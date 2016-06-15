6 أفكار لمداخل مميزة

المداخل التي تشكل لنا حالة من التأمل مثل هذا النموذج تعتبر صعبة للغاية في التصميم، في حين أنها تبدو أسهل مما تبدو عليه، و لكن تخيل كم من الوقت استغرق بناء هذا الجسر من الطوب و الأسمنت ليكون بذلك الثبات و أكثر أماناً، و هو ما يفتح مجالات أخرى من التخيل فيما سيكون أسفله، و هو ما يتضح أن المنزل يغوص في الأرض بشكل أكبر من سطح المدخل، و هو ما يوحي بأنه ارتفاعاً جبلياً ، و نظرة جديدة تأخذنا لهذا المنزل الذي يسمح مدخله العلوي بكشف سائر الحديقة التي أسفل منه تماماً، و هو يمكن أن يكون مفتقراً للخصوصية و لكنه لا يفتقد أبداً للعملية كونه استخدم أيضاً ككراج .