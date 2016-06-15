6 أفكار لمداخل مميزة

تعتبر مداخل المنازل هي الانطباع الأول الذي يحدث لدينا شعورياً قبل الدخول إليها، حيث تعتبر البيوت هي نهاية ذلك الطريق الذي نسعى من خلاله منذ أن تلامس أقدامنا حدود المنزل حتى أسواره ، و ذلك الطريق المؤدي لهدفنا النهائي يعتبر عاملاً هاماً لجذب الانتباه لباقي لمسات الديكور و التصميم الفني المستخدمه في البيت ككل ، كما أنه يعتبر عنواناً مبدئياً للقصة التي سوف ينطلي بها البيت في سائر غرفه الداخلية و باحاته و حدائقه، فلو كان المدخل مميزاً فبالتأكيد سيكون المنزل بأكمله مميزاً، و لو كان هناك قصور فيه سيكون فأل شؤم لما سوف سنشاهده بالداخل، لذا يجب علينا أن نراعي بعض النقاط و أن نستثمر بعض الأفكار لعدم إغفال دور المدخل في رسم الغلاف الخارجي الجميل لمنزل راقي تصميمياً ..
المداخل المميزة تعتبر هي روح المنزل التي تستقبلنا من الخارج، و هذا النموذج المنحني يعتبر من أكثر النماذج المستخدمه في مداخل البيوت خلال الآونة الأخيرة في فنون التصميم، و تعتبر الدرجات المستخدمة و المثبتة أرضياً من الرخام أو من الطوب أو من درجات السلالم المصنعة من الأسمنت، و هي تتسم بالتساوي تماماً فيماً بينها من الاولى إلى الاخير دون تعديلات أو تغييرات في الحجم او الطول الخاصة بكل درجة، نموذج شائع جيد في حد ذاته
على العكس مع النموذج السابق يعد هذا النموذج أكثر تحرراً و انطلاقاً، حيث تكون الدرجات أو القطع الأسمنية في الارضيات متفرقة و غير مرتبة و أصغر حجماً و لكنها جميعاً متساوية في الشكل و الحجم و الطول، مثل النموذج الاول تماماً و لكنها تم تركيبها بشكل عشوائي و لكنه مرتب في نظام متباعد عن نسق واحد، نموذج رائع للمنازل التي تعتبر واجهاتها متحررة أيضاً، مثل تلك الواجهة التي تعج بالمقاعد و الموائد ..
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مثل النموذجين الأول و الثاني، و لكنه مختلف قليلاً من حيث أن لهذا المنزل بابين منفصلين، و هو ما حتم على المصمم أن يجعل المدخل الاول في طريق و الآخر في طريق و لكنهما متصلين بالأحجار الأكبر حجماً من روافدها، و هو ما يؤكد على استخدام مدخل رئيسي يتفرع منه مخرجين صغيرين ، و هي الروح السائدة في المدخل بالكامل إذا ما رأينا الورود و فروعها و الزهور و النباتات و تجانسها و الأرضيات و سحرها ، مدخل متكامل الاركان في الحقيقة
يعتبر استخدام الطريق الحجري من البلاط أو القطع الحجرية المسواة بالأرض من الأساليب الشائعة في المنازل التي تقع على سطح منحدر، و هو ما يظهر بوضوح في ميل السطح الخارجي للمدخل جهة اليمين ، و كذلك يعد من أهم الأشياء البارزة في مداخل المنحدرات هي السلالم التي تعمل كعامل ميزان بين انحدار الأرض و استقامة المنزل و واجهته ، فهي التي تنقل الزائر من حالة المدخل الغير مستوية إلى استواء المنزل تماماً
المداخل التي تشكل لنا حالة من التأمل مثل هذا النموذج تعتبر صعبة للغاية في التصميم، في حين أنها تبدو أسهل مما تبدو عليه، و لكن تخيل كم من الوقت استغرق بناء هذا الجسر من الطوب و الأسمنت ليكون بذلك الثبات و أكثر أماناً، و هو ما يفتح مجالات أخرى من التخيل فيما سيكون أسفله، و هو ما يتضح أن المنزل يغوص في الأرض بشكل أكبر من سطح المدخل، و هو ما يوحي بأنه ارتفاعاً جبلياً ، و نظرة جديدة تأخذنا لهذا المنزل الذي يسمح مدخله العلوي بكشف سائر الحديقة التي أسفل منه تماماً، و هو يمكن أن يكون مفتقراً للخصوصية و لكنه لا يفتقد أبداً للعملية كونه استخدم أيضاً ككراج .
حينما نكون في أماكن مشتركة في الطريق الأمامي لها و الخلفي أيضاً مثل الشاليهات التي نقضي فيها أوقات الصيف الرائعة، يمكن أن نجد تلك المداخل مستخدمة بشكل أكبر، لاضفاء مزيداً من الخصوصية على كل مدخل، و لكننا نرغب في التركيز قليلاً على الأرضيات المربعة المستخدمة في المدخل الرئيسي الذي تخرج منه روافد المداخل الصغيرة للمنازل الأخرى كما النهر الجاري، استخدام المربعات في الارضيات فكرة عبقرية لخلق ابداع فني يوحي بعدم ترك تلك المساحة الطويلة للغاية دون تشكيل يجذب الأنظار,, فكرة غاية في الذكاء من قبل المصمم