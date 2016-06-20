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منازل الغابات.. فقط لمحبي المغامرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
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تستيقظ على أصوات الطيور، لترى سلاسل من أشعة الشمس تتسلل من نافذتك التي تطل على مساحات مملوءة بالأشجار المرتفعة الكثيفة.. هذا ليس فيلمًا أو مجرد تخيلًا، هذا واقع يعيشه أصحاب المنازل التي تقع في وسط الغابات، حيث يستمتعون بأجواء الطبيعة الخلابة، ويتنفسون الهواء النقي، داخل منازل خشبية تندمج مع الطبيعة.

تتعدد نماذج منازل الغابات، ويكثر بينها المنازل الجاهزة التي يتم إعدادها في مكان ثم تنقل كما هي إلى موقعها، كما يتعدد التصميم الداخلي بين الريفي والعصري والكلاسيكي، وإليكم بعض من تلك النماذج..

منزل جاهز في غابات تركيا

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri منزل جاهز للتركيب
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

في أحد غابات تركيا الخضراء، وبالقرب من العاصمة أنقرة، يقبع نموذج خشبي للمباني الجاهزة من تصميم Kuloğlu Orman Ürünleri، التي يمكن وضعها على الأرض المعدة خلال بضعة أيام، حيث يتمتع بتصميم انسيابي بسيط، يمنحه إطلالة مُشرقة وسط الخضرة، مع نوافذه الزجاجية المستطيلة، وسقفه القرميد الرمادي، فضلًا عن قاعدته الطوبية الملونة.

منزل الغابة اللامع!

DOM CZARNO-BIAŁY, KOZIEJ ARCHITEKCI KOZIEJ ARCHITEKCI منازل خشب
KOZIEJ ARCHITEKCI

KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI

يقع هذا المنزل االلامع في لودز، ثاني أكبر مدينة في بولندا، حيث قامت شركة KOZIEJ ARCHITEKCI، بتصميم سقفه من الزنك والتيتانيوم الأسود، مع واجهة زجاجية، ونوافذ عملاقة، تجعل المنزل مجسمًا مضيئًا في ليل الغابة.

بريق النحاس!

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

العيش في الغابة يحتاج إلى شخص يحب المغامرة، حتى يناسبه مثل هذا المنزل الخشبي الذي يتلألأ ببريق النحاس، من تصميم Woodlands Rainforest Retreat، حيث يقف وحيدًا وسط أشجار الغابة المرتفعة والمحيطة به من كل زاوية، مع شرفته الخشبية التي تحوي طاولة طعام خشبية مستديرة؛ للاستمتاع بوجبة وسط الطبيعة.

منزل العائلة الحجري

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores حديقة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

الهوية البرازيلية تتجسد في هذا المنزل، الذي قدمته شركة Marina Linhares للتصميم والديكور، والتي استطاعت أن تجعله يرفع عنوان بيت العائلة، حيث الدفء والراحة في مساحة تبلغ 70 مترًا مربعًا.

هذا المنزل الرائع يقع في غابات مدينة ساو باولو، ويتمتع بحديقة فسيحة، تحوي طاولة طعام، وعدد من الكراسي المتناثرة هنا وهناك، حتى تجتمع العائلة معًا للاستمتاع بالطبيعة المحيطة والأجواء المنعشة، في ظلال تلك الشجرة العملاقة التي تتوسط الحديقة وتلقي بظلالها على المنزل ذو السطح القرميدي، والبناء الحجري.

منزل النوافذ البانورامية

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

على مساحة 120 متر مربع، بني هذا المنزل الخشبي بنوافذه البانورامية، ليُصبح منزل العطلة الصيفية، أو الملاذ الآمن في فصل الشتاء، والذي يمنح أصحابه فرصة يُحسدون عليها، ألا وهي الاستمتاع بمشهد تساقط الثلج واكتساء الأشجار به كحلة بيضاء، وعلى الرغم من ذلك لن يشعروا بالبرد، نظرًا لاحتوائه على نظام تدفئة متطور.

الاختباء وسط الأشجار

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يختبئ وسط الأشجار الضخمة والكثيفة، بسقفه المصنوع من القرميد والخشب، وواجهته البيضاء المُشرقة، مع نوافذه المربعة الصغيرة، ليُشبه في تصميمه منزل الأقزام السبعة.

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منزل الألواح الخشبية

Timber Clad Exterior Facit Homes منزل خشبي
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

وسط غابات المملكة المتحدة، يقف نموذج أخر للمنازل الجاهزة، المصمم من ألواح الخشب الفاتحة اللون، والمتراصة جنبًا إلى جنب في صفوف مختلفة الأطوال، مع واجهة زجاجية تجعل من غرفة المعيشة مساحة مفتوحة تطل على الغابة مباشرة.

منزل كرتوني!

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon منازل
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

في أعلى جبال اليونان الخضراء الخلابة، وتحديدًا في حديقة أوليمبوس الساحلية الوطنية، صممت شركة Simurg Evleri المعمارية، منزلًا من الطوب اللبن، ذو قبة دائرية، تحيط به أسوار خشبية، ويُشبه حقًا تلك المنازل التي تظهر في الأفلام الكرتونية، بمظهره الجذاب اللطيف، ونوافذ الطولية ذات المربعات الصغيرة.

لمزيد من تصميمات المنازل المطلة على الطبيعة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل من الطبيعة وبساطتها.

أناقة غير عادية لبيت غير عادي
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