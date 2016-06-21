شقة عصرية فاخرة بلمسات ناعمة!

بدءًا من غرفة المعيشة، يمكننا أن نلمس الخطوط العامة لتصميم تلك الشقة، والتي تتمثل في البساطة الراقية، واللمسات الناعمة، اعتمادًا على الألوان المحايدة الهادئة، حيث السقف الأبيض، والجدران بلون الكافيه، مع تلك الأرضية الخشبية الدافئة بلونها الفاتح.

الستائر الناعمة الثقيلة، أضفت لمسة رقيقة على الغرفة، كما أنها وفرت لها الخصوصية اللازمة التي تخلت عنها مع تصميم تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة، فيما تناغمت الأريكة المريحة بلونها الرمادي، مع أجواء الغرفة الهادئة، وخاصة مع تلك السجادة الناعمة التي اتخذت اللون ذاته.

أمام الأريكة، وضعت طاولة من الخشب اللامع، بلونها الأبيض الناصع، الذي يماثل لون منضدة التلفاز اللامعة أيضًا، والتي تزينت بقصرية زرع بيضاء، تحوي شجيرة صغيرة خضراء، تُضفي على الغرفة لمسة نابضة بالحياة.