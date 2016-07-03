منزل مُذهل.. من مكونات الطبيعة!

منزل بتصميم مذهل لابد وأن يثير إعجاب كل من سنحت له فرصة التطلع إليه! يقع في زيمبالي بجنوب أفريقيا، صممه ببراعة مهندسي شركة Metropole Architects، حيث اعتمدوا في بناءه على مكونات الطبيعة من أحجار وأخشاب، والذي استطاع كلًا منهما على حدة أن يلعب دورًا هامًا في هذا المشروع..

إن كنت مستعدًا لاكتشاف زوايا هذا القصر الذي لا يُصَدق؟ إليك مجموعة من الصور التي تنقل لك كافة أروقته المذهلة في هذا المقال ..