هدوء التفاصيل.. سر جمال هذا المنزل!

مطبخ هادئ خالي من التفاصيل الصاخبة، وحداته تتشابه في ألوانها كثيرًا مع لون الأرضيات، حتى درجات السلالم بنفس اللون الكاكاوي المائل للبني الفاتح، كل تلك التفاصيل الهادئة منحت المنزل نعومة أكثر وأثبتت المبدأ الذي اعتمد عليه المصمم في البداية ألا وهو البساطة ..

لم يعتمد المصمم هنا على الديكورات أو قطع الأثاث، فكما نرى في تلك الصورة، المنزل شبه خالي من الأثاث.. وكأنه كان مصممًا على أن يلفت الأنظار أكثر لعنصر البراح المُحَقق هنا فعليًا بأعلى الدرجات.