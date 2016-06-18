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5 غرف علوية لمنزل أنيق

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
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إذا كنت تبحث عن نمط معيشة بعيدًا عن الروتين والغرف المألوفة عليك بالاعتماد على الغرف العلوية، فأصبح هذا الأتجاه ه السائد في السنوات الأخيرة، نقدم لك خمس مشاريع مختلفة لغرف علوية إذا كنت تبحث عن التجديد والراحة. 

ستجد فيها حلول لمشاكل كثيرة لمنزلك، فإذا كنت تعاني من تواجد مساحات مُهدرة لا يمكنك استغلالها، سنقدم لك خلال هذا الموضوع حلول لاستغلالها . 

وإذا كنت ترغب في الانسجام والتأمل ستجد أيضًا ما تبحث عنه في هذا الموضوع، نقدم لك مجموعة متميزة من الغرف العلوية التي تلائم كافة المساحات.    

الانسجام والهدوء في غرفة

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

أما هذه الصالة المُنتهية بشرفة مشرقة تساعد على إمداد الصالة بالضوء والبهجة، ليتكون في النهاية دور علوي تنظر من شرفته على أحلامك فتتحقق، تخلق لك جو هاديء للتأمل والاسترخاء في غرفة معيشة على الطراز الحديث. 

إذا كنت ترغب في الهدوء والانسجام عليك باختيار هذا التصميم لغرفة معيشتك في الدور العلوي من منزلك. 

غذوبة الديكور الخشبي

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

في هذه الغرفة العلوية طغى عليها استخدم الخشب في كافة أرجاءها، وكسر هذا الطابع بلمسة حفيفة بوجود لوح زجاج بلوري في أرضيتها، وذلك لإمداد الغرفة بمزيد من الضوء. 

لينجح في النهاية مُصمم هذه الغرفة في أظهارها كأحد أفضل غرف النوم من الطراز الإسكندينافي، التي تجمع بين البساطة والرقي .

الطوب المكشوف لغرفة غير مألوفة

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

أما هذه فهي غرفة نوم على النمط البلدي في دور علوي أيضًا، الطوب المكشوف والسجاد المزركش أبطال ديكور هذه الغرفة العلوية، بالإضافة إلى الاعتماد على سرير تصميمه غير تقليدي، من المؤكد أنك ترغب الآن في قضاء ليلة في هذه الغرفة الغير مألوفة. 

إذا كان لديك مساحة في دور علوي بمنزلك ننصحك بهذا التصميم الفريد لغرفة نوم غير تقليدية.   

تحفة معمارية أم دور علوي؟

Abitazione Privata, Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati

Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati

أما هذا الدور العلوي من منزل، يعود إلى أوائل القرن العشرين، لا يمكن أن تنكر أن عيناك خرجت قليلًا من مكانها ، هذه نتيجة طبيعية لتعاون مجموعة من الخبراء لإبراز تلك التحفة المعمارية جمعت بين البراعة في التصميم والدقة في الأداء . 

والاعتماد على اللون الأبيض في هذا الدور أعطي مساحة للعين لأن تحلق في سماء هذا الدور الأنيق، لتتكامل كل أجزاءه ليظهر في هذا الشكل الأنيق المنسجم.

  

غرفة أنيقة تتحدي المساحات الصغيرة

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

من خلال عدة أمتار في دور علوي استطاع مُصمم هذه الغرفة أن يصمم هذه الغرفة الفاتنة، غرفة معيشة في مساحة صغيرة جدًا لتوفير المساحات والتكلفة الباهظة للغرف. 

لتكون في النهاية غرفة معيشة صُممت لتشغل مساحة من الممكن أن تكون مُهدرة لولا أن برع مُصممها في تصميمها على الطراز الإسكندينافي، لا تحمل همّ عدم توافر المساحة في منزلك مع هذه الغرفة .

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