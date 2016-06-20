12 غرفة مطبخ بلمسات سحرية

ساعدت مساحة هذه الغرفة المصمم في الدمج بين عدة ألوان غامقة نسبيًا مثل الرمادي الغامق في الأرضية وخشب المطبخ ذو اللون البني، والطاولة الحمراء والكراسي السوداء.

كل هذا شكلّ في النهاية غرفة مطبخ ودية للغاية بين الحداثة والتقليد.