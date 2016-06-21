شقة عصرية فاخرة بلمسات ناعمة!

في المناطق القريبة من وارسو، العاصمة البولندية، صممت شركة MODIFY، شقة عصرية فاخرة، بتكاليف موفرة، من خلال الاعتماد على الحلول التصميمية الذكية، والأثاث البسيط، دون التخلي عن لمسة الأناقة والرقي.
تتميز الشقة بـ التصميم العصري الذي يغلف الأثاث، ويتجلى في الألوان، مع لمسات ناعمة في الستائر المودرن، وعبقرية التصميم في حسن توزيع الإضاءات، والاستفادة جيدًا من الإضاءة الطبيعية لمنح الشقة إشراقة حيوية.
بدءًا من غرفة المعيشة، يمكننا أن نلمس الخطوط العامة لتصميم تلك الشقة، والتي تتمثل في البساطة الراقية، واللمسات الناعمة، اعتمادًا على الألوان المحايدة الهادئة، حيث السقف الأبيض، والجدران بلون الكافيه، مع تلك الأرضية الخشبية الدافئة بلونها الفاتح.
الستائر الناعمة الثقيلة، أضفت لمسة رقيقة على الغرفة، كما أنها وفرت لها الخصوصية اللازمة التي تخلت عنها مع تصميم تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة، فيما تناغمت الأريكة المريحة بلونها الرمادي، مع أجواء الغرفة الهادئة، وخاصة مع تلك السجادة الناعمة التي اتخذت اللون ذاته.
أمام الأريكة، وضعت طاولة من الخشب اللامع، بلونها الأبيض الناصع، الذي يماثل لون منضدة التلفاز اللامعة أيضًا، والتي تزينت بقصرية زرع بيضاء، تحوي شجيرة صغيرة خضراء، تُضفي على الغرفة لمسة نابضة بالحياة.
تصميم طاولة الطعام عصري للغاية، وأنيق بشدة، حيث التصميم البسيط اللامع باللون الأبيض، مع كراسي بلاستيكية شفافة، وقد تدلت من السقف فوقها مباشرة، وحدات إضاءة لامعة بمظهر معدني جذاب، يناسب مع عصرية الطاولة، ويزيد من قوة الإضاءة التي اقتصرت على إضاءات مخفية في تصميم السقف، إضافة إلى الإضاءة الطبيعية المتسللة من النافذة الكبيرة، والتي تمنح الغرفة إشراقة مميزة.
على غرار عصرية طاولة الطعام، تم تصميم المطبخ بإنسيابية موفرة للمساحة، حيث اتخذ شكل حرف L، ليتيح التحرك براحة وسهولة في المساحة الفارغة أمامه، وقد صمم باللون الأبيض ذاته التي اكتست به الجدران حوله، مع استخدام ساعة دائرية حمراء لكسر حدة اللون وإضفاء لمسة مُشرقة، بينما استمد المطبخ إضاءته من النافذة الزجاجية الكبيرة، إضافة إلى وحدات الإضاءة المثبتة في السقف.
غرفة النوم تحمل عناوين ثلاثة
الرقي،
الهدوء، و
الراحة، حيث تصميمها الناعم بألوان الكافيه الهادئة، بينما أضفت الستائر البنية الثقيلة، وأسفلها طبقة أخرى بيضاء شفافة، لمسة فاخرة على الغرفة، مع تلك الإضاءة المثبتة فوق السرير عن جانبيه.
تصميم السرير في ذاته يحمل عنوان الأناقة، حيث اللون الأسود، والتصميم العصري غير المرتفع عن الأرض، وإلى جانبه وحدة أدراج منخفضة الارتفاع أيضًا، بلون أبيض لامع يتناسب مع السقف الذي تزين بفقاعات مضيئة، ولا يمكننا إغفال ورق الحائط الذي زين الجدار الخلفي للسرير، بنقوشه الرقيقة.
لا يقل الحمام رقيًا في تصميمه عن باقي الشقة، فقد تمتع بنصيبه من اللمسات الناعمة في وحدات التخزين، وحوض الاستحمام البيضاوي العميق، وقد اكتسا الحمام بالكامل باللون الأبيض الذي يتحول إلى الكريمي بفعل الإضاءات المثبتة في السقف، بينما جمعت الأرضية بين النقيضين، الأبيض والأسود.
لمزيد من تصميمات الشقق العصرية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، استغل المساحات جيدًا لتحظى بشقة مُرَتبة.