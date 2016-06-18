5 غرف علوية لمنزل أنيق

إذا كنت تبحث عن نمط معيشة بعيدًا عن الروتين والغرف المألوفة عليك بالاعتماد على الغرف العلوية، فأصبح هذا الأتجاه ه السائد في السنوات الأخيرة، نقدم لك خمس مشاريع مختلفة لغرف علوية إذا كنت تبحث عن التجديد والراحة.
ستجد فيها حلول لمشاكل كثيرة لمنزلك، فإذا كنت تعاني من تواجد مساحات مُهدرة لا يمكنك استغلالها، سنقدم لك خلال هذا الموضوع حلول لاستغلالها .
وإذا كنت ترغب في الانسجام والتأمل ستجد أيضًا ما تبحث عنه في هذا الموضوع، نقدم لك مجموعة متميزة من الغرف العلوية التي تلائم كافة المساحات.
أما هذه الصالة المُنتهية بشرفة مشرقة تساعد على إمداد الصالة بالضوء والبهجة، ليتكون في النهاية دور علوي تنظر من شرفته على أحلامك فتتحقق، تخلق لك جو هاديء للتأمل والاسترخاء في غرفة معيشة على الطراز الحديث.
إذا كنت ترغب في الهدوء والانسجام عليك باختيار هذا التصميم لغرفة معيشتك في الدور العلوي من منزلك.
في هذه الغرفة العلوية طغى عليها استخدم الخشب في كافة أرجاءها، وكسر هذا الطابع بلمسة حفيفة بوجود لوح زجاج بلوري في أرضيتها، وذلك لإمداد الغرفة بمزيد من الضوء.
لينجح في النهاية مُصمم هذه الغرفة في أظهارها كأحد أفضل غرف النوم من الطراز الإسكندينافي، التي تجمع بين البساطة والرقي .
أما هذه فهي غرفة نوم على النمط البلدي في دور علوي أيضًا، الطوب المكشوف والسجاد المزركش أبطال ديكور هذه الغرفة العلوية، بالإضافة إلى الاعتماد على سرير تصميمه غير تقليدي، من المؤكد أنك ترغب الآن في قضاء ليلة في هذه الغرفة الغير مألوفة.
إذا كان لديك مساحة في دور علوي بمنزلك ننصحك بهذا التصميم الفريد لغرفة نوم غير تقليدية.
أما هذا الدور العلوي من منزل، يعود إلى أوائل القرن العشرين، لا يمكن أن تنكر أن عيناك خرجت قليلًا من مكانها ، هذه نتيجة طبيعية لتعاون مجموعة من الخبراء لإبراز تلك التحفة المعمارية جمعت بين البراعة في التصميم والدقة في الأداء .
والاعتماد على اللون الأبيض في هذا الدور أعطي مساحة للعين لأن تحلق في سماء هذا الدور الأنيق، لتتكامل كل أجزاءه ليظهر في هذا الشكل الأنيق المنسجم.
من خلال عدة أمتار في دور علوي استطاع مُصمم هذه الغرفة أن يصمم هذه الغرفة الفاتنة، غرفة معيشة في مساحة صغيرة جدًا لتوفير المساحات والتكلفة الباهظة للغرف.
لتكون في النهاية غرفة معيشة صُممت لتشغل مساحة من الممكن أن تكون مُهدرة لولا أن برع مُصممها في تصميمها على الطراز الإسكندينافي، لا تحمل همّ عدم توافر المساحة في منزلك مع هذه الغرفة .
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