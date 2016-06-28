تأثيث منزل لسلام نفسي

هل صادفك أن دخلت منزل و شعرت أنه مريح للأعصاب و مثير للسلام النفسي؟ هل سألت نفسك ما سبب هذا الشعور؟ اليوم جئنا لك ببعض العوامل التي قد تساعدك في تحويل بيتك إلى منزل محفز للهدوء و الراحة والسلام النفسي.
الألوان الترابية هي أكثر الألوان قرباً للنفس حيث أنها تبعث على الراحة فإستخدامك لباليتة من هذه الألوان الغنية و الدافئة تعمل كمحاكاة للوحة من الطبيعة، و أكثر ما يميزها هو أنها لا تتعارض مع أي طراز، كما أنها دائماً على الموضة.
حتى لو لم تكن منظماً بطبعك فأحساسك بالضيق سوف يتسلل إليك بسبب الفوضى حتى لو كانت بسيطة، بجانب أنها تضيف إلى إحساسك بالإضطراب و يلهيك إذا كنت تحاول التركيز. جرب أن تعيش في غرفة خالية من الفوضى تماماً لمدة إسبوع و سوف تشعر بالفارق الرهيب في حياتك.
أثث مكان في الهواء الطلق في حدود المنزل، إذا كان لديك فناء، شرفة أو رواق فأحذر أن تهمل هذا الفراغ و أهتم به وأثثه بأثاث مريح نفسياً و إحرص على إستغلاله و الإستمتاع بالجو في الأيام ذات الجو المعتدل. فإن تنفس هواء نقي يؤثر في يومك و بالتالي فيؤثر في جودة حياتك.
الأثاث يجب أن يكون من خامة طبيعية و متينه ليعطي إحساس بالدفئ، كما يفضل أن يكون الأثاث والخامات المستخدمة سهلة التنظيف.
يجب مراعاة تقليل و تناسق الملمس في الخامات المستخدمة فمثلاً أن يتماشى الخشب في الأثاث مع القماش اللين، أوالأرضية الصلبة مع السجاد الناعم.
إستخدام مفروشات طبيعية في الستائر و الأثاث و خاصة في غرفة النوم، حيث أن راحة الجسم و صحتة تبدأ من غرفة النوم و أن تكون الخامات المستخدمة و الملامسة لجسم أثناء نومه هي خامات طبيعية.
و إذا أردت إضافة لمسة جمالية فزين بيتك بالأشغال اليدوية و خاصة التي صنعتها بنفسك، فعمل الأشياء بيدك يعطيه قيمة أكبر و يضيف طاقة إيجابية نابعة من أنها صنعت بحب.
يجب أن تحرص أن يدخل البيت إضاءة طبيعية، حيث أن الإضاءة الطبيعية هي أفضل مصادر الإضاءة فهي تؤثر بشكل كبير على تحسين المزاج و الشعور بأن بيتك جزء من الطبيعة.
و لكن عند إختيار الإضاءة الليلة في الجانب الأخر فيجب البعد عن الإضاءة العالية والموجهة، فهي تسبب الصداع، و لكن يفضل توزيع الإضاءات بدلاً من وجود مصدر واحد عالي، فيمكنك إضافة مصدر أو إثنين مثل إضاءة الطاولة أوالمكتب أوالارضية. كما يجب مراعاة أن الإضاءة الليد الدافئة مريحة أكثر كما أنها موفرة للطاقة، و أيضاً وجود مقياس لتحديد شدة الأضاءة (dimmer) مهم حيث أن الاضاءة عنصر محفز فكلما زادات زات الإنتباه و كلما قلت شعرت بالهدوء.
إهتم بطاقة بيتك من خلال إستخدام روائح عطرية مناسبة، فرائحة المنزل تؤثر في مستوى الطاقة الخاص بك كما تؤثر في إحساسك بالإسترخاء و الهدوء. إستخدم بعض الزيوت العطرية في أثناء عملية التنظيف، مثل زيت شجرة الشاي أواللافندر فكلاهما له تأثير مهدئ و مريح للأعصاب.
أيضاً من الأشياء التي تؤثر في طاقة المنزل هي الملح، فهو طارد للطاقة السلبية، كل ما عليك فعله هو وضع صحن صغير من الملح الخشن في أركان المنزل لمدة 24 ساعة والتخلص من الملح بعد ذلك.
المزروعات غنية عن التعريف، فلها العديد من الفوائد، فبالإضافة إلا أنها مصدر للأكسجين، فاللون الأخضر يساهم في تحسين المزاج و تهدئة الأعصاب.