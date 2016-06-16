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6 خامات مثاليه لباب المنزل الخارجي .

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
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توجد خامات كثيره لباب المنزل الخارجي ، بداية من الخشب التقليدي وصولاً إلى الألومنيوم العصري . و سنتكلم اليوم باستفاضه عن ستة خامات يُصنع منها باب المنزل الأمامي ، و سنذكر مميزات و عيوب كلاً منها . حتى تتمكن من اختيار أفضل الخامات التى تناسبك ، و تناسب نمط منزلك . فالباب الأمامي للمنزل يحكي الكثير عما داخله ، لذا حاول انتقاء باباً يصيغ أفضل حكايه عن منزلك .

الصلب بمظهر الخشب

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. شبابيك خشب Brown
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

نظرأ لرغبة المصممين في  مقاومة عوامل الطقس المتغيره ، قاموا بإبتكار أبواب متينه من الصلب ، ولكن بالمظهر الخارجي للخشب. و هذه الأبواب تتميز بتحملها لآشعة الشمس على المدى الطويل ، و أيضاً تتحمل الرطوبه و الأمطار ، كما أنها معالجه ضد التآكل من ملح الأجواء الساحليه و غيرها من العوامل الجويه التالفه للخشب العادي . فضلاً عن أن هذه الأبواب مقاومه للخدش من أي حيوان أليف بالمنزل .

و هذا الباب قد جمع بين جمال الخشب الطبيعي ، و متانة الصلب المعهوده . و التخلص تماما من عيوب الخشب ، في تصميم لطيف و عملي يلائم المنازل العصريه و الكلاسيكيه على حد سواء ، ولا يحتاج لصيانه أو طلاءات خاصه لمكافحة الأفات التى يمكن أن تصاب بها الأبواب الخشبيه .

الحديد

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein شبابيك
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

كان الحديد من المواد المستخدمه في الأبواب قديما ً ، فقد كان يضفى سحراً كلاسيكياً آسراً . و بالرغم من متانة الحديد ، إلا أن الأبواب الحديديه سرعان ما يطولها الصدأ فيبدأ لونها بالتغير . لذا فهي تطلب صيانة دوريه بسبب تأثرها السريع بعوامل الأكسده في الجو .

و نلاحظ في الصورة الباب بتصميم غاية العراقه و الذي تنبعث منه روائح التاريخ ، وقد عزز هذا الإسلوب وجود الأحجار التى تشكل شكل قوس حول الباب .

الخشب

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

الباب الخشبي التقليدي من أشهر أنواع أبواب المنازل التى استخدمت من قديم الزمان ، ولكن كما ذكرنا سابقاً ماده الخشب وحدها بها عدة عيوب . و قد تتعرض الأبواب الخشبيه للتلف لأنه ماده حساسه للماء و آشعة الشمس ، لذا فهو يحتاج إلى حرص شديد عند تلميعه بمنظف خاص بالخشب . كما أن الباب الخشبي يجب أن يتم طلائه بدهان خاص ليحميه من عوامل التلف ، ولكن للأسف يمكن خدش هذا الطلاء نتيجة عوامل كثيره . ولكن الخشب يتميز بمظهره الأنيق و العريق ، لذا يمكن استخدام خامة أخرى أكثر متانه و إكسابها مظهر الخشب لمزايا متكامله و عيوب قليله .

الصُلب

Residência LB - Carlos Bratke , Joana França Joana França شبابيك
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

في المنازل الحديثه تظهر الأبواب الأماميه المصنوعه من الصُلب فقط ، لما له من مظهر معدني جذاب كما يمكن تلوينه بألوان زاهيه لمزيد من العصريه . كما أن الصلب مناسب لمتطلبات العصر التى تبحث عن خامات بلا عيوب ، يسهل التعامل معها و تنظيفها دون مجهود . فالصلب يتميز بمقاومته العاليه لتقلبات المناخ ، كما أنه عازل جيد للصوت و الحراره مما يوفر خصوصيه و راحه . ولكن يجب عند اختيارك لباب من الصلب التأكد من معالجته ضد الصدأ حتى لا يصيبه التآكل .

الألومنيوم

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

الألومنيوم من العناصر الهامه متعددة الإستخدامات ، وهو يمتاز بمقاومته الممتازه للتآكل ، فضلاً عن أنه خامه يمكن الإعتماد عليها، حيث يستخدم في صناعة الطائرات و مجالات الفضاء . كما أنه يمتاز بلون فضي لامع و أنيق يجعل منه عنصر مثالي في كثير من الديكورات ، و عند التحدث عن باب المنزل لن نجد ماده تفوق الألومنيوم جمالاً و إشراقا لاختيارها خامةً له . فالمنزل العصري الحديث بكافة أنماطه سيتألق حتما مع باب أمامي من الألمونيوم المتين .

الزجاج مع الحديد المزخرف

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores شبابيك
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

الأبواب الزجاجيه  لها رونقها الخاص عند استخدامها كأبواب غرف أو للشرفه ، ولكنها لا تصلح وحدها كباب أمامي للمنزل . ولكن هذا التصميم من Allan Malouf Arquitetura E Interiores ، قد جعل الأمر ممكنا . فقط خلط بين الزجاج الأبيض و الحديد المزخرف المتين الأسود ، فقد جاء باب المنزل من ألواح زجاجيه  في إطار حديدي مزخرف بشكل أنيق ، مما أكسب الباب القوه و الأمان التى يجب أن يتسم بهما باب المنزل . و لكن عند اختيار الباب بهذا التصميم عليك أن تختار الحديد مطلي جيداً بطبقة عازله تحميه من عوامل التأكسد بفعل الرطوبه ، كما أن المنازل التى تحتوى على أطفال قد لا يناسبهم هذا الباب كثيراً لإمكانية تعرضه للكسر ، لذا حاول اختياره من نوع معالج ضد الصدمات.

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