7 أفكار لتصميم أماكن رائعة للشواء

تعتبر أماكن الشواء من أكثر الأماكن بهجة و انطلاق سواء كانت في حديقة المنزل الداخلية أو في المنزل من الداخل في بعض الأحيان الغير منتشرة في الحقيقة، دعونا نفكر في كيفية تصميم مكاناً رائعة للشواء في الهواء الطلق أو في داخل المنزل، المكان الخارجي في الحديقة كيف نقوم بتصميمه سواء مطلاً على خضرة أو على مسبح جميل، أو مطلاً على أسوار المنزل الخارجية، و المكان الداخلي كيف ننسقه و نميزه ، كلها أفكار جميلة و رائعة و لكن كيف تختار الملائم لحديقتك و شخصية و ديكور منزلك ، فهذا هو السؤال ..
من أفضل التصميمات لمكان جيد للشواء، هو الشواية بجوار الحوض المثبتة في حائط و لها ديكور خاص كقطعة واحدة مع الصنبور مصدر المياة ، باعتبار عملية الشواء جزء لا يتجزأ من باقي عملية تناول الطعام و إعداده، لذا وجود مصدر للماء أمر هام بجوار الشواء من جهة التحضير و من جهة غسيل الأيدي بعد الانتهاء من الإعداد و من الطعام ، يراعى اختيار ديكور داكن للحوائط الفاتحة ، و العكس صحيح بالنسبة للجدران الداكنة ، و يراعى كذلك أن تكون الأرضيات غير مقيدة بلون معين و تكون كسائر الحديقة ، لتضفى احساساً طبيعياً بالانطلاق
لحفلة شواء لا تنسى، يمكن أن تقام الشواية في وسط أو منتصف الحديقة تماماً بجوار منطقة معدة مسبقاً للجلوس و الانتظار، الأخشاب المستندة على بعضها هو طراز ابداعي لتصميم شواية اللحوم في الحدائق، و يظهر فيها جانب البساطة الشديدة و الرقي الشديد كذلك، حيث تكون منكفئة على ضلوعها لحفظ النار و مستواها من هبوب الرياح التي تؤدي لانطفاء النار و ضياع الترتيبات الخاصة بحفل الشواء المرتقب
و حتى نغطى كافة النقاط، فإنك إن كنت لا تمتلك حديقة كبيرة الحجم فإنك لا بد أن تستغل بعض الزوايا و المساحات الداخلية لاشباع تلك اللمسة الجمالية في الطبخ و الطهي ، فهناك عشق خاص للشواء و حفلاته لاتقدر بثمن لمن جربها ، و من ضمن الأفكار الداخلية لمكان مخصص للشواء هو تخصيص مدخنة داخلية لتصريف الهواء الناجم من الشوي، و جعلها مطلية بشكل زخرفي جميل مكمل لباقي الغرفة الملاصقة لها، والتي غالباً تكون غرفة المطبخ الرئيسي أو المعيشة الرئيسية ، مع توفير مساحة كبيرة أمام المدخنة و الشواية لأننا في النهاية نتعامل مع نار و فحم للشوي فيجب أن نحتاط و نبعد المفروشات تماماً
من الأفكار الخارجية بالقرب من أسوار المنزل، هو استخدام شواية من أحجار مخصصة للتسخين و مقاومة للحرارة و مهيئة للاحتفاظ بها، و هي بالضبط مخصصة للبلدان الباردة الحرارة، لأنها يمكن أن تستخدم كمدفئة كذلك، و في ذلك النموذج لا يوجد مدخنة ديكورية و لكن معدنية لسحب أكبر قدر من الدخان للأعلى، كما أن الشكل الخارجي يحاكي تماماً الديكور الراقي المستخدم في ذات الحديقة و المنزل و هو ما يظهر في أوعية الزوع و النباتات
الفكرة الأسهل و الأكثر استخداماً في فئة الشباب، هي الشواية المحمولة التي يمكن حملها لأي مكان سواء بالحديقة أو الشرفة العلوية أو في المطبخ الداخلي ، سهلة الحمل و الاستخدام و يمكن أن تكون حلاً أمثل للمنازل ذات المساحة القليلة
من أكثر الأنواع كلاسيكية في الشواء هي الشواية الثابتة في الأحجار و المبنية على من الأحجار العادية مع مساحة مسطحة حجرية أيضاً لتحضير اللحوم و تقطيع الخضروات، و هذا بالإضافة لمساحة كبيرة لوضع الفحم اللازم لعملية الشواء، و هي محببه لذوي الحفلات الكبرى
قريبة جداً من المثال السابقة ، البناء الحجري بالطوب العادي و الأسمنت، و لكن تلك مختلفة بعض الشيء حيث يمكن ازالة الشواية تماماً ، فهي مثبته في الاحجار و ليست جزء منها كما المثال السابق، و يوجد بها العديد من اللمسات الفنية و الجمالية .. خصوصاً لو كانت في طرف الحديقة القريب من سور المنزل ..