12 غرفة مطبخ بلمسات سحرية

12 غرفة مطبخ فائقة الجمال تجعلك تقضي المزيد من وقتك في المطبخ، لن تشعرإنك بداخل غرف مطبخ ستشعر إنك داخل غرف للترفيه .
ساعدت مساحة هذه الغرفة المصمم في الدمج بين عدة ألوان غامقة نسبيًا مثل الرمادي الغامق في الأرضية وخشب المطبخ ذو اللون البني، والطاولة الحمراء والكراسي السوداء.
كل هذا شكلّ في النهاية غرفة مطبخ ودية للغاية بين الحداثة والتقليد.
الطراز الصناعي واضح جدًا في هذا التصميم، استخدام الخشب بكثرة في هذه الغرفة جعل منها مطبخ هاديء ومنظم، وعلى الرغم من سعة مساحة هذه الغرفة إلا أنها بعدت عن البهرجة.
الإضاءة الداخلية لهذا المطبخ هو العنصر الملفت للنظر، هذه الأجواء الاحتفالية جعلت المطبخ مناسب جدًا للأجواء الاحتفالية، وقضاء أمسيات مع الأهل والأصدقاء.
اللون البرتقالي في هذا المطبخ كان عنصر التوازن بين الأبيض والأسود، وأعطى له لمسة من الطاقة والحيوية، وهو ملائم جدًا، ونجح المصمم في استخدامه في موضعه المناسب.
طعم به المصمم الأجزاء الداخلية من المطبخ بحيث لا يكون مزعج للعين.
مساحة هذا المطبخ أصغر من كل المطابخ السابقة، إلا أن المصمم نجح في استغلال مساحة صغيرة في تشكيل مطبخ عملي، وأرضية من الباركيه تجلب المزيد من الدفء، في النهاية بساطة هذا المطبخ هي ما جعلته مميز هكذا.
في هذه الغرفة المربعة تم ترتيب المطبخ ببساطة، وهناك إضافة خفية وهي الألوان على الجدار الأيمن، ولكنها أثرت في الشكل العام لهذا المطبخ .
الأسطح اللامعة غي هذا المطبخ وخاصة السطح الموجود في المنتصف، وتركيز الإضاءة الداخلية في السقف لتسقط على هذه الأسطح فتعكس الإضاءة في المساء مما يخلق جو ساحر.
أما هذه الغرفة فهي غير معزولة عن باقي أجزاء المنزل، فـهو موصول بالصالة مما يجعله مطبخ مريح تشعر وأنت داخله بالألفة.
أما عن هذا المطبخ فهو من الطراز الإسكندينافي، مزود بخزانة غير ظاهرة كساها اللون الأبيض، واستخدام مجموعة من الألوان الدافئة في التصميم.
يمكن أن نقول أن ألوان تصميم هذا المطبخ ضربت عصفوران بحجر واحد، وذلك من خلال المزج بين الأصفر والرمادي في آن واحد.
فـالرمادي يعطي أحساس بالرصانة والبساطة، والأصفر يجلب الطاقة، مما جعل هذا المطبخ الحديث نتيجة لهذا المزيج المتوافق.
إذا نظرت على الجزء العلوي من هذا المطبخ، ستجده عاديًا جدً، لا يوجد أي عنصر يلفت نظرك، سقف أبيض وخزائن المطبح الخشبية، كل هذا لازال عاديًا.
ولكن براعة المصمم ظهرت في الأرضية الملونة مما خلقت روح من البهجة في المطبخ، في النهاية لا يمكن ان ننكر أن هذا التصميم فريد من نوعه.
اللون الأبيض تفرد بهذا المطبخ ولكن الأحمر أتى ليعيد الحياة لكل جزء منه، بالأضافة إلى الثلاثة مصابيح الحمراء، فكرة بسيطة ولكنها أعادت الحياة لهذا المطبخ الحديث.
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