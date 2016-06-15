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6 أفكار لمداخل مميزة

Mohammed Awad Mohammed Awad
N14, aaestudio aaestudio منازل
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تعتبر مداخل المنازل هي الانطباع الأول الذي يحدث لدينا شعورياً قبل الدخول إليها، حيث تعتبر البيوت هي نهاية ذلك  الطريق الذي نسعى من خلاله منذ أن تلامس أقدامنا حدود المنزل حتى أسواره ، و ذلك الطريق المؤدي لهدفنا النهائي يعتبر عاملاً هاماً لجذب الانتباه لباقي لمسات الديكور و التصميم الفني المستخدمه في البيت ككل ، كما أنه يعتبر عنواناً مبدئياً للقصة التي سوف ينطلي بها البيت في سائر غرفه الداخلية و باحاته و حدائقه، فلو كان المدخل مميزاً فبالتأكيد سيكون المنزل بأكمله مميزاً، و لو كان هناك قصور فيه سيكون فأل شؤم لما سوف سنشاهده بالداخل، لذا يجب علينا أن نراعي بعض النقاط و أن نستثمر بعض الأفكار لعدم إغفال دور المدخل في رسم الغلاف الخارجي الجميل لمنزل راقي تصميمياً ..

هندسة تصميمية

Casa Barra 01, GEA Arquitetura GEA Arquitetura منازل
GEA Arquitetura

GEA Arquitetura
GEA Arquitetura
GEA Arquitetura

المداخل المميزة تعتبر هي روح المنزل التي تستقبلنا من الخارج، و هذا النموذج المنحني يعتبر من أكثر النماذج المستخدمه في مداخل البيوت خلال الآونة الأخيرة في فنون التصميم، و تعتبر الدرجات المستخدمة و المثبتة أرضياً من الرخام أو من الطوب أو من درجات السلالم المصنعة من الأسمنت، و هي تتسم بالتساوي تماماً فيماً بينها من الاولى إلى الاخير دون تعديلات أو تغييرات في الحجم او الطول الخاصة بكل درجة، نموذج شائع جيد في حد ذاته

الحديقة تحكم

exemples de vegetalisations, Bellerive Jardin Bellerive Jardin منازل
Bellerive Jardin

Bellerive Jardin
Bellerive Jardin
Bellerive Jardin

على العكس مع النموذج السابق يعد هذا النموذج أكثر تحرراً و انطلاقاً، حيث تكون الدرجات أو القطع الأسمنية في الارضيات متفرقة و غير مرتبة  و أصغر حجماً و لكنها جميعاً متساوية في الشكل و الحجم و الطول، مثل النموذج الاول تماماً و لكنها تم تركيبها بشكل عشوائي و لكنه مرتب في نظام متباعد عن نسق واحد، نموذج رائع للمنازل التي تعتبر واجهاتها متحررة أيضاً، مثل تلك الواجهة التي تعج بالمقاعد و الموائد ..

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النباتات تسيطر

Residência no Jardim Santa Helena, Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo منازل
Bia Maia &amp; Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo

Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo
Bia Maia &amp; Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo
Bia Maia & Guta Carvalho Arquitetura, Design e Paisagismo

مثل النموذجين الأول و الثاني، و لكنه مختلف قليلاً من حيث أن لهذا المنزل بابين منفصلين، و هو ما حتم على المصمم أن يجعل المدخل الاول في طريق و الآخر في طريق و لكنهما متصلين بالأحجار الأكبر حجماً من روافدها، و هو ما يؤكد على استخدام مدخل رئيسي يتفرع منه مخرجين صغيرين ، و هي الروح السائدة في المدخل بالكامل إذا ما رأينا الورود و فروعها و الزهور و النباتات و تجانسها و الأرضيات و سحرها ، مدخل متكامل الاركان في الحقيقة

على منحدر

N14, aaestudio aaestudio منازل
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

يعتبر استخدام الطريق الحجري من البلاط أو القطع الحجرية المسواة بالأرض من الأساليب الشائعة في المنازل التي تقع على سطح منحدر، و هو ما يظهر بوضوح في ميل السطح الخارجي للمدخل جهة اليمين ، و كذلك يعد من أهم الأشياء البارزة في مداخل المنحدرات هي السلالم التي تعمل كعامل ميزان بين انحدار الأرض و استقامة المنزل و واجهته ، فهي التي تنقل الزائر من حالة المدخل الغير مستوية إلى استواء المنزل تماماً

المدخل الجسر

Projeto, info9113 info9113 منازل
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

المداخل التي تشكل لنا حالة من التأمل مثل هذا النموذج تعتبر صعبة للغاية في التصميم، في حين أنها تبدو أسهل مما تبدو عليه، و لكن تخيل كم من الوقت استغرق بناء هذا الجسر من الطوب و الأسمنت ليكون بذلك الثبات و أكثر أماناً، و هو ما يفتح مجالات أخرى من التخيل فيما سيكون أسفله، و هو ما يتضح أن المنزل يغوص في الأرض بشكل أكبر من سطح المدخل، و هو ما يوحي بأنه ارتفاعاً جبلياً ، و نظرة جديدة تأخذنا لهذا المنزل الذي يسمح مدخله العلوي بكشف سائر الحديقة التي أسفل منه تماماً، و هو يمكن أن يكون مفتقراً للخصوصية و لكنه لا يفتقد أبداً للعملية كونه استخدم أيضاً ككراج .

مدخل مشترك

Villa, AC. Arquitectura e Interiorismo AC. Arquitectura e Interiorismo منازل
AC. Arquitectura e Interiorismo

AC. Arquitectura e Interiorismo
AC. Arquitectura e Interiorismo
AC. Arquitectura e Interiorismo

حينما نكون في أماكن مشتركة في الطريق الأمامي لها و الخلفي أيضاً مثل الشاليهات التي نقضي فيها أوقات الصيف الرائعة، يمكن أن نجد تلك المداخل مستخدمة بشكل أكبر، لاضفاء مزيداً من الخصوصية على كل مدخل، و لكننا نرغب في التركيز قليلاً على الأرضيات المربعة المستخدمة في المدخل الرئيسي الذي تخرج منه روافد المداخل الصغيرة للمنازل الأخرى كما النهر الجاري، استخدام المربعات في الارضيات فكرة عبقرية لخلق ابداع فني يوحي بعدم ترك تلك المساحة الطويلة للغاية دون تشكيل يجذب الأنظار,, فكرة غاية في الذكاء من قبل المصمم

عندما تجتمع الفخامة والكلاسيكية

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