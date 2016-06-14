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7 أفكار لتصميم أماكن رائعة للشواء

Mohammed Awad Mohammed Awad
Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
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تعتبر أماكن الشواء من أكثر الأماكن بهجة و انطلاق سواء كانت في حديقة المنزل الداخلية أو في المنزل من الداخل في بعض الأحيان الغير منتشرة في الحقيقة، دعونا نفكر في كيفية تصميم مكاناً رائعة للشواء في الهواء الطلق أو في داخل المنزل، المكان الخارجي في الحديقة كيف نقوم بتصميمه سواء مطلاً على خضرة أو على مسبح جميل، أو مطلاً على أسوار المنزل الخارجية، و المكان الداخلي كيف ننسقه و نميزه ،  كلها أفكار جميلة و رائعة و لكن كيف تختار الملائم لحديقتك و شخصية و ديكور منزلك ، فهذا هو السؤال ..

ثبات و أناقة

Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou حدائقمواقد وشوايات
Soc Bou

Soc Bou
Soc Bou
Soc Bou

من أفضل التصميمات لمكان جيد للشواء، هو الشواية بجوار الحوض المثبتة في حائط و لها ديكور خاص كقطعة واحدة مع الصنبور مصدر المياة ، باعتبار عملية الشواء جزء لا يتجزأ من باقي عملية تناول الطعام و إعداده، لذا وجود مصدر للماء أمر هام بجوار الشواء من جهة التحضير و من جهة غسيل الأيدي بعد الانتهاء من الإعداد و من الطعام ، يراعى اختيار ديكور داكن للحوائط الفاتحة ، و العكس صحيح بالنسبة للجدران الداكنة ، و يراعى كذلك أن تكون الأرضيات غير مقيدة بلون معين و تكون كسائر الحديقة ، لتضفى احساساً طبيعياً بالانطلاق

من الخشب !

homify غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
homify

homify
homify
homify

لحفلة شواء لا تنسى، يمكن أن تقام الشواية في وسط أو منتصف الحديقة تماماً بجوار منطقة معدة مسبقاً للجلوس و الانتظار، الأخشاب المستندة على بعضها هو طراز ابداعي لتصميم شواية اللحوم في الحدائق، و يظهر فيها جانب البساطة الشديدة و الرقي الشديد كذلك، حيث تكون منكفئة على ضلوعها لحفظ النار و مستواها من هبوب الرياح التي تؤدي لانطفاء النار و ضياع الترتيبات الخاصة بحفل الشواء المرتقب

كلاسيكية

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

و حتى نغطى كافة النقاط، فإنك إن كنت لا تمتلك حديقة كبيرة الحجم فإنك لا بد أن تستغل بعض الزوايا و المساحات الداخلية لاشباع تلك اللمسة الجمالية في الطبخ و الطهي ، فهناك عشق خاص للشواء و حفلاته لاتقدر بثمن لمن جربها ، و من ضمن الأفكار الداخلية لمكان مخصص للشواء هو تخصيص مدخنة داخلية لتصريف الهواء الناجم من الشوي، و جعلها مطلية بشكل زخرفي جميل مكمل لباقي الغرفة الملاصقة لها، والتي غالباً تكون غرفة المطبخ الرئيسي أو المعيشة الرئيسية ، مع توفير مساحة كبيرة أمام المدخنة و الشواية لأننا في النهاية نتعامل مع نار و فحم للشوي فيجب أن نحتاط و نبعد المفروشات تماماً

بالحجارة أروع

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel حدائقمواقد وشوايات
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

من الأفكار الخارجية بالقرب من أسوار المنزل، هو استخدام شواية من أحجار مخصصة للتسخين و مقاومة للحرارة و مهيئة للاحتفاظ بها، و هي بالضبط مخصصة للبلدان الباردة الحرارة، لأنها يمكن أن تستخدم كمدفئة كذلك، و في ذلك النموذج لا يوجد مدخنة ديكورية و لكن معدنية لسحب أكبر قدر من الدخان للأعلى، كما أن الشكل الخارجي يحاكي تماماً الديكور الراقي المستخدم في ذات الحديقة و المنزل و هو ما يظهر في أوعية الزوع و النباتات

المحمول يكسب

barbecues portables, Raviday Barbecue Raviday Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Raviday Barbecue

Raviday Barbecue
Raviday Barbecue
Raviday Barbecue

الفكرة الأسهل و الأكثر استخداماً في فئة الشباب، هي الشواية المحمولة التي يمكن حملها لأي مكان سواء بالحديقة أو الشرفة العلوية أو في المطبخ الداخلي ، سهلة الحمل و الاستخدام و يمكن أن تكون حلاً أمثل للمنازل ذات المساحة القليلة

معتادة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

من أكثر الأنواع كلاسيكية في الشواء هي الشواية الثابتة في الأحجار و المبنية على من الأحجار العادية مع مساحة مسطحة حجرية أيضاً لتحضير اللحوم و تقطيع الخضروات، و هذا بالإضافة لمساحة كبيرة لوضع الفحم اللازم لعملية الشواء، و هي محببه لذوي الحفلات الكبرى

رونق طوبي

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

قريبة جداً من المثال السابقة ، البناء الحجري بالطوب العادي و الأسمنت، و لكن تلك مختلفة بعض الشيء حيث يمكن ازالة الشواية تماماً ، فهي مثبته في الاحجار و ليست جزء منها كما المثال السابق، و يوجد بها العديد من اللمسات الفنية و الجمالية .. خصوصاً لو كانت في طرف الحديقة القريب من سور المنزل ..

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