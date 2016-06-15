منزل يجمع بين التكنولوجيا و الطبيعه !

في صورة قريبه يتضح لنا معمار المنزل الشيّق مرة أخرى ، ليأسرنا بتفاصيله . نلاحظ أنه مرتفع عن الأرض تماماً بحوالي 2 متر على أعمده تشبه المثلثات المقلوبه ، و يتضح أيضاً الإنحناء الرائع للمنزل الذي يفيض بالعصريه . ولكن لا تظن أن هذا الإنحناء أو الإرتفاع قد جاء من فراغ ! ، و لكنه جاء نتيجه رغبة المصمم في التغلب على مشكلة كبيره .

و المشكله هي أن المنزل مبني على مربع صخري صغير و سط الغابه ، مما يعني أن المنزل إذا جاء بالشكل المربع أو المستطيل العادي سوف يضيق مساحة الأرض و لن توجد مساحه كافيه لوجود كراج لركن السياره أوالإلتفاف بالسياره للخلف للرجوع ،و تم التغلب على هذه المشكله عن طريق هذا التصميم المنحنى العبقري المرتفع عن الأرض . و الذي سيوفر بإرتفاعه هذا مساحه لركن السيارات و حمايتها من الأمطار و الثلوج ، و أيضاً يؤدي إلى عدم شغل حيز كبير من الأرض .