6 خامات مثاليه لباب المنزل الخارجي .

توجد خامات كثيره لباب المنزل الخارجي ، بداية من الخشب التقليدي وصولاً إلى الألومنيوم العصري . و سنتكلم اليوم باستفاضه عن ستة خامات يُصنع منها باب المنزل الأمامي ، و سنذكر مميزات و عيوب كلاً منها . حتى تتمكن من اختيار أفضل الخامات التى تناسبك ، و تناسب نمط منزلك . فالباب الأمامي للمنزل يحكي الكثير عما داخله ، لذا حاول انتقاء باباً يصيغ أفضل حكايه عن منزلك .
نظرأ لرغبة المصممين في مقاومة عوامل الطقس المتغيره ، قاموا بإبتكار أبواب متينه من الصلب ، ولكن بالمظهر الخارجي للخشب. و هذه الأبواب تتميز بتحملها لآشعة الشمس على المدى الطويل ، و أيضاً تتحمل الرطوبه و الأمطار ، كما أنها معالجه ضد التآكل من ملح الأجواء الساحليه و غيرها من العوامل الجويه التالفه للخشب العادي . فضلاً عن أن هذه الأبواب مقاومه للخدش من أي حيوان أليف بالمنزل .
و هذا الباب قد جمع بين جمال الخشب الطبيعي ، و متانة الصلب المعهوده . و التخلص تماما من عيوب الخشب ، في تصميم لطيف و عملي يلائم المنازل العصريه و الكلاسيكيه على حد سواء ، ولا يحتاج لصيانه أو طلاءات خاصه لمكافحة الأفات التى يمكن أن تصاب بها الأبواب الخشبيه .
كان الحديد من المواد المستخدمه في الأبواب قديما ً ، فقد كان يضفى سحراً كلاسيكياً آسراً . و بالرغم من متانة الحديد ، إلا أن الأبواب الحديديه سرعان ما يطولها الصدأ فيبدأ لونها بالتغير . لذا فهي تطلب صيانة دوريه بسبب تأثرها السريع بعوامل الأكسده في الجو .
و نلاحظ في الصورة الباب بتصميم غاية العراقه و الذي تنبعث منه روائح التاريخ ، وقد عزز هذا الإسلوب وجود الأحجار التى تشكل شكل قوس حول الباب .
الباب الخشبي التقليدي من أشهر أنواع أبواب المنازل التى استخدمت من قديم الزمان ، ولكن كما ذكرنا سابقاً ماده الخشب وحدها بها عدة عيوب . و قد تتعرض الأبواب الخشبيه للتلف لأنه ماده حساسه للماء و آشعة الشمس ، لذا فهو يحتاج إلى حرص شديد عند تلميعه بمنظف خاص بالخشب . كما أن الباب الخشبي يجب أن يتم طلائه بدهان خاص ليحميه من عوامل التلف ، ولكن للأسف يمكن خدش هذا الطلاء نتيجة عوامل كثيره . ولكن الخشب يتميز بمظهره الأنيق و العريق ، لذا يمكن استخدام خامة أخرى أكثر متانه و إكسابها مظهر الخشب لمزايا متكامله و عيوب قليله .
في المنازل الحديثه تظهر الأبواب الأماميه المصنوعه من الصُلب فقط ، لما له من مظهر معدني جذاب كما يمكن تلوينه بألوان زاهيه لمزيد من العصريه . كما أن الصلب مناسب لمتطلبات العصر التى تبحث عن خامات بلا عيوب ، يسهل التعامل معها و تنظيفها دون مجهود . فالصلب يتميز بمقاومته العاليه لتقلبات المناخ ، كما أنه عازل جيد للصوت و الحراره مما يوفر خصوصيه و راحه . ولكن يجب عند اختيارك لباب من الصلب التأكد من معالجته ضد الصدأ حتى لا يصيبه التآكل .
الألومنيوم من العناصر الهامه متعددة الإستخدامات ، وهو يمتاز بمقاومته الممتازه للتآكل ، فضلاً عن أنه خامه يمكن الإعتماد عليها، حيث يستخدم في صناعة الطائرات و مجالات الفضاء . كما أنه يمتاز بلون فضي لامع و أنيق يجعل منه عنصر مثالي في كثير من الديكورات ، و عند التحدث عن باب المنزل لن نجد ماده تفوق الألومنيوم جمالاً و إشراقا لاختيارها خامةً له . فالمنزل العصري الحديث بكافة أنماطه سيتألق حتما مع باب أمامي من الألمونيوم المتين .
الأبواب الزجاجيه لها رونقها الخاص عند استخدامها كأبواب غرف أو للشرفه ، ولكنها لا تصلح وحدها كباب أمامي للمنزل . ولكن هذا التصميم من Allan Malouf Arquitetura E Interiores ، قد جعل الأمر ممكنا . فقط خلط بين الزجاج الأبيض و الحديد المزخرف المتين الأسود ، فقد جاء باب المنزل من ألواح زجاجيه في إطار حديدي مزخرف بشكل أنيق ، مما أكسب الباب القوه و الأمان التى يجب أن يتسم بهما باب المنزل . و لكن عند اختيار الباب بهذا التصميم عليك أن تختار الحديد مطلي جيداً بطبقة عازله تحميه من عوامل التأكسد بفعل الرطوبه ، كما أن المنازل التى تحتوى على أطفال قد لا يناسبهم هذا الباب كثيراً لإمكانية تعرضه للكسر ، لذا حاول اختياره من نوع معالج ضد الصدمات.