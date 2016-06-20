منازل الغابات.. فقط لمحبي المغامرة

تستيقظ على أصوات الطيور، لترى سلاسل من أشعة الشمس تتسلل من نافذتك التي تطل على مساحات مملوءة بالأشجار المرتفعة الكثيفة.. هذا ليس فيلمًا أو مجرد تخيلًا، هذا واقع يعيشه أصحاب المنازل التي تقع في وسط الغابات، حيث يستمتعون بأجواء الطبيعة الخلابة، ويتنفسون الهواء النقي، داخل منازل خشبية تندمج مع الطبيعة.
تتعدد نماذج منازل الغابات، ويكثر بينها المنازل الجاهزة التي يتم إعدادها في مكان ثم تنقل كما هي إلى موقعها، كما يتعدد التصميم الداخلي بين الريفي والعصري والكلاسيكي، وإليكم بعض من تلك النماذج..
في أحد غابات تركيا الخضراء، وبالقرب من العاصمة أنقرة، يقبع نموذج خشبي للمباني الجاهزة من تصميم Kuloğlu Orman Ürünleri، التي يمكن وضعها على الأرض المعدة خلال بضعة أيام، حيث يتمتع بتصميم انسيابي بسيط، يمنحه إطلالة مُشرقة وسط الخضرة، مع نوافذه الزجاجية المستطيلة، وسقفه القرميد الرمادي، فضلًا عن قاعدته الطوبية الملونة.
يقع هذا المنزل االلامع في
لودز، ثاني أكبر مدينة في بولندا، حيث قامت شركة KOZIEJ ARCHITEKCI، بتصميم سقفه من الزنك والتيتانيوم الأسود، مع واجهة زجاجية، ونوافذ عملاقة، تجعل المنزل مجسمًا مضيئًا في ليل الغابة.
العيش في الغابة يحتاج إلى شخص يحب المغامرة، حتى يناسبه مثل هذا المنزل الخشبي الذي يتلألأ ببريق النحاس، من تصميم Woodlands Rainforest Retreat، حيث يقف وحيدًا وسط أشجار الغابة المرتفعة والمحيطة به من كل زاوية، مع شرفته الخشبية التي تحوي طاولة طعام خشبية مستديرة؛ للاستمتاع بوجبة وسط الطبيعة.
الهوية البرازيلية تتجسد في هذا المنزل، الذي قدمته شركة Marina Linhares للتصميم والديكور، والتي استطاعت أن تجعله يرفع عنوان
بيت العائلة، حيث الدفء والراحة في مساحة تبلغ 70 مترًا مربعًا.
هذا المنزل الرائع يقع في غابات مدينة ساو باولو، ويتمتع بحديقة فسيحة، تحوي طاولة طعام، وعدد من الكراسي المتناثرة هنا وهناك، حتى تجتمع العائلة معًا للاستمتاع بالطبيعة المحيطة والأجواء المنعشة، في ظلال تلك الشجرة العملاقة التي تتوسط الحديقة وتلقي بظلالها على المنزل ذو السطح القرميدي، والبناء الحجري.
على مساحة 120 متر مربع، بني هذا المنزل الخشبي بنوافذه البانورامية، ليُصبح منزل العطلة الصيفية، أو الملاذ الآمن في فصل الشتاء، والذي يمنح أصحابه فرصة يُحسدون عليها، ألا وهي الاستمتاع بمشهد تساقط الثلج واكتساء الأشجار به كحلة بيضاء، وعلى الرغم من ذلك لن يشعروا بالبرد، نظرًا لاحتوائه على نظام تدفئة متطور.
يختبئ وسط الأشجار الضخمة والكثيفة، بسقفه المصنوع من القرميد والخشب، وواجهته البيضاء المُشرقة، مع نوافذه المربعة الصغيرة، ليُشبه في تصميمه منزل الأقزام السبعة.
وسط غابات المملكة المتحدة، يقف نموذج أخر للمنازل الجاهزة، المصمم من ألواح الخشب الفاتحة اللون، والمتراصة جنبًا إلى جنب في صفوف مختلفة الأطوال، مع واجهة زجاجية تجعل من غرفة المعيشة مساحة مفتوحة تطل على الغابة مباشرة.
في أعلى جبال اليونان الخضراء الخلابة، وتحديدًا في حديقة أوليمبوس الساحلية الوطنية، صممت شركة Simurg Evleri المعمارية، منزلًا من الطوب اللبن، ذو قبة دائرية، تحيط به أسوار خشبية، ويُشبه حقًا تلك المنازل التي تظهر في الأفلام الكرتونية، بمظهره الجذاب اللطيف، ونوافذ الطولية ذات المربعات الصغيرة.
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