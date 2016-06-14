7 أفكار لتصميم أماكن رائعة للشواء

تعتبر أماكن الشواء من أكثر الأماكن بهجة و انطلاق سواء كانت في حديقة المنزل الداخلية أو في المنزل من الداخل في بعض الأحيان الغير منتشرة في الحقيقة، دعونا نفكر في كيفية تصميم مكاناً رائعة للشواء في الهواء الطلق أو في داخل المنزل، المكان الخارجي في الحديقة كيف نقوم بتصميمه سواء مطلاً على خضرة أو على مسبح جميل، أو مطلاً على أسوار المنزل الخارجية، و المكان الداخلي كيف ننسقه و نميزه ، كلها أفكار جميلة و رائعة و لكن كيف تختار الملائم لحديقتك و شخصية و ديكور منزلك ، فهذا هو السؤال ..