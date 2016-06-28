تأثيث منزل لسلام نفسي

الأثاث يجب أن يكون من خامة طبيعية و متينه ليعطي إحساس بالدفئ، كما يفضل أن يكون الأثاث والخامات المستخدمة سهلة التنظيف.

يجب مراعاة تقليل و تناسق الملمس في الخامات المستخدمة فمثلاً أن يتماشى الخشب في الأثاث مع القماش اللين، أوالأرضية الصلبة مع السجاد الناعم.