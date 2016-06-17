منزل موفر للطاقة ومقاوم للزلازل

يمكنك أن تتعرف بسهولة على مواد بناء المنازل بمجرد وقوع عيناك عليها وخاصًة إذا كانت مواد مثل الخشب أو الزجاج أو الحجر، ولكن هل سمعت من قبل عن ألياف الجبس؟ّ، أيًا كانت أجابتك نود أن نخبرك على أي حال ان هذا المنزل صنع من مواد عديدة الظاهر منها الخشب وواجه زجاج والأحجار أيضًا، بالإضافة إلى ألياف الجبس وهو مالم تستطع الغالبية تمييزه.

واستخدمت هذه الألياف مع الخشب لتشكيل جميع الجدران المركزية للمنزل، وتكمن أهمية هذه الألياف في كونها أكثر متانة تستطيع أن تكون مقاومة للزلازل والهزات الأرضية.

ويُعد هذا المنزل من المنازل الخضراء الموفرة للطاقة، وهو تيار حديث في فنون العمارة، دعونا نتجول في أرجاء هذا المنزل.