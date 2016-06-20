منازل الغابات.. فقط لمحبي المغامرة

تستيقظ على أصوات الطيور، لترى سلاسل من أشعة الشمس تتسلل من نافذتك التي تطل على مساحات مملوءة بالأشجار المرتفعة الكثيفة.. هذا ليس فيلمًا أو مجرد تخيلًا، هذا واقع يعيشه أصحاب المنازل التي تقع في وسط الغابات، حيث يستمتعون بأجواء الطبيعة الخلابة، ويتنفسون الهواء النقي، داخل منازل خشبية تندمج مع الطبيعة.

تتعدد نماذج منازل الغابات، ويكثر بينها المنازل الجاهزة التي يتم إعدادها في مكان ثم تنقل كما هي إلى موقعها، كما يتعدد التصميم الداخلي بين الريفي والعصري والكلاسيكي، وإليكم بعض من تلك النماذج..