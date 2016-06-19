هدوء التفاصيل.. سر جمال هذا المنزل!

هدوء التفاصيل أحيانًا مطلوب، فليس شرطًا أن تملئ منزلك بالعديد من قطع الديكور في كل أركانه ليكون مميزًا!، بل بالعكس فـ هدوء التفاصيل يُوَلِد جمال من نوع خاص، والباحثون عن الجمال يمكنهم بسهولة أن يجدونه في تصميم هذا المنزل وما يشبهه من النماذج..
في إحدى الأركان الهادئة والبعيدة عن العالم بُني هذا المنزل الساحر، بساطته هي سر سحره الأساسي التي غلفت ببراعة أرجائه من كل جانب، اعتمد المصمم في تصميمه على الابتعاد كل البعد عن المغالاة والتعقيد، فجعله مكون من طابقين خاليين من التفاصيل المزعجة ومنحه لمسة أكثر جمالًا بتلك المساحة التي خصصها للحديقة بلونها الأخضر الحيوي الملتحمة بساحة خرسانية كبيرة صُممت لتحتوي عدد ليس بقليل من السيارات الفخمة!
نظرة أقرب لواجهة المنزل كفيلة بتوضيح بعض التفاصيل الدقيقة، المتمثلة في تلك النوافذ الزجاجية البراقة بطول الواجهة، بالإضافة لتلك المظلة الخشبية التي تحتضن جلسة صغيرة شبه خالية من الأثاث تقريبًا عدا ذلك الكرسي الهزاز الكائن بمحازاة الخضرة في أحضان الأشجار والطبيعة ونخبة من الأزهار.
مطبخ هادئ خالي من التفاصيل الصاخبة، وحداته تتشابه في ألوانها كثيرًا مع لون الأرضيات، حتى درجات السلالم بنفس اللون الكاكاوي المائل للبني الفاتح، كل تلك التفاصيل الهادئة منحت المنزل نعومة أكثر وأثبتت المبدأ الذي اعتمد عليه المصمم في البداية ألا وهو البساطة ..
لم يعتمد المصمم هنا على الديكورات أو قطع الأثاث، فكما نرى في تلك الصورة، المنزل شبه خالي من الأثاث.. وكأنه كان مصممًا على أن يلفت الأنظار أكثر لعنصر البراح المُحَقق هنا فعليًا بأعلى الدرجات.
كـ كثير من التصميمات العصرية، اعتمد المصمم هنا على مزج غرفتين في غرفة واحدة، وهي غرفة السفرة مع غرفة المعيشة لاسيما لاستغلال تلك المساحة الكبيرة التي ربما إن خُصصت لإحدى الغرف فقط كانت ستبدو فقيرة وخاوية!
اختار المصمم هنا طاولة خشبية بسيطة كتلك الطاولات التي غالبًا ما تكون من مكونات المطبخ الأساسية لتكَوّن غرفة سفرة مستقلة، وحاوطها بأربعة كراسي بيضاء عصرية التصميم تكفي لأسرة صغيرة، وكان مكان تلك المائدة في العموم مناسب ومميز جدًا بحيث جعلها المصمم في واجهة النافذة الزجاجية العريضة لتمتع الجالسين بجمال المنظر الأخضر المنتشر في الخارج..
ربما كانت تلك الغرفة مفتقرة لبعض اللمسات الفنية البسيطة، كإضافة إطار خشبي مثلًا يحوى صورة تذكارية للعائلة، أو حتى إحدى الزهريات عصرية الطراز لتوضع بأي جانب تحتضن مجموعة من الأزهار لتحقق عنصر التوازن ما بين داخل المنزل وخارجه!
يبدو الحمام هنا بسيط لأبعد الحدود، فإطلالته عادية هادئة كبقية عناصر المنزل، ورغم هذا الهدوء والبساطة المفرطة إلا أننا إن فكرنا قليلًا في الأمر سنجد أن تلك الإطلالة العادية هي الأنسب على الإطلاق لبيت الراحة كما يُطلق عليه ..
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