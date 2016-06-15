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منزل يجمع بين التكنولوجيا و الطبيعه !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify منازل
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اجتمع في منزل اليوم أفضل ما أنتجت التكنولوجيا المتقدمه و فنون العماره ، حيث قامت شركة Joho Architecture ، بالإستعانه بأفضل مهندسين العماره و مصممين الديكور لبناء منزل مميز في أحضان الطبيعه ، يٌجسد التقدم و الإزدهار التى تشهده كوريا في كافة المجالات  . ويظهر المنزل بشكل مقوَس شديد الإنحناء. كما أن لونه الفضي  لافت للإنتباه و مناسب تماما لعصريته .

من وسط الطبيعه

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يظهر المنزل كقطعه لامعه من وسط الأشجار، و كأنه معلق وسط الجبال . حيث اكتسب مميزات جماليه بسبب هذه الخلفيه الخلابه ، وسط الجبال و الهضاب المكسوه بالغابات الرائعه . لتشعر أنه جمع بين قطبي الحياه التكنولوجيا المتقدمه و الطبيعه الغنيه . في رساله قوية بأن العلم لا يمكنه أبداً الإستغناء عن الطبيعه .

التغلب على المشكله

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في صورة قريبه يتضح لنا معمار المنزل الشيّق مرة أخرى ، ليأسرنا بتفاصيله . نلاحظ أنه مرتفع عن الأرض تماماً بحوالي 2 متر على أعمده تشبه المثلثات المقلوبه ، و يتضح أيضاً الإنحناء الرائع للمنزل الذي يفيض بالعصريه . ولكن لا تظن أن هذا الإنحناء أو الإرتفاع قد جاء من فراغ ! ، و لكنه جاء نتيجه رغبة المصمم في التغلب على مشكلة كبيره .

و المشكله هي أن المنزل مبني على مربع صخري صغير و سط الغابه ، مما يعني أن المنزل إذا جاء بالشكل المربع أو المستطيل العادي سوف يضيق مساحة الأرض و لن توجد مساحه كافيه لوجود كراج لركن السياره أوالإلتفاف بالسياره للخلف للرجوع ،و تم التغلب على هذه المشكله عن طريق هذا التصميم المنحنى العبقري المرتفع عن الأرض . و الذي سيوفر بإرتفاعه هذا مساحه لركن السيارات و حمايتها من الأمطار و الثلوج ، و أيضاً يؤدي إلى عدم شغل حيز كبير من الأرض .

غرفة المعيشه

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

نترك الخارج المزخرف بالأحجار ، لنتجول داخل المنزل قليلاً . و نرى غرفة المعيشه بأرضيات خشبيه مثل المعمار الكوري التقليدي ، و نلاحظ أن التصميم المنحني لواجهة البيت قد ضمن تجدد الهواء باستمرار داخل جميع غرف المنزل ، للتغلب على حرارة الصيف .و لم ينسى المصمم أن يؤمن للأسره شتاءاً دافئاً أيضاً ، فأضاف وحدة مدفأه عصريه توفر دفء مثالي للعائله .

منزل مشرق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المنزل تدخله الإضاءه الطبيعيه ،  بل تغمره من جميع الجهات . و ذلك بفضل النوافذ الكثيره التى تملأ جميع جدران المنزل ، و قد جاءت النوافذ كبيره بعرض و ارتفاع الحائط في حالة غرف المعيشه و الإستقبال ،  و نرى أنها صغيره نسبياً في الغرف ذات الخصوصيه . كما نلاحظ أيضاً أن الغرف الخاصه تقع فى جزء خفى من المنحنى  مغطى بالأشجار و بعيداً عن الأنظار . و قد حرص المصمم على إختيار نوافذ من خامات عازله للحراره حتى تضمن صيفاً بارداً و شتاءاً دافئاً .

طوابق المنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المنزل يتكون من طابقين عل كل جانب و فى المنتصف طابق واحد ! ، تصميم غريب لكنه يضمن تدوير دائم للهواء ،  و استغلال كافة مساحات المنزل . ونرى أن غرف المنزل متصله ببعضها البعض لضمان تجديد الهواء أيضاً ، و لإمكانية فتح الغرف على بعضها البعض لتوحى باتساع أكبر . ونلاحظ هنا أن هذه الغرفه مفتوحه على السلم و على غرفه أخرى ، و الغرفه الأخرى تتميز بامتلاكها أيضاً لباب خاص على نفس السلم لإستخدامه في حال الفصل بين الغرفتين .

المطبخ

homify مطبخ
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homify
homify
homify

أول مايلفت انتباهنا في المطبخ وجود سقفين ، إحداهما قصير منحني نحو الأسفل، و الآخر مستقيم و أكثر ارتفاعاً ، تشع من بينهما إضاءه غير مباشره ذات رونق خاص . و نلاحظ أن أثاث المطبخ جاء باللون الأسود في الجوانب ، و الأبيض في الأسطح . مما أعطى تناقضاً أسفر عن الأناقه ، كما أن الأسطح البيضاء تبرز نظافة المكان . و المطبخ جاء بتصميم عملى مريح ، يوفر سطح كبير لتحضير الطعام بسهوله و راحه . ولا شك أن اللون الأبيض للمطبخ قد أضفى عليه اتساعاً خاصةً أن المطبخ قد جاء في رأس انحناء المنزل .

الشرفه

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
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لابد لهذا المنزل الأنيق من شرفه كبيره للإستمتاع بالمناظر الطبيعيه التى لا نهاية لها حول المنزل . و نلاحظ أنك عند الوقوف بالشرفه تشعر و كأن المنزل يحتضنك بين ذراعيه ، و الطبيعه تحتضنكم من كل جانب . و يظهر الترتيب المنمق للأحجار بطريقة الكشكشه على واجهة المنزل ، مما أضفى تفاصيل ساحره لا يمكن وصفها ، و لا شك أن اختيار سور زجاجي للشرفه جاء مناسباً تماماً لعصرية المنزل .

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