منزل موفر للطاقة ومقاوم للزلازل

يمكنك أن تتعرف بسهولة على مواد بناء المنازل بمجرد وقوع عيناك عليها وخاصًة إذا كانت مواد مثل الخشب أو الزجاج أو الحجر، ولكن هل سمعت من قبل عن ألياف الجبس؟ّ، أيًا كانت أجابتك نود أن نخبرك على أي حال ان هذا المنزل صنع من مواد عديدة الظاهر منها الخشب وواجه زجاج والأحجار أيضًا، بالإضافة إلى ألياف الجبس وهو مالم تستطع الغالبية تمييزه.
واستخدمت هذه الألياف مع الخشب لتشكيل جميع الجدران المركزية للمنزل، وتكمن أهمية هذه الألياف في كونها أكثر متانة تستطيع أن تكون مقاومة للزلازل والهزات الأرضية.
ويُعد هذا المنزل من المنازل الخضراء الموفرة للطاقة، وهو تيار حديث في فنون العمارة، دعونا نتجول في أرجاء هذا المنزل.
نحن هنا في إحدى القرى الإيطالية أمام منزل مظهره الخارجي يقول أنه مثله مثل البقية، لكن لا تجعل مظهره الخارجي الهاديء يخدعك، هذا المنزل ليس كالبقية.
فـهو مصمم بنظام موفر للطاقة، ونظام عزل للصوت والحرارة، بحيث يستهلك هذا المنزل طاقة في السنة 16 كيلو واط ساعة / متر مربع.
يتكون المنزل من ثلاثة طوابق ، واحد منها تحت الأرض، مصنوعة من الخرسانة المسلحة، ويضم هذا الطابق قبو النبيذ، و جراج لتصليح السيارات وغرفة . وتبلغ المساحة الإجمالية للمنزل 240 متر مربع.
في الطابق الأرضي نجد مجموعة من الغرف وهي غرفة المعيشة، النوم، الغسيل، الحمام، والمطبخ، صمم هذا المنزل بنظام يحافظ على الطاقة، وتزويد المنزل بخاصية تدفئته من خلال نقاط تحت البلاط، كما يسمح بإدارة المنزل عن طريق الهاتف الذكي.
تم تصميم المنازل بنظام يجعله جوهرة المنازل الخضراء، بحيث تكون كافة أبواب ونوافذ المنزل مصممة من البلاستيك المدعوم بالخشب، والذي يقلل من انبعاث الغازات داخل المنزل .
أما هنا نحن في أعلى مستوى من المنزل، نجد هنا أن الحزم الخشبية تدعم سقف المنزل المنحدر، وأرتفاع السقف هنا يظهر واضحًا عن باقي الصور السابقة .
التصميم الداخلي للمنزل يجمع بين الحديث والكلاسيكي، تناوب المصمم مابين استخدام عناصر حديثة و قطع تقليدية، ونتج عن هذا المزيج شكل تصميم مقنع للغاية .
ونجح المصم في الاستفادة من فخامة القطع الكلاسيكية ومواكبة العصر بالعناصر الحديثة في التصميم، ليظهر التصميم بشكل متوازن .
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