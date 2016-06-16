6 خامات مثاليه لباب المنزل الخارجي .

نظرأ لرغبة المصممين في مقاومة عوامل الطقس المتغيره ، قاموا بإبتكار أبواب متينه من الصلب ، ولكن بالمظهر الخارجي للخشب. و هذه الأبواب تتميز بتحملها لآشعة الشمس على المدى الطويل ، و أيضاً تتحمل الرطوبه و الأمطار ، كما أنها معالجه ضد التآكل من ملح الأجواء الساحليه و غيرها من العوامل الجويه التالفه للخشب العادي . فضلاً عن أن هذه الأبواب مقاومه للخدش من أي حيوان أليف بالمنزل .

و هذا الباب قد جمع بين جمال الخشب الطبيعي ، و متانة الصلب المعهوده . و التخلص تماما من عيوب الخشب ، في تصميم لطيف و عملي يلائم المنازل العصريه و الكلاسيكيه على حد سواء ، ولا يحتاج لصيانه أو طلاءات خاصه لمكافحة الأفات التى يمكن أن تصاب بها الأبواب الخشبيه .