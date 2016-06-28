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تأثيث منزل لسلام نفسي

Marwa Hasan Marwa Hasan
SS15, The Cotswold Company The Cotswold Company سلالم وأروقة مخزن
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هل صادفك أن دخلت منزل و شعرت أنه مريح للأعصاب و مثير للسلام النفسي؟ هل سألت نفسك ما سبب هذا الشعور؟ اليوم جئنا لك ببعض العوامل التي قد تساعدك في تحويل بيتك إلى منزل محفز للهدوء و الراحة والسلام النفسي.

ألوان ترابية

Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

الألوان الترابية هي أكثر الألوان قرباً للنفس حيث أنها تبعث على الراحة فإستخدامك لباليتة من هذه الألوان الغنية و الدافئة تعمل كمحاكاة للوحة من الطبيعة، و أكثر ما يميزها هو أنها لا تتعارض مع أي طراز، كما أنها دائماً على الموضة.

التخلص من الفوضى

Wohnen Skandinavian 99chairs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
99chairs

Wohnen Skandinavian

99chairs
99chairs
99chairs

حتى لو لم تكن منظماً بطبعك فأحساسك بالضيق سوف يتسلل إليك بسبب الفوضى حتى لو كانت بسيطة، بجانب أنها تضيف إلى إحساسك بالإضطراب و يلهيك إذا كنت تحاول التركيز. جرب أن تعيش في غرفة خالية من الفوضى تماماً لمدة إسبوع و سوف تشعر بالفارق الرهيب في حياتك.

الهواء الطلق

Cobertura São Caetano do Sul - SP, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

أثث مكان في الهواء الطلق في حدود المنزل، إذا كان لديك فناء، شرفة أو رواق فأحذر أن تهمل هذا الفراغ و أهتم به وأثثه بأثاث مريح نفسياً و إحرص على إستغلاله و الإستمتاع بالجو في الأيام ذات الجو المعتدل. فإن تنفس هواء نقي يؤثر في يومك و بالتالي فيؤثر في جودة حياتك.

أثاث بسيط

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

الأثاث يجب أن يكون من خامة طبيعية و متينه ليعطي إحساس بالدفئ، كما يفضل أن يكون الأثاث والخامات المستخدمة سهلة التنظيف.

يجب مراعاة تقليل و تناسق الملمس في الخامات المستخدمة فمثلاً أن يتماشى الخشب في الأثاث مع القماش اللين، أوالأرضية الصلبة مع السجاد الناعم.

مفروشات طبيعية

Bordados 100% a mano, Tienda de Costumbres Tienda de Costumbres غرفة نومأقمشة و منسوجات
Tienda de Costumbres

Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres

إستخدام مفروشات طبيعية في الستائر و الأثاث و خاصة في غرفة النوم، حيث أن راحة الجسم و صحتة تبدأ من غرفة النوم و أن تكون الخامات المستخدمة و الملامسة لجسم أثناء نومه هي خامات طبيعية.

و إذا أردت إضافة لمسة جمالية فزين بيتك بالأشغال اليدوية و خاصة التي صنعتها بنفسك، فعمل الأشياء بيدك يعطيه قيمة أكبر و يضيف طاقة إيجابية نابعة من أنها صنعت بحب.

إضاءة طبيعية

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

يجب أن تحرص أن يدخل البيت إضاءة طبيعية، حيث أن الإضاءة الطبيعية هي أفضل مصادر الإضاءة فهي تؤثر بشكل كبير على تحسين المزاج و الشعور بأن بيتك جزء من الطبيعة.

و لكن عند إختيار الإضاءة الليلة في الجانب الأخر فيجب البعد عن الإضاءة العالية والموجهة، فهي تسبب الصداع، و لكن يفضل توزيع الإضاءات بدلاً من وجود مصدر واحد عالي، فيمكنك إضافة مصدر أو إثنين مثل إضاءة الطاولة أوالمكتب أوالارضية. كما يجب مراعاة أن الإضاءة الليد الدافئة مريحة أكثر كما أنها موفرة للطاقة، و أيضاً وجود مقياس لتحديد شدة الأضاءة (dimmer) مهم حيث أن الاضاءة عنصر محفز فكلما زادات زات الإنتباه و كلما قلت شعرت بالهدوء.

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طاقة البيت

Liefde voor je raam, Vadain Vadain غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Vadain

Vadain
Vadain
Vadain

إهتم بطاقة بيتك من خلال إستخدام روائح عطرية مناسبة، فرائحة المنزل تؤثر في مستوى الطاقة الخاص بك كما تؤثر في إحساسك بالإسترخاء و الهدوء. إستخدم بعض الزيوت العطرية في أثناء عملية التنظيف، مثل زيت شجرة الشاي أواللافندر فكلاهما له تأثير مهدئ و مريح للأعصاب.

أيضاً من الأشياء التي تؤثر في طاقة المنزل هي الملح، فهو طارد للطاقة السلبية، كل ما عليك فعله هو وضع صحن صغير من الملح الخشن في أركان المنزل لمدة 24 ساعة والتخلص من الملح بعد ذلك.

زرع في المنزل

Farmhouse Ivory Wicker Storage Seat The Cotswold Company سلالم وأروقة مخزن
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory Wicker Storage Seat

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

المزروعات غنية عن التعريف، فلها العديد من الفوائد، فبالإضافة إلا أنها مصدر للأكسجين، فاللون الأخضر يساهم في تحسين المزاج و تهدئة الأعصاب.

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