | Intégration façon loft | IDF, LUSIARTE LUSIARTE مطبخ
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

الإضاءة الداخلية لهذا المطبخ هو العنصر الملفت للنظر، هذه الأجواء الاحتفالية جعلت المطبخ مناسب جدًا للأجواء الاحتفالية، وقضاء أمسيات مع الأهل والأصدقاء. 

البرتقالي شعاع الحياة

Modèles de cuisines, Atelier Cuisine Atelier Cuisine مطبخ White
Atelier Cuisine

Atelier Cuisine
Atelier Cuisine
Atelier Cuisine

اللون البرتقالي في هذا المطبخ كان عنصر التوازن بين الأبيض والأسود، وأعطى له لمسة من الطاقة والحيوية، وهو ملائم جدًا، ونجح المصمم في استخدامه في موضعه المناسب. 

طعم به المصمم الأجزاء الداخلية من المطبخ بحيث لا يكون مزعج للعين.   

مطبخ ودود بمساحة صغيرة

MAISON A LONDRES, Aurelie Gourbin Aurelie Gourbin مطبخ
Aurelie Gourbin

Aurelie Gourbin
Aurelie Gourbin
Aurelie Gourbin

مساحة هذا المطبخ أصغر من كل المطابخ السابقة، إلا أن المصمم نجح في استغلال مساحة صغيرة في تشكيل مطبخ عملي، وأرضية من الباركيه تجلب المزيد من الدفء، في النهاية بساطة هذا المطبخ هي ما جعلته مميز هكذا. 

  

بساطة

Epure & Bien-être, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES مطبخ
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

في هذه الغرفة المربعة تم ترتيب المطبخ ببساطة، وهناك إضافة خفية وهي الألوان على الجدار الأيمن، ولكنها أثرت في الشكل العام لهذا المطبخ . 

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المطبخ اللامع

Cuisine avec îlot | Prises de main biseautées | IDF, LUSIARTE LUSIARTE مطبخ
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

الأسطح اللامعة غي هذا المطبخ وخاصة السطح الموجود في المنتصف، وتركيز الإضاءة الداخلية في السقف لتسقط على هذه الأسطح فتعكس الإضاءة في المساء مما يخلق جو ساحر. 

مطبخ فريد من نوعه

Appartement parisien, Meero Meero مطبخ
Meero

Meero
Meero
Meero

أما هذه الغرفة فهي غير معزولة عن باقي أجزاء المنزل، فـهو موصول بالصالة مما يجعله مطبخ مريح تشعر وأنت داخله بالألفة. 

بساطة ملونة

PLUS D'ESPACE, BKBS BKBS مطبخ
BKBS

BKBS
BKBS
BKBS

أما عن هذا المطبخ فهو من الطراز الإسكندينافي، مزود بخزانة غير ظاهرة كساها اللون الأبيض، واستخدام مجموعة من الألوان الدافئة في التصميم. 

المزيح العبقري

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكن أن نقول أن ألوان تصميم هذا المطبخ ضربت عصفوران بحجر واحد، وذلك من خلال المزج بين الأصفر والرمادي في آن واحد. 

فـالرمادي يعطي أحساس بالرصانة والبساطة، والأصفر يجلب الطاقة، مما جعل هذا المطبخ الحديث نتيجة لهذا المزيج المتوافق. 

الأرض الملونة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا نظرت على الجزء العلوي من هذا المطبخ، ستجده عاديًا جدً، لا يوجد أي عنصر يلفت نظرك، سقف أبيض وخزائن المطبح الخشبية، كل هذا لازال عاديًا. 

ولكن براعة المصمم ظهرت في الأرضية الملونة مما خلقت روح من البهجة في المطبخ، في النهاية لا يمكن ان ننكر أن هذا التصميم فريد من نوعه.  

الأحمر لإعادة الحياة

Maison N02, 3B Architecture 3B Architecture مطبخ
3B Architecture

3B Architecture
3B Architecture
3B Architecture

اللون الأبيض تفرد بهذا المطبخ ولكن الأحمر أتى ليعيد الحياة لكل جزء منه، بالأضافة إلى الثلاثة مصابيح الحمراء، فكرة بسيطة ولكنها أعادت الحياة لهذا المطبخ الحديث.  

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