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منزل مُذهل.. من مكونات الطبيعة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa منازل
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منزل بتصميم مذهل لابد وأن يثير إعجاب كل من سنحت له فرصة التطلع إليه! يقع في زيمبالي بجنوب أفريقيا، صممه ببراعة مهندسي شركة Metropole Architects، حيث اعتمدوا في بناءه على مكونات الطبيعة من أحجار وأخشاب، والذي استطاع كلًا منهما على حدة أن يلعب دورًا هامًا في هذا المشروع..

 إن كنت مستعدًا لاكتشاف زوايا هذا القصر الذي لا يُصَدق؟ إليك مجموعة من الصور التي تنقل لك كافة أروقته المذهلة في هذا المقال .. 

واجهة بسحر الصخور وجمال الخشب المنمق

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa منازل
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

كما ذكرنا سلفًا في السطور القليلة السابقة أن مصممي هذا المنزل اعتمدوا في بناءه على موارد البيئة من أحجار وأخشاب بشكل أساسي، يمكنكم ببساطة ملاحظة ذلك هنا في تصميم الواجهة وكذلك الأرضية.

تتميز الواجهة الرئيسية للمنزل بكثرة خطوطتها المستقيمة والتي تظهر بوضوح في تلك النافذة العريضة في المقدمة المكسية بشرائح الخشب الرقيق باللون البني الغامق هي والأسقف على حد سواء ولكنها بلون بني أفتح قليلًا وتزينها نخبة من وحدات الإضاءة البسيطة.

لا يمكننا هنا أن نغفل اللمسة الفنية التي أضافتها تلك الأحجار البارزة التي تزخرف أعمدة المنزل الخارجية، والتي تلاحمت مع نظيرتها التي تزخرف الأرضية، وقد نجح كلاهما في تمييز هذا المنزل لدرجة جعلته أشبه بتصميمات القصور.

مدخل مميز بشرائح الخشب الأحمر!

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa الممر الحديث، المدخل و الدرج
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

نجح المهندسون هنا في تصميم مدخل المنزل والمزج بين الخشب والزجاج في مكان واحد، فدمجهما معًا ساهم في منح هذا الجزء من المنزل إطلالة مميزة كما هو واضح بالصورة، يظهر ذلك في هذا الممر الأنيق المكون من رقائق الخشب الأحمر التي أضاءت الممر بجمال لونها، وكذلك الإطارات الخشبية التي استطاعت بحرفة تغليف نوافذ المنزل الزجاجية وإحاطة السلم..

الأبيض والبني يُسيطران على تفاصيل المكان!

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa غرفة المعيشة
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

أول ما يلفت النظر هنا في تلك الساحة الكبيرة هو ذلك السقف المعلق المفرغ بشكل مستطيلي من الداخل وما تحاوطة من وحدات إضاءة صغيرة تمكنت ببراعة من إضفاء هدوء وحس خاص على أرجاء المكان.

اللونان الأبيض والبني مُسيطران على كافة تفاصيل تلك الساحة التي خُصِصَت لكلًا من غرفة المعيشة وغرفة السفرة على حد سواء، فقط يفصلهما درجات رخامية قليلة تنقل السفرة لمستوى أعلى بعض الشئ، وتمنح غرفة المعيشة بعض الخصوصية! 

اعتمد المصممون هنا على الأثاث المصمم على الطراز الحديث، يظهر ذلك بوضوح في الأريكتين المتعامدتين على بعضهما البعض وما يكسيهما من جلد بني فاخر يتماشى مع فخامة المكان، هذا بالإضافة للفرش المستخدم في الأرضيات أيضًا، تحديدًا تلك السجادة البنية الكائنة أسفل درجات السلم والتي تبدو في مظهرها أنها تنتمي لإحدى الحيوانات!

حبات الكريستال المُعلقة تزيد أناقة السفرة

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa غرفة السفرة
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

رغم أن طاولة السفرة قد تبدو نمطية قليلًا، إلا أن حداثة الكراسي سرعان ما تفصلك عن تلك النقطة، هذا إلى جانب الثريا المتربعة على عرش سقف المنزل بحباتها الكريستالية البراقة، فهي وحدها كفيلة بتمييز الغرفة وبالفعل تزيد من سحر إطلالتها ..

غرفة النوم.. بتصميم جذاب ومنظر ساحر!

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa غرفة نوم
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

يتميز الجناح الرئيسي للمنزل ’غرفة النوم’ بتصميم جذاب ومختلف!،  ولا يمكن أن ننكر هنا دور المنظر الساحر الخارجي للغرفة الذي تخلل إليها عبر تلك النوافذ الزجاجية وما منحه لها من إطلالة مميزة بكل المقاييس.

تصميم الأثاث المعاصر والأرضيات الخشبية من العوامل الأساسية لتميز تلك الغرفة ومنح ساكنيها إحساس الدفء والراحة والهدوء..

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